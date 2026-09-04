Выбор неизбежен: Брюссель требует от Еревана ввести визы для граждан РФ

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Выбор неизбежен: Брюссель требует от Еревана ввести визы для граждан РФ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян до последнего старается усидеть на двух стульях, заигрывая с Брюсселем и стремясь окончательно не испортить отношения с Москвой. Правда, получается у него это с каждым разом всё хуже.

Москва ставит жесткое условие выбора между членством Армении в ЕАЭС и интеграцией в Евросоюз. Выход из объединения чреват для закавказской республики глобальными экономическими проблемами. Беда в том, что «российский кнут» — это быстрая и суровая реальность. А вот вступление в ЕС, исходя из практики других стран-кандидатов, может навсегда остаться недостижимым «пряником». При этом Брюссель ставит жесткую дилемму Еревану: без разрыва связей с Россией, выхода из ОДКБ и ЕАЭС ни о какой евроинтеграции речи идти не может.

Очередное серьезное испытание Пашиняну вновь подкинул Брюссель, потребовав от Еревана установить визовый режим для российских граждан. Об этом пишет армянское издание Hraparak со ссылкой на источники в правительстве республики.



Без соблюдения этого предварительного требования не может быть запущен процесс либерализации визового режима для граждан Армении, желающих посетить страны ЕС. Принять весьма непопулярное решение следует сейчас и немедленно, а процесс послаблений для армян при посещении ЕС может стартовать не ранее 2029 года.

Не удивительно, что Пашинян уже опроверг эту информацию, заявив, что армянское правительство даже близко никогда не обсуждало такого намерения. Он подчеркнул, что в стране всегда рады туристам из России.

Пугает Пашиняна не столько падение турпотока из РФ. Москва в ответ наверняка введет визы для армян. И это станет очередной серьезной проблемой для граждан закавказской республики, которые более чем массово посещают Россию.
70 комментариев
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  1. ose4kinsura Звание
    ose4kinsura
    +15
    Сегодня, 14:32
    Коготок увяз-всей птичке пропасть!Только ветер,только радость впереди...Ждем гейпарады и однополые браки...
    1. K._2 Звание
      K._2
      +8
      Сегодня, 15:35
      А ещё придется выдавать визы российским армянам, которые ездят к себе на родину но, являются гражданами России и их в России чуть ли не больше, чем в Армении. Ох, как же ссорят всех нас! Что наши предки собирали веками.
      1. pudelartemon Звание
        pudelartemon
        +2
        Сегодня, 18:22
        Популяция полувымерших доисторических существ расширяется - к хохлопитекам добавляются армянопитеки wassat
      2. alexputnik17 Звание
        alexputnik17
        +3
        Сегодня, 18:26
        "+" good
        Значит им пора выбирать Родину, потому как по мне, Россия точно останется, нежели Армения при у роде Пашиняне. А он в Омерику жить свалит.
    2. Starover_Z Звание
      Starover_Z
      +2
      Сегодня, 17:11
      Цитата: ose4kinsura
      Коготок увяз-всей птичке пропасть! Только ветер,только радость впереди..

