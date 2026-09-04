В России отмечено резкое снижение нефтегазовых доходов федерального бюджета

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В России отмечено резкое снижение нефтегазовых доходов федерального бюджета


Поступления в российскую государственную казну от продажи нефти, газа и продуктов их переработки в январе составили 393 миллиарда рублей. В последующие месяцы вплоть до июля нефтегазовые доходы существенно выросли и колебались в диапазоне между 617 и 855 млрд руб.



Об этом свидетельствует статистика министерства финансов РФ.

Резкий скачок был отмечен в июле – показатель достиг отметки 934 миллиарда рублей. А в августе в России отмечено резкое снижение нефтегазовых доходов в федеральный бюджет. Они сократились более чем вдвое и составили 424 миллиарда рублей. Это стало минимумом за последние семь месяцев.

Стоит отметить, что делать какие-то преждевременные выводы из данного факта ещё рано. Во-первых, если взять средний показатель за два последних месяца – июля и августа, то он составит 679 миллиардов рублей, то есть будет примерно равен результатам мая и июня. А во-вторых, данные за один месяц еще не означают, что снижение продолжится. Стоит как минимум дождаться, что покажет сентябрь. Если спад продолжится, то это станет тревожным сигналом.

Данное падение может на первый взгляд показаться странным на фоне высоких мировых цен. Но дело в том, что ценовой фактор является далеко не единственным, влияющим на доходы. В частности, очень важны здесь объёмы продаж сырья и его переработки. Кроме того, колебания нефтегазовых цен влияют на доходы бюджета не сразу, а с некоторым запаздыванием.

Этот означает, что результаты последнего месяца пока невозможно оценить однозначно.
40 комментариев
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  1. ваш вср 66-67 Звание
    ваш вср 66-67
    0
    Сегодня, 09:40
    Данное падение может на первый взгляд показаться странным на фоне высоких мировых цен.

    Потихоньку готовят к скачку цен на АЗС?
    1. ian Звание
      ian
      0
      Сегодня, 09:42
      Цитата: ваш вср 66-67
      Потихоньку готовят к скачку цен на АЗС?

      До 200? Бензин подорожал уже вдвое. "Собес" в виде Роснефти с трудом покрывает процентов 20 спроса... request
      1. Копчёный Звание
        Копчёный
        -1
        Сегодня, 09:49
        С чего до 200? Купить и привезти из Индии на нашу АЗС литр 92го бензина стоит примерно 120р. Далее уже вопрос сколько накинет к этому нефтяная компания для себя, если государство отменит топливный демпфер, чтобы на табло люди стали видеть честную цену.
        1. ian Звание
          ian
          +1
          Сегодня, 09:51
          Отечественный бензин уже на заправках 130. Это при том, что демпфер ещё не отменён. До скольки по вашему поднимется розничная цена?
          1. Копчёный Звание
            Копчёный
            0
            Сегодня, 09:55
            Так это похожее на честную цену импортного топлива с наценкой компании без демпфера. Нефтяная компания не может и топливный демпфер(разница между 120 за литр привезти и 85р на табло дома для психики людей) получить и потом ещё накинуть сверху. Не, в теории наверно и может, государство будет только радо и демпфер налогами с населения компенсировать и с литра при продаже на АЗС взять.
        2. solar Звание
          solar
          0
          Сегодня, 11:04
          С чего до 200? Купить и привезти из Индии на нашу АЗС литр 92го бензина стоит примерно 120р. Далее уже вопрос сколько накинет к этому нефтяная компания для себя

