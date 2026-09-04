Украинка возмутилась отсутствием наказания силовикам за русский язык

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Украинка возмутилась отсутствием наказания силовикам за русский язык

Еще до прихода к власти Зеленского киевский режим последовательно проводил кампанию украинизации населения, делая упор на запрет использования русского языка. С недавнего времени русская речь запрещена учащимся на переменах. До 12 тысяч гривен (более 23 тыс. руб.) теперь будут штрафовать родителей за переписку на русском в школьных чатах.

С 2019 года на Украине введена должность уполномоченного по языковой политике при Верховной раде. В обязанности чиновника входит строго следить за использованием государственного языка и реагировать на любые сообщения о нарушениях. Нынче должность «мовного омбудсмена» занимает ярая русофобка Елена Ивановская. Она уже предложила вслед за школьными запретить общение на русском и в домовых чатах.



Должность омбудсмена в правовом государстве подразумевает защиту прав людей, в том числе нацменьшинств. Но на нынешней Украине давно все перевернуто с ног на голову. Кстати, в их конституции присутствует статья, которая запрещает дискриминацию по языковому признаку. Но для узурпатора Зеленского попрание основного закона стало обыденной нормой.



Избирательностью в борьбе с русской речью возмущаются сами украинцы. Украинская блогер Евгения Каримова задалась вопросом, почему обычным гражданам русский строжайше запрещен, а вот сотрудников спецслужб это совсем не касается. В пример она привела опубликованное видео недавней перестрелки в Киеве между сотрудниками СБУ и ГУР, на котором участники конфликта разговаривают по-русски.

Спецслужбам, значит, можно по-русски? А в школьном чате надо общаться исключительно на мове.

Блогер поинтересовалась у «мовного омбудсмена», будут ли сотрудников силовых структур штрафовать, как обычных граждан, за это нарушение. Не за перестрелку, а именно за русский язык.

При этом сами власть предержащие при личном общении предпочитают использовать «запрещенный» русский язык. Об этом свидетельствуют регулярные публикации НАБУ и САП в рамках антикоррупционных расследований конфиденциальных переговоров известных чиновников, депутатов и прочих государственных служащих.
11 комментариев
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  1. Дмитрий Михайлович Серегин Звание
    Дмитрий Михайлович Серегин
    0
    Сегодня, 12:45
    А они что хотели, что позволено Юпитеру, не дозволено быку (свинье).)))
    1. майор Юрик Звание
      майор Юрик
      +7
      Сегодня, 12:54
      «— Понимаешь, малыш, они ведь кричат на родном языке, на диалекте той местности, где родились. Значит, ты будешь кричать «мамочка» по-рязански.»
      Семнадцать мгновений весны ::

      Лишний раз доказывает, что телячья мова исковерканный сленг неграмотных селюков насильно вдалбливаемый в хуторское племя... laughing
      1. Андрей Николаевич Звание
        Андрей Николаевич
        +2
        Сегодня, 13:03
        майор Юрик, этот сленг селюков, или еще называют "телячья мова", начинали вдалбливать еще в 30-ых годах, при Союзе, до ВОВ. Вот теперь и имеем "результат". Как говорил Кравчук -"маемо то шо, маемо". (Имеем, то что, имеем)
      2. Per se. Звание
        Per se.
        +1
        Сегодня, 13:32
        Цитата: майор Юрик
        Лишний раз доказывает, что телячья мова исковерканный сленг неграмотных селюков
        Это подобие, "по фени ботать", лишь бы от России отличаться. Надо же так изуродовать лучший из мировых языков, лишённый невнятных животных звуков-атавизмов, с грамматикой, которая может быть универсальной фонетической транскрипцией для любых языков мира. Как здесь ни вспомнить анекдот про девочку, что опоздала на урок украинского языка...
  2. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +1
    Сегодня, 12:46
    Всех этих «щирых» украинок - на карандаш! am Потом придётся утилизировать, таких невозможно перевоспитать. Не нужно повторять собственных ошибок.
    1. ian Звание
      ian
      +3
      Сегодня, 13:06
      Не обязательно. При развороте флюгера именно "щирые патриоты" будут прыгать выше всех и рассказывать что именно они втайне на кухне читали вслух Пушкина и всегда были готовы рвать зубами "клятых западенцев" которые во всем виноваты...
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 13:00
    ❝В пример она привела опубликованное видео недавней перестрелки в Киеве между сотрудниками СБУ и ГУР, на котором участники конфликта разговаривают по-русски ❞ —

    — Ну ладно, перестрелка между спецслужбами куда ни шло, но разговаривать по-русски при перестрелке – это уже слишком ...
  4. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 13:02
    Это когда говорить на мове ,главнее людей ,работы ,пенсий ,больниц , дорог ! Селюки строят себе очередной хутор, размером со страну
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 13:06
    Да ладно, так всегда было есть и БУДЕТ!
    Есть правые, есть ещё правее, а остальных, тех кто не понял этого, назначат неправыми... по умолчанию, как говорится... negative
    То, что раньше о таких перспектива надо было думать... увы, поскакушки и кастрюли на головах этому не способствуют... fool
  6. bbb Звание
    bbb
    +1
    Сегодня, 13:12
    На свинячем языке пусть свиньи и разговаривают.
  7. хоттабычччч Звание
    хоттабычччч
    +1
    Сегодня, 13:16
    а чем-же они русский мат при боевых мало заменимый