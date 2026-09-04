«Герань» по адресу: дроны поразили крупнейший комплекс складов Одесской области
1 2425
Разгар пятничного дня. Одновременно и разгар боевой работы Вооружённых сил России по нанесению ударов в глубину территорий, контролируемых киевским режимом.
Появляются сведения об ударах по складам в Одесской области. Речь идёт об крупнейшем складском комплексе в регионе – «Waltak Украина» и «Гейт Линк» в Дачном, что к северо-западу от Одессы. «Waltak Украина» занимается оптовой торговлей, в том числе машинами и специальным оборудованием. «Гейт Линк» - предприятие, связанное с логистикой и грузовыми перевозками.
Противник заявляет о «прилётах по складам АТБ». Это крупная торговая сеть на Украине.
В результате ударов склады в Дачном объяты пламенем. Над населённым пунктом поднимается густой чёрный дым.
Тем временем российские реактивные дроны продолжают атаковать объекты в Киеве, Днепропетровске, Херсоне, а также в Харьковской области.
Разгорелся пожар в аэропорту Жуляны, где, как сообщается, было повреждено оборудование из состава ЗРК Patriot ВСУ.
Одновременно с этим ФАБы с УМПК летят на цели в Орехове, где гарнизон противника оказался фактически в клещах после обрушения восточного и западного флангов его обороны. Сообщается о поражении пунктов дислокации и узлов связи противника в этом запорожском городе.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация