Такая «мягкая сила»: Минобрнауки хочет увеличить число иностранных студентов

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Такая «мягкая сила»: Минобрнауки хочет увеличить число иностранных студентов


Министерство высшего образования и науки России намерено довести число учащихся из-за рубежа в отечественных университетах с нынешних 422 тысяч до 500 тысяч. Замглавы ведомства Ольга Петрова, выступая на Восточном экономическом форуме, заявила, что этот ориентир вполне достижим.



В министерстве отметили, что для привлечения студентов из других стран разработаны специальные программы отбора и поддержки, включая гранты в рамках нового нацпроекта «Молодежь и дети».

Петрова подчеркнула, что для России почётно, когда её вузы выбирают для получения высшего образования, а русский язык становится связующим звеном между разными странами и культурами.

В 2026 году приёмная кампания в российские университеты уже превысила миллион заявлений: на бакалавриат зачислено свыше 618 тысяч человек, на специалитет – более 171 тысячи, в магистратуру – свыше 189 тысяч. Набор на коммерческие места продлится до конца сентября.

В советское время подготовка кадров для зарубежных стран была важным элементом внешней политики – через образование пытались взращивать дружественные кадры. Сегодня этот подход снова набирает обороты, но возникают вопросы: оправданы ли бюджетные затраты на обучение иностранцев и какую практическую выгоду получит от этого Россия?

Есть сомнения, что нынешние выпускники зарубежных вузов в будущем сохранят лояльность к России – особенно на фоне нынешней международной обстановки. История показывает, что даже те, кто учился в СССР, не всегда оставались лояльными. Будет ли новая образовательная стратегия действенным рычагом влияния – пока большой вопрос.
73 комментария
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +21
    Сегодня, 10:00
    ...умотаться! своим места сокращаем, а иностранных платных - берём. научим-обучим - и усвистали эти обученные к себе домой. а у нас потом стоны - уууу, спецов нет, работать некому! смены нет. бюджет-места сократили, плату за обучение - повысили.
    это что за бред то происходит???
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +11
      Сегодня, 10:06
      да хоть заминуситесь и забаньте - от этого для наших мест не появится. по сравнению с прошлым годом - на некоторую специальность сократили бюджетных мест на 30 душ. это целая группа. радуйтесь, блин....
      1. Охотовед 2 Звание
        Охотовед 2
        +2
        Сегодня, 10:41
        Зато негры в моём городе - перестали быть экзотикой laughing
        А когда 9 мая на параде Победы я увидел роту марширующих в нашей форме негритосов, у меня чуть нервный тик не случился belay и на вопрос тогда ещё совсем маленькой Дочи - «Папа это тоже наши солдатики»? Я прямо подвис с ответом sad А ещё появились чернокожие проститутки.
        Я конечно не расист, ну разве совсем чуточку… feel
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +2
          Сегодня, 10:43
          ...ладно хоть доча не спросила - папа, а эти тоже Берлин брали?
        2. Дедок Звание
          Дедок
          0
          Сегодня, 11:19
          А ещё появились чернокожие проститутки.

          ага, вспоминается анекдот про гинеколога:
          куплю себе черный- пречерный Порше и салон - красный...
      2. LIONnvrsk Звание
        LIONnvrsk
        +4
        Сегодня, 10:42
        Это примерно как размещение наших активов на Западе. В свою экономику не вкладывали, а вложили в Западную, типа - стабильность, надёжность, развитие взаимовыгодного партнёрства. Теперь эти "партнеры" заморозили наши активы и на прибыли от них покупают оружие для Окраины. И вряд ли вернутся эти активы нам назад. yes
        1. akropin Звание
          akropin
          +4
          Сегодня, 10:44
          Самое ужасное, что те кто размещал наши активы, они не воспринимали их как наши с вами, они их считали уже своими.
      3. akropin Звание
        akropin
        +4
        Сегодня, 10:48
        Только плюс, но жаль, что это мало что изменит. На данный момент государство делает всё, чтобы коренные жители России перестали себя ощущать как народ великой страны. Методично, планомерно (для меня очевидно читаются шаги неозвученного плана) страна становится ментально деградированной.
    2. Эд Мак Звание
      Эд Мак
      +5
      Сегодня, 10:44
      Я думаю разговоры о том что "Россия добрая всем помогает мы хорошие" прикрывают тихое предательство/распродажу интересов страны. Медведев в 2010 подарил Норвегии Шпицберген, и недавно там было арестовано Российское научное судно ради интересов Украинского "Нафтогаза". В итоге кому помог своим решением Медведев? Он будет возмещать ущербы его неудавшейся дружбы (приятного времяпровождения)?
      Сейчас все эти подарки чужим при проблемах у своих должны рассматриваться как предательство Родины. Желательно с расстрелом если начнется военное время.
    3. knn54 Звание
      knn54
      +3
      Сегодня, 11:00
      Минобрнауки -мина под образованию и науку.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +2
        Сегодня, 11:00
        в нынешнем варианте - именно так. особенно с этим кренделем который там рулит и который недавно заявил что - а зачем нам так много студентов? нам столько не надо.
  2. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    +15
    Сегодня, 10:01
    Своих стобальников не принимают а шушеру по всему свету хотят бесплатно учить. Дурдом какой то.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +5
      Сегодня, 10:02
      небесплатно - там (условно) государство Мганги платит за мганговцев и валютой. потому и берут их.....
      1. даэтоя Звание
        даэтоя
        +4
        Сегодня, 10:23
        это не эту плату в том числе потом списывают им наши добряки?
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          0
          Сегодня, 10:24
          а я откуда знаю? эти дела - там, наверху. нам не докладывают.
    2. Schneeberg Звание
      Schneeberg
      +2
      Сегодня, 10:46
      Цитата: Солдатов В.
      а шушеру по всему свету хотят бесплатно учить
      А потом выпускники вернутся домой, через некоторое время взойдут по карьерной лестнице и будут вводить санкции против России wink
  3. Керенский Звание
    Керенский
    -3
    Сегодня, 10:01
    оправданы ли бюджетные затраты на обучение иностранцев

