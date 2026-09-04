«Пора менять тон»: Сибига поставил России условие для завершения конфликта

11 069 57
«Пора менять тон»: Сибига поставил России условие для завершения конфликта


Глава украинского МИД Андрей Сибига заявил, что Киев никогда не поступится своей территорией или суверенитетом, а для завершения боевых действий Москве нужно кардинально сменить тон заявлений.



В беседе с журналистами Сибига рассказал, что с самого начала конфликта он находился рядом с Зеленским в укрытии и якобы провёл под землёй полтора года на стометровой глубине.

Он подчеркнул, что лично знаком со всеми российскими предложениями, которые когда-либо поступали Украине, и назвал их абсолютно неприемлемыми. По его словам, Киев никогда не согласится на условия, которые ставят под угрозу его территориальную целостность или независимость.

Сибига заявил, что это не просто риторика, а объективная реальность – Украина продолжает сопротивление. При этом он отметил, что Россия не изменила своей позиции, и именно это сейчас мешает прекратить войну.

На вопрос, возможны ли компромиссы в переговорах, министр ответил, что сама готовность Киева к дипломатии уже является серьёзным шагом. Он сказал, что Украина готова к переговорам с текущих позиций – остановить боевые действия и запустить активный дипломатический процесс.

При этом Сибига категорически отверг любые варианты, предполагающие отказ от территорий или ограничения для Украины в выборе партнёров и союзов. Он подчеркнул, что право определять внешнеполитический курс – это исключительно прерогатива самой Украины.
57 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ian Звание
    ian
    +21
    Сегодня, 11:43
    Ну отверг так отверг request
    ВВП не раз говорил - " Условия озвучены. Как надумаете- приходите"
    А пока территория незалежной будет становится все меньше.
    Сидите под землёй, думайте....
    1. майор Юрик Звание
      майор Юрик
      +3
      Сегодня, 11:55
      Когда прижмёт хутор по-взрослому, первое что они сделают сменят сибигу и начнут ласковым шопотом соглашаться на предложения России.... А сибигу, как и кулебу будут изучать как факторы влияния на мозг человека мухоморных особей со странными фамилиями..... laughing
      1. KukuRuzvelt Звание
        KukuRuzvelt
        +1
        Сегодня, 12:11
        Так уже этот че-то там про готовность говорит, видать сильно припекает их там.
        1. Ilya-spb Звание
          Ilya-spb
          0
          Сегодня, 13:02
          Ну и пусть сидит на стометровой глубине. Надо бы Орешник сверху посадить.

          В другом интервью Сибига сетует, что один день войны стоит бандеровцам полмиллиарда долларов. Хочет остановить.

          Бомбить надо дальше.
      2. Netl Звание
        Netl
        +5
        Сегодня, 12:13
        Цитата: майор Юрик
        первое что они сделают сменят сибигу

        ИМХО, менять Сибигу и не потребуется .Сибига и сам абсолютно легко сменит свою позицию, если у него будут основания.

        Но для этого нужно действительно реально прижать нацистов. Ждем... request
    2. Ростов Папа Звание
      Ростов Папа
      +7
      Сегодня, 12:02
      Что-то нужно менять в дипломатии, подумал хряк когда в свинарник зашёл мясник.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +10
    Сегодня, 11:44
    ❝ Сибига рассказал, что с самого начала конфликта он находился рядом с Зеленским* в укрытии и якобы провёл под землёй полтора года на стометровой глубине ❞ —

    — Зря вылез, однако ...
  3. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    0
    Сегодня, 11:45
    Киев никогда не согласится на условия, которые ставят под угрозу его территориальную целостность или независимость

    Не можешь - научим, не хочешь - заставим!
    Слово Сибиги - 8марта. Зачем постоянно публиковать новости генерируемые ничего не решающими персонажами ?
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 12:02
      Цитата: Охотовед 2
      Слово Сибиги - 8марта. Зачем постоянно публиковать

