Выбор неизбежен: Брюссель требует от Еревана ввести визы для граждан РФ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян до последнего старается усидеть на двух стульях, заигрывая с Брюсселем и стремясь окончательно не испортить отношения с Москвой. Правда, получается у него это с каждым разом всё хуже.Москва ставит жесткое условие выбора между членством Армении в ЕАЭС и интеграцией в Евросоюз. Выход из объединения чреват для закавказской республики глобальными экономическими проблемами. Беда в том, что «российский кнут» — это быстрая и суровая реальность. А вот вступление в ЕС, исходя из практики других стран-кандидатов, может навсегда остаться недостижимым «пряником». При этом Брюссель ставит жесткую дилемму Еревану: без разрыва связей с Россией, выхода из ОДКБ и ЕАЭС ни о какой евроинтеграции речи идти не может.Очередное серьезное испытание Пашиняну вновь подкинул Брюссель, потребовав от Еревана установить визовый режим для российских граждан. Об этом пишет армянское издание Hraparak со ссылкой на источники в правительстве республики.Без соблюдения этого предварительного требования не может быть запущен процесс либерализации визового режима для граждан Армении, желающих посетить страны ЕС. Принять весьма непопулярное решение следует сейчас и немедленно, а процесс послаблений для армян при посещении ЕС может стартовать не ранее 2029 года.Не удивительно, что Пашинян уже опроверг эту информацию, заявив, что армянское правительство даже близко никогда не обсуждало такого намерения. Он подчеркнул, что в стране всегда рады туристам из России.Пугает Пашиняна не столько падение турпотока из РФ. Москва в ответ наверняка введет визы для армян. И это станет очередной серьезной проблемой для граждан закавказской республики, которые более чем массово посещают Россию.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»

Использованы фотографии: kremlin.ru, government.ru, mil.ru, rosguard.gov.ru, мвд.рф, fsb.ru, sledcom.ru, svr.gov.ru, scrf.gov.ru, fso.gov.ru, mchs.gov.ru, genproc.gov.ru, duma.gov.ru, council.gov.ru, mid.ru, minpromtorg.gov.ru, roscosmos.ru, roe.ru, rostec.ru, uacrussia.ru, aoosk.ru, uecrus.com, rosneft.ru, transneft.ru, gazprom.ru, rosatom.ru