Премьер Канады: Я потребую от Путина вывода войск с Украины

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Премьер Канады: Я потребую от Путина вывода войск с Украины

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что Трамп может пригласить Владимира Путина на саммит G20 в Майами. По словам канадского премьера, принимающая сторона вправе сама решать, кого именно ей приглашать.

При этом Карни рассказал, что скажет при встрече с Путиным:



Я ранее уже виделся с Путиным. Он понимает только силу. Поэтому я потребую от него немедленного вывода войск с территории Украины. Я скажу ему: убирайтесь с Украины - таким коротким будет моё послание.

Канадский премьер дежурно добавил, что Оттава неизменно поддерживает Киев. Ещё бы - и там, и там чествуют нацистских преступников...

Примечательно, что слова Карни прозвучали на фоне аналогичного демарша со стороны Литвы. Ранее МИД Литвы вызвал временного поверенного в делах России в Вильнюсе и вручил ему ноту протеста с требованием немедленно вывести все российские войска с украинской территории. В Вильнюсе заявили, что ультимативные требования должны быть выполнены в полном объёме, включая возврат к международно признанным границам.

То есть, в стане требователей прибыло. Похоже на очередное исполнение единой директивы, спущенной для чиновников стран-русофобов сверху.
88 комментариев
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  1. ian Звание
    ian
    +20
    Сегодня, 08:24
    Ну все. Доигрались.... Мало того что Литва потребовала вывода войск, ещё и канадцы вписываются... Придется срочно тикать.request
    1. Охотовед 2 Звание
      Охотовед 2
      +29
      Сегодня, 08:29
      Это тот лох у которого озеро периименовали? belay
      Опасный человек, наверное… только все на него болт ложили! laughing
      1. marchcat Звание
        marchcat
        +6
        Сегодня, 08:38
        У жены требуй (партнёра), если таковая вообще есть... fool
        1. Диvannый анаlitик Звание
          Диvannый анаlitик
          +3
          Сегодня, 09:02
          Ага, в спальне у бойфренда.
      2. ian Звание
        ian
        +2
        Сегодня, 08:51
        Цитата: Охотовед 2
        Опасный человек, наверное… только все на него болт ложили!

        Тем он и опасен. Склад болтов имеет вес. Как минимум в чермете...
      3. carpenter Звание
        carpenter
        +2
        Сегодня, 09:27
        Цитата: Охотовед 2
        Это тот лох у которого озеро периименовали?

        Мал клоп, да вонюч.
      4. Борис Сергеев Звание
        Борис Сергеев
        +1
        Сегодня, 09:58
        Это тот лох у которого озеро периименовали


        Откройте хотя бы Google, который без труда находит даже Мексиканский залив, переименнованный Трампом ещё во время оно. Так что все эти переименования показывают лишь состояние сознания "лучшего президента" и эффективность его администрации
      5. Немчинов Вл Звание
        Немчинов Вл
        +2
        Сегодня, 10:27
        Цитата: Охотовед 2
        Это тот лох у которого озеро периименовали?
        good

        При этом Карни рассказал, что скажет при встрече с Путиным
        увидим несколько позже. winked при встрече как раз. А тут обсуждать его высказывание на публику ... no

        А вот как дошло до этого ?! ... Это мне кажется гораздо интереснее, если задуматься. winked

        Чем занимались и какие вопросы решали: специалисты ГРУ генштаба МО, СВР и ФСБ в 2012-2014 годах, что допустили возможность гос переворота в Киеве, и захват политической власти выкормышам из Ми-6 и ЦРУ, во исполнение желаний политикума Британии и США ? request

        Как получилось, что в 2014-2015 годах, после провозглашения ЛНР/ДНР, во времена ранней "русской весны", руками ополчения из батальонов, под руководством: Александра Беднова (позывной «Бэтмен»), Евгения Ищенко (позывной «Малыш»), Алексея Мозгового (позывной «Первый»), Павла Дрёмова (позывной «Батя»), Стрелкова-Гиркина, с легкостью могло РЕЗУЛЬТАТИВНО противостоять, пятикратно и более превосходящим силам регулярной армии украины и всяким чунганчукам из "Азовам", "Правого сектора", "Торнадо", "Айдар", ДУК и прочим ... ? и почему, они же, практически все (за исключением пожалуй Гиркина), стали потом резко НЕ нужны, и ДАЖЕ мешать - выстраивать "новую вертикаль власти" вокруг Суркова-Плотницкого ?

