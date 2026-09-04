Угрозы авиации РФ от Зеленского привели к удару по киевскому аэропорту Жуляны

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Угрозы авиации РФ от Зеленского привели к удару по киевскому аэропорту Жуляны


В Соломенском районе Киева на территории аэропорта «Жуляны» произошел мощный пожар. Это закономерный результат удара беспилотным аппаратом «Герань».



О возгорании на территории, застроенной нежилыми зданиями, сообщил мэр Киева Виталий Кличко, «забыв» уточнить, что именно там находится. Он также отметил, что к месту происшествия уже выехали представители экстренных служб. Очевидцы публикуют кадры сильного пожара и высокого столба черного дыма над аэропортом.

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко* (признан экстремистом в РФ) сообщил, что удар был нанесен якобы по двум старым самолетам Як-40, которые давно не летали и находились на хранении в «Жулянах». По его данным, эти борты были не на ходу еще до начала конфликта. При этом на аэродроме базируются в том числе Ан-24 и Ан-26, используемые для транспортировки грузов и личного состава ВСУ.

Удар по аэропорту «Жуляны» стал прямым ответом России на недавние угрозы Зеленского о намерении «закрыть российское воздушное пространство» для гражданской авиации. Такое заявление вызвало возмущение не только в РФ, но и в Финляндии – один из местных политиков назвал такие угрозы недопустимыми.

Российские военные доходчиво продемонстрировали, что любые подобные угрозы не останутся без ответа. Уничтожение авиационной инфраструктуры в Киеве стало очередным наглядным подтверждением того, что Россия способна нанести точные и сокрушительные удары по любым объектам на территории Украины, независимо от их расположения.
23 комментария
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +6
    Сегодня, 12:38
    Как думаете что Гугол замылил в Жулянах на своих картах . bully
    1. Vulpes Звание
      Vulpes
      +4
      Сегодня, 12:41
      Там Пэтриоты базируются.
      1. Joker62 Звание
        Joker62
        0
        Сегодня, 12:56
        Цитата: Vulpes
        Там Пэтриоты базируются.

        Слишком жирно там базироваться ЗРК Пэтриот. Скорее всего там другое оборудование, если не муляжи.
    2. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +4
      Сегодня, 12:44
      так это еще после скандала в 23, когда гугл дал полную картинку размещение патриотов в жулянах
    3. RVAPatriot Звание
      RVAPatriot
      +3
      Сегодня, 12:47
      К гадалке не ходи, дичь для гераней)) или пво, хотя какая разница
    4. Joker62 Звание
      Joker62
      +2
      Сегодня, 12:55
      Цитата: tralflot1832
      Как думаете что Гугол замылил в Жулянах на своих картах . bully

      Тоже хотел посмотреть аэропорт Жуляны, увы, от Гугла - всё покрыто бельмом. На других поисковиках - временно не доступно.
      Похоже на то, что наши хорошо по кошмарили Гераньками разных типов.
      Грозили нам - получите ответку реально!
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +2
        Сегодня, 13:07
        Дарю drinks пользуйтесь маринтрафик ( спутник ) ,но есть замылено - там супер,супер а не какая-то Украина.
  2. Vulpes Звание
    Vulpes
    +1
    Сегодня, 12:41
    Разумеется такое нельзя было сделать 4 года назад......
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      0
      Сегодня, 13:31
      Цитата: Vulpes
      Разумеется такое нельзя было сделать 4 года назад

      Можно подумать, что раньше по Жулянам не прилетало, без вашей подсказки.

      Вот сообщение от апреля 2022 года:
      В Киеве сообщили о ракетных ударах по оборонному заводу "Артём" и аэропорту "Жуляны"
      Видеокадры ударов опубликовал военкор "Комсомолки" Александр Коц.

      По информации, которая поступает из разных источников, ВС России ударили крылатыми ракетами по Киеву. По предварительным данным, поврежден оборонный завод "Артем" и аэропорт "Жуляны".

      https://by.tsargrad.tv/news/v-kieve-soobshhili-o-raketnyh-udarah-po-oboronnomu-zavodu-artjom-i-ajeroportu-zhuljany_539290

      Вот сообщение от августа 2023 года:
      Массированной атаке этим утром подверглась украинская столица. Взрывы в Киеве подтвердил мэр города Виталий Кличко.

      Воздушные силы страны сообщили о пусках «Кинжалов» в направлении Киевской области. По сообщениям из соцсетей стало известно, что мощный взрыв был слышен со стороны аэропорта Жуляны. В домах местных жителей задрожали окна.

