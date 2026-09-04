Китай покупает российскую нефть марки ESPO по цене выше стоимости ICE Brent

2 815 22
Китай покупает российскую нефть марки ESPO по цене выше стоимости ICE Brent

Китайские нефтеперерабатывающие компании активно покупают российскую нефть марки ESPO и даже конкурируют между собой за поставки, пишет агентство «Блумберг». Данный сорт теперь продается в КНР не с дисконтом, как то было ранее, а с существенной надбавкой к биржевой цене эталонной марки ICE Brent.

В некоторых случаях премия за партии с поставкой в течение недели достигает $12 за баррель, что стало максимумом с конца апреля. Сегодня фьючерсы Brent торгуются в районе $94 за баррель. Соответственно, в КНР российское сырье продается дороже 100 долларов.

Столь ажиотажный спрос на российское сырье вызван несколькими причинами. Одна из них связана с выпадением импорта в Китай из Ирана и других государств Ближнего Востока. Сказываются и проблемы с экспортом российской нефти из портов на юго-западе и северо-западе РФ.

Росту спроса и цен на российскую нефть со стороны китайских НПЗ также способствует увеличение рентабельности переработки в Китае из-за подорожания бензина и дизеля внутри страны.

Вроде всё хорошо, но, как всегда, есть нюансы. Нефть марки ESPO поставляется в рамках трубопроводной системы «Восточная Сибирь — Тихий океан» (ВСТО) в морской нефтеналивной порт Козьмино. Это специализированный терминал в бухте Козьмино залива Находка Приморского края. Далее сырье переправляется в основном в Индию и Китай морскими танкерами.

Экспорт нефти сорта ESPO примерно в два раза меньше, чем марки Urals. Из-за более позднего старта проектов и меньшей ресурсной базы объёмы добычи ESPO пока существенно ниже, чем смешанного сорта Urals, который является базовым и для расчета налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Именно он является одним из основных источников поступлений средств в федеральный бюджет РФ от добычи нефти, а не конъюнктурный рост экспортных цен.
22 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ВАМ Звание
    ВАМ
    +1
    Сегодня, 16:29
    Ох уж эта нефть, сколько было про снижение зависимости от экспорта углеводоров. А всё равно очень значительная часть бюджетных поступлений.
    1. Ате_ист Звание
      Ате_ист
      0
      Сегодня, 16:50
      сколько было про снижение зависимости от экспорта углеводоров

      Это была езда по ушам. По факту ежегодно бюджет РФ формируется с учетом ожидаемой цены на нефть. Выводы делайте сами
      1. Evgeny64 Звание
        Evgeny64
        -1
        Сегодня, 18:07
        А бюджет каких стран формируется без
        бюджет РФ формируется с учетом ожидаемой цены на нефть
        , ну кроме некоторых стран в Африке, с первобытно-общинным строем laughing
        По ходу это и есть
        езда по ушам

        Ну и соответственно о комментарии в целом
        Выводы делайте сами
        типа набросил на вентилятор, с многозначительным видом request
        1. Ате_ист Звание
          Ате_ист
          -3
          Сегодня, 19:54
          Жене своей тыкай, чувак. По первой части вопроса: Китай, Индия, Япония, Германия, Франция, Британия. Дальше сами продолжайте - мне лень
          1. Evgeny64 Звание
            Evgeny64
            +1
            Сегодня, 20:01
            Типа нахамил и это аргумент laughing
            Где я тебе "тыкал, чувак"? Оставь свою подзаборную феню для корешей, с АУЕшниками не общаюсь.
    2. Evgeny64 Звание
      Evgeny64
      +1
      Сегодня, 18:02
      Значительная это сколько? Как в США, в Норвегии или еще где-то, или где нефти нет вообще?
      С чем сравнивать будем? Или откажемся от нефти вообще, чтобы доказать, что "мы можем" laughing ну так из принципа, мы не бензоколонка, ужмемся, сократимся, зато "мы не такие"?
      Какая доля нефтегазовых доходов у "ведущей экономики мира" и в России? Нам краснеть или все-же наслаждаться, что они есть? recourse
      Посыл непонятен, то ли хорошо, то ли плохо...
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +4
    Сегодня, 16:31
    Япошка что то знает . bully Счас и эти за ЕSPO припрутся .Труба у Роснефти не резиновая .В очередь
    1. Дербенев Антон Звание
      Дербенев Антон
      0
      Сегодня, 16:45
      А потом из этой нефти бензин нам продают? Это наверное гениально.
      1. ВАМ Звание
        ВАМ
        0
        Сегодня, 16:53
        Не только бензин, и не только нам, а и на окраину.
        1. Дербенев Антон Звание
          Дербенев Антон
          0
          Сегодня, 17:01
          Не только бензин, и не только нам, а и на окраину.

