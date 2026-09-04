Советник Зеленского: по применению ИИ в дронах Россия опережает Украину
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По применению искусственного интеллекта (ИИ) в дронах Россия опережает Украину. Эти технологии все чаще встречаются в российских беспилотных летательных аппаратах.
Об этом в интервью одному из украинских медиа заявил Сергей Бескрестнов – советник главы киевского режима Владимира Зеленского.
Чиновник отметил, что ВС России уже располагают автономными БПЛА, которыми управляет ИИ. В их числе – модернизированная «Молния» и V2Z. Он заявил, что российские дроны уже начали самостоятельно выбирать маршруты полёта и искать цели.
Советник сказал:
У них уже есть эти «Молнии».
По его словам, они уже способны самостоятельно различать танк, автомобиль, железную дорогу или локомотив.
По мнению Бескрестнова, в самом ближайшем будущем стоит ожидать появления дронов типа «Герань», которые станут распознавать цели при помощи нейросетей:
Думаю, это лишь вопрос времени, когда их «Шахеды» начнут использовать искусственный интеллект и нейросети для распознавания целей.
Советник Зеленского также предположил, что наступит момент, когда системы радиоэлектронной борьбы будет покрывать всю российскую территорию. В этих условиях спутниковая навигация станет бесполезной.
Украинская статистика отмечает снижение процента перехваченных и сбитых российских беспилотников. В Киеве предполагают, что это связано с более частым применением ВС России реактивных дронов и с другими объективными факторами.
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