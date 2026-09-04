От переписки до госизмены: ФСБ задержала двух жителей Костромской области

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От переписки до госизмены: ФСБ задержала двух жителей Костромской области


В Костромской области сотрудники ФСБ взяли под стражу двух местных жителей. Их подозревают в работе на украинские спецслужбы и государственной измене.

Задержанные – россияне, 1978 и 1983 года рождения. Как сообщает следствие, они добровольно связались с агентом украинских спецслужб через Telegram. Никакого шантажа и прочих методов принуждения.

По заданию своего украинского «начальства» они собирали и отправляли в Киев информацию о российских военных, участвующих в спецоперации, а также переводили деньги на поддержку украинских формирований.

При обысках у них дома нашли пистолет ТТ калибра 7,62 мм с патронами, обрез гладкоствольного ружья и ещё 240 патронов того же калибра.

Против задержанных возбуждены дела по статьям о госизмене и незаконном обороте оружия. Суд отправил их под стражу.

На опубликованных ФСБ кадрах один из задержанных признаётся, что собирал данные о военных и передавал их через Telegram-каналы украинской стороне, осознавая, что это – госизмена. Он заявил, что раскаивается. Сейчас следователи выясняют все детали их деятельности и возможные связи с другими злоумышленниками.

В августе в Рязанской области сотрудники ФСБ уже брали под стражу исполнителя, работавшего на украинскую разведку. По данным следствия, он выполнял поручения Киева – собирал и передавал сведения о военных объектах Министерства обороны и предприятиях топливно-энергетической сферы. Он получил паспорт гражданина России в 2022 году.

Подобные случаи происходят регулярно, в ведомстве заявили, что каждого, кто решит помогать врагу, рано или поздно вычислят и привлекут к суду.
29 комментариев
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  1. kosmozoo Звание
    kosmozoo
    +2
    Сегодня, 11:10
    Он заявил, что раскаивается.
    Раскаяние зачтется когда разминирует хотя бы 1 мину или дрон.
    1. Охотовед 2 Звание
      Охотовед 2
      +3
      Сегодня, 11:26
      Учитывая то, что на основе их информации готовились покушения на наших офицеров… считаю можно было и грохнуть при задержании, тем более оружие для сопротивления у них было am
    2. ian Звание
      ian
      +3
      Сегодня, 12:42
      На скамейке все раскаиваются. Думать надо когда делаешь, а не когда за сделанное уже спрашивают... request
      1. Монтесума Звание
        Монтесума
        0
        Сегодня, 13:06
        Цитата: ian
        На скамейке все раскаиваются

        Причём, часть раскаивающихся больше досадует, что попались, и ругает себя за допущенные промахи.
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 11:10
    С развитием интернета количество предателей не уменьшается ,идиоты не понимают что их " дивайс" работает в обе стороны . am
    1. частное лицо Звание
      частное лицо
      +2
      Сегодня, 11:19
      С развитием интернета количество предателей не уменьшается ,идиоты не понимают что их " дивайс" работает в обе стороны

      Просто некоторые хотят халявных денег. Но ведь как известно бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Вот и лезут сами в эти мышеловки . Но за всё нужно платить, а в данном случае своей свободой.
      1. Керенский Звание
        Керенский
        +1
        Сегодня, 11:33
        Но ведь как известно бесплатный сыр бывает только в мышеловке.

        Хм.... для второй мышки, - да.
        1. Монтесума Звание
          Монтесума
          0
          Сегодня, 11:58
          Цитата: Керенский
          Но ведь как известно бесплатный сыр бывает только в мышеловке.

          Хм.... для второй мышки, - да.

          В данном случае, мышеловка по другому принципу работает.)))
          1. Приходимец_СЭМ Звание
            Приходимец_СЭМ
            +1
            Сегодня, 13:02
            Цитата: Монтесума

            В данном случае, мышеловка по другому принципу работает.)))

