Успех на восточном фланге Краматорска: нашими войсками освобождена Никоноровка
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Вооружённые силы России продолжают продвижение в Славянско-Краматорской агломерации. Сегодня наши штурмовые отряды при активной поддержке с воздуха, включая дроноводов и пилотируемую авиацию, продвинулись в районе реки Беленькая – на восточном фланге обороны противника.
В результате успешных действий под контроль ВС РФ перешло село Никоноровка (Заповедное). Развивая наступление, подразделения российской армии вышли к населённому пункту Васильевская (Василевская) Пустошь.
Таким образом, на этом участке фронта расстояние до восточной окраины Краматорска нашими войсками сокращено до 4 км.
При продолжении наступления как вдоль, так севернее, указанного вектора наши войска могут в ближайшие недели не только войти в Краматорск, но и перерезать кратчайшую транспортную связь Краматорского и Славянского гарнизонов противника. Сейчас, по большому счёту, это единая группировка украинских вооружённных сил. Но всё может пойти по такому сценарию, когда эту группировку начнут разрезать на части с одновременным охватом отдельных из них.
Напомним, что украинское военно-политическое руководство отказывается выполнить условие России во выводу своих войск с территории Донбасса.
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