Нарышкин спрогнозировал, когда на Украине закончатся люди для фронта

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Нарышкин спрогнозировал, когда на Украине закончатся люди для фронта


Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что, по оценкам западных разведок, Украина исчерпает свой мобилизационный ресурс в ближайший год. Об этом он сказал на встрече руководителей спецслужб стран СНГ в Санкт-Петербурге.



По его словам, быстрое сокращение численности населения Украины становится серьёзной проблемой для Запада, который пытается продолжать поддерживать Киев.

Нарышкин отметил, что западные партнёры рассчитывали на то, что Украина сможет долго противостоять России, но столкнулись с непреодолимым препятствием – демографическим кризисом. Он подчеркнул, что Украина занимает первое место в Европе по уровню смертности и последнее – по рождаемости.

Глава СВР также обвинил европейские страны в том, что своей колониальной политикой они довели Украину до нынешнего состояния. По его мнению, Запад сознательно использовал Украину как инструмент против России, превратив некогда процветающую страну в зону конфликта.

На случай, если украинский мобилизационный ресурс иссякнет, у европейских стран есть альтернативный план – вооружать саму Европу. Нарышкин отметил, что политики ЕС используют «российскую угрозу» как предлог для резкого наращивания военных расходов и перевода экономики на военные рельсы.

Ранее Владимир Путин заявлял, что ВСУ теряют ежемесячно от 8 до 12 тысяч человек, и принудительная мобилизация не позволяет восполнить эти потери. Он также говорил, что людей на Украине забирают на улицах почти без подготовки и отправляют на фронт.
37 комментариев
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  1. rytik32 Звание
    rytik32
    +2
    Сегодня, 15:23
    Совсем ухилянты не закончатся и через год. Будут ловить, набирать молодежь и выслать беженцев из Европы. Но дефицит пополнения наблюдается уже сейчас.
    1. ВАМ Звание
      ВАМ
      +3
      Сегодня, 15:31
      Это точно, будут рекрутировать мигрантов, снизят призывной возраст, создадут женские подразделения, наёмники. Варианты есть, гейропейци пойдут на всё, а зелёному наркоше, вообще пофиг. А у нас демография тоже как то не ахти, тем временем.
      1. Попандос Звание
        Попандос
        +1
        Сегодня, 20:51
        быстрое сокращение численности населения Украины становится серьёзной проблемой для Запада
        это есть одно из решений задач СВО, денацификация и нейтралитет територии которая останется от УССР
    2. awdrgy Звание
      awdrgy
      +5
      Сегодня, 15:46
      А там ещё Поляки есть,Чехи..Литва,Латвия,Эстония,Финляндия,Румыния и др.
      В сумме мобресурс побольше,чем у Украины будет
      1. topol717 Звание
        topol717
        +4
        Сегодня, 15:55
        Цитата: awdrgy
        А там ещё Поляки есть,Чехи..Литва,Латвия,Эстония,Финляндия,Румыния и др.
        Все упоротые русофобы из ЕС, уже давно в 404, и в большинстве удобряют землю.
        1. Дербенев Антон Звание
          Дербенев Антон
          +1
          Сегодня, 16:20
          Удобряют да не все. Зеков начнут отправлять из всяких Румыний, Болгарий и Молдавий по образу и подобию как говорится. А то что они заканчиваются так каждый год пишут. Кто то ещё верит? Да нет конечно.
    3. knn54 Звание
      knn54
      +3
      Сегодня, 16:23
      -по оценкам западных разведок, Украина исчерпает свой мобилизационный ресурс в ближайший год.
      А по оценкам российской СВР?
  2. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    +14
    Сегодня, 15:26
    В отличие от главы СВР у меня нет и близко таких источников информации по мобилизационному ресурсу, но готов поспорить, что в близжайший год он не иссякнет. request
    1. Kusja Звание
      Kusja
      0
      Сегодня, 16:03
      Ну почему же нет: тупо задаётся вопрос ии , сколько молодых людей имеется в возрасте от 18 до 24 в массе населения в 20 млн. Даёт 1 млн примерно. Про баб молчу.
      1. rytik32 Звание
        rytik32
        +1
        Сегодня, 16:30
        Цитата: Kusja
        сколько молодых людей имеется в возрасте от 18 до 24 в массе населения в 20 млн. Даёт 1 млн примерно

        Это не про Украину. Там почти вся молодежь уже уехала.
    2. torbas41 Звание
      torbas41
      -4
      Сегодня, 16:04
      но готов поспорить, что в ближайший год он не иссякнет.

      Мобилизационный ресурс Украины не иссякнет и через десять лет, тем более что наши данные о потерях неприятеля сильно завышены.
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 15:27
    исчерпает свой мобилизационный ресурс в ближайший год
    . "партизан" требуется не так много, а опыт сидения по нора у западенцев... был.
    Не факт, что так и будет, но и этот вариант со счетов сбрасывать нельзя...
    1. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      +1
      Сегодня, 18:08
      запад сознательно использовал
      Хорошего дня, Виктор! hiА как же не использовать по назначению бандерлогов идущих в пасть КАА? Посмотрели на скачущих кастрюль ---- и сразу поняли, как быть с ними. А западенцы что? И до них ТЦК доберутся
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 19:36
        Привет Дмитрий soldier
        Западенцы, хуторяне, последний резерв... не факт, что до них дойдёт, вообще...
        Они за что... по грабить и уж точно не за то, что б грудью стать за неньку...
        1. Reptiloid Звание
          Reptiloid
          +1
          Сегодня, 20:01
          Ну ,если отойдёт западения к пшекии ---- вот тогда интересно будет посмотреть, как пшеки на них по старой памяти пахать будут.Во всех смыслах
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            0
            Сегодня, 20:25
            Вопрос... на ситуацию можно/нужно смотреть с разных сторон...
            Мне, например, с любой стороны она не нравится... разве что заровнять полностью крапивой засеять..
  4. ГолыйМужик Звание
    ГолыйМужик
    +3
    Сегодня, 15:29
    ВСУ теряют ежемесячно от 8 до 12 тысяч человек

    Это немного меньше 30+ тысяч, которые часто упоминают. Миллионная армия так десять лет может стачиваться, даже без призыва. Ну пусть коллапс обороны наступит раньше, но всю равно долго.
  5. ГолыйМужик Звание
    ГолыйМужик
    +1
    Сегодня, 15:32
    некогда процветающую страну

    Ну это он преувеличил. Разве что взять времена СССР или РИ, тогда действительно всё было для Украины неплохо.
    1. LaraM Звание
      LaraM
      -2
      Сегодня, 16:25
      Ну это он преувеличил. Разве что взять времена СССР или РИ, тогда действительно всё было для Украины неплохо.

      Там и сейчас хорошо. Вот свежие ролики в ютюбе посмотрите, о дне города в Харькове..Загляденье как красиво, чисто, какие нарядные горожане, какие развлечения там для населения и парки.....и это на пятый год их "стачивания"?
      1. домохозяйка Звание
        домохозяйка
        +1
        Сегодня, 18:14
        да, им только праздновать. Каждый день выкладывают, как пенсионеры в парке танцуют. А присмотреться - те, кто дальше от взгляда камеры - с унылыми лицами едва ноги переставляют. трудовая повинность за гроши. Так при их пенсиях только и остаётся танцевать на камеру. На самом деле жалкое зрелище.
    2. Мамин-Сибиряк Звание
      Мамин-Сибиряк
      0
      Сегодня, 16:29
      Так он и имел в виду СССР. Особенно там было хорошо в 1933 году.
  6. BAI Звание
    BAI
    +8
    Сегодня, 15:39
    , Украина исчерпает свой мобилизационный ресурс в ближайший год.

    С 2022 года столько предсказаний было, что Украина вот-вот накроется, что и не сосчитать. Ни одно не сбылось.
    А Украины еще резерв есть: призывники 18-24 лет
  7. Feodor13 Звание
    Feodor13
    +4
    Сегодня, 15:40
    Тут между строчек можно читать.
    СВР верит только прогнозам, что добыла своим нелегким трудом.
    Доверия к своим прогнозистам, после 4 лет СВО - нет.
  8. Vulpes Звание
    Vulpes
    +5
    Сегодня, 15:40
    Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что, по оценкам западных разведок

    Круто звучит. А у российской разведки, которой вроде как рулит Нарышкин, свои данные есть?
    Нарышкин отметил, что западные партнёры

    Мдаааааааааа.
    1. Бережный Звание
      Бережный
      +4
      Сегодня, 15:50
      Похоже у товарища вся инфа из газет....Вот так и воюем.
      1. alexoff Звание
        alexoff
        +5
        Сегодня, 15:54
        Ну а какие ещё могут быть результаты если назначили доверенное лицо, с которого за результат никогда не спрашивали?
      2. Vulpes Звание
        Vulpes
        0
        Сегодня, 16:42
        Судя по результатам, это вы ещё весьма оптимистично.
  9. Комментарий был удален.
  10. Inженегр Звание
    Inженегр
    +3
    Сегодня, 15:53
    что Украина сможет долго противостоять России, но столкнулись с непреодолимым препятствием