            Приветствую Вас, Александр! Вы это про упорные попытки дискридитировать ВО, но, если Администрации сайта Это нравится, то юзеры тут- бессильны:Была площадка ЭМ - отдушина для разных мнений, находили там общий язык и имперцы, и коммунисты, даже, анархисты, - если люди адекватные, то почему бы не поговорить-пообщаться,но пошло руководство на поводу либерды и кому лучше стало? -явно не имиджу России am
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +4
    Сегодня, 11:13
    Требую для таких идиотов создать частную тюрьму на СМП на каком нибудь арктическом архипелаге.
    1. rosomaha Звание
      rosomaha
      +2
      Сегодня, 11:29
      угу..корми их..охраняй..всё это завести. Утилизировать их в любом случае..вопрос только как. Вывести на архипелаг...и оставить..авось медведи сожрут.
      1. кот Краш Звание
        кот Краш
        0
        Сегодня, 12:17
        Отлично, популяцию мишек поддержим, авось, росомахам тоже кой чего перепадёт.
    2. Ростислав Прокопенко Звание
      Ростислав Прокопенко
      +2
      Сегодня, 11:33
      Тюрем особо режима для осужденных пожизненно много. Вот только живут они там до 60-70 лет...
      Режим дня, трехразовое питание, регулярный медицинский осмотр, камеры отапливаемые, библиотека есть.
      Выхода только нет. Только ногами вперед и на кладбище, на котором могилы даже родственники не навещают.
      Демократия и права человека, мать етить am
      Насчет разминирования освобожденных территорий - хорошая мысль. Вот только норматив - не одна мина, а хотя бы гектар wink
      1. Монтесума Звание
        Монтесума
        0
        Сегодня, 12:15
        Цитата: Ростислав Прокопенко
        Тюрем особо режима для осужденных пожизненно много. Вот только живут они там до 60-70 лет...
        Режим дня, трехразовое питание, регулярный медицинский осмотр, камеры отапливаемые, библиотека есть.

        Вы серьёзно считаете, что в этих тюрьмах и колониях созданы все условия для долгожительства? Вот, например, условия в "Чёрном дельфине":
        Эта тюрьма считается одной из самых строгих в стране – здесь отбывают пожизненные сроки насильники, людоеды, убийцы. В камере содержатся по два-четыре человека, но есть и "одиночки". За осужденными ведется круглосуточное наблюдение: свет в камерах не выключается никогда, ведется видеосъемка, каждые 15 минут арестантов проверяют дежурные. Подъем у заключенных в шесть утра, отбой – 16 часов спустя. Они не имеют права в течение дня ложиться на койки. При выходе из камеры преступника сопровождает конвой из минимум трех человек и кинолога с собакой. При переходе в другой корпус ему надевают повязку на глаза, это делается для того, чтобы он не запомнил план тюрьмы. По неофициальным данным в колонии содержатся около 750 человек, количество персонала – 900 человек. Заключенные беспрекословно следуют ритуалам общения с надзирателями.

        https://ria.ru/20161028/1480120041.html?ysclid=mtmq5evin6692561842
        В "Черном дельфине" влачат остаток жизни маньяки, педофилы и прочие особо опасные преступники. Никто из них не видит фонтан со скульптурой дельфина черного цвета, что находится в тюремном дворе - часть прогулки осужденные проходят с повязкой на глазах.

        "Сидельцы" "Дельфина" круглосуточно находятся в клетках, расположенных внутри камер. Двое заключенных делят 5 кв. м пространства. Проверки и переклички 4 раза за час, яркий свет, который не выключается ни днем, ни ночью, невозможность принять горизонтальное положение до 11 часов вечера - таких жуткий условий пребывания удостаиваются самые злостные негодяи. Из этого учреждения еще ни разу никто не убежал.

        В 1996 году, когда ввели мораторий на смертную казнь и заключенным вменили отбывать пожизненное наказание, в этих тюрьмах произошло чрезвычайное количество самоубийств. Мысль о долгих годах, проведенных в стенах мрачных зданий с жуткими условиями, была для преступников хуже смерти.
        По некоторым данным, примерно 30% заключенных редко выдерживают такой режим более 10 лет. Многие сходят с ума, умирают или пытаются покончить с собой.
        1. Ростислав Прокопенко Звание
          Ростислав Прокопенко
          0
          Сегодня, 12:43
          Но все, что я написал про питание, медосмотр и режим правильно.
          Черного дельфина сделал кстати сиделец.
          "Снежинку" на ДВ строили по какому-то скандинавскому проекту.
          Как они ходят по территории - просто правила безопасности. Они, как и Боевой устав написаны кровью.
          В Дельфине (или Полярной сове, не помню) на примерно 300 арестантов приходится более 3000 (!) жертв. И это только доказанных!
          Кстати суицидников там совсем мало. И желающих заменить пожизненный срок на смертную казнь тоже нету.
          Так что - на разминирование. И то - не всех.
          Некоторых можно с партнерами по БРИКС поменяться - отправить в Бразилию или Индию там посидеть на строгом режиме.
          Ссылку Вы приложили на репортаж 2016 года. Уже уйма новых есть и даже книга тамошнего сидельца выходила.
    3. Ныробский Звание
      Ныробский
      +1
      Сегодня, 12:03
      Цитата: tralflot1832
      Требую для таких идиотов создать частную тюрьму на СМП на каком нибудь арктическом архипелаге.

