Угрозы авиации РФ от Зеленского привели к удару по киевскому аэропорту Жуляны
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В Соломенском районе Киева на территории аэропорта «Жуляны» произошел мощный пожар. Это закономерный результат удара беспилотным аппаратом «Герань».
О возгорании на территории, застроенной нежилыми зданиями, сообщил мэр Киева Виталий Кличко, «забыв» уточнить, что именно там находится. Он также отметил, что к месту происшествия уже выехали представители экстренных служб. Очевидцы публикуют кадры сильного пожара и высокого столба черного дыма над аэропортом.
Народный депутат Украины Алексей Гончаренко* (признан экстремистом в РФ) сообщил, что удар был нанесен якобы по двум старым самолетам Як-40, которые давно не летали и находились на хранении в «Жулянах». По его данным, эти борты были не на ходу еще до начала конфликта. При этом на аэродроме базируются в том числе Ан-24 и Ан-26, используемые для транспортировки грузов и личного состава ВСУ.
Удар по аэропорту «Жуляны» стал прямым ответом России на недавние угрозы Зеленского о намерении «закрыть российское воздушное пространство» для гражданской авиации. Такое заявление вызвало возмущение не только в РФ, но и в Финляндии – один из местных политиков назвал такие угрозы недопустимыми.
Российские военные доходчиво продемонстрировали, что любые подобные угрозы не останутся без ответа. Уничтожение авиационной инфраструктуры в Киеве стало очередным наглядным подтверждением того, что Россия способна нанести точные и сокрушительные удары по любым объектам на территории Украины, независимо от их расположения.
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