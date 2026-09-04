Суэцкий канал: Пекин берёт под контроль одну из главных артерий мировой торговли

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Суэцкий канал: Пекин берёт под контроль одну из главных артерий мировой торговли


В то время как внимание мирового сообщества было приковано к саммиту ШОС в Бишкеке, председатель КНР Си Цзиньпин совершил стратегический ход. Не дожидаясь завершения встречи евразийских лидеров, он отправился с трёхдневным визитом в Каир – первую за десятилетие поездку такого уровня. За фасадом дипломатических улыбок и подписанных меморандумов скрывается жёсткая геополитическая игра за контроль над одной из главных морских артерий планеты – Суэцким каналом.

Здесь уже кипит работа: действуют 200 китайских компаний, а объём вложенных средств достиг отметки в 4 млрд. Запуск третьего этапа китайско−египетской промышленной зоны стал главным итогом встречи Абдель Фаттаха ас−Сиси и Си Цзиньпина. Для Египта Китай – крупнейший инвестор (10 млрд долларов) и торговый партнёр (оборот свыше 20 млрд), значительно опережающий США (15,7 млрд).

Однако Вашингтон видит в этом не просто экономику. Американские аналитики бьют тревогу: укрепляя связи с ключевым партнёром США в сфере безопасности, Пекин методично выдавливает влияние Штатов из региона. Старший научный сотрудник Института Ближнего Востока Миретт Мабрук прямо указывает:

Участие США в регионе не является гарантированным и, безусловно, не так надёжно, как раньше.

Контраст нарративов работает на руку Пекину. Если Белый дом ассоциируется с затяжными конфликтами вроде иранской кампании, то Поднебесная выступает гарантом стабильности. В преддверии поездки в Индию на саммит БРИКС и ожидаемого визита в США, Си завуалированно подтвердил эти опасения. По данным агентства «Синьхуа», китайский лидер призвал Каир совместно противостоять «односторонним действиям и актам запугивания» ради «справедливой системы глобального управления». Намёк был адресован не только Египту. Заверив страны Ближнего Востока в готовности защищать морское судоходство у берегов Ирана, Пекин предложил альтернативу американскому военному присутствию.

Совершая свой ближневосточный манёвр, Си Цзиньпин демонстрирует: пока Запад теряет союзников, Китай застолбил место там, где сходятся торговые пути мира.
31 комментарий
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  1. Gomunkul Звание
    Gomunkul
    +6
    Сегодня, 10:41
    Китай медленно и уверенно продвигает по всему миру свою торгово-экономическую экспансию.
    1. Охотовед 2 Звание
      Охотовед 2
      +6
      Сегодня, 10:46
      Сейчас Рыжий начнёт истерить и объявит Суэцкий канал территорией США! laughing
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        -1
        Сегодня, 10:47
        ... а тов.Си нежно улыбнётся и отправит Египту на помощь 500 000 "гражданских" специалистов по обслуживанию канала...
        1. commbatant Звание
          commbatant
          0
          Сегодня, 13:33
          Цитата: Nexcom
          ... а тов.Си нежно улыбнётся и отправит Египту на помощь 500 000 "гражданских" специалистов по обслуживанию канала...

          ...а Форин офис устроит аварию баржи с щебнем на канале и
          500 000 "гражданских специалистов по обслуживанию канала..."
          останутся без работы...не надо всех за тупых считать, никто китайцам Суэц не отдаст, Панамский канал живой пример...
      2. Gomunkul Звание
        Gomunkul
        0
        Сегодня, 10:48
        Сейчас Рыжий начнёт истерить и объявит Суэцкий канал территорией США!
        Всему прогрессивному человечеству таки уже давно известно, что Суэцкий канал это территория Израиля. wink laughing
        1. KukuRuzvelt Звание
          KukuRuzvelt
          0
          Сегодня, 11:15
          да да да)) именно так) и дикарям из Китая там не место)
      3. stankow Звание
        stankow
        +5
        Сегодня, 10:50
        И переименует его на "Американский пролив" wink А президент Египта вдруг окажется ярым наркоторговцем. Знаем, знаем, все видели laughing
      4. роман66 Звание
        роман66
        +2
        Сегодня, 10:50
        И загонит туда АУГ. Просто по привычке
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          0
          Сегодня, 10:51
          не, не пройдёт, застрянет.
          1. роман66 Звание
            роман66
            +1
            Сегодня, 10:52
            И будет гордо доминировать
          2. Капитан Пушкин Звание
            Капитан Пушкин
            +2
            Сегодня, 11:12
            Через Суэцкий канал проходят контейнеровозы водоизмещением превышающих водоизмещение американских авианосцев вдвое.
            Но, не так давно, один контейнеровоз таки застрял в канале. Но не потому, что слишком большой, а от того что встал поперек.
          3. KukuRuzvelt Звание
            KukuRuzvelt
            +2
            Сегодня, 11:16
            на этот случай есть у них знаменитые копатели за пазухой...
      5. carpenter Звание
        carpenter
        0
        Сегодня, 12:14
        Цитата: Охотовед 2
        Сейчас Рыжий начнёт истерить и объявит Суэцкий канал территорией США!

