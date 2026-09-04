. В России отмечено резкое снижение нефтегазовых доходов федерального бюджета

Поступления в российскую государственную казну от продажи нефти, газа и продуктов их переработки в январе составили 393 миллиарда рублей. В последующие месяцы вплоть до июля нефтегазовые доходы существенно выросли и колебались в диапазоне между 617 и 855 млрд руб.Об этом свидетельствует статистика министерства финансов РФ.Резкий скачок был отмечен в июле – показатель достиг отметки 934 миллиарда рублей. А в августе в России отмечено резкое снижение нефтегазовых доходов в федеральный бюджет. Они сократились более чем вдвое и составили 424 миллиарда рублей. Это стало минимумом за последние семь месяцев.Стоит отметить, что делать какие-то преждевременные выводы из данного факта ещё рано. Во-первых, если взять средний показатель за два последних месяца – июля и августа, то он составит 679 миллиардов рублей, то есть будет примерно равен результатам мая и июня. А во-вторых, данные за один месяц еще не означают, что снижение продолжится. Стоит как минимум дождаться, что покажет сентябрь. Если спад продолжится, то это станет тревожным сигналом.Данное падение может на первый взгляд показаться странным на фоне высоких мировых цен. Но дело в том, что ценовой фактор является далеко не единственным, влияющим на доходы. В частности, очень важны здесь объёмы продаж сырья и его переработки. Кроме того, колебания нефтегазовых цен влияют на доходы бюджета не сразу, а с некоторым запаздыванием.Этот означает, что результаты последнего месяца пока невозможно оценить однозначно.

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