        МОЖЕТ не то ЧТО-ТО с этой самой ВЕРТИКАЛЬЮ власти в стране, зачастую происходит ? what
        ...
        А главное (!), почему этих (своих же !! по сути) решительно зачистили руками (натренированных, на Кубанской тренировочной базе ГРУ !!) ребяток из группы Вагнер,
        а вот повстанцев готовивших переворот в Киеве (превентивно), не смогли ??! request

        Почему на полях сражений в Сирии, Судане, ЦАР или например за Бахмут, или (для "зачисток" 2015-го, внутри ЛНР) группа Вагнер была нужна и действовала, типа в интересах государства ? А уже когда они же устав от непомерных и напрасных потерь, стали задавать вопросы в МО (которое их организовало, взрастило руками ГРУ !), - "так где же снаряды Шойгу ?!", и попыталось как говорится, - "достучаться до небес", то подразделение Вагнер, сразу же стало опасным, токсичным, и его решили расформировывать и передать в МО ... ?!
        А самих руководителей Пригожина и Уткина, решили так же просто зачистить.

        МОЖЕТ не то ЧТО-ТО с этой самой ВЕРТИКАЛЬЮ ВЛАСТИ в стране, происходит ?
        Не слишком ли часто ??!
    2. paul3390 Звание
      paul3390
      +6
      Сегодня, 08:54
      А я требую мешок бриллиантов, мисс Вселенную в любовницы и титул герцога! Топ ножкой! Ядрёныть - не работает!! Почему же этот искренне считает что у него - такой метод сработает??
      1. ian Звание
        ian
        +6
        Сегодня, 09:04
        Цитата: paul3390
        Почему же этот искренне считает что у него - такой метод сработает??

        Ему и не надо считать. Как и всем мелким подвывателям. Его задача петь в хоре свою партию hi
        1. paul3390 Звание
          paul3390
          +4
          Сегодня, 09:08
          Я бы сказал - не петь в хоре, а подвывать гадким фальцетом в своре..
          1. ian Звание
            ian
            +2
            Сегодня, 09:12
            Это вопрос эстетики. Кому и хор Александрова ужасен, а кому и "концерт" гиен нравится...
            1. Aggle Звание
              Aggle
              0
              Сегодня, 09:22
              Тонко, тонко... Браво!
      2. Nexcom Звание
        Nexcom
        0
        Сегодня, 09:07
        А я требую .... мисс Вселенную

        ...может уральской Барби Даниловой удовлетворитесь? .... lol
        "резина" там высококачественная, пружинистая. yes
        (не сочтите за наезд и оскарбление - просто поддел малость hi)
        1. paul3390 Звание
          paul3390
          +6
          Сегодня, 09:10
          Нет! Принципы - дороже! К тому же - я и так потребляю безалкогольное пиво и электронную сигарету, до резиновой женщины - остался один шаг. И делать его - абсолютно не хочется! Должно же остаться хоть что-то натуральное в жизни?

          Кстати - а вы откуда в курсах за качество уральских резиновых барби? wink what hi
          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            +4
            Сегодня, 09:11
            Должно же остаться хоть что-то натуральное в жизни?

