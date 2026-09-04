Чиновники США и Израиля спорят о ядерной сделке с Саудовской Аравией

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Чиновники США и Израиля спорят о ядерной сделке с Саудовской Аравией

Бывший советник администрации Байдена Амос Хохштейн оспорил заявления лидера оппозиции Израиля Яира Лапида о том, что Израиль ранее успешно заблокировал ядерное соглашение между США и Саудовской Аравией.

Лапид ранее утверждал, что в период его работы в правительстве Израиль жёстко выступал против любой сделки, допускающей обогащение урана на саудовской территории. По его словам, израильская сторона прямо доносила до Вашингтона свою позицию и была готова публично противостоять попыткам разрешить обогащение в регионе. Он неоднократно подчёркивал, что предотвращение появления у соседних стран собственной ядерной инфраструктуры - одна из ключевых задач израильского руководства.

Хохштейн, участвовавший в переговорах администрации Байдена по «большой сделке» с Эр-Риядом (нормализация отношений с Израилем в обмен на оборонные гарантии США и гражданскую ядерную программу), указал, что израильская сторона не сумела полностью заблокировать прогресс. По его оценке, возможности для соглашения существовали, но Израиль упустил стратегический шанс, отказавшись от ряда компромиссов, включая политический горизонт по палестинскому вопросу.

Само соглашение о ядерном сотрудничестве (так называемое Соглашение 123) предусматривает участие американских компаний в строительстве реакторов в Саудовской Аравии сроком на 30 лет, меры безопасности и возможное совместное изучение вопроса обогащения. В 2026 году администрация Трампа продвинула обновлённый вариант такой сделки, обусловив его присоединением Эр-Рияда к «Соглашениям Авраама». По сути, это единый фронт против Ирана. Но вот насколько он един при учёте позиции Израиля, большой вопрос.
3 комментария
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  1. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 08:54
    У Израиля сильно подгорает от этой новости , а у Лохматого окончательно крышка потекла.
  2. paul3390 Звание
    paul3390
    0
    Сегодня, 09:06
    Собственно - свои технологии обогащения урана у США отсутствуют как класс. Что же тогда пытается впарить саудитам планетарный жулик Донни?
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 09:28
      США пока не могут полностью отказаться от закупок обогащённого урана из России из-за нехватки собственных обогатительных мощностей. В США нет собственных центрифуг для обогащения урана. Разработкой центрифужных технологий занималась американская United States Enrichment Corporation, но безуспешно. Сейчас в США работает лишь одна обогатительная фабрика европейского консорциума Urenco (Великобритания, Нидерланды, Германия). Но амеры ищут способ:
      Сейчас доминирует центрифужное обогащение: газовые центрифуги разделяют изотопы за счёт разницы в массе. Лазерный метод использует уникальные колебательные и вращательные «отпечатки» молекул разных изотопов. Лазер избирательно возбуждает молекулы с U-235, что облегчает их выделение химическими или физическими способами. Детали технологии GLE засекречены, представители компании не раскрывают принцип работы.