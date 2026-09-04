Чиновники США и Израиля спорят о ядерной сделке с Саудовской Аравией

Бывший советник администрации Байдена Амос Хохштейн оспорил заявления лидера оппозиции Израиля Яира Лапида о том, что Израиль ранее успешно заблокировал ядерное соглашение между США и Саудовской Аравией.Лапид ранее утверждал, что в период его работы в правительстве Израиль жёстко выступал против любой сделки, допускающей обогащение урана на саудовской территории. По его словам, израильская сторона прямо доносила до Вашингтона свою позицию и была готова публично противостоять попыткам разрешить обогащение в регионе. Он неоднократно подчёркивал, что предотвращение появления у соседних стран собственной ядерной инфраструктуры - одна из ключевых задач израильского руководства.Хохштейн, участвовавший в переговорах администрации Байдена по «большой сделке» с Эр-Риядом (нормализация отношений с Израилем в обмен на оборонные гарантии США и гражданскую ядерную программу), указал, что израильская сторона не сумела полностью заблокировать прогресс. По его оценке, возможности для соглашения существовали, но Израиль упустил стратегический шанс, отказавшись от ряда компромиссов, включая политический горизонт по палестинскому вопросу.Само соглашение о ядерном сотрудничестве (так называемое Соглашение 123) предусматривает участие американских компаний в строительстве реакторов в Саудовской Аравии сроком на 30 лет, меры безопасности и возможное совместное изучение вопроса обогащения. В 2026 году администрация Трампа продвинула обновлённый вариант такой сделки, обусловив его присоединением Эр-Рияда к «Соглашениям Авраама». По сути, это единый фронт против Ирана. Но вот насколько он един при учёте позиции Израиля, большой вопрос.

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