      С такими требованиями от ЕУРО повертится сейчас как уж на сковородке, если не совсем рак ду.
  2. Stalingradec Звание
    Stalingradec
    +21
    Сегодня, 14:34
    Отлично!
    - п.1: Армения вводит визовый режим;
    - п.2: Россия в ответ вводит визовый режим;
    - п.3: Россия считает всех граждан Армении на свой территории без наличия визы - нелегалам;
    - п.4: Осуществляется высылка всех нелегалов на родину;
    - п.5 Пашинян счастлив!
    1. Мини Мокик Звание
      Мини Мокик
      +5
      Сегодня, 14:57
      На пункте 2 его грохнут. А может и на 1.
      1. marchcat Звание
        marchcat
        +2
        Сегодня, 15:05
        Далековато повесили морковку для Пашиняна, процесс послаблений для армян при посещении ЕС может стартовать не ранее 2029 года. fool
        1. topol717 Звание
          topol717
          +4
          Сегодня, 15:51
          Цитата: marchcat
          процесс послаблений для армян при посещении ЕС может стартовать не ранее 2029 года.
          а может и не стартовать.
      2. Перейра Звание
        Перейра
        +3
        Сегодня, 15:08
        Некому грохать. Ни на каком пункте.
      3. Evgeny64 Звание
        Evgeny64
        +1
        Сегодня, 17:34
        Раньше, ибо в России армян, граждан РФ, больше чем армян граждан Армении, в самой Армении и у всех родные и знакомые в Армении laughing
    2. Перейра Звание
      Перейра
      0
      Сегодня, 15:07
      п.3 это бесплодная безосновательная фантазия.
    3. двп Звание
      двп
      +2
      Сегодня, 15:29
      Вы забыли что лучше отправлять "по домам" всю компанию сразу -армян,грузин и азербайджанцев.
    4. Seal Звание
      Seal
      +1
      Сегодня, 18:59
      Цитата: Stalingradec
      п.5 Пашинян счастлив!
      Да и нам неплохо good
  3. Normann Звание
    Normann
    +1
    Сегодня, 14:36
    А какие такие плюсы он может быть получит? Сейчас только минусы.
    1. Дедок Звание
      Дедок
      +3
      Сегодня, 14:59
      А какие такие плюсы он может быть получит? Сейчас только минусы

      а личные "накопления" у них в банке?
      а "премии" за проделанную работу?
      а гражданство которое предоставят по первому требованию?
      это - уже не мало...
      помните известную фразу из "Белого солнца пустыни"? - "Хорошая жена, хороший дом – что ещё надо человеку, чтобы встретить старость?"
  4. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +11
    Сегодня, 14:39
    Цитата: Stalingradec
    - п.3: Россия считает всех граждан Армении на свой территории без наличия визы - нелегалам;
    - п.4: Осуществляется высылка всех нелегалов на родину;
    - п.5 Пашинян счастлив!
    Вот эти пункты надо было выполнять ещё в конце 1991 года
    1. commbatant Звание
      commbatant
      0
      Сегодня, 15:10
      Цитата: Schneeberg
      Вот эти пункты надо было выполнять ещё в конце 1991 года

      Что это Вы такое пишите? В 1991 у нас были ВБ во всех трех Закавказских республиках, дашнаки стоящие у власти в армении клялись мамой своей в верности к нам, де-факта Аджария была российской дачей рядом с турцией, Лужков только купив должность у Попова "выдавал ярлык на правление" в Москве диаспорам ..."Царь-Борис" примерял корону на царствование...поддерживая "парад суверенитетов"...

      "Да....сложно стало жить" (с)
      1. Schneeberg Звание
        Schneeberg
        0
        Сегодня, 20:06
        Цитата: commbatant
        Что это Вы такое пишите?

        Это что вы такое пишете? Забыли начало 1990-х годов, когда ещё существовал СССР, когда армяне блокировали аэропорт Звартноц? Забили дашнаков, которые говорили, сто на фиг им не нужен СССР? Забыли московские теракты в конце 1979-х? И только тогда, когда они поняли, что на хрен никому не нужны, заговорили о России. Тьфу на них!
        1. commbatant Звание
          commbatant
          -1
          Сегодня, 20:18
          Цитата: Schneeberg
          Забыли начало 1990-х годов, когда ещё существовал СССР, когда армяне блокировали аэропорт Звартноц? Забили дашнаков, которые говорили, сто на фиг им не нужен СССР? Забыли московские теракты в конце 1979-х? И только тогда, когда они поняли, что на хрен никому не нужны, заговорили о России. Тьфу на них!

