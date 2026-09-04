Острова раздора: Аргентина анонсировала санкции против нефтедобычи на Фолклендах

Президент Аргентины Хавьер Милей объявил о введении ограничительных мер против британских и израильских нефтяных компаний, которые ведут геологоразведку в районе спорных Фолклендских (Мальвинских) островов. Это заявление прозвучало на фоне сигналов из США о возможном пересмотре их нейтралитета в этом территориальном конфликте.В телеобращении к гражданам Милей назвал месторождение Sea Lion, на котором британская Rockhopper Exploration и израильская Navitas Petroleum планируют начать добычу, прямой угрозой суверенитету Аргентины.По оценкам, в 210 километрах от побережья островов находятся запасы около 1,7 миллиарда баррелей нефти. Аргентинский лидер анонсировал законопроект о санкциях против этих компаний, их акционеров и поставщиков, а также заявил о планах по строительству военно-морской базы на острове Огненная Земля.Лондон в ответ заявил, что суверенитет над островами не подлежит сомнению, и напомнил о референдуме 2013 года, на котором 99,8% жителей высказались за сохранение британского статуса. Глава Минобороны Уэс Стритинг подчеркнул, что обязательства Великобритании перед Фолклендскими островами абсолютны и неоспоримы.Заявление Милея последовало за интервью Дональда Трампа. Президент США допустил, что Вашингтон может не поддержать Лондон в случае конфликта, связав это с недостаточными расходами Британии на оборону и её отказом участвовать в военной кампании против Ирана. На вопрос о помощи США Великобритании Трамп ответил, что она не помогла ему в иранской войне.Как отмечает NYT, обострение вокруг островов имеет для Милея и внутриполитическое значение: его рейтинг упал до 34%, а до президентских выборов остался год.Тема Мальвинских островов остаётся болезненной для национального самосознания аргентинцев – этим летом футболисты сборной после победы над Англией развернули баннер о принадлежности островов, что вызвало разбирательство со стороны ФИФА.

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