            уважуха! good drinks
          2. Piramidon Звание
            Piramidon
            0
            Сегодня, 10:43
            Цитата: paul3390
            К тому же - я и так потребляю безалкогольное пиво и электронную сигарету

            Ёлка на Новый год тоже пластмассовая? laughing
          3. faiver Звание
            faiver
            0
            Сегодня, 11:20
            я и так потребляю безалкогольное пиво и электронную сигарету
            - прекращайте эти извращения - только самогон и махорку..... bully
    3. Венд Звание
      Венд
      0
      Сегодня, 09:11
      laughing Требовалка еще не выросла laughing
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        0
        Сегодня, 09:20
        а он не боится. потому что если что - они сразу согласятся стать новым штатом США, если палёным запахнет. laughing
        так и скажут - Доня Фредович, вы же хотели нас? Ну вот - мы согласные.
    4. Борис Сергеев Звание
      Борис Сергеев
      +1
      Сегодня, 10:01

      Ну все. Доигрались.... Мало того что Литва потребовала вывода войск, ещё и канадцы вписываются


      Собственно, и Литва и Канада выступают не сами по себе, а по указанию "братвы" из тех же США, которой так легко водить за натруженный нос одного человека.

      Выступая на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, российский лидер признал немаловажную посредническую роль в миротворческом процессе США
      1. Капитан Пушкин Звание
        Капитан Пушкин
        0
        Сегодня, 11:23
        Цитата: Борис Сергеев
        и Литва и Канада выступают не сами по себе, а по указанию "братвы" из тех же США,

        Пение Канады и Литвы дирижируют из мелкогадко-британии. Трампу они ныне, скорее, в оппозиции.
        1. Борис Сергеев Звание
          Борис Сергеев
          0
          Сегодня, 11:46
          Неужели Трамп перестал, хотя бы, разведданные на Украину поставлять?
          1. Капитан Пушкин Звание
            Капитан Пушкин
            0
            Сегодня, 11:49
            А как разведданные для Украины влияют на управляемость Канады и Литвы?
            1. Борис Сергеев Звание
              Борис Сергеев
              0
              Сегодня, 13:27
              Точно также, как поставки на Украину Сторм Шэдоу, с одной стороны, и АТАСМS, с другой, влияют на оппозицию Британии Трампу.
    5. ALCA056000 Звание
      ALCA056000
      0
      Сегодня, 10:30
      Думаю, на подходе очередная коалиция - "требующих импотентов" laughing
    6. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 11:15
      ian
      Сегодня, 08:24

      hi Чуть что, сразу Кремль виноват.
      А включить мозги и потребовать от военного преступника и педофила коалиции Эпштейна из Фашингтона запретить покушаться на Гренландию и территорию клён-хр ен ов ого листа слабо выходит?
      Какие-то все правители пошли, сплошные проходимцы, не сказать грубее.
      angry fool
      1. ian Звание
        ian
        0
        Сегодня, 11:27
        Кому на что дозволено, на то и гавкает... request
    7. Metallurg_2 Звание
      Metallurg_2
      0
      Сегодня, 12:46
      Не, надо подождать, пока свое веское слово скажут остальные трибалтийские тигры. Ну и и цыгане с Румынии: их мнение тоже очень важно.
  2. faterdom Звание
    faterdom
    +21
    Сегодня, 08:25
    Ну так бы сразу и сказал. Нет, братан, ты готовься принимать остатки Украины в Канаде. И учи мову, они ребята требовательные.
    1. Per se. Звание
      Per se.
      0
      Сегодня, 10:26
      Цитата: faterdom
      И учи мову, они ребята требовательные.
      Могут и Квебек отделить, и, сделать новой Окраиной.
  3. Ирек Звание
    Ирек
    +6
    Сегодня, 08:25
    А если действительно встретиться, засунет язык в задницу.
    1. Капитан Пушкин Звание
      Капитан Пушкин
      0
      Сегодня, 11:25
      Цитата: Ирек
      А если действительно встретиться, засунет язык в задницу.