    Какие бюджетные затраты?! У них обучение платное. Как раз, за их счёт можно и наших учить.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 10:03
      да ЩАЗ - у нас неважно сколько платных и иностранцев - ЗП преподающим от этого не меняются никак!
      1. ian Звание
        ian
        0
        Сегодня, 10:15
        А вы хотели чтоб преподы на сдельной оплате работали и долю с каждого платного студента получали? Так мы придем к тому что и ассенизаторы с "элитных" сортиров затребуют оплату в скв.....
        Это деньги вуза. А преподаватель получает оплату за ведение образовательного процесса учащихся независимо от того, кто и сколько занёс в ректорат.... hi
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +5
          Сегодня, 10:17
          ну так тогда чему Вы удивляетесь что многие переподы у нас ушли в он-лайн школы для мажоров где за неделю заколачивают почти по 100 штук? ну не на 45 тыщ доцента же жить??? или Россстату верите что ЗП по 150 тыщ в ВУЗвз и науке?

          ну если Вы равняете преподавателей и ассенизаторов - слов нет.
          1. ian Звание
            ian
            -1
            Сегодня, 10:23
            Я и не удивляюсь. А по поводу ровнять- любой труд почетен и необходим. Без работы второго и первый долго не протянет... hi
        2. Дедок Звание
          Дедок
          0
          Сегодня, 11:16
          А вы хотели чтоб преподы на сдельной оплате работали и долю с каждого платного студента получали?

          когда платное обучение вводили - то так и было: доплачивали...
      2. Керенский Звание
        Керенский
        -1
        Сегодня, 10:17
        у нас неважно сколько платных и иностранцев - ЗП преподающим от этого не меняются никак!

        ЗП = разряд Х количество часов.
        А вот наличие средств у учебного заведения, позволяет улучшить процесс.
        1. Дедок Звание
          Дедок
          0
          Сегодня, 11:14
          наличие средств у учебного заведения, позволяет улучшить процесс.

          каким образом можно улучшить?
          1. Керенский Звание
            Керенский
            +1
            Сегодня, 11:27
            каким образом можно улучшить?

            Например: приобрести учебные пособия, реактивы. Заказать специальную литературу. Размножить методички...
            1. Дедок Звание
              Дедок
              -1
              Сегодня, 11:35
              Например: приобрести учебные пособия, реактивы. Заказать специальную литературу. Размножить методички...

              но это - крохи... от того что мы обсуждаем
              да и
              учебные пособия, реактивы. Заказать специальную литературу

              это должно проходить по бюджету
              1. Керенский Звание
                Керенский
                +1
                Сегодня, 11:38
                это должно проходить по бюджету

                Вот бюджет учебного заведения и пополняется за счёт платы за обучение. Больше бюджет, - можно больше себе позволить.
                1. Дедок Звание
                  Дедок
                  -1
                  Сегодня, 11:40
                  Вот бюджет учебного заведения и пополняется за счёт платы за обучение. Больше бюджет, - можно больше себе позволить.