          Я ничего не забыл. Ни советское, ни российское руководство армянам (как и другим тоже) ни в чем ни отказывало, в т.ч. в ущерб народам РСФСР / РФ.
          Сейчас у армян новый рулевой поддерживаемый ЕСу и сша. Носатые хотят получить больше того, что у них было при Союзе, но что им не дали дашнаки после их выхода из него. По их мнению только ЕСу и сша дадут им то, что они хотят. Российские власти вышедшие из советской номенклатуры им в этом помогут, разумеется за счет россиян и на Ваше "тьфу на них!" им наплевать.
  5. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    +6
    Сегодня, 14:40
    Реально нам обоим будет выгоден визовый режим, мы наведём порядок во взаимоотношениях и Армения реализует свои мечты. Мир от этого не рухнет.
    1. commbatant Звание
      commbatant
      +6
      Сегодня, 15:00
      Цитата: Солдатов В.
      Реально нам обоим будет выгоден визовый режим, мы наведём порядок во взаимоотношениях и Армения реализует свои мечты. Мир от этого не рухнет.

      Будет выгоден, при условии отсутствия армянского бизнеса в РФ.
      1. Перейра Звание
        Перейра
        0
        Сегодня, 15:10
        Если его не будет, кто будет подкармливать чиновников?
        1. commbatant Звание
          commbatant
          +2
          Сегодня, 15:13
          Цитата: Перейра
          Если его не будет, кто будет подкармливать чиновников?

          ...у нас столько бизнесов, что никто и не заметит...место носатых займут другие...
          1. Перейра Звание
            Перейра
            +1
            Сегодня, 15:14
            Смотря где. В Ростове и Сочи они держат очень заметную часть. А вот к примеру, в Архангельска или в Костроме, да, не заметят.
            1. commbatant Звание
              commbatant
              +4
              Сегодня, 15:16
              Цитата: Перейра
              Смотря где. В Ростове и Сочи они держат очень заметную часть. А вот к примеру, в Архангельска или в Костроме, да, не заметят.

              ...давно видели грузинских гастарбайтеров в РФ?
              1. Перейра Звание
                Перейра
                0
                Сегодня, 18:52
                Мне повезло. Я живу в белом регионе. У нас и мастурбека не каждый день увидишь. Грузин мало, Россия большая. Вероятность столкнуться как с динозавром.
            2. Starover_Z Звание
              Starover_Z
              +1
              Сегодня, 17:15
              Цитата: Перейра
              Смотря где. В Ростове и Сочи они держат очень заметную часть. А вот к примеру, в Архангельска или в Костроме, да, не заметят.

              В Архангельске возле рынка куртками торгуют и давно.
              Не поодиночке, считай свой вещевой рынок.
              1. Перейра Звание
                Перейра
                0
                Сегодня, 18:52
                Торгаши, да. Но это же не десятки тысяч.
      2. двп Звание
        двп
        +1
        Сегодня, 15:31
        Экономика Армении сразу рухнет.
  6. Fachmann Звание
    Fachmann
    +1
    Сегодня, 14:42
    "Какая отвратительная рожа..."
  7. мазута Звание
    мазута
    +8
    Сегодня, 14:43
    Может хоть это решение будет принято и наведён порядок с нелегалами.Пусть в родной стране асфальтируют дороги и торгуют персиками с осетрами.
    1. советник 2 уровня Звание
      советник 2 уровня
      -1
      Сегодня, 16:35
      Цитата: мазута
      Может хоть это решение будет принято и наведён порядок с нелегалами.Пусть в родной стране асфальтируют дороги и торгуют персиками с осетрами.

      число нелегалов с Армении- минимально.. почти все они в РФ - легально.. так что ничего не изменится... почти все нелегалы со СА..
  8. paul3390 Звание
    paul3390
    +3
    Сегодня, 14:50
    Москва в ответ

    Ну почему опять в ответ-то?? Можно ну хоть раз сыграть на опережение??
    1. Мини Мокик Звание
      Мини Мокик
      +2
      Сегодня, 14:58
      Зачем? Армян много врачей, учителей и просто ученых. Не все помидорами торгуют или беспределят.
      1. paul3390 Звание
        paul3390
        +2
        Сегодня, 15:04
        И - что? Нам по такому случаю терпеть все милые выходки их главаря? Ничего - как-нибудь и без них проживём..
        1. советник 2 уровня Звание
          советник 2 уровня
          0
          Сегодня, 16:43
          Цитата: paul3390
          И - что? Нам по такому случаю терпеть все милые выходки их главаря? Ничего - как-нибудь и без них проживём..