      Охрана то в чём провинилась? Им же тоже на этом острове сидеть придётся, только по другую сторону забора.
      Есть Воркута, Харп, Магадан, пусть там в шахтах трудятся.
    4. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      +1
      Сегодня, 12:24
      Тралфлот, приветствую Вас. Вот только не надо в Арктику, сброд всякий тащить. В Антрактиде - полно места.
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 11:15
    Подобные случаи происходят регулярно,
    увы и печально...
    То, что их задержали и посадят, это понятно, но вот то, что такие есть, совсем не хорошо...
  5. Донна_Роза_дАльвадорес Звание
    Донна_Роза_дАльвадорес
    +1
    Сегодня, 11:15
    Сегодня ещё гаде ныша одного поймали, в Челябинске. 1986 года рождения.
  6. Вячеслав Болдырев Звание
    Вячеслав Болдырев
    0
    Сегодня, 11:31
    Колоду на шею цепь с гирей на ногу и на урановый рудник .....
    Работать а не просто сидеть на нарах!
  7. LaraM Звание
    LaraM
    0
    Сегодня, 11:36
    Размер оплаты что-то не раскрыли - за сколько совесть продали?
    1. К-50 Звание
      К-50
      0
      Сегодня, 12:03
      Цитата: LaraM
      Размер оплаты что-то не раскрыли - за сколько совесть продали?

      А разница есть за сколько?
      Предательство хоть за какие гроши предательство и должно наказываться по ВСЗ.
      Тем более, что много раз было, что враги поманят большими тугриками, а потом "сливаются" без "оплаты". wassat
      Так что хоть какую сумму назовут предательство это никак не оправдает. request
      1. LaraM Звание
        LaraM
        0
        Сегодня, 12:05
        Так что хоть какую сумму назовут предательство это никак не оправдает.

        я и не для оправдания спрашиваю. а понять - насколько дно пробито и за какие такие великие деньги некоторые граждане смело идут на 20 лет тюрьмы
        1. К-50 Звание
          К-50
          0
          Сегодня, 12:08
          Цитата: LaraM
          я и не для оправдания спрашиваю. а понять - насколько дно пробито и за какие такие великие деньги некоторые граждане смело идут на 20 лет тюрьмы

          Да враги хоть миллиард предложат, платить то всё равно и не собирались. wassat
        2. Ростислав Прокопенко Звание
          Ростислав Прокопенко
          0
          Сегодня, 12:55
          Там такие смешные цифры...
          Два подростка подожгли линейный шкаф на ЖД за 30 000 рублей. С голоду вроде оба не пухли. А тут - даже на липовый айфон не хватит, а теперь по двадцатке отхватили am
  8. К-50 Звание
    К-50
    +1
    Сегодня, 11:59
    В Костромской области сотрудники ФСБ взяли под стражу двух местных жителей. Их подозревают в работе на украинские спецслужбы и государственной измене. При обысках у них дома нашли пистолет ТТ калибра 7,62 мм с патронами, обрез гладкоствольного ружья и ещё 240 патронов того же калибра.

    Надеюсь на четвертак присядут. Лучше бы конечно смертная казнь. Всё таки измена Родине во время войны так и должна наказываться, но Россия - добрая душа.
    Вот враги нашей добротой постоянно и пользуются. sad
  9. Горизонт
    Горизонт
    0
    Сегодня, 12:05
    Как сообщает следствие, они добровольно связались с агентом украинских спецслужб через Telegram. Никакого шантажа и прочих методов


    Да что они говорят такое. Через святой Телеграмм они предателей вербуют??!! Да быть того не может(сарказм)
  10. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 12:05
    Цитата: Ныробский
    Цитата: tralflot1832
    Требую для таких идиотов создать частную тюрьму на СМП на каком нибудь арктическом архипелаге.

    Охрана то в чём провинилась? Им же тоже на этом острове сидеть придётся, только по другую сторону забора.
    Есть Воркута, Харп, Магадан, пусть там в шахтах трудятся.

    Охрана из бандеровцев " пожизненых " как такой вариант ?
  11. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    0
    Сегодня, 12:29
    Не могу понять подобных ков. Сам вышел на связь и т .д.. Он понимал, что - получит свой срок? Не сегодня, завтра или послезавтра.. Получит, ведь и сядет на очень долго. На столько недоразвит что так любит халяву и уверен в безнаказанности?..