                  вот не надо путать "свою шерсть и государственную" - как говорил известный киногерой...
                  бюджет - это бюджет!
                  а платники - это платники...
                  а когда эти средства смешивают, то вопросов должно быть много
                  1. Керенский Звание
                    Керенский
                    +1
                    Сегодня, 11:57
                    бюджет - это бюджет!
                    а платники - это платники...

                    Вы уже приобрели на кафедру ризограф и расходники к нему?
    2. Andobor Звание
      Andobor
      +3
      Сегодня, 10:08
      Цитата: Керенский
      У них обучение платное.

      Да, просто некоторые сами платят, за некоторый их государство.
      В Ставрополе много индийцев, все сами платят 400 тыс руб. в год, обучение, кампус, некоторые на лето не уезжают, работают.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +9
        Сегодня, 10:14
        индусы, пакистанцы, китайцы, пара сербов, сенегальцы, мьямнцы - примерный набор тех кто у нас обучается в нашем ВУЗе.

        зы индусы - как всегда полная задница - постоянно ходят и цыганят доп курсы типа за бесплатно и чтоб им ещё и доп. занятия обеспечивали. короче - они и в этом камасутру как с контрактами устраивают. цыганский подход во всём. кроме шуток. от них все стреляются.
      2. Дедок Звание
        Дедок
        +1
        Сегодня, 11:12
        В Ставрополе много индийцев, все сами платят 400 тыс руб. в год, обучение, кампус, некоторые на лето не уезжают, работают.

        везде так - открывают "точки общепита" и зарабатывают...
        но при этом - на занятия - не ходят - не успевают ходить, а что в итоге: им ставят "тройки" - зачастую даже не увидев ни одного раза на занятиях за семестр...
        кстати сумма - не большая...
        очень много лет назад, в одном и Питерских вузов "почти" такая сумма была определена - за месяц...
    3. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 10:16
      Цитата: Керенский
      Какие бюджетные затраты?! У них обучение платное.

      За моего брата, обучавшегося в КТИ на магистратуре, отец платил по 200 000 руб. за год.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 10:19
        сейчас это уже стоит почти 300 штук...
        1. carpenter Звание
          carpenter
          +2
          Сегодня, 10:27
          Цитата: Nexcom
          сейчас это уже стоит почти 300 штук.

          Аппетиты растут, золотые времена Союза закончились.
  4. Декларант Звание
    Декларант
    +4
    Сегодня, 10:02
    Своим места нет. А тут иностранные студенты. Хотя... только бизнес, ничего личного.
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      +2
      Сегодня, 10:09
      Есть места, но согласно текущей ситуации, сначала по квотам дети СВОшников, потом остальные. Более того, специально урезали кол-во даже платных мест для желающих граждан платить, чтобы принудить идти на среднее-специальное, в колледжи. Ещё со школы до ЕГЭ бьют по мозгам мол ты тупой иди в колледж тебе не светит универ. Проходил два года назад с ребёнком. Че как с иностранцами и сколько под них оставляют мест не знаю.
      1. роман66 Звание
        роман66
        +1
        Сегодня, 10:46
        ЕГЭ - зло голимое. Надо возвращать советскую систему приёмных экзаменов, ибо каждый, вуз сам знает какой уровень абитуриентов ему надобен. А д e билов и за деньги брать не надо, пусть сразу готовый диплом получают, этим же и кончится все равно
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          0
          Сегодня, 10:50
          .. тока пусть цену на дипломе пропечатывают - внизу там, цена 3 000 000 руб. wassat
          1. роман66 Звание
            роман66
            -1
            Сегодня, 10:51
            Да, диплом красный, диплом синий, и диплом зелёный.
            1. Nexcom Звание
              Nexcom
              0
              Сегодня, 10:52
              зеленый - для мусульман? а кошерный будет ? ну за доп плату ? lol
              1. роман66 Звание
                роман66
                0
                Сегодня, 10:53
                Зелёный - за Баксы, кошерные - умные, и так получат
                1. Nexcom Звание
                  Nexcom
                  0
                  Сегодня, 10:53
                  кошерные - умные, и так получат

