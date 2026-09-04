Рекорд дальности: Ростех впервые представил арктический вертолёт Ми-38ПС

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Рекорд дальности: Ростех впервые представил арктический вертолёт Ми-38ПС


На международной выставке «Комплексная безопасность», которая проходит в Казани, холдинг «Вертолёты России» впервые показал арктическую модель Ми-38ПС. Эту машину создали специально для работы на Северном морском пути – она может летать дальше всех российских вертолётов в своём классе.



Вертолёт выпустили на Казанском заводе по заказу МЧС. С дополнительными баками он может преодолеть больше 1500 километров – это рекорд для отечественных машин. Такая дальность позволяет спасателям работать на большом удалении от базы.

Ми-38ПС берёт на борт до 5 тонн груза или до 40 человек. В сложную погоду пилотам помогают современные навигационные системы и средства аварийного спасения.

В «Ростехе» отметили, что вертолёты холдинга уже много лет используют в МЧС, и они хорошо показали себя в трудных условиях. Там подчеркнули, что Ми-38ПС обладает отличными лётными качествами и значительно расширяет возможности спасателей в Арктике, особенно при плохой погоде и слабой инфраструктуре.

Первые машины этой модели поставили МЧС в 2025 году, ещё несколько передадут до конца текущего. Они пополнят парк авиационно-спасательных центров в Красноярске и Хабаровске. Вертолёты будут использовать для защиты людей и важных объектов от природных и техногенных ЧП, а также для обеспечения безопасности на Северном морском пути.

Ми-38ПС – машина на все случаи: тушит пожары, помогает при разливах нефти, участвует в поисковых операциях, перевозит грузы внутри и на внешней подвеске, доставляет пассажиров. С его помощью можно высаживать десант разными способами, эвакуировать раненых с установкой медицинских модулей или на носилках.

Выставка «Комплексная безопасность» проходит в Казани с 3 по 5 сентября. Кроме Ми-38ПС, там показывают и другие вертолёты – Ми-8МТВ-1, Ми-171А2 и Ка-32А11ВС, которые уже широко применяются в спасательных и противопожарных работах. В МЧС отмечают, что Ми-38ПС серьёзно усиливает авиацию в Арктике, где сложно работать из-за холода и удалённости.
12 комментариев
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  1. Zaurbek Звание
    Zaurbek
    +2
    Сегодня, 09:24
    Что то про 36й не слышно ничего...первые два в раскраске Касатка поставили с помпой и не слышно более...
    А дальний могли бы шасси сложить и крыло добавить...
    1. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      -1
      Сегодня, 09:36
      В МЧС отмечают, что Ми-38ПС серьёзно усиливает авиацию в Арктике, где сложно работать из-за холода и удалённости

      Хорошо что развивается отечественная авиация.
      Возможно скоро начнут обслуживать пассажиров и отечественные ИЛы и МСы.
      1. topol717 Звание
        topol717
        -1
        Сегодня, 09:45
        Цитата: ваш вср 66-67
        Хорошо что развивается отечественная авиация.
        Вот почему то все развивается исключительно на выставках, лучше бы он работал в том месте где ему положено быть а не стоял на выставке.
        1. Zaurbek Звание
          Zaurbek
          0
          Сегодня, 10:58
          Из последнего только Ил114 со скрипом большим пошел в массы.....пишут, что следующий ССЖ будет, а с МС21 - шляпа какая то
    2. Роман_Васильевич Звание
      Роман_Васильевич
      +2
      Сегодня, 11:13
      могли бы шасси сложить и крыло добавить...

      А зачем??

      На Ми-38ПС установлено специальное энергопоглощающее (аварийностойкое) шасси. Его жестко зафиксированная конструкция способна демпфировать удар и защитить фюзеляж при жесткой посадке или падении вертолёта с высоты до 15 метров.
      Также, поскольку Ми-38ПС предназначен для поисково-спасательных операций МЧС (в том числе в Арктике), ему часто приходится совершать посадки на неподготовленные площадки, снег или лед. Для этого на фиксированные стойки шасси могут дополнительно устанавливаться специальные лыжные опоры.

      Для Ми-38ПС крылья стали бы огромным минусом по нескольким ключевым причинам:
      Ми-38ПС создан для МЧС, чтобы эвакуировать людей из воды, с льдин или из труднодоступных мест в режиме висения. Будь у него развитые крылья, они бы физически мешали тросам лебёдки, перекрывали обзор спасателям и создавали смертельную опасность при десантировании парашютным или посадочным способом.
      Небольшие крылья вертолётов создают подъёмную силу только в быстром горизонтальном полёте. Но когда вертолёт зависает на месте (что критически важно для спасателей), крылья попадают под мощный поток воздуха от несущего винта. Они работают как «парус» наоборот, создавая вредное сопротивление, из-за чего вертолёт тратит гораздо больше топлива и теряет грузоподъёмность.
      Этот борт спроектирован для Северного морского пути и Арктики. Любая лишняя крупная деталь конструкции в этих широтах мгновенно покрывается льдом, сильно утяжеляя машину и ухудшая её аэродинамику.
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +6
    Сегодня, 09:34
    Отличная машина для Арктики ,а то пришлось два года назад обращаться к Губернатору Шпицбергена для эвакуации больного с ЛСП Северный полюс 42 .Пилоты его личного вертолётного отряда проявив профессинализм и в составе трёх вертолётов , организовав ледовый аэродром подскока выполнили свою работу на отлично . good Слетав район географического Северного Полюса и обратно ,с промежуточными посадками на дозаправку . goodКстати ЛСП Северный Полюс сейчас в Питере на техобслуживании и подготовке к следующему рейсу - дрейфу.Рейс начнётся в ноябре.
    1. 2al Звание
      2al
      +3
      Сегодня, 10:01
      Увы, но Ми-38 почти в два раза дороже Ми-8МТВ, но для северных территорий наиболее подходящий по своим ЛТХ.
      1. Zaurbek Звание
        Zaurbek
        0
        Сегодня, 11:00
        Да вопрос цены, это как считать...та же песня с Ан2 и Байкал. Где у Ми8 затраты на разработку/запуск производства и тд...? А у 38го вопрос куда их отнести и на сколько лет и какой стартовый заказ в штуках и под какой % лизинг....И чисто коммерческий это проект или военно-народнохозяйственный? А то потом мы сравниваем в граммах Ил114 и Даш8
  3. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 09:50
    Такие вертолёты в мире делает только наш КВЗ.
    1. Zaurbek Звание
      Zaurbek
      -1
      Сегодня, 11:01
      Другие то он делать не может....
  4. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 10:36
    Цитата: ваш вср 66-67
    Возможно скоро начнут обслуживать пассажиров и отечественные ИЛы и МСы.

    Это вообще архинужно! И в первую очередь!
  5. Дедок Звание
    Дедок
    0
    Сегодня, 11:38
    С дополнительными баками он может преодолеть больше 1500 километров – это рекорд для отечественных машин.

    а в чем "прикол"?
    сделал баки побольше к Ми-8 и ву -аля!