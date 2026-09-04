Отмечена непрерывная серия ударов по военным объектам в Херсоне
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Минувшие сутки, 3-4 сентября, отмечены методичной и неотвратимой боевой работой российских сил. Это был не единичный ночной налёт, а конвейер высокоточных ударов, шедший волнами почти целые сутки – с раннего утра до рассвета следующего дня. География применения силы охватила всю территорию Украины, но особое внимание было уделено южному направлению, где удары напрямую оказывают поддержку фронта.
В самом Херсоне российские войска продемонстрировали ювелирную точность, последовательно поражая ключевые узлы вражеской инфраструктуры. Удары наносились как ударными беспилотниками, так и корректируемыми авиабомбами (КАБ), что говорит о плотной работе авиации непосредственно вблизи прифронтовой зоны.
В числе поражённых объектов логистический центр ЛЦ «Биокон» в районе Большой Александровки. Удар лишил противника значительного объёма снабжения. Атаки на склады материально-технического имущества (МТИ) и склад МТО на территории супермаркета «Таврия-В» нарушили цепочки поставок для ВСУ. Пожарное депо, которое противник мог использовать для маскировки техники или размещения личного состава, также получило прямое попадание.
В обесточивание электрических подстанций ПС «Промышленная» и ПС ХНПЗ ударило по промышленному потенциалу и системе жизнеобеспечения военного гарнизона. На территории Херсонского машиностроительного завода уничтожен логистический центр, парализовав мощности по ремонту техники врага.
Как отмечают военные аналитики, подобные действия направлены на прощупывание и разрушение столичной логистики, морских ворот, железнодорожных узлов и глубокого тыла. По Запорожскому направлению и самому Херсону работали КАБы, целясь в промышленные мощности, склады и железнодорожную логистику. Речь также идёт о ближнем фронтовом тыле – местах дислокации, пунктах управления БПЛА и снабжении группировки на правом берегу Днепра.
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