В Польше началась рассылка мобилизационных предписаний резервистам

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В Польше началась рассылка мобилизационных предписаний резервистам


В Польше начали рассылать мобилизационные предписания резервистам. Военные комиссариаты страны приступили к массовой отправке документов, которые закрепляют за конкретными людьми определённые обязанности на случай объявления войны или мобилизации.



Сообщается, что такая процедура проводится ежегодно и является обычной практикой, однако в нынешней геополитической обстановке она вызывает повышенный интерес.

Мобилизационное предписание выдаётся в мирное время и содержит информацию о подразделении и месте, куда гражданин должен явиться в случае начала боевых действий или введения военного положения.

В первую очередь документы направляются военнослужащим пассивного резерва. Однако получателями могут стать и гражданские специалисты, чьи навыки могут пригодиться армии в кризисной ситуации, – врачи, IT-специалисты, логисты, а также работники энергетики, транспорта, связи и государственного управления.

Тип мобилизационного назначения определяется по цвету полосы на карточке. Красная полоса – для резервистов, которые обязаны явиться в часть при мобилизации или во время войны. Зелёная – также для резервистов, но призываемых по повестке. Синяя – это трудовое распределение для сотрудников Министерства обороны и других гражданских лиц, которые будут привлечены к выполнению задач в интересах армии, но не в качестве бойцов.

За неявку в указанное место и время в случае мобилизации или войны предусмотрено серьёзное наказание – лишение свободы на срок не менее трёх лет.

Освободить от обязанностей могут только достижение предельного возраста, постоянный выезд за границу, признание непригодным по состоянию здоровья, а также вступление в силу приговора суда. Кроме того, исключение возможно, если оба супруга одновременно получили вызов и у них есть ребёнок младше 18 лет.

На фоне этих событий стоит напомнить, что в августе заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик заявлял о подготовке страны к возможной войне. При этом в Москве неоднократно подчёркивали отсутствие намерений нападать на страны НАТО, а Владимир Путин называл разговоры о такой угрозе абсурдными.
25 комментариев
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  1. ВАМ Звание
    ВАМ
    +4
    Сегодня, 16:36
    Эка невидаль. Я когда с оборонного предприятия уволился, тоже был вызван в военкомат, и получил моб. предписание. А недавно все предприятия обязали подавать данные о военнообязанных работниках.
    1. alex-defensor Звание
      alex-defensor
      +5
      Сегодня, 17:35
      При этом в Москве неоднократно подчёркивали отсутствие намерений нападать на страны НАТО, а Владимир Путин называл разговоры о такой угрозе абсурдными.

      Абсурдными являются попытки убедить Коллективный Запад в отсутствии намерений России тогда, когда "российская угроза" является лишь придуманным оправданием агрессии Запада против России.

      А то они сами не знают.
  2. carpenter Звание
    carpenter
    +4
    Сегодня, 16:36
    При этом в Москве неоднократно подчёркивали отсутствие намерений нападать на страны НАТО
    Зато у НАТО есть планы нападения на Россию.
    1. spirit Звание
      spirit
      -5
      Сегодня, 16:54
      Зато у НАТО есть планы нападения на Россию
      Ну да !У них под боком 5 лет идёт война,перед которой политическое руководство одной из сторон пяткой в грудь себя било ,что никакой войны не будет!И в правду чегойто они готовятся?))))))Только "не очень умный" не будет готовиться в таком случае.Это прямой результат "феерической" компании великого многоходовочника, а не теория заговора Рептилоидов laughing
    2. mitrich Звание
      mitrich
      0
      Сегодня, 17:30
      Правильное решение пшеков. При нынешней тревожной ситуации, вот так, на опережение, государству и надо действовать.
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    +3
    Сегодня, 16:51
    Их прявящие делают/вертят свои делишки под шумок военного психа, которым они пичкают обывателя...
    Впрочем, это сам обыватель выбрал таких... вот таких они во власть выбирают, САМИ!
    Кто им доктор...?
    1. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      +2
      Сегодня, 17:56
      Поляки, добравшиеся до руководящих должностей, все мечтают о пшекии "от можа до можа".Вспоминают Сигизмунда в Москве и хотят- надеются повторить подобное через столько веков.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 19:33
        Да нечего тут обсуждать, особо то...
        На их хотелки им большой болт положат, только и всего..
        1. Reptiloid Звание
          Reptiloid
          +1
          Сегодня, 19:56
          Меня всегда удивляет долговременная вековая злоба. И притензии на чужие земли. Это зависть мелких уродливых карликов.
          Россия ----- Великая Империя. От это говся злоба к ней
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            +1
            Сегодня, 20:23
            Бессмысленно обсуждать то, что бессмысленно...
            Хотя... мыж не добрые специалисты в белых халатах, а там работа именно для них...
  4. советник 2 уровня Звание
    советник 2 уровня
    +3
    Сегодня, 16:53
    "Сообщается, что такая процедура проводится ежегодно и является обычной практикой"
    так и в чем новость тогда? скорее новость, если бы они этого не сделали... laughing
    1. Сергей Ткач Звание
      Сергей Ткач
      0
      Сегодня, 18:08
      Согласен) фото к новости понятно что ИИ делал, но дату с 15.03.26 можно и на другую поменять.
  5. Ирек Звание
    Ирек
    +4
    Сегодня, 16:55
    Хахлы заканчиваются, начинают подляков сгонять.
  6. роман66 Звание
    роман66
    -1
    Сегодня, 16:56
    Надо провести учения ядерных сил и жахнуть где-нибудь, в назидание. Вид "грибка" отрезвит в момент
  7. sergiogerasimo Звание
    sergiogerasimo
    0
    Сегодня, 17:18
    Похоже на начало скрытой мобилизации, совсем как в июле 1939 года. Тогда так же рассылали предписания, чтобы к 10 сентября иметь польскую армию полностью отмобилизованной. Англия свой флот ввела в строй полностью из резерва еще в мае 1939 года, а вот французы как всегда мобилизацию провалили. Но в начале войны как всегда у либерюг, виноват оказался Сталин и русские. Вот только ляхи забыли, что все довоенные документы польского генштаба до сих пор лежат в российских архивах, в том числе и секретные карты тайного англо-польского договора от 1936 года, о котором Гитлер узнал только в апреле 1939 года, и взбесился. Согласно этому договору Англия гарантировала Польше ее права на Литву, Лифляндию и восточную Пруссию.
    1. commbatant Звание
      commbatant
      -1
      Сегодня, 18:47
      Цитата: sergiogerasimo
      Похоже на начало скрытой мобилизации

