От переписки до госизмены: ФСБ задержала двух жителей Костромской области
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В Костромской области сотрудники ФСБ взяли под стражу двух местных жителей. Их подозревают в работе на украинские спецслужбы и государственной измене.
Задержанные – россияне, 1978 и 1983 года рождения. Как сообщает следствие, они добровольно связались с агентом украинских спецслужб через Telegram. Никакого шантажа и прочих методов принуждения.
По заданию своего украинского «начальства» они собирали и отправляли в Киев информацию о российских военных, участвующих в спецоперации, а также переводили деньги на поддержку украинских формирований.
При обысках у них дома нашли пистолет ТТ калибра 7,62 мм с патронами, обрез гладкоствольного ружья и ещё 240 патронов того же калибра.
Против задержанных возбуждены дела по статьям о госизмене и незаконном обороте оружия. Суд отправил их под стражу.
На опубликованных ФСБ кадрах один из задержанных признаётся, что собирал данные о военных и передавал их через Telegram-каналы украинской стороне, осознавая, что это – госизмена. Он заявил, что раскаивается. Сейчас следователи выясняют все детали их деятельности и возможные связи с другими злоумышленниками.
В августе в Рязанской области сотрудники ФСБ уже брали под стражу исполнителя, работавшего на украинскую разведку. По данным следствия, он выполнял поручения Киева – собирал и передавал сведения о военных объектах Министерства обороны и предприятиях топливно-энергетической сферы. Он получил паспорт гражданина России в 2022 году.
Подобные случаи происходят регулярно, в ведомстве заявили, что каждого, кто решит помогать врагу, рано или поздно вычислят и привлекут к суду.
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