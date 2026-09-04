Такая «мягкая сила»: Минобрнауки хочет увеличить число иностранных студентов
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Министерство высшего образования и науки России намерено довести число учащихся из-за рубежа в отечественных университетах с нынешних 422 тысяч до 500 тысяч. Замглавы ведомства Ольга Петрова, выступая на Восточном экономическом форуме, заявила, что этот ориентир вполне достижим.
В министерстве отметили, что для привлечения студентов из других стран разработаны специальные программы отбора и поддержки, включая гранты в рамках нового нацпроекта «Молодежь и дети».
Петрова подчеркнула, что для России почётно, когда её вузы выбирают для получения высшего образования, а русский язык становится связующим звеном между разными странами и культурами.
В 2026 году приёмная кампания в российские университеты уже превысила миллион заявлений: на бакалавриат зачислено свыше 618 тысяч человек, на специалитет – более 171 тысячи, в магистратуру – свыше 189 тысяч. Набор на коммерческие места продлится до конца сентября.
В советское время подготовка кадров для зарубежных стран была важным элементом внешней политики – через образование пытались взращивать дружественные кадры. Сегодня этот подход снова набирает обороты, но возникают вопросы: оправданы ли бюджетные затраты на обучение иностранцев и какую практическую выгоду получит от этого Россия?
Есть сомнения, что нынешние выпускники зарубежных вузов в будущем сохранят лояльность к России – особенно на фоне нынешней международной обстановки. История показывает, что даже те, кто учился в СССР, не всегда оставались лояльными. Будет ли новая образовательная стратегия действенным рычагом влияния – пока большой вопрос.
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