    А 4,5 года это видимо не долго?
  11. HAM Звание
    HAM
    +2
    Сегодня, 16:12
    Нарышкин почему то поскромничал про "альтернативный план"--поляки уже готовы заменить краину..."Старая Европа" ловко манипулирует пшеками,подзуживает,вооружает,но поляков-вперёд,а сами в стороне...
  12. Анюта Славная Звание
    Анюта Славная
    +3
    Сегодня, 16:13
    Ну,это их подсчёты,а у нас своё мнение имеется и озвучено оно давно. Мобилизационного ресурса Украины хватит ещё лет на пять. Вышлют их отовсюду назад,на Украину + дополнять будут наёмниками отовсюду и даже ,как уже писалось в предыдущих статьях,с южн.Америки (колумбийцы). У Европы Карла великого есть ещё кого кидать в топку(прибалты,поляки,словаки и тд).
  13. Мыкола Ковач Звание
    Мыкола Ковач
    0
    Сегодня, 16:19
    Я представляю, что бы сделал с Жуковым Сталин после слов, что надо подождать, пока у Германии закончится мобилизационный резерв!
  14. Fisher Звание
    Fisher
    +1
    Сегодня, 16:25
    Слабо верится в такие прогнозы, да и качество предыдущих заставляет задуматься.
  15. olbop Звание
    olbop
    0
    Сегодня, 16:49
    Сергей Нарышкин заявил, что, по оценкам западных разведок, Украина исчерпает свой мобилизационный ресурс в ближайший год.

    Неужели западные разведки делятся с Нарышкиным своими данными? Или эти оценки почерпнуты из открытых источников?
  16. Алексей Лантух Звание
    Алексей Лантух
    +1
    Сегодня, 18:22
    Если сейчас на Украине берут на войну в 25 лет, то понизив планку года на три можно набрать бойцов ещё на 1-2 года. Так, что Нарышкин не прав.
  17. Роман 11 Звание
    Роман 11
    0
    Сегодня, 20:04
    превратив некогда процветающую страну в зону конфликта.
    процветали они тогда, когда были в составе Советского Ссоюза
  18. Kraskino
    Kraskino
    -1
    Сегодня, 20:09
    На мой взгляд господин Нарышкин глубоко заблуждается. За 10000 долларов в месяц все афроамериканцы и латинос станут в очередь. Так же найдется сотня тысяч русскоязычных. А денег на это дадут сколько надо...экономить не будут. Не обольщайтесь народу хватит.
  19. Aleks1956OU Звание
    Aleks1956OU
    0
    Сегодня, 21:22
    Я, конечно верю Президенту, но если считать ежедневные потери ВСУ, в среднем до 850 чел, то в месяц это будет 25500, в год 306000 человек. Ну, никак не 12000 в месяц? 😏
    Хотя ежедневная сводка о потерях противника в августе 2026 г. доходила иногда, до 1280 и более человек.

    А, вот что отвечает на этот запрос ИИ суммируя данные потерь, из официальных сообщений МО России.
    «По оценке военного эксперта Андрея Марочко, основанной на ежедневных данных МО РФ, потери ВСУ и иностранных наемников за четыре основные недели августа 2026 г. составили 38 645 человек убитыми и ранеными. [1] (https://life.ru/p/1919336). Полная сумма по дням (с 1 по 31 августа) с учетом всех направлений, по предварительным подсчетам профильных OSINT-ресурсов и военных хроник, колеблется в диапазоне от 40 000 до 45 000 человек (в среднем боевые потери ВСУ по всем участкам фронта в сводках ведомства за август составляли от 1300 до 2000 человек в сутки)».

    Значит в год эта цифра может быть, примерно - 480000 человек. А, за 10 лет, примерно 5 миллионов. То-есть все мужчины Украины.
    Но, если считать по 12 тыс в месяц и 144000 в год, то куда же делись 304000?
    Как-то странно?

    Вообще, кто нибудь в Европе знает сколько на самом деле погибает военных ВСУ? Если верить Зеленскому, то потерь вообще нет. Все воскресают на 3 день и идут в военкомат. 🤪