      Скорее слова Сибиги, это уже 1 апреля.
  4. Aleprok Звание
    Aleprok
    0
    Сегодня, 11:46
    сказочный балабол... есть такое заболевание "сибига головного мозга", на окраине распространено очень
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +1
      Сегодня, 12:32
      Цитата: Aleprok
      "сибига головного мозга"

      "Кулеба нервных окончаний", "Шмигаль носоглотки", "Яценюк промежностей", "Ляшко ног", "Лазебна кожи", "Малюська пениса", "Оржель носоглотки".... Тама много еще. laughing
  5. KTO-TO 0. Звание
    KTO-TO 0.
    +2
    Сегодня, 11:46
    Скоро и не так запоет, работайте братья)
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 11:48
    Он сам себе это сказал ,на крайняк Урсуле и Кайе.Но точно не нам.Уних странная секта самоуспокоителей если не больше .Мы сегодня нанесём им кратно больший ущерб чем они нам в Сочи. Кратно !!! am
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +2
      Сегодня, 12:45
      Цитата: tralflot1832
      Мы сегодня нанесём им кратно больший ущерб чем они нам в Сочи. Кратно !!!

      Из военных тг-каналов сегодня утром, прилёты по украинским объектам не прекращаются:
      Взрывы звучали в Одессе, Кировограде, Харьковской области, Глевахе Киевской области и в самом Киеве

      Также сообщается, что в Броварах поднялся огромный столб дыма после прилёта. Местный гауляйтер Сапожко подтвердил, что поражён промышленный объект. Жителей просят закрыть окна.
  7. мусоргский Звание
    мусоргский
    +3
    Сегодня, 11:48
    Сибига в укрытии провёл под землёй полтора года на стометровой глубине и видимо потерял реальность. Говорить он может многое и что хочет, однако ЛБС говорит о другом! Времени до развала фронта всё меньше, а думать башкой нужно всё больше!
  8. Виктор Масюк Звание
    Виктор Масюк
    +3
    Сегодня, 11:49
    "До последнего украинца" - это их выбор, выбор и укронацистской власти, и украинского населения...
  9. Casey_Ryback Звание
    Casey_Ryback
    +5
    Сегодня, 11:49
    Он подчеркнул, что право определять внешнеполитический курс – это исключительно прерогатива самой Украины.
    ахахахахах, вот тут особенно посмешил!) лучше бы не вылезал на поверхность
  10. К-50 Звание
    К-50
    +1
    Сегодня, 11:56
    Глава украинского МИД Андрей Сибига заявил, что Киев никогда не поступится своей территорией или суверенитетом, а для завершения боевых действий Москве нужно кардинально сменить тон заявлений.

    Можешь подохнуть от расстройства, если тебе так не нравится. fellow laughing
  11. APASUS Звание
    APASUS
    +2
    Сегодня, 11:57
    О чем переговоры не пойму ? Он сразу выставил требования ,территориальных уступок не будет ,политических уступок не будет ,а где предмет договора .......Переговоры ,ради переговоров ,поболтать ............
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      +1
      Сегодня, 12:29
      Ну, поскольку обе стороны не могут воткнуть победный флаг в столице, наверно о заморозке конфликта. Чтобы после паузы начать опять или просто переждать пока у кого то рухнет экономика.
      1. APASUS Звание
        APASUS
        0
        Сегодня, 12:32
        Цитата: Копчёный
        Чтобы после паузы начать опять или просто переждать пока у кого то рухнет экономика.

        Уже не раз замечено ,чем хуже дела у ВСУ на ЛБС, тем громче заявления из Украины и Европы .Тут аж целая Литва, нам угрожать стала
        1. Копчёный Звание
          Копчёный
          0
          Сегодня, 12:43
          Хорошо. А что глобально меняется для Украины в целом и ситуации на этой самой ЛБС, если она теряет какую то часть территории? Вот очередной котёл, там очередные тысячи всушников в нём, очередной раз кто сможет пойдёт на прорыв, кто то прорвётся, кто то нет, это повлияет на ситуацию вообще?
          Вот банально спрашиваю нейронку, ответ:

