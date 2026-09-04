В Польше началась рассылка мобилизационных предписаний резервистам

В Польше начали рассылать мобилизационные предписания резервистам. Военные комиссариаты страны приступили к массовой отправке документов, которые закрепляют за конкретными людьми определённые обязанности на случай объявления войны или мобилизации.Сообщается, что такая процедура проводится ежегодно и является обычной практикой, однако в нынешней геополитической обстановке она вызывает повышенный интерес.Мобилизационное предписание выдаётся в мирное время и содержит информацию о подразделении и месте, куда гражданин должен явиться в случае начала боевых действий или введения военного положения.В первую очередь документы направляются военнослужащим пассивного резерва. Однако получателями могут стать и гражданские специалисты, чьи навыки могут пригодиться армии в кризисной ситуации, – врачи, IT-специалисты, логисты, а также работники энергетики, транспорта, связи и государственного управления.Тип мобилизационного назначения определяется по цвету полосы на карточке. Красная полоса – для резервистов, которые обязаны явиться в часть при мобилизации или во время войны. Зелёная – также для резервистов, но призываемых по повестке. Синяя – это трудовое распределение для сотрудников Министерства обороны и других гражданских лиц, которые будут привлечены к выполнению задач в интересах армии, но не в качестве бойцов.За неявку в указанное место и время в случае мобилизации или войны предусмотрено серьёзное наказание – лишение свободы на срок не менее трёх лет.Освободить от обязанностей могут только достижение предельного возраста, постоянный выезд за границу, признание непригодным по состоянию здоровья, а также вступление в силу приговора суда. Кроме того, исключение возможно, если оба супруга одновременно получили вызов и у них есть ребёнок младше 18 лет.На фоне этих событий стоит напомнить, что в августе заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик заявлял о подготовке страны к возможной войне. При этом в Москве неоднократно подчёркивали отсутствие намерений нападать на страны НАТО, а Владимир Путин называл разговоры о такой угрозе абсурдными.