          200 и сделают цену, для удобства использования круглого числа.
          120, 200- для них какая разница, если покупать будут....
          1. Копчёный Звание
            Копчёный
            -2
            Сегодня, 11:11
            Можно и 300, но тогда народ ну очень быстро и сразу прифигеет от цен на всё вокруг при той же з/п. А так можно конечно.
            1. solar Звание
              solar
              -1
              Сегодня, 11:12
              кому нужно- поворчит и купит :((
              1. Копчёный Звание
                Копчёный
                -1
                Сегодня, 11:13
                Ну, да. Хоть литр топлива себе в повозку хоть буханку хлеба раз в десять дороже поскольку её внезапно тоже возят машинкой по утрам.
      2. Перейра Звание
        Перейра
        +3
        Сегодня, 09:50
        В моём райцентре Лукойл третий день пустой. Скорее всего, на дачу не поеду.
        1. ian Звание
          ian
          +1
          Сегодня, 09:59
          Жирно живете. У меня под окном лукойл привозил бензин раз 5 за лето. В моем регионе у них только дизель и то не всегда. Чаще совсем закрыт... request
          1. Перейра Звание
            Перейра
            +3
            Сегодня, 10:01
            Да уж. Не говори, что тебе плохо. Всегда найдётся тот, кому ещё хуже.
          2. Копчёный Звание
            Копчёный
            0
            Сегодня, 10:03
            Когда в следующий раз привезут, Вы зайдите и попросите посмотреть документы на привезённую партию топлива. Это законное нормальное требование клиента. Только так по подписантам и печатям вы сможете понять это оригинальная АЗС или по франшизе. Если это франшизная, тогда понятно почему там не регулярно привозят топливо. Хозяин ищет где подешевле и не находит.
            1. ian Звание
              ian
              0
              Сегодня, 10:07
              Я и так знаю. Франшизных лукойлов у нас в городе 2. Остальные фирменные. Толку то... Бензин есть только на Роснефти с очередью на 3-4 часа и лотерей что не хватит или у частников по 130. И то к ним очереди в последнее время по паре десятков машин...
              1. Копчёный Звание
                Копчёный
                0
                Сегодня, 10:24
                Ещё раз. Для крупных компаний вроде Лукойла и тп есть топливный демпфер, который согласно закону считается от цены 92 топлива за границей и разницы с ценой, которую население должно не пугаясь видеть на табло АЗС. Для независимых АЗС у которых нету демпфера т.к они не возят из за границы, есть российская товарно-сырьевая биржа, куда крупные игроки выставляют партии топлива по цене согласно схеме с демпфером. Далее уже биржевые спекулянты как часть нормальной капиталистической системы накручивают цену для продажи. Независимая АЗС идёт и покупает на бирже если не может напрямую у крупного игрока, ну и накидывает свой процент. Всё стало очень понятно и прозрачно кстати благодаря падению обломков на НПЗ. Я вот только в этом году узнал нюансы ценообразования. До того смешно по обывательски как все, ругал нефтяных олигархов ))))
                1. ian Звание
                  ian
                  -1
                  Сегодня, 10:32
                  Я все понимаю. И собсно "руганием олигархов" Вроде тоже не занимался. Я констатирую факт. Тем не менее Роснефть в нашем регионе старается изо всех сил поддерживать работу своих АЗС по "старой" цене, а остальные сети или просто забили как лукойл, или "покупают на бирже", хотя имеют собственные нпз... request
                  1. Копчёный Звание
                    Копчёный
                    +3
                    Сегодня, 10:36
                    Прикол в том, что им, топливным компаниям, вообще фиолетово. Надо завозить топливо из за границы, им платят из бюджета демпфер, который бюджет, потом, первый раз компенсирует налогами и сборами на всё в стране, а потом ещё и второй раз при покупке уже литра топлива ещё раз оттуда заберёт свой процент. Так что да, они все всё делают не жалея себя, а нам всем надо радоваться за заботу и повышения цен на всё в стране )))) Замкнутый круг.
      3. LIONnvrsk Звание
        LIONnvrsk
        -2
        Сегодня, 10:33
        Цитата: ian
        Бензин подорожал уже вдвое

        Скажем помягче - привираете. У нас в Новороссе на Роснефти и Лукойле порядка 68 - 75руб за 92-95й., дизель - 78. Продают бензин по 2-3 часа в день, в основном 92-й очередь по 50-100 машин. Коммерсы 92-95й продают 105-117, последние два дня бензина на них нет, обещают сегодня к вечеру. Газпром 92-93й по 96 - 100руб., но уже четыре недели бензин не продаёт ( по крайней мере та заправка, мимо которой я дважды-трижды в день езжу), только дизель по 97руб.
        1. ian Звание
          ian
          +2
          Сегодня, 11:19
          Цитата: LIONnvrsk
          Скажем помягче - привираете.