      «Царьград» уточняет, что удар мог быть нанесён по аэропорту с целью уничтожить ПВО. По данным некоторых источников в Жулянах работал «недобитый пока "Patriot"».

      https://yugsn.ru/udar-po-aeroportu-zuliany-vs-rf-atakovali-ukrainskuiu-stolicu

      Вот сообщение от июня 2025 года:

      Ночью ВС РФ отработали атаки по международному аэропорту «Жуляны» в Киеве, используя беспилотники «Герань» и гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Предположительная цель — расположенные на территории аэропорта американские ЗРК Patriot.

      По сообщениям российских военкоров, сначала район киевского аэропорта атаковали беспилотники «Герани», затем ударили «Кинжалы».

      В «Жулянах» звучали «мощные взрывы» и полыхал пожар, предположительно, удар наносился по позиционным районам ЗРК Patriot на территории аэропорта, говорится в публикации.

      https://sevastopol.su/news/po-kievskomu-aeroportu-dvazhdy-udarili-kinzhalom-i-geranyami?ysclid=mtmt0km6q7546805474
      1. Vulpes Звание
        Vulpes
        0
        Сегодня, 13:32
        Я про удары по самолётам в аэропорту, а не ПВО.
  3. Zhan Звание
    Zhan
    +1
    Сегодня, 12:43
    Народный депутат Украины Алексей Гончаренко* (признан экстремистом в РФ) сообщил, что удар был нанесен якобы по двум старым самолетам Як-40, которые давно не летали и находились на хранении в «Жулянах». По его данным, эти борты были не на ходу еще до начала конфликта. При этом на аэродроме базируются в том числе Ан-24 и Ан-26, используемые для транспортировки грузов и личного состава ВСУ.

    Ну вот и до воздушных гаваней дошла очередь. Ясно дали понять, кто на самом деле может закрыть воздух. Хотя странно, что этого не сделали до сих пор. Тут и думать много не надо, что военные грузы могут активно поставляться по воздуху в том числе и гражданской авиацией.
  4. BAI Звание
    BAI
    +4
    Сегодня, 12:44
    публикуют кадры сильного пожара и высокого столба черного дыма над аэропортом.

    Ну теперь смогут применить на практике 2 пожарные машины, подаренные Барселоной
    1. роман66 Звание
      роман66
      0
      Сегодня, 13:35
      Может, они и горели. .......
  5. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +3
    Сегодня, 12:44
    Это далеко не первый удар по аэропорту Жуляны. В июне 2025, если память не изменяет били по нему Кинжалами! Уничтожили тогда ЗРК Patriot и что-то ещё. И до этого тоже были удары.
  6. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +3
    Сегодня, 12:48
    какой "вой на болотах" стоит в комментариях в цензоре, зелю костерят с его угрозами Российскому небу
    +2 Bill Yard
    Пока некоторые неумные люди только плещут языками о закрытии неба на кацaпстане, орки уничтожают украинские самолеты. Это полный трэш

    +3 ALEX SUROVV #593022
    Где этот дьявол Зельцман с мощными объявлениями? Вместо ударов по рашистским аэропортам рашисты уничтожили только наши аэропортах и самолетах. А Зельцман * * * * все боится чтобы русские не пострадали

    +2 Валентин Коваль #620706
    Мечту сожгли в Гостомеле - сейчас самолет в Жулянах-мы чему-то учимся?
  7. faiver Звание
    faiver
    +2
    Сегодня, 12:49
    нехай горит, и не только в Жулянах.........
    1. Ате_ист Звание
      Ате_ист
      +1
      Сегодня, 13:12
      нехай горит, и не только в Жулянах.........

      Полагаете, что терминалы Шереметьево, Внуково, Домодедово, где всегда полно людей со всей РФ, на 100% защищены от ударов БПЛА?
  8. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +4
    Сегодня, 12:56
    Очень мудро наши военные поступили. Жуляны- аэропортик полудохлый. Он и во времена "незалежности" был, региональным. Летали там всякие "Киев-Львов" и пару кукурузников. Для "предупреждения"-сойдет. А если не поймут, то "Борисполь"-прекрасная цель.
  9. К-50 Звание
    К-50
    +1
    Сегодня, 13:05
    При этом на аэродроме базируются в том числе Ан-24 и Ан-26, используемые для транспортировки грузов и личного состава ВСУ.

    Странно, а почему они до сих пор в труху не превращены? belay
    Недоработка какая-то. sad
  10. BrTurin Звание
    BrTurin
    +1
    Сегодня, 13:07
    любой аэропорт до тех пор аэропорт пока есть диспетчерская "вышка" - можно конечно и без нее, только....
  11. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 13:08
    И что, прилетел обратно бумеранг... делов то... soldier
  12. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +2
    Сегодня, 13:13
    Аэродромы на букву "Ж". . (ежели кто не знает) это Жуляны и Жешув. . . hi
  13. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
    Лиза Кернер-Тимошенко
    0
    Сегодня, 13:34
    Хороший и правильный пламенный ответ Бандеростану!!!!!!!!!!