                  laughing скорее хитрые. но ума им конечно всё-же не занимать.
                  1. роман66 Звание
                    роман66
                    +1
                    Сегодня, 10:54
                    Ну, с евреями, покупающими диплом - не знаком
                    1. Nexcom Звание
                      Nexcom
                      0
                      Сегодня, 10:54
                      прально! они своим их за бесплатно "проводят".
                      1. роман66 Звание
                        роман66
                        0
                        Сегодня, 10:55
                        Сколько их знал - своим горбом и трудом зарабатывали. Другая сторона - знания на халяву
                      2. Nexcom Звание
                        Nexcom
                        +2
                        Сегодня, 10:56
                        это в советское время было - а щаз - просачиваются.
                        причём некоторые знания получат, а потом возобладает тяга воссоединения с исторической родиной (с) и фьюить - и в Израиль.
                      3. роман66 Звание
                        роман66
                        +1
                        Сегодня, 10:57
                        Все только худшеет, видимо....
                      4. Nexcom Звание
                        Nexcom
                        +1
                        Сегодня, 10:58
                        знал одного с оптико-механического - свалил он и .... в Израильском Институте Обороны оказался. там дочерта наших бывших - вот оттуда они нашу технику хорошо и знают. по крайней мере ту технику знали.
                      5. Дедок Звание
                        Дедок
                        0
                        Сегодня, 11:07
                        Другая сторона - знания на халяву

                        такого не бывает..
                        только так может быть:
                        своим горбом и трудом зарабатывали

                        иначе это не знания, а бумажка
                      6. роман66 Звание
                        роман66
                        0
                        Сегодня, 13:21
                        Имелось в виду - платить денежки не надо
      2. Дедок Звание
        Дедок
        -1
        Сегодня, 11:10
        Есть места, но согласно текущей ситуации, сначала по квотам дети СВОшников, потом остальные.

        это не "места" - это руководящий документ так говорит...
        а вот увеличить чтобы число бюджетных мест при такой ситуации - никто - не захотел подумать: ведь Гарант об этом вслух не говорил...
  5. sub307 Звание
    sub307
    +1
    Сегодня, 10:03
    Замечательно - вот вопрос..., а вот и ответ...

    winked "Сегодня этот подход снова набирает обороты, но возникают вопросы: оправданы ли бюджетные затраты на обучение иностранцев и какую практическую выгоду получит от этого Россия?

    Есть сомнения, что нынешние выпускники зарубежных вузов в будущем сохранят лояльность к России – особенно на фоне нынешней международной обстановки. История показывает, что даже те, кто учился в СССР, не всегда оставались лояльными. Будет ли новая образовательная стратегия действенным рычагом влияния – пока большой вопрос".https://topwar.ru/289123-ucheba-kak-mjagkaja-sila-minobrnauki-hochet-uvelichit-chislo-inostrannyh-studentov.html
  6. Casey_Ryback Звание
    Casey_Ryback
    +2
    Сегодня, 10:04
    если только их параллельно обрабатывать и вербовать в открытую/в скрытую. те кому надо думаю знают как это делать
    а просто обучить и надеяться, что он когда-то вспомнит о доброте России ну такое...
    1. Andobor Звание
      Andobor
      0
      Сегодня, 10:18
      Цитата: Casey_Ryback
      просто обучить и надеяться, что он когда-то вспомнит о доброте России ну такое...

      Подавляющее большинство кто в России учился хорошо к ней относятся, даже без всякой обработки.
      1. Casey_Ryback Звание
        Casey_Ryback
        +1
        Сегодня, 11:16
        на гражданке да, не спорю, сам видел. Но эти же должны быть политиками, чиновниками, чтобы продвигать любовь к России среди своего населения.
  7. Донна_Роза_дАльвадорес Звание
    Донна_Роза_дАльвадорес
    +3
    Сегодня, 10:14
    Вернулись к советской политике. У нас в Ленинградском Политехе учились студенты от Кубы и до Бангладеш. Негры, арабы, восточные немцы и так далее. На каждом факультете, где они учились был зам.декана по работе с иностранными студентами. Больше всего их было на гидротехе, электромехе, энергомаше.
  8. Евгений_4 Звание
    Евгений_4
    +3
    Сегодня, 10:24
    Своих студентов "срезаем".Дошло до того что и стобальники не могут поступить.
    Зато "тёмненьким" аудитории освобождают.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 10:26
      вот о том и говориться - сами там наверху режут будущих спецов для нас же. это ли не вредительство?
      1. Евгений_4 Звание
        Евгений_4
        +1
        Сегодня, 10:33
        Сейчас нужны спецы во всех сферах.
        То есть нужно больше студентов.
        Понятно ,что из всех дипломников на выходе,не все "потянут" специальность.Но из большей массы ,больше и выбора.
  9. Евгений_4 Звание
    Евгений_4
    -1
    Сегодня, 10:29
    Цитата: Копчёный
    Есть места, но согласно текущей ситуации, сначала по квотам дети СВОшников, потом остальные. Более того, специально урезали кол-во даже платных мест для желающих граждан платить, чтобы принудить идти на среднее-специальное, в колледжи. Ещё со школы до ЕГЭ бьют по мозгам мол ты тупой иди в колледж тебе не светит универ. Проходил два года назад с ребёнком. Че как с иностранцами и сколько под них оставляют мест не знаю.