          Украина теряет в среднем от 3 500 до 5 000 кв. км территории в год (если исключить первый месяц масштабных маневров 2022 года). Теоретический расчет показывает, что при сохранении текущих темпов продвижения для полного исчерпания международно признанной территории Украины (603 549 кв. км) понадобилось бы около 100–135 лет, однако в реальности подобные математические линейные прогнозы неприменимы к военным конфликтам.
          1. APASUS Звание
            APASUS
            -1
            Сегодня, 12:55
            Цитата: Копчёный
            Украина теряет в среднем от 3 500 до 5 000 кв. км территории в год (если исключить первый месяц масштабных маневров 2022 года). Теоретический расчет показывает, что при сохранении текущих темпов продвижения для полного исчерпания международно признанной территории Украины (603 549 кв. км) понадобилось бы около 100–135 лет,

            Украине для начала ,надо просто пережить эту зиму.
            1. Копчёный Звание
              Копчёный
              +1
              Сегодня, 12:57
              Тоже вот спросил, ответ:

              Украине пророчили гуманитарную катастрофу или крах энергетики перед каждой зимой, начиная с 2014 года, а в контексте полномасштабной войны — регулярно перед каждым зимним сезоном. С 2022 года эта тема звучит каждую осень в сотнях заявлений политиков, экспертов и публикаций мировых СМИ.
              1. APASUS Звание
                APASUS
                0
                Сегодня, 13:00
                Цитата: Копчёный
                Украине пророчили гуманитарную катастрофу или крах энергетики перед каждой зимой, начиная с 2014 года,

                Да ,только все эти годы мы вели войну в белых перчатках. Накопительный эффект ударов по Одессе ,как раз должен начать сказываться к зиме. Конечно при условии что наши опять не пожалеют банду Зе
                1. Копчёный Звание
                  Копчёный
                  0
                  Сегодня, 13:06
                  Это да, люблю этот термин "накопительный эффект".
                  1. УАЗ 452 Звание
                    УАЗ 452
                    0
                    Сегодня, 13:21
                    Да, этот термин позволяет отложить вопрос о причинах недостаточной эффективности неких действий на неопределённое время. Ответ один: подождите, вот скоро (скоро - это как раз и есть предельно неопределённая временная величина) сработает накопительный эффект!
          2. Монтесума Звание
            Монтесума
            0
            Сегодня, 13:00
            Цитата: Копчёный
            Хорошо. А что глобально меняется для Украины в целом и ситуации на этой самой ЛБС, если она теряет какую то часть территории? Вот очередной котёл, там очередные тысячи всушников в нём, очередной раз кто сможет пойдёт на прорыв, кто то прорвётся, кто то нет, это повлияет на ситуацию вообще?

            Украина теряет не только территории - уменьшается население, выводятся из строя значимые объекты инфраструктуры, разрушается логистика снабжения, подрывается экономическая основа существования бандеровского режима. Да, остаётся значительная поддержка "западных партнёров", но компенсирует ли она приближающуюся внутреннюю разруху государства? Эти факты нейронка учитывает, давая прогноз на 100 лет?
            Цитата: Копчёный
            Вот банально спрашиваю нейронку, ответ......понадобилось бы около 100–135 лет
            1. Копчёный Звание
              Копчёный
              +2
              Сегодня, 13:05
              Нейронка говорит народу у них для мобилизации осталось на 2 года. Только один момент. Даже если не станет всушников и территория вдруг стала свободной катайся не хочу, её надо будет занимать и контролировать, а она не сказать, что маленькая. Иначе смысла в происходящем нет.
              1. Монтесума Звание
                Монтесума
                0
                Сегодня, 13:17
                Цитата: Копчёный
                Даже если не станет всушников и территория вдруг стала свободной катайся не хочу, её надо будет занимать и контролировать, а она не сказать, что маленькая. Иначе смысла в происходящем нет.