      Ересь не пишите. У меня тоже было мобпредписание до 2016. Тоже к войне готовили? У работников с мобпредписанием в/учет более строгий чем у остальных на работе вот и все. Они должны не дожидаясь повестки, при объявлении мобилизации явиться куда надо вот и все.
  8. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    0
    Сегодня, 17:45
    Если поляки будут наступать на Калининград, какие действия России? Какие нужны силы для отражения, и получится ли перебрасывать подкрепления морем? Хватит ли войск на месте?
    1. Бережный Звание
      Бережный
      +1
      Сегодня, 17:59
      Достаточно на Варшаву уронить что-нить потяжелее... И все встанет.
    2. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 18:23
      Цитата: gribanow.c
      Какие нужны силы для отражения, и получится ли перебрасывать подкрепления морем? Хватит ли войск на месте?

      Скорее не хватит, а вону начнут именно оттуда, попрут из Польши и Литвы,
      Выход будет только один, как бы этого не хотелось...
  9. 1944-1989 Звание
    1944-1989
    0
    Сегодня, 18:12
    И какого чёрта?.... recourse request

    В Польше нет никаких угроз, кроме правящего класса.
  10. Энный Звание
    Энный
    0
    Сегодня, 18:16
    Сообщается, что такая процедура проводится ежегодно и является обычной практикой, однако в нынешней геополитической обстановке она вызывает повышенный интерес

    Расходимся братва
  11. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +1
    Сегодня, 18:19
    Пшеки истерят больше других - бояться. А решение-то простое -задружиться с Россией, получить в аренду Волынску и Львовску волости и радоваться своей бесполезной жизнью wassat
  12. commbatant Звание
    commbatant
    0
    Сегодня, 18:40
    Тип мобилизационного назначения определяется по цвету полосы на карточке. Красная полоса – для резервистов, которые обязаны явиться в часть при мобилизации или во время войны. Зелёная – также для резервистов, но призываемых по повестке. Синяя – это трудовое распределение для сотрудников Министерства обороны и других гражданских лиц, которые будут привлечены к выполнению задач в интересах армии, но не в качестве бойцов.

    Умно придумано. Интересно, как у нас мирняк в рабочие и строительные команды будут набирать?
  13. wiltshirecat
    wiltshirecat
    0
    Сегодня, 18:49
    Они должны быть готовы, если Украина будет разделена.
  14. solar Звание
    solar
    0
    Сегодня, 19:52
    В Польше началась рассылка мобилизационных предписаний резервистам

    Судя по картинке, там и не прекращалось- дата стоит 15.03. 2026. Бедолаге придется переть в свой логистичный батальон аж в Питер на Варшавскую 104 да еще и в 6 утра, хоть бы поспать дали, ироды. У них там польские военкоматы местные круглосуточно работают, что ли, они думают, что и в Питере будут их ночами ждать? Да еще и адрес с ошибкой- не Варшавская улица, а улица Южное шоссе, 104, хоть с домом не ошиблись, и то хорошо... :))
    https://spravka-svo.ru/voenkomat/spb-iuzhnoe-shosse-104