          А вот это товарищи, уже свинство. Если это действительно так, то необходимо вызвать посла КНР и рассказать ему об этом.
          1. Немчинов Вл Звание
            Немчинов Вл
            0
            Сегодня, 21:24
            Цитата: Дербенев Антон
            А вот это товарищи, уже свинство. Если это действительно так, то необходимо вызвать посла КНР и рассказать ему об этом.
            А если он рассмеётся в лицо, и спросит, а кому кроме нас вы собираетесь продать такие объёмы ? what
      2. Andobor Звание
        Andobor
        +1
        Сегодня, 18:39
        Цитата: Дербенев Антон
        А потом из этой нефти бензин нам продают? Это наверное гениально.

        Зачем бензин, им самим не хватает, автомобили.
  3. olbop Звание
    olbop
    +3
    Сегодня, 16:44
    Нефть ESPO содержит заметно меньше серы, чем URALS, так что и должна стоить дороже. Если не принимать во внимание биржевые и логистические тонкости.
    1. topol717 Звание
      topol717
      +1
      Сегодня, 17:48
      Цитата: olbop
      Нефть ESPO содержит заметно меньше серы, чем URALS, так что и должна стоить дороже.
      fАмериканская light содержит еще меньше чем у brent но тоже стоит дешевле. А было время стоила дороже. Этот рынок так не работает. Если оборудование настроено на перегонку сорта А, то сорт Б в него нельзя заливать, ибо получишь брак. Поэтому и цены такие. Завод не может взять и за 5 минут перестроить процесс. Нужно время и ресурсы. А вот примерно разбавить Brent+Urals или espo+urals и подогнать под нужды могут. Поэтому и конкурируют.
  4. Игнатий555 Звание
    Игнатий555
    0
    Сегодня, 16:51
    Т.е. получается государство никаких дополнительных плюшек от увеличения цены не получает. А получают частные компании, аффилированные с Западом? Во как ...... такой цирк с конями наверное возможен только в нашей стране.
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    -2
    Сегодня, 16:54
    Забугорные, гейропейцы все ещё думают, что вокруг них весь мир вертится?
    Конечно, полосатики тут впереди всех... но и иих шестёрки шебуршатся активно...
  6. Комментарий был удален.
  7. tatra Звание
    tatra
    0
    Сегодня, 17:41
    Китай с 2022 года сэкономил около $27 млрд на закупках российской нефти по сравнению с ближневосточной, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин.
  8. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 17:50
    Прикольные новости поступают с СМП ,а танкера по прежнему идут на восток - кто их посчитает. И так будет до середины октября ,пока не начнётся ледостав.
  9. gridasov Звание
    gridasov
    -2
    Сегодня, 18:33
    Интересно знать сколько они планируют продержаться на углеводородах?
  10. Стас Звание
    Стас
    +1
    Сегодня, 19:06
    Нефть сорта ESPO лучше по составу нефти сортов Urals и Brent и стоила всегда дороже. В чем новость?
  11. Glagol1 Звание
    Glagol1
    0
    Сегодня, 20:58
    Простая история: хорошая, легкая нефть, рядом, без рисков, юани с удовольствием, отсрочка платежа 30/60 дней, всем просто и выгодно. В свое время М.Ломоносов сказал, что могущество России будет прирастать Сибирью. И был прав ! Теперь можно точно сказать: Могущество России будет прирастать и Дальним Востоком и Арктикой.
    1. LaraM Звание
      LaraM
      0
      Сегодня, 21:30
      Теперь можно точно сказать: Могущество России будет прирастать и Дальним Востоком и Арктикой.

      ну так, Сибирь уже всю продали за бугор, за Арктику взялись.