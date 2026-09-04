Путь военным грузам закрыт: атакованы два судна в черноморских портах Украины
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Российская армия строго не рекомендует иностранным судам брать курс на морские порты Большой Одессы. Однако находятся отчаянные нарушители, которые в результате получают уже физическое воздействие, пока что сугубо в воспитательных целях.
Министерство обороны РФ сообщает об еще двух судах с грузами военного назначения, атакованных ударными дронами. Один сухогруз подвергся ударам в момент нахождения в порту Южный. Второе судно было атаковано в морской гавани Черноморска (Ильичёвска). Здесь же удары нанесены по складу с военно-техническим имуществом и терминалу для перекачки топлива.
Что касается различных наземных объектов на вражеской территории, то их ликвидация ведется в режиме нон-стоп. Около недели сигналы воздушной тревоги почти не смолкают в Киеве и области. Один из нардепов ВРУ сообщает, что за сутки в Киеве звучало пять воздушных тревог общей длительностью более 10 часов.
В ночное время в Киевской области удары были нанесены по очередному логистическому терминалу. На этот раз в селе Гатное атаке подвергся объект, принадлежащий украинской компании «ЕКО-Автотехникс», которая официально занимается поставками иностранных запчастей для автомобилей. Нет смысла повторять, что все такого рода предприятия на Украине давно используются для скрытной доставки военных грузов.
Серия взрывов с последующими пожарами вновь прогремела в пригородном с Киевом городе Бровары. Мэр города пишет, что пожар возник на одном из промышленных предприятий. На месте поднимается густой черный дым. Жителей просят закрыть окна. Сообщается, что поражены цеха по сборке БПЛА.
Предварительно, в Кировоградской области атакована резервная авиабаза ВС ВСУ Канатово недалеко от Кропивницкого. Отработали дроны ракетного типа «Бандероль».
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