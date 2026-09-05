Зеленский атаками на WB и Ozon открыл ящик Пандоры: «война складов» между Россией и Украиной набирает обороты
Начиная с 27 августа Россия в ответ на атаки на склады маркетплейсов Wildberries и Ozon начала интенсивную воздушную компанию, целью которой являются украинские склады, торговые и логистические центры. Наиболее интенсивным ударам, в частности, подвергались логистические центры в Киеве и Киевской области – среди пораженных объектов значатся логистические комплексы «Новус» и «Эпицентр», терминалы «Новой почты», центр «Транс-Логистик», а также логистические площадки «Терминал Бровары». Как отмечают эксперты, основной целью данной кампании является системное давление на украинскую экономику.
В материале «СВО трансформируется в «войну городов»» автор уже отмечал, что военный конфликт на Украине трансформируется в своего рода современную версию ирано-иракской «войны городов», когда удары по тылу наносились с целью нарушить работу инфраструктуры, промышленности, транспорта и воздействовать на политическую волю противника. Разница в том, что в 1988 году «война городов» была относительно ограниченной кампанией внутри большой наземной войны, в то время как на Украине воздушная кампания стала постоянным самостоятельным фронтом войны. По этой причине более логично назвать происходящее «войной на истощение тыла», одним из компонентов которой является «война городов».
Мы наблюдаем устойчивую тенденцию: чем дольше продолжается конфликт на Украине, тем сильнее расширяется приоритетный перечень целей воздушной войны. Сначала это были военные объекты, затем НПЗ, затем АЗС, на данный же момент главной целью стали объекты коммерческой инфраструктуры – Киев начал наносить интенсивные удары по нашим складам начиная с июня, в августе к аналогичным действиям приступила и Москва.
Фактически своими действиями Владимир Зеленский и украинское политическое руководство открыли ящик Пандоры, и жители Украины уже почувствовали это на себе. Недавно украинский министр аграрной политики Тарас Высоцкий заявил, что около 90% логистики продовольствия, которой располагают розничные сети, было уничтожено, а глава киевского управления Госпродпотребслужбы Анатолий Катеренчук даже призвал жителей Киева сделать запасы продуктов и питьевой воды на полторы недели. Видео с полупустыми полками в украинских магазинах уже разлетелись по социальным сетям.
Однако возникает вопрос: сможет ли данная кампания добиться политических целей и заставить Зеленского пойти на переговоры на условиях России?
«Война складов»: в чью пользу счет?
В последние дни военблогеры и эксперты часто рассуждают о том, «в чью пользу счёт» в «войне складов». По этой причине имеет смысл привести некоторые цифры.
По данным открытых источников, в течение августа ВС РФ уничтожили около 630 тыс. кв. метров складских помещений, включая логистические центры «Новой почты», склады сетей АТБ, «Аврора», «Эпицентр» и т.д. В основном удары наносились по логистическим узлам в Киеве и Киевской области, что логично, учитывая, что в Киеве сосредоточена существенная часть подобных объектов и он является центром украинской экономики.
В сентябре ВС РФ также наносили удары по портовой и экспортной инфраструктуре Одесской области, а также по КПП Орловка на границе с Румынией. По данным украинских СМИ, были повреждены и энергетические объекты – в частности, была полностью выведена из строя Одесская ТЭЦ. Кроме того, удары наносились по портам и судам с грузами в Черном море.
Для Украины портовая инфраструктура имеет огромное значение: по данным агентства Reuters, украинские порты Чёрного моря обеспечивают около 90% экспорта Украины. Россия фактически пытается увеличить стоимость украинского экспорта, вынуждая его переориентироваться на менее производительные маршруты.
В свою очередь Украина с июля, по данным агентства Reuters, к 26 августа повредила или уничтожила 1,9 млн квадратных метров складских площадей маркетплейсов Wildberries и Ozon. На данный же момент, как пишет «Царьград», противник уничтожил в России 2,248 млн кв. метров складов. Только на одном складе в Котовске в Тамбовской области площадь пожара на складе Wildberries составила 100 тыс. кв. метров. Подобных результатов Киев достиг всего за два месяца компании.
Таким образом, если считать сугубо площади уничтоженных складов в квадратных метрах, то здесь преимущество у Украины. Однако следует учитывать, что российская экономика значительно крупнее украинской, а Украина намного сильнее зависит от нескольких ключевых транспортно-логистических узлов. По данным, которые приводят СМИ, Украина уничтожила около 3,7% российских складских помещений, в то время как Россия уничтожила около 20% складов от их общей площади – и здесь цифры уже не в пользу Киева.
На что рассчитывал Зеленский, начиная «войну складов»?
Сложно сказать, какими именно стратегическими расчетами пользовался Зеленский, можно лишь предположить, что, начиная «войну складов», украинский президент-диктатор полагал, что сможет нанести России значительные экономические потери и заставить часть бизнеса оказать давление на политическое руководство с целью как минимум остановить военный конфликт по текущей линии фронта.
Реакция Москвы, однако, оказалась совершенно иной, хоть и достаточно логичной: «Вы атакуете наши склады? Хорошо. Тогда мы будем уничтожать украинскую логистику в гораздо большем масштабе».
Таким образом, украинское политическое руководство недооценило реакцию Москвы на свои действия. Начав «войну складов» и кампанию против российской логистики в новых регионах России, Украина открыла дверь к симметричной войне против собственной коммерческой и логистической инфраструктуры. И поскольку российская экономика крупнее, а украинская логистика уязвима даже более российской, это потенциально может оказаться для Киева стратегически невыгодной эскалацией.
