Острова раздора: Аргентина анонсировала санкции против нефтедобычи на Фолклендах

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Острова раздора: Аргентина анонсировала санкции против нефтедобычи на Фолклендах


Президент Аргентины Хавьер Милей объявил о введении ограничительных мер против британских и израильских нефтяных компаний, которые ведут геологоразведку в районе спорных Фолклендских (Мальвинских) островов. Это заявление прозвучало на фоне сигналов из США о возможном пересмотре их нейтралитета в этом территориальном конфликте.



В телеобращении к гражданам Милей назвал месторождение Sea Lion, на котором британская Rockhopper Exploration и израильская Navitas Petroleum планируют начать добычу, прямой угрозой суверенитету Аргентины.

По оценкам, в 210 километрах от побережья островов находятся запасы около 1,7 миллиарда баррелей нефти. Аргентинский лидер анонсировал законопроект о санкциях против этих компаний, их акционеров и поставщиков, а также заявил о планах по строительству военно-морской базы на острове Огненная Земля.

Лондон в ответ заявил, что суверенитет над островами не подлежит сомнению, и напомнил о референдуме 2013 года, на котором 99,8% жителей высказались за сохранение британского статуса. Глава Минобороны Уэс Стритинг подчеркнул, что обязательства Великобритании перед Фолклендскими островами абсолютны и неоспоримы.

Заявление Милея последовало за интервью Дональда Трампа. Президент США допустил, что Вашингтон может не поддержать Лондон в случае конфликта, связав это с недостаточными расходами Британии на оборону и её отказом участвовать в военной кампании против Ирана. На вопрос о помощи США Великобритании Трамп ответил, что она не помогла ему в иранской войне.

Как отмечает NYT, обострение вокруг островов имеет для Милея и внутриполитическое значение: его рейтинг упал до 34%, а до президентских выборов остался год.

Тема Мальвинских островов остаётся болезненной для национального самосознания аргентинцев – этим летом футболисты сборной после победы над Англией развернули баннер о принадлежности островов, что вызвало разбирательство со стороны ФИФА.
6 комментариев
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  1. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 13:14
    на фоне сигналов из США о
    . И так, ШОУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ... Донни жжёт!!! Без него тут никак! good [quote][/quote] drinks
  2. Gomunkul Звание
    Gomunkul
    0
    Сегодня, 13:21
    В телеобращении к гражданам Милей назвал месторождение Sea Lion, на котором британская Rockhopper Exploration и израильская Navitas Petroleum планируют начать добычу, прямой угрозой суверенитету Аргентины.
    Этот территориальный вопрос можно закрыть раз и на всегда, признав их территорией Израиля. Трамп любит Израиль, Милей любит Израиль, а т.к. большинство любят Израиль Британия должна уступить. laughing
  3. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +1
    Сегодня, 13:22
    Мочи бриташек angry Пора аргентинцам взять реванш за поражение 1982 года! Собрать флот как в 1982, британцы точно не смогут, а прихлопнуть корыта которые смогут отправить - обязательно найдутся помощники!
  4. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +1
    Сегодня, 13:23
    Не удивлюсь ,ежели британцы и израильтяне найдя нефть на Фолклендских островах ,также найдут и древние свитки на островах, в которых будет сказанно,что одному из потерянных колен Израиля Фолкленская земля была обетованна Богом. . .так что Милей будь помилей к владельцам обетованных земель. . .ага, ага . . . hi
  5. ЯсеньПосейдонов Звание
    ЯсеньПосейдонов
    +1
    Сегодня, 13:28
    Давно пора аргентинцам нагадить мелкобритам, Они заслужили. Там глядишь и сочувствующие подтянуться, уж слишком долго мелкобриты гадят по миру
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 13:32
    В базу Ушуйя на Огненой земле уже влито на 2,6 млн $ бетона и пока на этом всё.Милей из кожи вон лезет затащить на эту базу американцев. Но времени может и не хватить в следующем году президентские выборы в Аргентине . Все зависит от Дональда.