          не придется.. т.к. из перечисленных 95% - граждане РФ и их деть некуда... да и вообще ,из армян в РФ у 5/6 паспорт РФ... причем у большинства - нелишаемый, т.к. по рождению... и юридически они от Вас или меня- неотличимы.. просто граждане РФ..
          1. Starover_Z Звание
            Starover_Z
            0
            Сегодня, 17:21
            Цитата: советник 2 уровня
            из перечисленных 95% - граждане РФ и их деть некуда... да и вообще ,из армян в РФ у 5/6 паспорт РФ... причем у большинства - нелишаемый, т.к. по рождению...

            Уже здесь на ВО предлагалось и не раз - запретить переводы иностранных валют в бывшие республики, только рубли.
            И пусть вертятся там в Армянии и не только, с рублями !
            1. советник 2 уровня Звание
              советник 2 уровня
              0
              Сегодня, 21:18
              Цитата: Starover_Z
              Уже здесь на ВО предлагалось и не раз - запретить переводы иностранных валют в бывшие республики, только рубли.
              И пусть вертятся там в Армянии и не только, с рублями !

              например - сделают себе карту турецкую родственники-да и все, будет перевод в Турцию или еще куда.. это сейчас-даже через интернет сделать можно.. так что- не, не получится так...
          2. Seal Звание
            Seal
            0
            Сегодня, 19:07
            Цитата: советник 2 уровня
            из армян в РФ у 5/6 паспорт РФ... причем у большинства - нелишаемый, т.к. по рождению... и юридически они от Вас или меня- неотличимы.. просто граждане РФ..
            Вот только у 2/3 их этих 5/6 кроме паспорта РФ есть ещё паспорт Республики Армения, а то и кроме паспорта Республики Армения есть еще паспорта иных стран, в том числе США. Так как ныне законодательство Российской Федерации не устанавливает никаких ограничений по количеству паспортов разных государств, которые может иметь гражданин РФ. Поэтому достаточно принять закон о возможности наличия для гражданина РФ только одного паспорта - паспорта России, и число армян - граждан РФ в России существенно сократится. hi
            1. советник 2 уровня Звание
              советник 2 уровня
              0
              Сегодня, 21:16
              Цитата: Seal
              число армян - граждан РФ в России существенно сократится.

              вроде и да.. но есть нюансы.. во 1х не примут такой закон- Вы же понимаете.. а во 2-х, а как наличие паспорта другой страны выяснить, если человек будет молчать? только случайно если спалится.. общемировой базы, где это можно посмотреть- не существует...
      2. двп Звание
        двп
        0
        Сегодня, 15:32
        Этих нужно обязательно оставить
  9. rs777 Звание
    rs777
    +7
    Сегодня, 14:52
    А пока - продолжаем поставлять ресурсы по внутренним ценам. Каждый год в ЕАС приносит армении выгоду около 10 млрд долларов из бюджета РФ. Ни за что, просто за членство.
  10. К-50 Звание
    К-50
    +5
    Сегодня, 14:53
    Брюссель требует от Еревана ввести визы для граждан РФ

    Навстречу Москва введёт визы для армян.
    Нужно посмотреть кому от этого "больнее" будет. Сколько армян будут подлежать депортации из России и сколько наших в ереван не приедут. Как бы цифры не на порядок разнились. lol
    1. советник 2 уровня Звание
      советник 2 уровня
      -1
      Сегодня, 16:46
      Цитата: К-50
      Навстречу Москва введёт визы для армян.

      5/6 итак граждане РФ или с ВНЖ-виза не нужна, ну а остальные - будут по визе ездить.. просто бюрократии немного добавится, никакой катастрофы- ни для кого не будет...
  11. commbatant Звание
    commbatant
    -1
    Сегодня, 14:57
    Очередное серьезное испытание Пашиняну вновь подкинул Брюссель, потребовав от Еревана установить визовый режим для российских граждан.

