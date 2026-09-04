В ФРГ в этом году насчитали 165 диверсий на объектах критической инфраструктуры

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В ФРГ в этом году насчитали 165 диверсий на объектах критической инфраструктуры

С начала этого года в нескольких странах Европы произошла череда инцидентов, которые власти в большинстве случаев еще до окончания расследований назвали целенаправленными диверсиями, за которыми якобы стоят российские спецслужбы. Ни разу это не было доказано фактами.

Вслед за властями разгонять тему гибридной войны, якобы организуемой Москвой, принялась и европейская пресса. Более всего стараются в Германии, где стремительно теряющий популярность канцлер Мерц практически любой инцидент увязывают с Россией. Следом принимаются меры для полного разрыва культурно-дипломатических связей с нашей страной и увеличивается военная поддержка Киева.



Одно из немецких изданий насчитало 165 случаев диверсий, которые спецслужбы и силовые структуры ФРГ политкорректно именуют «актами саботажа», с начала этого года. Диверсии происходили на энергетических объектах, железной дороге, в аэропортах и на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. В том числе тех, которые производят продукцию для последующей отправки на Украину.

С начала года немецкая полиция зафиксировала 112 правонарушений, классифицированных как шпионаж. Из них более половины связаны с незаконным фотографированием и видеосъемкой военных объектов и предприятий ОПК. Еще 26 эпизодов расследуются как агентская деятельность с целью диверсий, пишет немецкое СМИ.

Что касается географии, то более всего инцидентов зафиксировано в Нижней Саксонии, Северном Рейне-Вестфалии и Баварии. Все эти федеральные земли расположены в западной части ФРГ. Это вроде как укладывается в конспирологическую версию, что Москва старается не вредить жителям и предприятиям на территории бывшей ГДР.
16 комментариев
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  1. Копчёный Звание
    Копчёный
    +2
    Сегодня, 14:06
    Вот ведь жуки, рисуют цифру сразу, не выдавая постепенно во времени. Это настолько топорно, нагло и тупо, что достойно почти восхищения. Но самое интересное, зачем? Ну нагнали жути или ненависти среди населения, дальше что дрангнахостен? Одни или всей натой? А техники и людей хватит, чтобы они вобрали в себя все российские дроны и чтобы осталась армия для действий дальше? В чём подвох?
    1. marchcat Звание
      marchcat
      +5
      Сегодня, 14:15
      В чём подвох?
      Да нет тут ни какого подвоха, это очередной раз напомнил своей публике о коварной и злой России. Горбатого - только могила исправит.
      1. Ростов Папа Звание
        Ростов Папа
        +1
        Сегодня, 15:24
        Ну блин как в анекдоте Поручик Ржевский просыпается после пьянки и видит,
        что денщик Петруха чистит его обблёванный китель.
        Ну поручику, естессно, невздобняк стало - офицер,
        и так обблевался. Он и говорит денщику:
        - Знаешь, Петруха, вчера на балу встретил своего друга
        генерала, а он скотина так нажрался и обблевал мне
        весь китель.
        - Да, Ваше Благородие, он вам не только китель обблевал,
        но ещё и в штаны насрал.
    2. Fachmann Звание
      Fachmann
      +3
      Сегодня, 14:16
      Денис, hi подвоха нет. Идёт целенаправленная обработка населения, и не безуспешно.
      Цены в Германии выросли умопомрачительно, в системе здравоохранения и пенсионном фонде бездонные дыры. Поддержка Украины превратилась просто в сакральную тему и т.д.
      А кто во всём виноват? Даже двух попыток не нужно, чтобы ответить на этот вопрос. Более 70% немцев скажут, что русские.
    3. knn54 Звание
      knn54
      +1
      Сегодня, 14:23
      С учетом масштабной поддержки немцами Израиля палестинский (исламский) след отвергать не стоит.
      Тем более, что "Это же не наш метод"!
    4. wiltshirecat
      wiltshirecat
      0
      Сегодня, 15:10
      Оборонная промышленность хорошо зарабатывает. Маржа прибыли от вооружений на Западе не такая скромная, как в России. Бывший продавец Библии-патриот тоже зарабатывает деньги.

      Рейхсканцлер Мерцлер фон Блэкрок очень любит переживающую трудности военную промышленность.
  2. Metallurg_2 Звание
    Metallurg_2
    +4
    Сегодня, 14:13
    Меньше чем по одному в день. Петрову и Боширову - выговор и неполное служебное!
  3. APASUS Звание
    APASUS
    +3
    Сегодня, 14:20
    Когда уже Рейхстаг подожгут ? Должен быть 100% эффект для обвинения
  4. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +2
    Сегодня, 14:29
    Цитата: marchcat
    Горбатого - только могила исправит.
    Одного уже исправила. Я имею в виду Горбачева wink
  5. Evgeny64 Звание
    Evgeny64
    +2
    Сегодня, 14:35
    Если нет доказательств... значит хорошо работают, не разучились еще laughing Если не мы, значит немецкие партизаны, антифашистское подполье, дух Карла Либкнехта ожил... призрак бродит по Европе request
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 14:43
    Немцы сами ищут приключений на свою задницу ,а потом спасай их .А они скажут это диверсия. bully Кстати немецкий ледокол шарится именно в том месте где была наша ЛСП Северный полюс 42 .Недоверяют и правильно делают. laughing
  7. ose4kinsura Звание
    ose4kinsura
    +2
    Сегодня, 14:49
    Почитайте ихние газетенки сто-двести-триста лет назад!Ничего не изменилось!Ждут когда время их придет!Но не помнят ,что все наоборот заканчивается!Опять поркой учить ,ну не понимают по другому!Вот ыдору...
  8. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 15:03
    И на всех нашли ватник , будёновку и недопитую бутыль самогона.
  9. KukuRuzvelt Звание
    KukuRuzvelt
    +1
    Сегодня, 15:16
    В ФРГ в этом году насчитали 165 диверсий на объектах критической инфраструктуры
    - А вот если бы это был ГДР, такой чепухи бы не было...
    1. old64 Звание
      old64
      0
      Сегодня, 19:29
      Ну ГДР и Штази Горбачев слил. А мы пожинаем плоды.
  10. Дед Борг Звание
    Дед Борг
    0
    Сегодня, 20:37
    С начала этого года в нескольких странах Европы произошла череда инцидентов, которые власти в большинстве случаев еще до окончания расследований назвали целенаправленными диверсиями, за которыми якобы стоят российские спецслужбы. Ни разу это не было доказано фактами.

    Исполнителей в Германии для провокаций сколько угодно можно найти ( от ближневосточных беженцев до украинецов), только деньги дай. А спецслужбы потом быстро их же виновниками назовут и на их российский след укажут