      А оно надо с этим встречаться и попусту время тратить?
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 08:26
    ❝ Я скажу ему: убирайтесь с Украины - таким коротким будет моё послание ❞ —

    — Ответное «послание» будет длинней ...
    1. Forcecom Звание
      Forcecom
      +1
      Сегодня, 08:37
      да нет, короче, точнее по словам такое же а по буквам почти в двое короче, 10 против 18 (ну это в русской транскрипции конечно).
      1. Aggle Звание
        Aggle
        +2
        Сегодня, 09:24
        А может речь про Петровский Малый матерный загиб (Большого загиба недостоин).
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +9
    Сегодня, 08:26
    Помню австралийца тот тоже угрожал ,а до встречи с Путиным как то сник .Вроде ушёл в отставку,типа взял самоотвод до визита Путина на G 20 . wassat Мне нравится их истерия ,на поле боя победить не могут .Могут только куккарекать.Значит мы всё делаем правильно.
  6. BAI Звание
    BAI
    +7
    Сегодня, 08:26
    Поэтому я потребую от него немедленного вывода войск с территории Украины. Я скажу ему: убирайтесь с Украины - таким коротким будет моё послание.

    Есть кого послать в пеший поход по эротическим местаи
    1. sergey4791 Звание
      sergey4791
      +4
      Сегодня, 08:31
      И список любителей таких путешествий становится все больше
    2. 26rus Звание
      26rus
      0
      Сегодня, 10:08
      Цитата: BAI
      Есть кого послать в пеший поход по эротическим местаи

      Есть где-то в Боливийских Андах городишко с примечательным наименованием Nahuy. Вот туда и можно посоветовать отправиться. И, по возможности, пешочком laughing .
  7. пылесос Звание
    пылесос
    +2
    Сегодня, 08:31
    Еще один нарисовался. помнится кто так уже говорил. а как увидел Путина в "штаны наложил"
  8. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    +5
    Сегодня, 08:32
    Они реально де билы! Вот нет с нами М. Задорнова (земля ему пухом), но как же он был прав.
  9. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    +3
    Сегодня, 08:33
    "Храбрый портняжка"— сказка братьев Гримм, которая повествует о портняжке, который убил за раз семь мух и возомнил себя героем.
  10. kosmozoo Звание
    kosmozoo
    +8
    Сегодня, 08:35
    Забавно наблюдать как шавка из шерсти вырывается, когда её от люлей отделяет забор.
  11. Vinchi Звание
    Vinchi
    +2
    Сегодня, 08:38
    "...Премьер Канады: Я потребую от Путина вывода войск с Украины..." - ...а не обкакаешься..?
    1. Alex F._2 Звание
      Alex F._2
      +2
      Сегодня, 10:39
      А весь мир требует вывода канадских войск с коренных земель Делаваров и Чингачгуков!
  12. Копчёный Звание
    Копчёный
    +4
    Сегодня, 08:38
    Ну понятное дело. Он вообще это говорит даже не ВВП, а своему электорату.
  13. likana Звание
    likana
    +1
    Сегодня, 08:40
    Голова седая, а речи инфантильные...
  14. двп Звание
    двп
    +1
    Сегодня, 08:40
    Помнится раньше этот город назывался Вильно. Интересно, почему он отошёл к Литве?
    1. кот Краш Звание
      кот Краш
      +1
      Сегодня, 09:21
      А недалеко прекрасный город Мемель. Тоже, причём тут Литва?
      1. двп Звание
        двп
        +1
        Сегодня, 09:28
        Мемель же раньше входил в состав Восточной Пруссии? А Восточная Пруссия это Калининградская область теперь. Вот "какая понимаешь загогулина" ,как говаривал покойный ЕБН.
    2. Капитан Пушкин Звание
      Капитан Пушкин
      0
      Сегодня, 11:33
      Цитата: двп
      Помнится раньше этот город назывался Вильно. Интересно, почему он отошёл к Литве?