    Ну РФ уже это проходила с молдовой, когда молдова и украина отказывали в проезде на территорию ПМР наших военных для ротации, тоже самое будет и в армении в отношении в/сл 102-й ВБ в армении и руководства российской концессии ЮКЖД...
    Следующий шаг это требование ЕСу к армении о закрытии этой ВБ...и проведении проверки в отношении хозяйственной деятельности ЮКЖД и российского бизнеса в армении...ответные действия отразятся на армении, а не на ЕСу...ну а носатым скажут, что во всем виноваты русские...
  12. HAM Звание
    HAM
    +3
    Сегодня, 15:00
    Если и вводить визовый режим,то его надо вводить не только с Арменией.
    Давно пора переходить на отношения с "бывшими" на нормальный уровень,без "братства".Посмотрите на среднеазиатские республики---все деловые и успешные остаются дома,а неучи и неудачники-к нам..

    Перефразируя Пушкина :"чем больше Армению мы любим,тем меньше любит она нас..."
  13. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 15:01
    Пока вижу что из Армении бегут к нам у кого много денег ,а когда к нам побежит нищета - что будем делать ?
    1. HAM Звание
      HAM
      +3
      Сегодня, 15:13
      Андрей,по станицам УЖЕ побежала...все развалюхи заняли.
    2. советник 2 уровня Звание
      советник 2 уровня
      -1
      Сегодня, 16:48
      Цитата: tralflot1832
      Пока вижу что из Армении бегут к нам у кого много денег ,а когда к нам побежит нищета - что будем делать ?