                Предполагаю, что после разгрома ВСУ и крушения режима, с последующим приходом к рулю власти адекватных руководителей (кандидатуры согласуются с Россией), задача контроля территории упрощается.
                Моё сугубо личное мнение, не претендующее быть единственно верным.
                1. Копчёный Звание
                  Копчёный
                  0
                  Сегодня, 13:25
                  Ну это понятно. Скажем 10-15 лямов стариков, женщин, детей ну и всушников инвалидов, которые полны энтузиазма строить новое государство или войти в соседнее.
              2. УАЗ 452 Звание
                УАЗ 452
                0
                Сегодня, 13:28
                Для наших РЕАЛЬНЫХ противников всё происходящее - двойной успех. И обездюдивание Украины, и наносимый параллельно этому немалый ущерб России. В этом смысл происходящего для них. А вот смысл для нас в этом прослеживается только если предположить, что большие люди в обеих столицах стран участников конфликта имеют немалые гешефты за то, чтобы этот праздник жизни для неких джентльменов, когда два крупнейших осколка их вчерашнего главного геополитического конкурента с энтузиазмом пускают друг другу кровь, продолжался как можно дольше.
                1. Копчёный Звание
                  Копчёный
                  0
                  Сегодня, 13:36
                  США и Китай, грамотно убрали конкурентов в исторической перспективе. Увы.
    2. Монтесума Звание
      Монтесума
      0
      Сегодня, 12:38
      Цитата: APASUS
      О чем переговоры не пойму ? Он сразу выставил требования ,территориальных уступок не будет ,политических уступок не будет ,а где предмет договора .......Переговоры ,ради переговоров ,поболтать ............

      Ради напоминания о своём существовании - вот он я, могучий и смелый глава украинского МИД, смело выставляющий условия России! yes
      1. APASUS Звание
        APASUS
        0
        Сегодня, 12:41
        Цитата: Монтесума
        Ради напоминания о своём существовании

        Зачем это ВО транслирует не пойму ? Забыли и все ,ну можно еще тряпкой по морде ,если что
  12. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    0
    Сегодня, 11:57
    Он подчеркнул, что право определять внешнеполитический курс – это исключительно прерогатива самой Украины.

    Глубочайшее заблуждение...Украина инструмент в глобальной политике...теперь она не самостоятельна.
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      0
      Сегодня, 12:25
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Глубочайшее заблуждение...Украина инструмент в глобальной политике...теперь она не самостоятельна.

      Украина с момента развала СССР не самостоятельна.
  13. Горизонт
    Горизонт
    0
    Сегодня, 11:58
    Значит не снижая темпов долбить себиг на фронте и в тылу
  14. Роман Ефремов Звание
    Роман Ефремов
    0
    Сегодня, 12:02
    Они повторяют это раз за разом на протяжении 4 лет - что не отдадут ни метра земли, даже той, которую мы уже взяли.
    Но руководство России притворяется глухим и упорно продолжает бубнить о готовности к переговорам………..
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      0
      Сегодня, 12:31
      Цитата: Роман Ефремов
      Но руководство России притворяется глухим и упорно продолжает бубнить о готовности к переговорам

      О готовности к переговорам на своих условиях, и мирное соглашение возможно только на условиях России, и отступать от них никто не собирается. А бубнят о своём только некоторые комментаторы. yes
  15. Федор 5755 Звание
    Федор 5755
    0
    Сегодня, 12:04
    Это жирной свинье тоже пора менять - в данном весовую категорию - похудеть для начала
  16. sergiogerasimo Звание
    sergiogerasimo
    0
    Сегодня, 12:08
    Ну этот то ни по фамилии, ни по морде лица к славянам не относится. Видимо "Великий Укр(аденец)".
  17. HAM Звание
    HAM
    0
    Сегодня, 12:13
    Сибига заговорил опять об остановке БД,когда МО РФ обозначила новые задачи на осень...
    Совпадение? Вряд ли....холодно,голодно будет,правда-не ему.А про удары по гражданским объектам в России-молчок.
    Ему и два метра под землёй хватит.
  18. Skameri
    Skameri
    -3
    Сегодня, 12:20
    Цитата: мусоргский
    Сибига в укрытии провёл под землёй полтора года на стометровой глубине и видимо потерял реальность. Говорить он может многое и что хочет, однако ЛБС говорит о другом! Времени до развала фронта всё меньше, а думать башкой нужно всё больше!


