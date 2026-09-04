Спецназ в Газе: Израиль захватил руководителя службы безопасности ХАМАС
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Израильские военные провели спецоперацию в секторе Газа, в ходе которой задержали начальника внутренней службы безопасности палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщил министр обороны Израиля Исраэль Кац, назвав задержанного «высокопоставленным террористом».
По официальным данным, операция прошла в районе Аль-Катиба. Когда группа была обнаружена, израильская авиация выпустила по этому району не менее 12 ракет, чтобы прикрыть отход спецназа.
Этот рейд стал одним из самых значимых за последние месяцы в Газе. Подробности операции не раскрываются. В ХАМАС признали факт задержания, назвали это «похищением».
Палестинские источники сообщают, что в самом городе Газа действовали израильские спецподразделения – их заметили, и завязалась перестрелка с боевиками.
Руководитель департамента связи правительства ХАМАС в Газе заявил, что попытка проникновения была раскрыта, после чего израильская авиация нанесла удары с участием не менее 10 самолётов, в результате чего погибли мирные жители.
Операция произошла на фоне сохраняющейся нестабильности в регионе. «Перемирие», заключённое при посредничестве США в октябре 2025 года, продолжает нарушаться, и израильские военные периодически проводят рейды на палестинские территории.
По данным Минздрава Газы, с момента подписания соглашения в секторе погибли более 1300 палестинцев, причём значительная часть из них – мирные жители. Израиль же настаивает, что такие операции необходимы для обеспечения безопасности страны.
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