      по мне, так как раз нищета к нам отовсюду и бежит, зачем бежать из Армении, если там итак все хорошо?
    3. Seal Звание
      Seal
      +2
      Сегодня, 20:13
      Цитата: tralflot1832
      Пока вижу что из Армении бегут к нам у кого много денег ,а когда к нам побежит нищета - что будем делать ?
      Из Армении со времен их землетрясения к нам бежала исключительно нищета. Которая, так сказать, "честно" богатела уже на территории России (РСФСР).
      Тот же Самвел Карапетян ( группа Ташир) .В начале 1990-х годов Карапетян переехал в Россию. Сначала он оказался в Липецке, где его в принципе мелкий кооператив по производству кастрюлек присосался к Новолипецкомум металлургическому комбинату. Позже Карапетян перебрался в Калугу.
      Рубен Вартанян. Варданян начал "заниматься предпринимательством" еще в 1990 году во время учебы в университете, когда он устроился в компанию «Менатеп-Инвест» (ее основными акционерами были совладельцы ЮКОСа Михаил Ходорковский, ныне признанный в России иностранным агентом, и Платон Лебедев). Там он и "рос". Вскоре возглавил группу анализа инвестиционных проектов. А в ноябре 1990 года охмурил с американца русского происхождения Петра Дерби, который собирался создать в России брокерскую компанию. В итоге 18 января 1991 года он зарегистрировал в Минфине РСФСР компанию под названием «Тройка Диалог». И продолжил заниматься тем, чем занимался в Менатепе - продолжил охмурять россиян и выцыганивать из нас деньги.
      Левон Чахмахчян с января 1990 года работал в аппарате ЦК КПСС. Занимал должности консультанта и заведующего сектором идеологического отдела.В 1991-95 годах Чахмахчян работал в аппарате правительства Российской Федерации. В 1996 году руководил избирательной кампанией кандидата в президенты РФ Святослава Федорова – академика, известного врача-офтальмолога.26 ноября 2004 года Чахмахчян был избран сенатором Совета Федерации от Народного Хурала (парламента) республики Калмыкия. Это событие, ставшее для многих неожиданным, СМИ объясняли давними дружескими и деловыми отношениями Чахмахчяна с президентом Калмыкии – Кирсаном Илюмжиновым.31 января 2006 года Чахмахчян вступил в Российскую партию жизни (РПЖ) Миронова, при этом сохранив за собой должность заместителя Селезнева в движении "Россия". В том же месяце РПСТ была преобразована в общественное движение и влилась в РПЖ.
      2 июня 2006 года Чахмахчян, а также главный бухгалтер АРАДЕС Игорь Арушанов (Арушанян), были задержаны сотрудниками ФСБ в офисе авиакомпании "Трансаэро". У них был изъят портфель, в котором находились 300 тысяч долларов. По данным ФСБ, это был первый транш полуторамиллионной взятки, которую задержанные вымогали у авиакомпании за сокрытие результатов аудиторской проверки. В тот же день Чахмахчян был освобожден, поскольку, будучи сенатором, обладал неприкосновенностью. Через СМИ Чахмахчян заявил, что его задержание являлось провокацией, организованной председателем совета директоров "Трансаэро" Александром Плешаковым.
      По данным следствия, Чахмахчян, Арушанов и ряд сотрудников Счетной палаты, а именно зять Чахмахчяна Армен Оганесян, аудитор Владимир Пансков, начальник инспекции палаты Владимир Федоткин, его заместитель Елена Лебедева и главный инспектор Владимир Филиппов, организовали незаконную проверку авиакомпании "Трансаэро", после чего потребовали от руководства компании взятку за сокрытие результатов этой проверки. Роль Чахмахчяна, как считает следствие, заключалась в том, что он, пользуясь своим высоким служебным положением, должен был оказать необходимое давление на руководство "Трансаэро" и непосредственно получить деньги.
      5 июня спикер Совета Федерации Миронов заявил о необходимости досрочного прекращения сенаторских полномочий Чахмахчяна. Президент Калмыкии Илюмжинов, несмотря на то, что СМИ приписывали ему дружеские отношения с Чахмахчяном, согласился с Мироновым. 9 июня парламент Калмыкии принял решение отозвать сенатора, а 23 июня Совет Федерации лишил его неприкосновенности. В конце июня Генпрокуратура обратилась в Верховный суд России с просьбой рассмотреть вопрос о наличии в действиях экс-сенатора состава преступления. Однако судебный процесс, в связи с болезнью Чахмахчяна, неоднократно откладывался. Но в июле 2008 года Мосгорсуд признал Чахмахчяна виновным в мошенничестве и приговорил его к девяти годам лишения свободы. В ноябре 2008 года агентство РИА Новости сообщило о том, что Верховный суд РФ сократил срок отбывания наказания для экс-сенатора с девяти до семи с половиной лет. Его действия были переквалифицированы с мошенничества в особо крупном размере на покушение на мошенничество.
      Чахмахчян был условно-досрочно освобожден из колонии, где он отбывал заключение, в январе 2011 года.
  14. Corvair Звание
    Corvair
    0
    Сегодня, 15:02
    ЕС на деле ещё та тоталитарщина.
  15. MaxKruh Звание
    MaxKruh
    0
    Сегодня, 15:05
    Хорошо бы нам ввести визы для граждан ср.азии и азербаджана
  16. Горизонт
    Горизонт
    0
    Сегодня, 15:06
    Придется таки Николе делать выбор)))
    Долго его смуглой армянской заднице на двух стульях не усидеть.
    Мда, еще ни один майданный выкидыш ничего путного для своей страны не сделал.
  17. Fishmashin Звание
    Fishmashin
    0
    Сегодня, 15:13
    Представляю сколько армян поедут на родину после введения виз для Россиян.
    1. BrTurin Звание
      BrTurin
      0
      Сегодня, 15:30
      Замглавы МВД Армении Армен Казарян считает, что процесс получения гражданства страны слишком упрощен для этнических армян и его нужно пересмотреть. Об этом он заявил на пресс-конференции в Ереване. https://am.sputniknews.ru/20260824/nuzhno-prekratit-praktiku-vydachi-grazhdanstva-armyanam-ne-zhivuschim-v-armenii---pashinyan-106074319.html
    2. советник 2 уровня Звание
      советник 2 уровня
      -1
      Сегодня, 16:51
      Цитата: Fishmashin
      Представляю сколько армян поедут на родину после введения виз для Россиян.

