Спецназ в Газе: Израиль захватил руководителя службы безопасности ХАМАС

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Спецназ в Газе: Израиль захватил руководителя службы безопасности ХАМАС


Израильские военные провели спецоперацию в секторе Газа, в ходе которой задержали начальника внутренней службы безопасности палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщил министр обороны Израиля Исраэль Кац, назвав задержанного «высокопоставленным террористом».

По официальным данным, операция прошла в районе Аль-Катиба. Когда группа была обнаружена, израильская авиация выпустила по этому району не менее 12 ракет, чтобы прикрыть отход спецназа.

Этот рейд стал одним из самых значимых за последние месяцы в Газе. Подробности операции не раскрываются. В ХАМАС признали факт задержания, назвали это «похищением».

Палестинские источники сообщают, что в самом городе Газа действовали израильские спецподразделения – их заметили, и завязалась перестрелка с боевиками.

Руководитель департамента связи правительства ХАМАС в Газе заявил, что попытка проникновения была раскрыта, после чего израильская авиация нанесла удары с участием не менее 10 самолётов, в результате чего погибли мирные жители.

Операция произошла на фоне сохраняющейся нестабильности в регионе. «Перемирие», заключённое при посредничестве США в октябре 2025 года, продолжает нарушаться, и израильские военные периодически проводят рейды на палестинские территории.

По данным Минздрава Газы, с момента подписания соглашения в секторе погибли более 1300 палестинцев, причём значительная часть из них – мирные жители. Израиль же настаивает, что такие операции необходимы для обеспечения безопасности страны.
7 комментариев
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  1. Ми Ха Эль Звание
    Ми Ха Эль
    +2
    Сегодня, 11:02
    Начальник контрразведки хамас не хилая фигура!!! Похоже Израиль не слезет с хамаса пока не переутюжит газу
    1. ian Звание
      ian
      0
      Сегодня, 11:33
      Израиль не слезет с Газы пока будет что утюжить. Тут как с незалежной- само её существование и есть проблема... request
    2. APASUS Звание
      APASUS
      +1
      Сегодня, 12:20
      Цитата: Ми Ха Эль
      Похоже Израиль не слезет с хамаса пока не переутюжит газу

      Напротив Газы в море нашли залежи газа - все что надо знать о противостоянии Израиля в Газе.
  2. Дедок Звание
    Дедок
    +1
    Сегодня, 11:26
    Спецназ в Газе: Израиль захватил руководителя службы безопасности ХАМАС

    спецы там - работают...
    1. gridasov Звание
      gridasov
      0
      Сегодня, 11:41
      НЕ смешите. Удалённое управление, смена тактики и переход на беспилотные боевые атаки в том же массиве, что используеться Украиной. А с учётом малой территории страны. Все это весьма опасно, а значит нужны только политические договорённости. Военное противостояние двух формации превращается экономическим и политическим инструментом совершенно не обнаруживающих себя выгодополучателям.
    2. knn54 Звание
      knn54
      0
      Сегодня, 11:43
      Сергей, крышевать бизнес тоже работа.
  3. hiller Звание
    hiller
    0
    Сегодня, 13:09
    Да уж. "Начальника внутренней службы безопасности палестинского движения ХАМАС".
    Каков начальник, такова и безопасность. Еврейский спецназ очередной раз доказал, что недаром ест свою мацу. Профи... am