          Скажем помягче: не знаете- не говорите.. Роснефть на которой день отстоять и то не факт что повезет 63,7 , любой частник -125-130. Арифметику помните? Считайте... hi
    2. частное лицо Звание
      частное лицо
      +1
      Сегодня, 09:51
      Потихоньку готовят к скачку цен на АЗС?

      Вы новости читаете ? Луга и Черноморские порты атакуют постоянно и создаёт трудности .
      1. Sovetskiy Звание
        Sovetskiy
        0
        Сегодня, 10:39
        Цитата: частное лицо
        Луга и Черноморские порты атакуют постоянно и создаёт трудности .

        Азовское море "дядя майор" упоминать не велит? Смотрю, прям "табу" на этот район.
        Данные MarineTraffic по движению в этом районе у нас ещё не объявили экстремистскими материалами?wink
    3. Немчинов Вл Звание
      Немчинов Вл
      +2
      Сегодня, 10:57
      Цитата: ваш вср 66-67
      Данное падение может на первый взгляд показаться странным на фоне высоких мировых цен.
      lol Но зато ОНО лучше даёт понимание, почему появился указ, грозящий "...введением внешнего управления ..." от государства (!).
      wink
      пара-пара-пам fellow (с)
  2. Andobor Звание
    Andobor
    +1
    Сегодня, 09:42
    Что там с экспортом в Черном море, а ведь там 30-40% нефти идёт.
    1. kosmozoo Звание
      kosmozoo
      +2
      Сегодня, 09:57
      Где то густо, где то пусто.
      Китайские НПЗ платят двойную премию за ключевой сорт российской нефти — Китайские нефтеперерабатывающие компании платят самую высокую надбавку за ключевой сорт российской нефти за последние более чем четыре месяца, поскольку перебоев в работе Ормузского пролива и улучшение рентабельности приводят к росту спроса. Популярность нефти марки ESPO, которая загружается на тихоокеанском побережье России и доставляется в Китай менее чем за неделю, резко возросла в последние недели.
      Надбавка за российскую нефть к цене brent +12 дол.
      1. Копчёный Звание
        Копчёный
        0
        Сегодня, 09:59
        Логично. В Китае освободилось уже под лям тонн мощностей НПЗ, из за перевода страны на электротягу. Мне кажется они не буду брать с нас пример и демонтировать их :))))
        1. Андрей Андреев_2 Звание
          Андрей Андреев_2
          +1
          Сегодня, 10:08
          Зачем демонтировать? Россиянам продать для переработки нашей же нефти и возврата нефтепродуктов в Россию!
          1. Копчёный Звание
            Копчёный
            +1
            Сегодня, 10:13
            Всё так. Умные люди, которые думают на перспективу и о себе.
  3. topol717 Звание
    topol717
    -1
    Сегодня, 09:42
    Да всё там верно. Всю нефть гнали на экспорт, как результат в стране дефицит Бензина, потом получили по шапке, и большую часть нефти оставили в стране, отправив на переработку, и бензин начал появляться, в конце августа бензин опять начал пропадать. Значит доходы бюджета подрастут ))))
    1. частное лицо Звание
      частное лицо
      +3
      Сегодня, 10:18
      Да всё там верно. Всю нефть гнали на экспорт, как результат в стране дефицит Бензина, потом получили по шапке, и большую часть нефти оставили в стране, отправив на переработку,