        И преименует Суэцкий канал в "канал имени Трампа" !
  2. Копчёный Звание
    Копчёный
    +4
    Сегодня, 10:43
    Ну, сочувствую Египту. Военные египетские когда то смогли отодвинуть "братьев мусульман" от власти, но если они таки дадут контроль Китаю, ой жди гражданской войны мне кажется. Друзья вокруг в этом помогут.
  3. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +2
    Сегодня, 10:51
    Пекин берёт под контроль одну из главных артерий мировой торговли
    Китайцы знатно щёлкнул по носу Америку. Да и не только ее. Огорчает только, что канал Панамский проворонили
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      0
      Сегодня, 12:14
      Китай застолбил место там, где сходятся торговые пути мира.
      Да, Панамский канал амерцы у них отжали, нагло ! И Си поспешил застолбить Суэц, мило улыбаясь....Он и наш СМП прихватизирует, за ним не заржавеет ! recourse
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +5
    Сегодня, 10:51
    Пекин выгнали с Панамского канала ,он зашёл в Суэцкий канал . wassat На какой черт китайцы сделали третью нитку панамского канала .Кстати не спроста опять у панамского канала опять падает число судопроходов ,вода пресная - кто выпил воду ? В Суэце морская - эту точно не выпьют.РS от меня бонус Рёйтерз ( брехунок ) утверждает что возможен экспорт российского зерна в количестве 5- 6 млн тонн через Латвию .404 ые и латвийские фермеры на " ушах " .Рёйтерз брехать не будет . wassat
    1. knn54 Звание
      knn54
      0
      Сегодня, 10:57
      -Рёйтерз брехать не будет .
      Еще как будет.
    2. Солдатов В. Звание
      Солдатов В.
      -1
      Сегодня, 11:06
      Всё может в этом мире подлунном, может опять образоваться Рижская губерния в составе Российской федерации. Как было в 39 году кажется, мы вам Польшу а вы нам Прибалтику грубо говоря и без всякого секретничая с протоколами. hi bully
    3. Солдатов В. Звание
      Солдатов В.
      0
      Сегодня, 11:25
      Андрей а не хочет ли Китай построить второй параллельный Суэцкий канал, раз третью нитку смог Панамского канала сделать, то сможет и здесь 173 км по пустыне прокопать. hi
  5. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 10:56
    ❝ Запуск третьего этапа китайско−египетской промышленной зоны стал главным итогом встречи Абдель Фаттаха ас−Сиси и Си Цзиньпина ❞ —

    — Славно поработали Си и Сиси ...
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 11:00
    Цитата: knn54
    -Рёйтерз брехать не будет .
    Еще как будет.

    У 404 ых и примкнувших к ним на сайте если Рёйтерз пишет о России враньё - это чистая правда . laughing
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 11:06
    КНР везде успевает ,зачем израильтянам китайские морские автомобилевозы ? Пересадить местных с некошерных " европейцев " ,на демократических " китайцев ".
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      +2
      Сегодня, 11:10
      Ну, наверно, построить в Китае банально дешевле, как сейчас всё на планете, нежели ещё где от Южной Кореи начиная.
    2. BrTurin Звание
      BrTurin
      +1
      Сегодня, 12:35
      Цитата: tralflot1832
      зачем израильтянам китайские морские автомобилевозы

      если вдаваться в конспирологию, то судя по срокам, как раз к началу обещанной западом войны - либо для "быстрой" эвакуации, либо своеобразный новый новев ковчег, хотя вся эта конспирология
  8. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 11:10
    Я так понимаю ,США вдруг резко заинтересуются правами ЛГБТ в Египте ? Или соблюдением свободы и демократии ?
  9. Lynx2000 Звание
    Lynx2000
    0
    Сегодня, 11:15
    Тут как в песне поётся:
    кто-то теряет, а кто-то находит...

    Вот, под нажимом Трампа, гонконгский холдинг (считай Китай) потерял права на управление терминалами портов Бальбоа и Кристобаль с двух сторон Панамского канала, но "найдёт" Суэцкий канал, а может... решится реализовать новый канал через Никарагуа...
  10. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 11:17
    Вопрос... деньги решают все или без СИЛЫ, это не возможно?
  11. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 11:18
    Цитата: APASUS
    Я так понимаю ,США вдруг резко заинтересуются правами ЛГБТ в Египте ? Или соблюдением свободы и демократии ?

    Скорее ценой прохода .В ковид они требовали обнулить цену прохода судов работающих в интересах США .Посол( послица) США была частой гостей в администрации Суэцкого канала.Егептяне ответили ,ага счаз .В очередь чьи-то дети .Но дипломатично ответили ,не переходя на древне египетский язык. laughing
  12. Fishmashin Звание
    Fishmashin
    0
    Сегодня, 11:38
    Китай не имеет опыта ведения войны на море распологая крупным ВМФ.
    Реальная ценность этого актива (как впрочем и военной авиации и больших сухопутных сил) не понятна пока не будет проверки действием.
  13. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 12:42
    Цитата: BrTurin
    Цитата: tralflot1832
    зачем израильтянам китайские морские автомобилевозы

    если вдаваться в конспирологию, то судя по срокам, как раз к началу обещанной западом войны - либо для "быстрой" эвакуации, либо своеобразный новый новев ковчег, хотя вся эта конспирология

    Борис ,добрый день .Вашу версию Новый Ковчег 2.0 поддерживаю .Кормчий Ной Нитанияху ( или наоборот ,разницы не вижу ).