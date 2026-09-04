Украинка возмутилась отсутствием наказания силовикам за русский язык
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Еще до прихода к власти Зеленского киевский режим последовательно проводил кампанию украинизации населения, делая упор на запрет использования русского языка. С недавнего времени русская речь запрещена учащимся на переменах. До 12 тысяч гривен (более 23 тыс. руб.) теперь будут штрафовать родителей за переписку на русском в школьных чатах.
С 2019 года на Украине введена должность уполномоченного по языковой политике при Верховной раде. В обязанности чиновника входит строго следить за использованием государственного языка и реагировать на любые сообщения о нарушениях. Нынче должность «мовного омбудсмена» занимает ярая русофобка Елена Ивановская. Она уже предложила вслед за школьными запретить общение на русском и в домовых чатах.
Должность омбудсмена в правовом государстве подразумевает защиту прав людей, в том числе нацменьшинств. Но на нынешней Украине давно все перевернуто с ног на голову. Кстати, в их конституции присутствует статья, которая запрещает дискриминацию по языковому признаку. Но для узурпатора Зеленского попрание основного закона стало обыденной нормой.
Избирательностью в борьбе с русской речью возмущаются сами украинцы. Украинская блогер Евгения Каримова задалась вопросом, почему обычным гражданам русский строжайше запрещен, а вот сотрудников спецслужб это совсем не касается. В пример она привела опубликованное видео недавней перестрелки в Киеве между сотрудниками СБУ и ГУР, на котором участники конфликта разговаривают по-русски.
Спецслужбам, значит, можно по-русски? А в школьном чате надо общаться исключительно на мове.
Блогер поинтересовалась у «мовного омбудсмена», будут ли сотрудников силовых структур штрафовать, как обычных граждан, за это нарушение. Не за перестрелку, а именно за русский язык.
При этом сами власть предержащие при личном общении предпочитают использовать «запрещенный» русский язык. Об этом свидетельствуют регулярные публикации НАБУ и САП в рамках антикоррупционных расследований конфиденциальных переговоров известных чиновников, депутатов и прочих государственных служащих.
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