Освобождение Донбасса: ВС России отбили у врага село Грузское в ДНР

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Освобождение Донбасса: ВС России отбили у врага село Грузское в ДНР


Подразделения ВС России отбили у врага село Грузское в ДНР. А днем ранее в республике была освобождена Никаноровка.



Об этом сообщается в сегодняшней сводке министерства обороны РФ за неделю.

Первый населенный пункт освободили бойцы группировки «Центр», а второй – «южане».

Вражеские потери в живой силе за неделю в зоне ответственности «центральных» в течение последних семи дней составили более 2,6 тысячи человек. Кроме того, противник потерял здесь 18 бронемашин, 80 автомобилей, восемь артустановок и шесть станций РЭБ. В результате действий группировки «Юг» украинские войска потеряли убитыми и ранеными 1365 своих военнослужащих, а также 20 ББМ, 181 автомашину и 17 артиллерийских орудий.

Также на этой неделе событием стало освобождение войсками «Западной» группировки Святогорска. В этом населённом пункте расположена Святогорская лавра – памятник истории и культуры, который наверняка очень сильно пострадал в ходе боёв.

Ещё за последние семь дней военнослужащие «Южной» группировки освободили в ДНР Ижевку, а бойцы «Центра» – Рубежное и Новоандреевку.

Помимо этого, в период с 29 августа по 4 сентября российские военные нанесли по боъектам на территории Украины один массированный и 17 групповых ударов.

Примечательно, что информация о переходе под контроль России сразу нескольких населённых пунктов в ДНР поступила за несколько дней до праздничной даты. Дело в том, что 8 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках отмечают День освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков.

10 комментариев
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  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +6
    Сегодня, 15:29
    Дело идёт... так, как можем, так и идёт...
    Удачи нашим воинам soldier
    1. ВАМ Звание
      ВАМ
      +9
      Сегодня, 15:33
      Главное избегать больших и не оправданных потерь. Удачи нашим ребятам.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +2
        Сегодня, 16:35
        Побольше огневой мощи, поддержки нашим воинам...
        Плотность огня, это необходимость и никаких препятствий против этого не должно быть!
    2. Монтесума Звание
      Монтесума
      +6
      Сегодня, 16:20
      Цитата: rocket757
      Дело идёт... так, как можем, так и идёт.

      Главное, что каждый день постоянно идёт продвижение вперёд, пусть и не по всей линии фронта. Отстающие потом подтянутся, так что перспективы остановить наступление ВС РФ у бандеровского режима нет никакой, а передышка им не светит.
      Ребятам можно только пожелать успеха и возвращения домой живыми после победы.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +3
        Сегодня, 16:36
        С победой домой, живыми... чего ещё можно пожелать! soldier
  2. rytik32 Звание
    rytik32
    +10
    Сегодня, 15:38
    В последнее время на Дружковско-Добропольском участке фронта имеем стабильную тенденцию продвижения вперед, что очень радует. Пожелаю так держать!
  3. Андрей Мишин Звание
    Андрей Мишин
    +6
    Сегодня, 15:48
    Крайне важные пункты взяты. Удачи нашим воинам!
  4. Алексей Лантух Звание
    Алексей Лантух
    +2
    Сегодня, 16:23
    Также на этой неделе событием стало освобождение войсками «Западной» группировки Святогорска. В этом населённом пункте расположена Святогорская лавра – памятник истории и культуры, который наверняка очень сильно пострадал в ходе боёв.

    Судя по всему это фейковая новость, которую ГШ вкинул ВВП.
    1. Evgeny64 Звание
      Evgeny64
      0
      Сегодня, 18:21
      Вы бы обозначали "сарказм", а то многие здесь не очень понимают, начинают всерьез отвечать winked
  5. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 16:41
    Парни, Берегите себя и Храни Вас Бог!