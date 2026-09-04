Рекорд дальности: Ростех впервые представил арктический вертолёт Ми-38ПС
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На международной выставке «Комплексная безопасность», которая проходит в Казани, холдинг «Вертолёты России» впервые показал арктическую модель Ми-38ПС. Эту машину создали специально для работы на Северном морском пути – она может летать дальше всех российских вертолётов в своём классе.
Вертолёт выпустили на Казанском заводе по заказу МЧС. С дополнительными баками он может преодолеть больше 1500 километров – это рекорд для отечественных машин. Такая дальность позволяет спасателям работать на большом удалении от базы.
Ми-38ПС берёт на борт до 5 тонн груза или до 40 человек. В сложную погоду пилотам помогают современные навигационные системы и средства аварийного спасения.
В «Ростехе» отметили, что вертолёты холдинга уже много лет используют в МЧС, и они хорошо показали себя в трудных условиях. Там подчеркнули, что Ми-38ПС обладает отличными лётными качествами и значительно расширяет возможности спасателей в Арктике, особенно при плохой погоде и слабой инфраструктуре.
Первые машины этой модели поставили МЧС в 2025 году, ещё несколько передадут до конца текущего. Они пополнят парк авиационно-спасательных центров в Красноярске и Хабаровске. Вертолёты будут использовать для защиты людей и важных объектов от природных и техногенных ЧП, а также для обеспечения безопасности на Северном морском пути.
Ми-38ПС – машина на все случаи: тушит пожары, помогает при разливах нефти, участвует в поисковых операциях, перевозит грузы внутри и на внешней подвеске, доставляет пассажиров. С его помощью можно высаживать десант разными способами, эвакуировать раненых с установкой медицинских модулей или на носилках.
Выставка «Комплексная безопасность» проходит в Казани с 3 по 5 сентября. Кроме Ми-38ПС, там показывают и другие вертолёты – Ми-8МТВ-1, Ми-171А2 и Ка-32А11ВС, которые уже широко применяются в спасательных и противопожарных работах. В МЧС отмечают, что Ми-38ПС серьёзно усиливает авиацию в Арктике, где сложно работать из-за холода и удалённости.
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