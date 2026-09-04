Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что, по оценкам западных разведок, Украина исчерпает свой мобилизационный ресурс в ближайший год. Об этом он сказал на встрече руководителей спецслужб стран СНГ в Санкт-Петербурге.По его словам, быстрое сокращение численности населения Украины становится серьёзной проблемой для Запада, который пытается продолжать поддерживать Киев.Нарышкин отметил, что западные партнёры рассчитывали на то, что Украина сможет долго противостоять России, но столкнулись с непреодолимым препятствием – демографическим кризисом. Он подчеркнул, что Украина занимает первое место в Европе по уровню смертности и последнее – по рождаемости.Глава СВР также обвинил европейские страны в том, что своей колониальной политикой они довели Украину до нынешнего состояния. По его мнению, Запад сознательно использовал Украину как инструмент против России, превратив некогда процветающую страну в зону конфликта.На случай, если украинский мобилизационный ресурс иссякнет, у европейских стран есть альтернативный план – вооружать саму Европу. Нарышкин отметил, что политики ЕС используют «российскую угрозу» как предлог для резкого наращивания военных расходов и перевода экономики на военные рельсы.Ранее Владимир Путин заявлял, что ВСУ теряют ежемесячно от 8 до 12 тысяч человек, и принудительная мобилизация не позволяет восполнить эти потери. Он также говорил, что людей на Украине забирают на улицах почти без подготовки и отправляют на фронт.

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