      Мао Цзе Дун как-то сказал, что у Сталина 70% решений были верными, а 30% нет.
      Вильно и Мемель - это в те 30% ошибочных.
      А именовались бы Вильнинск и Мемелево, попали бы в 70% правильных.
  15. Earl Звание
    Earl
    +7
    Сегодня, 08:41
    „Лучше молчать и показаться дураком, чем заговорить и развеять все сомнения.“ — Марк Твен
  16. Ростислав Прокопенко Звание
    Ростислав Прокопенко
    +3
    Сегодня, 08:42
    У чувака целая провинция может отвалиться, сосед грозит сделать просто своей областью, озеро и то переименовали.
    А он грозиться ядерной державе уйти с территории страны, которую на карте найдет процентов 10 населения?
    В Южном парке похоже канадцев правильно рисовали...
    1. Aggle Звание
      Aggle
      0
      Сегодня, 09:26
      Кстати, я этого прикола из ЮП не понял. Типа, в Штатах считают канадцев тупыми и тормозами?
  17. APASUS Звание
    APASUS
    +2
    Сегодня, 08:43
    Походу дела у ВСУ совсем плохи ,раз вся западная шелупонь так беспокоиться ? Слишком много полилось из них
  18. Gomunkul Звание
    Gomunkul
    +3
    Сегодня, 08:45
    В Вильнюсе заявили, что ультимативные требования должны быть выполнены в полном объёме, включая возврат к международно признанным границам.

    Интересное кино получается. В открытых источниках пишут о том, что выход прибалтийских стран из состава СССР был незаконным, т.к. отсутствуют документы подтверждающие легитимность таких действий. Т.е. получается, что раз Российская Федерация является правопреемником СССР, то она имеет полное право на эти страны, т.е. ЕС незаконно оккупировал Прибалтику, а все т.н. правительства этих стран самозванцы.
    Также нужно понимать и то, что и Украина из состава СССР вышла незаконно видимо по этой причине у нас и идёт СВО, а не полноценная война.
  19. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 08:46
    Премьер Канады:
    Ещё один, следующий, очередной дурень...
    Больше обсуждать нечего... стандартный набор.
  20. Robocat Звание
    Robocat
    +1
    Сегодня, 08:46
    Он понимает только силу. Поэтому я потребую от него немедленного вывода войск с территории Украины.

    Если Путин понимает только силу, то просто сказать недостаточно. Надо ещё нахмурить брови и топнуть ножкой. И проделать это всё С РЕШИТЕЛЬНЫМ ВИДОМ.
  21. bbb Звание
    bbb
    +1
    Сегодня, 08:53
    Требовалка еще не выросла..... .....
  22. Дилетант Звание
    Дилетант
    0
    Сегодня, 08:55
    Канада уже один раз приняла бандеровских недобитков (по итогам ВОВ). Примет еще раз по итогам СВО. И вообще Канаде пора делать украинский третьим государственным и назло Трампу переименовать озеро Онтарио в Banderivs'ka coluja (бандеровская лужа, а то озеро и на мове и на русском одинаково, что недопустимо). fool wassat
    1. Aggle Звание
      Aggle
      0
      Сегодня, 09:27
      Это станет стопроцентной гарантией от захвата Канады США!
    2. Роман 11 Звание
      Роман 11
      0
      Сегодня, 09:33
      Цитата: Дилетант
      Канада уже один раз приняла бандеровских недобитков (по итогам ВОВ)

      совершенно точно, не хотят второй раз принимать многочисленную делегацию из незалежной
  23. Stalingradec Звание
    Stalingradec
    +1
    Сегодня, 08:59
    таким коротким будет моё послание

    Он наверное не подозревает о том, что послание ВВП и России в целом может быть ещё короче) laughing
  24. Аскер Звание
    Аскер
    0
    Сегодня, 09:10
    Скорее всего там будет Лавров, очень бы хотелось услышать ЧТО на это ответит наш министр!!
  25. polinet Звание
    polinet
    0
    Сегодня, 09:15
    -Товарищ прапорщик вы можете остановить мчащийся на большой скорости поезд?
    - Да. Поезд - стой раз, два.
    1. Zaurbek Звание
      Zaurbek
      0
      Сегодня, 09:23
      Так он не прапорщик....Прапорщик в своих полномочиях силу имеет.
  26. Булат Звание
    Булат
    +2
    Сегодня, 09:20
    Удивляюсь этому выкормышу,у них своей земли то нет,если так посудить все отобрали у индейцев
  27. Zaurbek Звание
    Zaurbek
    +1
    Сегодня, 09:22
    Я ранее уже виделся с Путиным. Он понимает только силу. Поэтому я потребую от него немедленного вывода войск с территории Украины. Я скажу ему: убирайтесь с Украины - таким коротким будет моё послание.