      Да всё описанное вами не верно. Бензина нет потому что НПЗ стоят по известным причинам.Этого даже теперь и не скрывают.
      1. topol717 Звание
        topol717
        -2
        Сегодня, 12:17
        Цитата: частное лицо
        потому что НПЗ стоят по известным причинам.
        Да бензина нет, потому что НПЗ стоят, а вот почему они стоят знают лишь немногие. Например плановые ремонты, внеплановые ремонты, мало сырья. мало людей. А может всё сразу сошлось?
  4. Алекс Старлей Звание
    Алекс Старлей
    0
    Сегодня, 09:46
    По-моему не надо бать экспертом чтобы понять, что начали забирать часть выручки от продажи нефти бензином.
  5. Ирек Звание
    Ирек
    -6
    Сегодня, 09:47
    Сёдни упал , завтра подрастёт , но нашим всёпропальщикам только повод дай постонать.
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    -1
    Сегодня, 09:48
    Пусть 404 ые и примкнувшие к ним не радуются ,это не их заслуга .Это особенности нашего бюджета от поступлений от нефтегаза ,начиная с сентября компенсируем. laughing
    1. Вольный Остров Звание
      Вольный Остров
      +1
      Сегодня, 10:59
      Автор делает вброс. Это очевидно. Качает лодку. При этом статья пустая, вообще ни о чем. В духе "секты Свидетелей Навального"
  7. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    0
    Сегодня, 09:57
    Если добыча нефти и продажа нефти не упала то как может упасть прибыль поступающая в казну? Прямой вывод деньги за нефть и нефтепродукты остаются за границей и вообще нет контроля за продажей нефти и топлива как за рубеж так и внутри страны. Цены на топливо выросли значит и в казну поступления должны вырасти.
  8. Холостой_пистон Звание
    Холостой_пистон
    +3
    Сегодня, 10:05
    В России отмечено резкое снижение нефтегазовых доходов федерального бюджета

    А что делать, столько НПЗ на "капитальный ремонт" закрыли.
  9. Monster_Fat Звание
    Monster_Fat
    +1
    Сегодня, 10:11
    . В России отмечено резкое снижение нефтегазовых доходов федерального бюджета

    Ничего тут, нет странного: если по дешёвке кормить своими нефтепродуктами "друзей" -Китай, Индию и пр. Мало того, что падают доходы, так ещё взамен, получают не СКВ, то есть валюты, которые, невозможно тратить на мировом рынке...
  10. Вольный Остров Звание
    Вольный Остров
    -3
    Сегодня, 10:56
    К чему этот вброс ??? 🤦🤦🤦" пока ни че не понятно, судить пока рано, это еще ни о чем не говорит, бла бла бла*😂😂🤦🤦🤦🤦 автор забыает, что сейчас нефтегазовый сектор в темпе вальса вливает деньги в безопасность, как того требуют новые законы, что бы не попасть под "внешнее управление" 😂😂😂и других факторов масса. Золотишко тоже в ликвидности скачет постоянно, и недвижка и все остальное. Но вброс именно про нефть... Казачок
    1. Ате_ист Звание
      Ате_ист
      0
      Сегодня, 12:43
      автор забыает, что сейчас нефтегазовый сектор в темпе вальса вливает деньги в безопасность, как того требуют новые законы, что бы не попасть под "внешнее управление"

      Вы когда говорите про нефтегазовый сектор и внешнее управление, уточняйте, что компании Роснефть, Газпром (Газпромнефть) являются государственными. У них львиная доля на рынке. Руководство этих компаний фактически назначается Минэнерго. О каком внешнем управлении идет речь? Со стороны инопланетян, что ли? И да, из какого источника финансируется вливание в безопасность? Сдается, что из кармана налогоплатильщика, который будет тянуть бремя повышения цен как непосредственно на АЗС, так и опосредованно через рост цен на товары, зависимых от логистики
  11. APASUS Звание
    APASUS
    +4
    Сегодня, 11:15
    Очереди на заправках, цены на топливо тихо ползут вверх, не во всех регионах можно вообще купить топливо по адекватной цене, снижают экологический класс для выпуска бензинов и вдруг снижение налогов у нефтянки .Чудеса !