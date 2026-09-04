В Калужской области за ночь перехвачено полсотни вражеских беспилотников

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В Калужской области за ночь перехвачено полсотни вражеских беспилотников

Минувшая ночь вновь ознаменовалась серией встречных ударов по территориям России и Украины с применением дальнобойных средств поражения. Массированным атакам ВСУ не только БПЛА самолетного типа, но и безэкипажными катерами подвергся Большой Сочи. Об этом рассказано в более ранней публикации «Военного обозрения».

Согласно свежим данным Оперштаба Краснодарского края, в Сочи зафиксированы повреждения жилых домов, в некоторых случаях с возгоранием, которое уже потушено. В результате падения фрагментов БПЛА возник пожар на нефтебазе. По предварительным данным, никто не пострадал.



Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщает о массированной атаке украинских дронов на десять муниципальных округов, пригороды административного центра и города Обнинск. Всего в ночь на 4 сентября силами ПВО ВС РФ в небе над регионом было сбито и подавлено порядка полусотни беспилотников. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

Трагические сообщения вновь поступают из многострадальной Белгородской области. Исполняющий обязанности главы региона Александр Шуваев проинформировал о пяти погибших мирных гражданах за минувшие сутки, все в приграничном Шебекинском округе. Среди них сотрудник скорой помощи. От ударов украинских националистов, которые целенаправленно бьют по гражданским, пострадали еще 14 жителей региона. За прошедшие сутки ВСУ атаковали Белгородскую область 148 раз.

Всего минувшей ночью силами ПВО ВС России обезврежено в небе над 16 регионами почти 500 вражеских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщается в утренней сводке Минобороны РФ.
9 комментариев
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  1. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    0
    Сегодня, 10:26
    Есть хорошие новости: В Харьковской области началась зачистка Волчанского котла от ВСУ.
    "Началась ликвидация остатков группировки ВСУ на северо-востоке Харьковской области, многие военнослужащие <...> начали сдаваться в плен"- сообщил РИА Новости представитель силовых структур.
  2. BAI Звание
    BAI
    +1
    Сегодня, 10:27
    В 6 раз больше ВСУ запускают беспилотников чем Россия. Потому что они научились сбивать поршневые БПЛА, а мы нет. Теперь они используют дешевые поршневые, а мы - дорогие реактивные. А их, соответственно, меньше, чем поршневых
    1. Pleiades Звание
      Pleiades
      -1
      Сегодня, 10:53
      How is an amount launched projectiles related to an amount shot down?
      I'd rather say because they receive supplies from the entire western bloc?
      If 1 $100K drone scores a hit, and 2 $50K drones not, then the former is the winning choice.
      1. BAI Звание
        BAI
        0
        Сегодня, 12:38
        How is an amount launched projectiles related to an amount shot down?

        Если они сбивают дешевые, значит мы не можем использовать дешевые - бесполезно, то приходится использовать дорогие. А дорогих много не сделаешь. Поэтому такая разница
  3. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +2
    Сегодня, 10:44
    Массированным атакам ВСУ не только БПЛА самолетного типа, но и безэкипажными катерами подвергся Большой Сочи
    Это после полного уничтожения цехов по сборке дронов и операторов их обслуживающих
  4. Игнатий555 Звание
    Игнатий555
    0
    Сегодня, 11:26
    Что с 404 делать? Через голову видимо не доходит. Тогда нужно запустить 500 беспилотников по зап. Украине, пофиг куда, пусть сбивают, а что упадет и куда упадет - это будет уже их проблема. Уверяю, после этого охота бить по гражданским объектам сразу пропадет.
    1. rosomaha Звание
      rosomaha
      0
      Сегодня, 11:50
      а нифига...те, кому война выгода, кто у её рычагов не страдают от наших ударов, а кто страдает - не имеют возможностей изменить там ситуацию...уничтожать нужно элиту их и верхушку
      1. Игнатий555 Звание
        Игнатий555
        0
        Сегодня, 12:30
        "а нафига"
        - это поможет предотвратить террористические акты Укры против нашего гражданского населения.

        Про элиту и верхушку - согласен с вами.

        Хотя о чем мы тут говорим, прочитал одну статью, в которой говорится, что опять в ответ на действия Укры наши планируют уничтожать заводы двойного назначения недружественных стран. В частности заводы мелкобритании на территории Укры. То есть даже этого сделать не могут после стольких жертв среди нашего мирного населения. Ну, пусть еще посовещаются, эстонцы, чесслово ....
  5. rosomaha Звание
    rosomaha
    0
    Сегодня, 11:47
    Врач Дмитрий Донецкий и фельдшер Любовь Кузьмина погибли, бросившись на помощь пострадавшим после атаки ВСУ.

    Вчера вечером бригада скорой помощи Шебекинской подстанции возвращалась с вызова. Во дворе одного из домов прогремел взрыв. Раздались крики о помощи.

    Дмитрий Донецкий и Любовь Кузьмина не остались в стороне — остановили машину и поспешили к пострадавшим. В этот момент произошла повторная детонация. Медики погибли.
    Вопросы гуманного отношения к свинорылым будем обсуждать после войны. Они в предверии выборов всё активнее бьют по гражданским...дак вот тех в котле-всех под нож...они даже находясь в окружении вот так огрызаются