    А ты прям в реальности живёшь, за 5 лет что-то фронт не развалился.
  19. tralmaster Звание
    tralmaster
    0
    Сегодня, 12:21
    Только полное уничтожение режима и неприемлемого поражения промышленности (пропустим) в Европы под руководством выращенных англосака элит приведет к миру.
  20. tank_killer156 Звание
    tank_killer156
    0
    Сегодня, 12:23
    Тогда ему - ПШЁЛ ВОН.там вас и похоронят на 100 метровой глубине ,вместе с зе
  21. BAI Звание
    BAI
    0
    Сегодня, 12:31
    полтора года на стометровой глубине.

    Если там бункер действительно на глубине 100 м то понятно, почему не бьют по Банковой. Бесполезно. Только ЯО достанет. А ЯО по Киеву не будут применять ни при каких условиях
    1. Jovanni Звание
      Jovanni
      0
      Сегодня, 12:36
      Надо их тогда дустом...
  22. Jovanni Звание
    Jovanni
    +1
    Сегодня, 12:35
    рядом с Зеленским в укрытии и якобы провёл под землёй полтора года на стометровой глубине.

    Выдать обоим значки заслуженных шахтёров, что ли...
    1. Joker62 Звание
      Joker62
      0
      Сегодня, 13:04
      Цитата: Jovanni
      рядом с Зеленским в укрытии и якобы провёл под землёй полтора года на стометровой глубине.

      Выдать обоим значки заслуженных шахтёров, что ли...

      Не нужно знаки отличия для шахтёров позорить для бандеровцев.
      Лучше вручить статуэтку крота! good Это самое то, что подходит для них существования, как сказал сам Сибига:
      провёл под землёй полтора года на стометровой глубине.
      wassat
  23. Earl Звание
    Earl
    +2
    Сегодня, 12:39
    Ну и с кем там дзюдошахматист договариваться собрался? Грохнуть бы уже эту галушкистанскую крысиную шоблу и дело с концом.
  24. bk316 Звание
    bk316
    0
    Сегодня, 12:44
    с самого начала конфликта он находился рядом с Зеленским в укрытии и якобы провёл под землёй полтора года на стометровой глубине.

    И это все объясняет.
    Очень похоже на бункер гитлера.
    Наверху все разрушено , убиты миллионы украинских солдат, скоро наступит голод.
    А в бункере тепло светло не слышно взрывов и всегда есть кокс.
    А потом совершенно неожиданно в дверь стучится сапог русского солдата.
  25. Lynx2000 Звание
    Lynx2000
    0
    Сегодня, 12:56
    и якобы провёл под землёй полтора года на стометровой глубине

    С такой мордой лица, лучше бы не вылазил.
    А с такой риторикой, вы - свидомые, гарантированно окажетесь под землёй, на двухметровой глубине, по-ххлятски, и долгов отдавать не придётся.
  26. Jacques Sekavar Звание
    Jacques Sekavar
    0
    Сегодня, 12:59
    Полагаю ни одно гособразование мира добровольно не откажется от части свой территории в пользу другого гособразования и не согласится на ограничения в выборе партнёров и союзов.
  27. Ростислав Прокопенко Звание
    Ростислав Прокопенко
    0
    Сегодня, 13:00
    Там на их территории уже такая очередь выстроилась...
    Румыния, Венгрия, ляхи...
    Вот кто успеет к РФ присоединиться, тот не пожалеет, а вот остальным может и не понравиться.
    Быть в евросоюзе, но сильно второго сорта это так себе идейка wink
  28. bbb Звание
    bbb
    0
    Сегодня, 13:11
    На Колчаковских фронтах он полтора года провел.
  29. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 13:17
    Сибига поставил России условие
    как поставил, так и уберёт... впрочем, ему помогут со сторы, если упрется не по делу...