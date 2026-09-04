Освобождение Донбасса: ВС России отбили у врага село Грузское в ДНР
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Подразделения ВС России отбили у врага село Грузское в ДНР. А днем ранее в республике была освобождена Никаноровка.
Об этом сообщается в сегодняшней сводке министерства обороны РФ за неделю.
Первый населенный пункт освободили бойцы группировки «Центр», а второй – «южане».
Вражеские потери в живой силе за неделю в зоне ответственности «центральных» в течение последних семи дней составили более 2,6 тысячи человек. Кроме того, противник потерял здесь 18 бронемашин, 80 автомобилей, восемь артустановок и шесть станций РЭБ. В результате действий группировки «Юг» украинские войска потеряли убитыми и ранеными 1365 своих военнослужащих, а также 20 ББМ, 181 автомашину и 17 артиллерийских орудий.
Также на этой неделе событием стало освобождение войсками «Западной» группировки Святогорска. В этом населённом пункте расположена Святогорская лавра – памятник истории и культуры, который наверняка очень сильно пострадал в ходе боёв.
Ещё за последние семь дней военнослужащие «Южной» группировки освободили в ДНР Ижевку, а бойцы «Центра» – Рубежное и Новоандреевку.
Помимо этого, в период с 29 августа по 4 сентября российские военные нанесли по боъектам на территории Украины один массированный и 17 групповых ударов.
Примечательно, что информация о переходе под контроль России сразу нескольких населённых пунктов в ДНР поступила за несколько дней до праздничной даты. Дело в том, что 8 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках отмечают День освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков.
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