      1. мало. почти у всех паспорт РФ или ВНЖ
      2. введение визы- не запрещает въезжать и находиться на территории РФ, обычно на тот же срок, что и с визой..
  18. anjey Звание
    anjey
    0
    Сегодня, 15:13
    самый хитроподлый из армян -это никола пашинян am
  19. Холостой_пистон Звание
    Холостой_пистон
    +2
    Сегодня, 15:16
    [quoteВыбор неизбежен: Брюссель требует от Еревана ввести визы для граждан РФ][/quote]
    Я за! А также ВИЗы со странами Средней Азии ну и конечно с Азербайджаном.
  20. Александр Ра Звание
    Александр Ра
    -1
    Сегодня, 15:18
    Идеальной ситуацией для нас будет такая, при которой любые действия «бывших» не будут иметь для нас отрицательных последствий. Это возможно.
  21. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    0
    Сегодня, 15:19
    Ну, что, можно заключать пари? Ставлю трудовой, что введут.
  22. BAI Звание
    BAI
    0
    Сегодня, 15:37
    Брюссель, потребовав от Еревана установить визовый режим для российских граждан.

    Мартиросян из Комеди Клаб на год вперед все предвидел. Заранее свалил из Армении в Италию, чтобы не попасть под раздачу
  23. Пленник Звание
    Пленник
    +1
    Сегодня, 16:05
    С этой кррысой все понятно. Меня бесит долготерпение или может даже продажность некоторых как бы наших! Послать их всех без долгих разговоров и всё.
  24. Мыкола Ковач Звание
    Мыкола Ковач
    -1
    Сегодня, 16:16
    Я почему-то всегда НЕ РАД гостям из Армении.Особенно меня утомляют переселенцы из Азебражана и Грузии.Очень много уголовников,жуликов,воров, мошенников и просто балбесов.
  25. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    -1
    Сегодня, 16:56
    Цитата: советник 2 уровня
    Цитата: tralflot1832
    Пока вижу что из Армении бегут к нам у кого много денег ,а когда к нам побежит нищета - что будем делать ?

    по мне, так как раз нищета к нам отовсюду и бежит, зачем бежать из Армении, если там итак все хорошо?

    Сейчас читал сми Армении сегодня Никол носится с идеей Армения цветущий райский ( яблоневый)сад ,но есть проблема где взять воду на орошение. Похоже хана и озеру Севан Из Никола милиоратор ,как из меня ассинизатор . laughing И Уиткофф уже успел для сми Армении тиснуть статью с Трампом ваше всё.
    1. Ковакс Звание
      Ковакс
      -1
      Сегодня, 17:22
      Цитата: tralflot1832
      сегодня Никол носится с идеей Армения цветущий райский ( яблоневый)сад ,но есть проблема где взять воду на орошение.

      Проблема не только с водой, проблема ещё и со сбытом будет, или Пашик решил урожай на кальвадос пустить?
  26. Ковакс Звание
    Ковакс
    0
    Сегодня, 17:18
    Брюссель требует от Еревана ввести визы для граждан РФ

    Ну наконец-то! Ввести им въездные визы баксов по пятьсот, пущай катаются сколько хотят...
  27. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 17:38
    Цитата: Ковакс
    Цитата: tralflot1832
    сегодня Никол носится с идеей Армения цветущий райский ( яблоневый)сад ,но есть проблема где взять воду на орошение.

    Проблема не только с водой, проблема ещё и со сбытом будет, или Пашик решил урожай на кальвадос пустить?

    Испанцы будут против и кальвадоса и яблочного уксуса .Может коров и баранов кормить яблоками ?
  28. Seal Звание
    Seal
    -1
    Сегодня, 18:57
    Редкий случай, когда я согласен с Брюсселем. Хорошо бы еще, если бы Брюссель потребовал того же от Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана и Киргизии.
  29. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    -1
    Сегодня, 19:27
    Хорошо бы Россия в ответ шерстяных выслала.