Премьер Канады: Я потребую от Путина вывода войск с Украины
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Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что Трамп может пригласить Владимира Путина на саммит G20 в Майами. По словам канадского премьера, принимающая сторона вправе сама решать, кого именно ей приглашать.
При этом Карни рассказал, что скажет при встрече с Путиным:
Я ранее уже виделся с Путиным. Он понимает только силу. Поэтому я потребую от него немедленного вывода войск с территории Украины. Я скажу ему: убирайтесь с Украины - таким коротким будет моё послание.
Канадский премьер дежурно добавил, что Оттава неизменно поддерживает Киев. Ещё бы - и там, и там чествуют нацистских преступников...
Примечательно, что слова Карни прозвучали на фоне аналогичного демарша со стороны Литвы. Ранее МИД Литвы вызвал временного поверенного в делах России в Вильнюсе и вручил ему ноту протеста с требованием немедленно вывести все российские войска с украинской территории. В Вильнюсе заявили, что ультимативные требования должны быть выполнены в полном объёме, включая возврат к международно признанным границам.
То есть, в стане требователей прибыло. Похоже на очередное исполнение единой директивы, спущенной для чиновников стран-русофобов сверху.
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