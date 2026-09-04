«Герань» по адресу: дроны поразили крупнейший комплекс складов Одесской области

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«Герань» по адресу: дроны поразили крупнейший комплекс складов Одесской области

Разгар пятничного дня. Одновременно и разгар боевой работы Вооружённых сил России по нанесению ударов в глубину территорий, контролируемых киевским режимом.

Появляются сведения об ударах по складам в Одесской области. Речь идёт об крупнейшем складском комплексе в регионе – «Waltak Украина» и «Гейт Линк» в Дачном, что к северо-западу от Одессы. «Waltak Украина» занимается оптовой торговлей, в том числе машинами и специальным оборудованием. «Гейт Линк» - предприятие, связанное с логистикой и грузовыми перевозками.





Противник заявляет о «прилётах по складам АТБ». Это крупная торговая сеть на Украине.

В результате ударов склады в Дачном объяты пламенем. Над населённым пунктом поднимается густой чёрный дым.

Тем временем российские реактивные дроны продолжают атаковать объекты в Киеве, Днепропетровске, Херсоне, а также в Харьковской области.



Разгорелся пожар в аэропорту Жуляны, где, как сообщается, было повреждено оборудование из состава ЗРК Patriot ВСУ.

Одновременно с этим ФАБы с УМПК летят на цели в Орехове, где гарнизон противника оказался фактически в клещах после обрушения восточного и западного флангов его обороны. Сообщается о поражении пунктов дислокации и узлов связи противника в этом запорожском городе.
5 комментариев
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  1. topol717 Звание
    topol717
    0
    Сегодня, 13:12
    Ой зря они начали по WB бить. ответка сильнее чем за НПЗ ))))
    1. Joker62 Звание
      Joker62
      0
      Сегодня, 13:22
      Цитата: topol717
      Ой зря они начали по WB бить. ответка сильнее чем за НПЗ ))))

      Они не только били по WB, но и по ОЗОНу и НПЗ.
      А нашим продолжать кошмарить по всем инфраструктурам, особенно портов, чтобы закрыть наглухо для укрорейха.
      И по чаще, по больнее и точнее...
      1. topol717 Звание
        topol717
        0
        Сегодня, 13:28
        Ну пока по wb не попали, наши по складам не работали, Хотя кончено скорее всего это просто совпадение и эти события никак между собой не связаны.
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 13:12
    Вот уж действительно, густо пошло и... судя по всему, точно в цель!
    Ну так, "пуля" она такая, свою цель найдёт, особенно тогда, когда её направят как надо, куда надо! soldier
  3. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    0
    Сегодня, 13:18
    Еще бы по рынку "Седьмой киломметр" долбануть! Одесситы, за свое шмотье, на многое способны. Это у Дома профсоюзов они стояли "в нерешительности". Для них-шмотье-дороже человеческих жизней. Удавят любую власть.
    1. Комментарий был удален.