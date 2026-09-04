С начала этого года в нескольких странах Европы произошла череда инцидентов, которые власти в большинстве случаев еще до окончания расследований назвали целенаправленными диверсиями, за которыми якобы стоят российские спецслужбы. Ни разу это не было доказано фактами.Вслед за властями разгонять тему гибридной войны, якобы организуемой Москвой, принялась и европейская пресса. Более всего стараются в Германии, где стремительно теряющий популярность канцлер Мерц практически любой инцидент увязывают с Россией. Следом принимаются меры для полного разрыва культурно-дипломатических связей с нашей страной и увеличивается военная поддержка Киева.Одно из немецких изданий насчитало 165 случаев диверсий, которые спецслужбы и силовые структуры ФРГ политкорректно именуют «актами саботажа», с начала этого года. Диверсии происходили на энергетических объектах, железной дороге, в аэропортах и на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. В том числе тех, которые производят продукцию для последующей отправки на Украину.С начала года немецкая полиция зафиксировала 112 правонарушений, классифицированных как шпионаж. Из них более половины связаны с незаконным фотографированием и видеосъемкой военных объектов и предприятий ОПК. Еще 26 эпизодов расследуются как агентская деятельность с целью диверсий, пишет немецкое СМИ.Что касается географии, то более всего инцидентов зафиксировано в Нижней Саксонии, Северном Рейне-Вестфалии и Баварии. Все эти федеральные земли расположены в западной части ФРГ. Это вроде как укладывается в конспирологическую версию, что Москва старается не вредить жителям и предприятиям на территории бывшей ГДР.

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