    Ключевая фраза - "понимает только силу", а где сила?
    1. Fishmashin Звание
      Fishmashin
      +1
      Сегодня, 09:32
      Сила в его понимании заключается в игре словами, это как в зоопарке можно кричать по разному на медведя всë равно за это нечего не будет.
      1. Zaurbek Звание
        Zaurbek
        0
        Сегодня, 11:12
        Так и медведь поймет...если силу приложить. Тут скорее про слона и моську. сплошной PR.
  28. Aggle Звание
    Aggle
    0
    Сегодня, 09:28
    Пусть себе таблеток потребует, седативных, силач-Бамбула.
  29. Роман 11 Звание
    Роман 11
    0
    Сегодня, 09:29
    Руки прочь от путина, он хороший smile
  30. Fishmashin Звание
    Fishmashin
    0
    Сегодня, 09:30
    Ну если прямо потребует то придëтся выводить, или пусть в Спортлото пишет?
    1. Капитан Пушкин Звание
      Капитан Пушкин
      0
      Сегодня, 11:37
      Остап Бендер, обычно, рекомендовал писать в Лигу Сексуальных Реформ...
  31. Роман Ефремов Звание
    Роман Ефремов
    0
    Сегодня, 09:38
    Значит дела у Украины действительно хуже день ото дня, если уже Литва ТРЕБУЕТ вывести войска!!! То есть победить на поле боя Россию они уже не надеются - вся надежда заставить, запугать, уговорить, уломать……….
  32. rusich Звание
    rusich
    0
    Сегодня, 09:39
    А требовалка выросла у тебя. Будет ли Путин с тобой еще встречатся и разговаривать требовальщик
  33. Gado Звание
    Gado
    0
    Сегодня, 09:55
    Ух ты, еще один "выводильщик" прорезался, они там одну и ту же сказку читают? laughing
  34. pavel.tipin Звание
    pavel.tipin
    0
    Сегодня, 10:07
    Надо признать Канаду провинцией США.
  35. kalibr Звание
    kalibr
    0
    Сегодня, 10:29
    Я скажу ему: убирайтесь с Украины - таким коротким будет моё послание.
    В таких случаях самый лучший ответ - ответ в русских народных традициях. "Пошел на ....". Прям вот так и безо всякой дипломатии...И пусть ему переводчики объясняют, что и как.
  36. alanery Звание
    alanery
    0
    Сегодня, 11:05
    очень грозный!.....................
  37. pexotinec Звание
    pexotinec
    0
    Сегодня, 11:10
    Тебя канадского крикуна скоро Трамп выгонит со своего 51 штата, а ты все о окраине печешься. Пока Путина нет все смелые такие laughing
  38. faiver Звание
    faiver
    0
    Сегодня, 11:22
    так и запишем - послать МИД Литвы и премьера Канады пешим эротическим маршрутом..... bully
  39. romandostalo Звание
    romandostalo
    0
    Сегодня, 12:27
    Пусть заранее узнает у литовцев куда идти, время съэкономит...
  40. MaxKruh Звание
    MaxKruh
    0
    Сегодня, 12:29
    Требовалка не отросла,как же смешно выглядят эти петушки.
  41. мусоргский Звание
    мусоргский
    0
    Сегодня, 12:33
    Он требует от Путина немедленного вывода войск с территории Украины. Надо же так грозно-сначала потребуй от своей бабушки что бы она стала дедушкой, если получится! А потом от Трампа что бы не забрал вас своим новым штатом!!
  42. Wratch Звание
    Wratch
    0
    Сегодня, 12:48
    Главное,потребовав, не нагадить от страха в штаны. Большая лужа ,в случае чего ,мало поможет. Наверное Карни скрытый украинец))))
  43. Александр Х Звание
    Александр Х
    0
    Сегодня, 13:06
    На сходе деревни Пупки пастух дед Терентий пообещал при встрече премьер министра Канады высказать тому: .......(10 минут непрерывной фольклорной лексики на основе русского мата)...