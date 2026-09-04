Успех на восточном фланге Краматорска: нашими войсками освобождена Никоноровка

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Успех на восточном фланге Краматорска: нашими войсками освобождена Никоноровка

Вооружённые силы России продолжают продвижение в Славянско-Краматорской агломерации. Сегодня наши штурмовые отряды при активной поддержке с воздуха, включая дроноводов и пилотируемую авиацию, продвинулись в районе реки Беленькая – на восточном фланге обороны противника.

В результате успешных действий под контроль ВС РФ перешло село Никоноровка (Заповедное). Развивая наступление, подразделения российской армии вышли к населённому пункту Васильевская (Василевская) Пустошь.





Таким образом, на этом участке фронта расстояние до восточной окраины Краматорска нашими войсками сокращено до 4 км.

При продолжении наступления как вдоль, так севернее, указанного вектора наши войска могут в ближайшие недели не только войти в Краматорск, но и перерезать кратчайшую транспортную связь Краматорского и Славянского гарнизонов противника. Сейчас, по большому счёту, это единая группировка украинских вооружённных сил. Но всё может пойти по такому сценарию, когда эту группировку начнут разрезать на части с одновременным охватом отдельных из них.

Напомним, что украинское военно-политическое руководство отказывается выполнить условие России во выводу своих войск с территории Донбасса.
14 комментариев
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  1. Ivanhoe Звание
    Ivanhoe
    +4
    Сегодня, 16:22
    Работайте, братья! Повторите дло своих предков, срожайтесь с нацисткими подонками! Поднимите русский триколор над украинской радой! Богь с Вами!
    1. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      +6
      Сегодня, 16:27
      Каждый день приносит радость на всех направлениях!
      Уничтожьте эту коричневую чуму, а сами возвращайтесь живыми и здоровыми!
      Смерть укронацистам!
    2. злой партизан Звание
      злой партизан
      +1
      Сегодня, 17:35
      срожайтесь

      срАжайтесь, если уж правильно по-русски....
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +3
    Сегодня, 16:28
    Повторять, что густо пошло... это и так очевидно...
    Надеятся, что Донбасс скоро будет освобождён полностью... мы в этом не сомневаемся...
    Удачи нашим воинам... soldier
    1. bk316 Звание
      bk316
      +4
      Сегодня, 16:31
      мы в этом не сомневаемся...

      Да думаю хо хлы уже тоже не особо сомневаются.
      Коренной вопрос что дальше?
      Даже не так.
      Дальше будет освобождено запорожье и создана буферная зона.
      Что дальше?
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 16:47
        Цитата: bk316
        Что дальше?
        . Да фиг её знает...
        Можно сослаться на то, что "жираф большой, ему видней"... но как то это не вдохновляет и тому есть причины...
  3. mitrich Звание
    mitrich
    +2
    Сегодня, 16:30
    Прямо таки оптимистичные новости с фронтов, последнее время. И продвижение по многим направлениям, и массированные удары, и расширение их географии...
    Кроме, конечно, ударов в глубь страны, по нашей инфррструктуре.
    Надеюсь, с окончанием "выборов", это не утихнет ..
    1. rytik32 Звание
      rytik32
      +3
      Сегодня, 16:42
      Цитата: mitrich
      Прямо таки оптимистичные новости с фронтов, последнее время.

      Сегодня наш дрон прилетел прямо в кабинет славы СБУ
      1. mitrich Звание
        mitrich
        0
        Сегодня, 16:46
        Слава СБУ был там?)
        ПыСы: это где такой паноптикум был?
      2. Каz Звание
        Каz
        +2
        Сегодня, 16:49
        У них идет война местная, между ГУР и СБУ, мы здесь абсолютно не причем.
  4. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +1
    Сегодня, 16:37
    Парням удачи и здоровья! Храни Вас Бог! Молодцы! Рано, поздно, укры начнут петь, что Краматорск не был стратегическим узлом.
    Цитата: bk316
    Что дальше?

    ПриЧМ. Без юга 404 только если черноземом кому уперлась, ИМХО.
    1. Evgeny64 Звание
      Evgeny64
      +2
      Сегодня, 18:15
      Да чего уж там
      Краматорск не был стратегическим узлом
      он всегда был дотационным и "там работать никогда не умели", как говорил Порох и "их дети будут сидеть в подвалах" am
      История иногда делает сюрпризы request
  5. Massimo.1 Звание
    Massimo.1
    +2
    Сегодня, 16:51
    Niente ritiro dei terroristi ucraini dal Donbass? Bene! Che allora muoiano tutti li dove sono senza fare prigionieri.
  6. Lako Звание
    Lako
    +1
    Сегодня, 20:36
    "Условие России по выводу украинских войск с Донбасса." Освободят Славянск и Краматорск, а дальше что? Мирные переговоры? С кем? С этими отбросами, в Киеве? Пять лет войны, за клочек земли на Донбассе? Главным условием, должно быть,уничтожение нынешнего правящего режима,в Украине.