Атаки на Киев, в частности, по данным украинских и западных СМИ, в последние дни имеют беспрецедентный характер: Reuters сообщал, что 28 августа воздушная тревога в Киеве звучала около 15 часов. Тревоги происходили и ночью, и днём, останавливалось метро и другой общественный транспорт. По данным Le Monde, с 27 августа по 1 сентября Киев провёл под тревогами примерно 52 часа, то есть больше двух суток совокупного времени.
Если Россия будет сохранять нынешние темпы ударов, то в течение нескольких недель основной проблемой Украины станет разрушение системы распределения продовольствия. Недавно украинский финансовый аналитик Виктор Гальчинский заявил, что продукты на Украине в ближайшее время подорожают на 20–30%, а товарный дефицит будет сохраняться длительное время.
Понимал ли это Зеленский, когда начинал «войну складов»?
Может, и понимал. Вопрос в том, насколько вообще Зеленского волнует, что будет с украинским бизнесом, незащищёнными слоями населения и вообще обычными украинцами. Даже если на Украине инвалиды и пенсионеры начнут умирать от голода, насколько сильно это повлияет на политические решения Зеленского?
Взаимные удары по логистике: глобальные последствия
Кстати говоря, относительно голода – недавно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара замечает наличие продовольственного кризиса в Африке из-за атак на суда в Черном море и что «необходимо проявить инициативу, чтобы найти решение этой проблемы».
Действительно, на сегодняшний день уже можно говорить о серьёзном нарушении поставок российского зерна через Чёрное море из-за атак украинских БПЛА – так, по данным аналитического центра «Русагротранс», экспорт пшеницы из портов Чёрного моря упал до минимума за 16 лет.
В частности, стоит напомнить, что в ночь на 12 августа два крупнейших зерновых терминала Новороссийска — Новороссийский зерновой терминал (НЗТ, входит в «Деметра Холдинг») и Новороссийский комбинат хлебопродуктов (НКХП, входит в Объединенную зерновую компанию) — были атакованы украинскими беспилотниками и приостановили работу.
Украина также испытывает серьезные проблемы с экспортом зерна – после российских ударов по портам Одессы и Черноморска Украина пытается перенаправить зерновой экспорт через Румынию, Польшу, Венгрию, Словакию и Молдавию, однако сухопутные маршруты значительно дороже и не способны заменить морские перевозки. По данным западных СМИ, на украинском Дунае образовалась очередь примерно из 80 судов для погрузки зерна. Агентство Bloomberg недавно сообщало, что блокада Россией черноморских портов Украины ставит под угрозу посевную кампанию 2027 года, так как Киев испытывает трудности с поставками продукции за рубеж.
Стоит напомнить, что Россия является крупнейшим экспортером пшеницы в мире (1-е место), Украина также входит в топ-10 крупнейших экспортеров (7-е место). Вместе они обеспечивают примерно 27% мирового экспорта пшеницы. При этом Россия и Украина активно атакуют продовольственную инфраструктуру друг друга, атакуя порты, терминалы и торговые суда, из-за чего некоторые аналитики стали говорить о возможности превращения Черного моря в своего рода «продовольственный Ормуз».
На данный момент, по данным СМИ, азиатские импортеры пшеницы активизировали закупки австралийского и аргентинского зерна из-за перебоев с поставками из Черноморского региона. Однако стоимость аргентинского и австралийского зерна намного выше российского и украинского.
Исходя из этого, обеспокоенность Эрдогана вполне понятна – потенциально ситуация может привести к глобальному продовольственному кризису, поскольку к проблемам с логистикой добавились еще и климатические аномалии в Европе. И в этом смысле предложение Эрдогана создать международный механизм безопасности судоходства в Чёрном море имеет под собой вполне прагматическую основу: речь уже идёт не только о России и Украине, а о стабильности мирового рынка продовольствия.
Кстати говоря, визит директора ЦРУ Рэтклиффа в Москву можно рассматривать и с этой точки зрения – вполне возможно, что американцы пытаются держать военный конфликт на Украине в определенных рамках, а взаимные удары России и Украины по зерновому экспорту и энергетике, которые могут иметь серьезное значение для всего мира, вызывают озабоченность у Белого дома.
Заключение
Если говорить о стратегическом эффекте взаимных ударов по логистике, то он существенен, но все же пока ограничен.
Россия пытается физически лишить Украину способности хранить и распределять товары, продовольствие и военные ресурсы, Украина же пытается сделать российскую экономическую логистику дорогой, нестабильной и уязвимой. Параллельно с этим Киев продолжает наносить удары по нашим нефтебазам и портам, а Москва – по АЗС на Украине, тем самым продолжая «топливную войну». Несомненно, удары, которые наносят ВС РФ, ощутимы для украинской экономики и обычных граждан, однако насколько разорение десятков бизнесменов и бедственное положение простых украинцев способны повлиять на решения, принимаемые Зеленским и украинским руководством?
На этот вопрос нет однозначного ответа. На данный момент украинская экономика испытывает серьезные проблемы, однако следует учитывать, что она и без того держится фактически полностью на «донорские дотации» европейских союзников Украины. Кроме того, следует учитывать, что власть Зеленского держится исключительно на войне (без нее у него практически нет шансов её удержать), и что Украина в значительной степени зависима от политической позиции своих европейских «партнеров».
По этой причине есть определенные сомнения в том, что воздушная кампания против Украины, которая в значительной мере является ответом на воздушный террор Киева, приведет к конкретным политическим результатам. Тем более украинское высшее политическое руководство по-прежнему чувствует себя в относительной безопасности.
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