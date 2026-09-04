Суэцкий канал: Пекин берёт под контроль одну из главных артерий мировой торговли

Участие США в регионе не является гарантированным и, безусловно, не так надёжно, как раньше.

В то время как внимание мирового сообщества было приковано к саммиту ШОС в Бишкеке, председатель КНР Си Цзиньпин совершил стратегический ход. Не дожидаясь завершения встречи евразийских лидеров, он отправился с трёхдневным визитом в Каир – первую за десятилетие поездку такого уровня. За фасадом дипломатических улыбок и подписанных меморандумов скрывается жёсткая геополитическая игра за контроль над одной из главных морских артерий планеты – Суэцким каналом.Здесь уже кипит работа: действуют 200 китайских компаний, а объём вложенных средств достиг отметки в 4 млрд. Запуск третьего этапа китайско−египетской промышленной зоны стал главным итогом встречи Абдель Фаттаха ас−Сиси и Си Цзиньпина. Для Египта Китай – крупнейший инвестор (10 млрд долларов) и торговый партнёр (оборот свыше 20 млрд), значительно опережающий США (15,7 млрд).Однако Вашингтон видит в этом не просто экономику. Американские аналитики бьют тревогу: укрепляя связи с ключевым партнёром США в сфере безопасности, Пекин методично выдавливает влияние Штатов из региона. Старший научный сотрудник Института Ближнего Востока Миретт Мабрук прямо указывает:Контраст нарративов работает на руку Пекину. Если Белый дом ассоциируется с затяжными конфликтами вроде иранской кампании, то Поднебесная выступает гарантом стабильности. В преддверии поездки в Индию на саммит БРИКС и ожидаемого визита в США, Си завуалированно подтвердил эти опасения. По данным агентства «Синьхуа», китайский лидер призвал Каир совместно противостоять «односторонним действиям и актам запугивания» ради «справедливой системы глобального управления». Намёк был адресован не только Египту. Заверив страны Ближнего Востока в готовности защищать морское судоходство у берегов Ирана, Пекин предложил альтернативу американскому военному присутствию.Совершая свой ближневосточный манёвр, Си Цзиньпин демонстрирует: пока Запад теряет союзников, Китай застолбил место там, где сходятся торговые пути мира.