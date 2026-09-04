Путь военным грузам закрыт: атакованы два судна в черноморских портах Украины

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Путь военным грузам закрыт: атакованы два судна в черноморских портах Украины

Российская армия строго не рекомендует иностранным судам брать курс на морские порты Большой Одессы. Однако находятся отчаянные нарушители, которые в результате получают уже физическое воздействие, пока что сугубо в воспитательных целях.

Министерство обороны РФ сообщает об еще двух судах с грузами военного назначения, атакованных ударными дронами. Один сухогруз подвергся ударам в момент нахождения в порту Южный. Второе судно было атаковано в морской гавани Черноморска (Ильичёвска). Здесь же удары нанесены по складу с военно-техническим имуществом и терминалу для перекачки топлива.



Что касается различных наземных объектов на вражеской территории, то их ликвидация ведется в режиме нон-стоп. Около недели сигналы воздушной тревоги почти не смолкают в Киеве и области. Один из нардепов ВРУ сообщает, что за сутки в Киеве звучало пять воздушных тревог общей длительностью более 10 часов.

В ночное время в Киевской области удары были нанесены по очередному логистическому терминалу. На этот раз в селе Гатное атаке подвергся объект, принадлежащий украинской компании «ЕКО-Автотехникс», которая официально занимается поставками иностранных запчастей для автомобилей. Нет смысла повторять, что все такого рода предприятия на Украине давно используются для скрытной доставки военных грузов.



Серия взрывов с последующими пожарами вновь прогремела в пригородном с Киевом городе Бровары. Мэр города пишет, что пожар возник на одном из промышленных предприятий. На месте поднимается густой черный дым. Жителей просят закрыть окна. Сообщается, что поражены цеха по сборке БПЛА.

Предварительно, в Кировоградской области атакована резервная авиабаза ВС ВСУ Канатово недалеко от Кропивницкого. Отработали дроны ракетного типа «Бандероль».
14 комментариев
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  1. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +5
    Сегодня, 11:31
    Атаковать суда в портах - это вот прямо уже хорошо! А ещё другие суда топить нужно не допуская до портов! am может для непонятливых наконец дойдёт, в порты украины хода нет!
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +7
      Сегодня, 11:40
      Цитата: Охотовед 2
      Атаковать суда в портах - это вот прямо уже хорошо!

      "Топляк" у причала, выводит на долгие месяцы причал из эксплуатации.
      Больше "топляков" - меньше причалов.
      1. astepanov Звание
        astepanov
        +6
        Сегодня, 11:47
        Цитата: carpenter

        "Топляк" у причала, выводит на долгие месяцы причал из эксплуатации.

        А где написано, что суда затонули? От дронов затонули? Маловероятно. Дрон - это не противокорабельная ракета. Скорее всего, незначительные повреждения. И груз, возможно, уже на берегу и на складе. Топить в море лоханки, беспощадно!
        1. carpenter Звание
          carpenter
          +2
          Сегодня, 11:57
          Цитата: astepanov
          А где написано, что суда затонули? От дронов затонули?

          Вот поэтому и нужно топить, дроном судно практически не возможно утопить, но повредить.
          1. отважный Звание
            отважный
            +2
            Сегодня, 12:13
            А где наши БЭКи? Ими то как раз можно нищадно, в отличие от БПЛА
            1. carpenter Звание
              carpenter
              0
              Сегодня, 12:15
              Цитата: отважный
              где наши БЭКи? Ими то как раз можно нищадно, в отличие от БПЛА

              Я вот тоже так думаю, но пока их не видно.
    2. carpenter Звание
      carpenter
      +3
      Сегодня, 11:49
      Цитата: Охотовед 2
      может для непонятливых наконец дойдёт, в порты украины хода нет!

      Переломным моментом стала атака на балкер Golden Leo, который вышел из порта 19 июля и позже затонул. Девять членов экипажа и украинский капитан погибли. Эта атака изменила подход судовладельцев к оценке рисков и, что ещё важнее, подход их страховщиков. С 22 июля, впервые с начала работы коридора, ни одно судно не зашло в порты Большой Одессы. Примерно 90% судоходных компаний приостановили заходы в порт - Maersk и CMA CGM перенаправили грузы в Констанцу в Румынии. Количество заходов судов сократилось со 169 в июле до считанных в первые дни августа.
      Большинство судов идущих в черноморские порты Украины, фрахтуются по "бербоут чартеру", судно работает с украинскими экипажами, их никому не жалко.
    3. утютюлькин Звание
      утютюлькин
      0
      Сегодня, 12:13
      ну там же четко написано - они их не топят а только предупреждают. хотели бы потопить били бы пкрами а не бпла.
    4. knn54 Звание
      knn54
      0
      Сегодня, 12:18
      Как закрыт, если суда атакованы в порту/гавани?
  2. Дровосек_2 Звание
    Дровосек_2
    0
    Сегодня, 11:34
    Резервная авиабаза... 🤔
  3. Юрась_Беларусь Звание
    Юрась_Беларусь
    0
    Сегодня, 11:50
    Воспитательные цели? На войне? Итог? Суда на плаву с мелким ремонтом, груз доставлен по назначению.
  4. мусоргский Звание
    мусоргский
    0
    Сегодня, 11:58
    Они получают уже физическое воздействие, пока что сугубо в воспитательных целях. И не надоело заниматься воспитанием фашиствующих элементов и врагов России! Читаешь вот такое и думаешь ну до коле!!!
  5. next322 Звание
    next322
    +3
    Сегодня, 12:21
    Топить нужно серьезно - ониксами,в порту и на подходе ......что мешает ЧФ прямо из новороссийской бухты это сделать?Отработка точечных ударов,вот тогда будет реальный успех,удары по рубке геранями - это временный вывод из строя.....
    1. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      +3
      Сегодня, 12:42
      Я согласен с next322. Пока судно не будет потоплено ударом ракеты, наши враги, не поумнеют. При Союзе было такое понятие - "Показательный процесс". Сейчас тоже нужно вернуться к практике -"показательному удару".