В Калужской области за ночь перехвачено полсотни вражеских беспилотников
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Минувшая ночь вновь ознаменовалась серией встречных ударов по территориям России и Украины с применением дальнобойных средств поражения. Массированным атакам ВСУ не только БПЛА самолетного типа, но и безэкипажными катерами подвергся Большой Сочи. Об этом рассказано в более ранней публикации «Военного обозрения».
Согласно свежим данным Оперштаба Краснодарского края, в Сочи зафиксированы повреждения жилых домов, в некоторых случаях с возгоранием, которое уже потушено. В результате падения фрагментов БПЛА возник пожар на нефтебазе. По предварительным данным, никто не пострадал.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщает о массированной атаке украинских дронов на десять муниципальных округов, пригороды административного центра и города Обнинск. Всего в ночь на 4 сентября силами ПВО ВС РФ в небе над регионом было сбито и подавлено порядка полусотни беспилотников. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
Трагические сообщения вновь поступают из многострадальной Белгородской области. Исполняющий обязанности главы региона Александр Шуваев проинформировал о пяти погибших мирных гражданах за минувшие сутки, все в приграничном Шебекинском округе. Среди них сотрудник скорой помощи. От ударов украинских националистов, которые целенаправленно бьют по гражданским, пострадали еще 14 жителей региона. За прошедшие сутки ВСУ атаковали Белгородскую область 148 раз.
Всего минувшей ночью силами ПВО ВС России обезврежено в небе над 16 регионами почти 500 вражеских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщается в утренней сводке Минобороны РФ.
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