    Смотря какой колледж.
    Сейчас там конкурс аттестатов.И средний проходной балл от 4.5.
    Да и если взять какой-нибудь авиационно-технический колледж,то там и предметы как в вузе.
  10. BAI Звание
    BAI
    0
    Сегодня, 10:30
    оправданы ли бюджетные затраты на обучение иностранцев и какую практическую выгоду получит от этого Россия?

    Разумеется оправданы, тут даже обсуждать нечего. И иностранных студентов должно быть как можно больше
    1. Andobor Звание
      Andobor
      +1
      Сегодня, 10:48
      Цитата: BAI
      И иностранных студентов должно быть как можно больше

      В Ставрополе иностранные студенты это уже 1% населения.
  11. kalibr Звание
    kalibr
    +1
    Сегодня, 10:36
    Цитата: Andobor
    Подавляющее большинство кто в России учился хорошо к ней относятся, даже без всякой обработки.

    Именно так. Могу об этом говорить: 32 года в ВШ в том числе и в работе с иностранцами.
    1. Andobor Звание
      Andobor
      +1
      Сегодня, 10:45
      Да, мягкая сила, причем можно сказать дармовая, подавляюще большинство, за них платит их государство или сами.
      1. kalibr Звание
        kalibr
        +1
        Сегодня, 13:09
        Цитата: Andobor
        их государство или сами.

        В моем Пензенском университете на момент моего ухода на пенсию в 2017 году обучались иностранные студенты из 14 стран. Даже девушка из Турции. А уж жопастых африканок не счесть. Одна подрабатывает посудомойкой в фирме моей дочери и... учится!
  12. Холостой_пистон Звание
    Холостой_пистон
    0
    Сегодня, 10:44
    Такая «мягкая сила»: Минобрнауки хочет увеличить число иностранных студентов

    Так получается, что применяемая российскими чиновниками мягкая сила, в последствии всегда бьет по коренным жителям России тяжёлой кувалдой.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      -1
      Сегодня, 10:46
      ага, они потом опять "незаменимых спецов" понавезут. типа - ну своих то нет же.
  13. Вольный Остров Звание
    Вольный Остров
    0
    Сегодня, 10:51
    Как показала история - даже Советский Союз со своим строительством школ, развитием науки и инфраструктуры в некоторых регионах планеты так и не смог из некоторых "обезьян сделать человеками", и эти некоторые до сих пор живут по законам каменого века, вытирают жопу халатом , совокупляются со всем, что движется и проживают примитивный биологический цикл "родился - размножился -убил кого нибудь- сдох"🤷🤷🤷
  14. Дедок Звание
    Дедок
    0
    Сегодня, 11:02
    Такая «мягкая сила»: Минобрнауки хочет увеличить число иностранных студентов

    сразу вспомнилась встреча ДАМ с учителями...
    и его высказывание "..... идите в бизнес"
    вот это докатилось и до Минобрнауки...
  15. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 11:11
    Вот так и надо 0,зочешь работать в России ,надо закончить институт. А не прямо из кишлака
  16. rusich Звание
    rusich
    -1
    Сегодня, 11:22
    А чьи интересы отстаивает Минобрнауки??? Своим количество обюджетных сокращаем, а иностранцев за наш счёт будем обучать.
  17. Евгений_4 Звание
    Евгений_4
    0
    Сегодня, 12:21
    Цитата: Евгений_4
    Цитата: Копчёный
    Есть места, но согласно текущей ситуации, сначала по квотам дети СВОшников, потом остальные. Более того, специально урезали кол-во даже платных мест для желающих граждан платить, чтобы принудить идти на среднее-специальное, в колледжи. Ещё со школы до ЕГЭ бьют по мозгам мол ты тупой иди в колледж тебе не светит универ. Проходил два года назад с ребёнком. Че как с иностранцами и сколько под них оставляют мест не знаю.

    Смотря какой колледж.
    Сейчас там конкурс аттестатов.И средний проходной балл от 4.5.
    Да и если взять какой-нибудь авиационно-технический колледж,то там и предметы как в вузе.

    Кто минус поставил,попробуйте зачислиться в колледж.Сейчас там принимают по оценкам в аттестате.Средний проходной балл от 4.5.
    Прошли те времена,когда любой двоишник попадал на халяву туда учиться.
    Да и на той же специальности в колледже-производство ЛА,довольно серьезные предметы-аэродинамика,техмех,материаловедение,САПР,метрология,спецпредметы.