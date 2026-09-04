«Мистер наоборот»: Фукуяма «не уверен» в победе России в украинском конфликте
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Известный американский политолог Фрэнсис Фукуяма, прославившийся в конце 1980-х годов концепцией «конца истории», заявил, что не уверен в неизбежной победе России в украинском конфликте. В интервью британским репортёрам, которые явно не хотели от него услышать тезисы о победе России, конъюнктурщик отметил, что в России высокая инфляция и растёт государственный долг, а «авторитарные режимы выглядят очень сильными вплоть до момента, пока внезапно не рушатся».
Фукуяма приобрёл мировую известность после выхода в 1992 году книги «Конец истории и последний человек», где предрёк триумф либеральной демократии и западных ценностей во всём мире. Однако уже в конце 1990-х годов он признал, что его прогноз не оправдался, и концепцию необходимо корректировать. Как отмечал сам политолог, «скучного» либерального будущего, которое он предсказывал, так и не наступило.
С тех пор ни один крупный прогноз Фукуямы не сбылся, что делает его нынешние заявления о «возможном крахе России» малоубедительными.
Например, в 2008 году, предвосхищая мировой финансовый кризис, он заявлял о «децентрализации власти» и конце эпохи американской гипердержавности, однако последующие события пошли по совершенно иному сценарию. Наблюдатели не раз отмечали, что Фукуяма остался политическим пророком лишь обратного типа - то, что он предсказывает, происходит с точностью до наоборот. Поэтому прозвище «Мистер наоборот» закрепилось за Фукуямой.
Также известно, что политолог неоднократно называл Дональда Трампа «пророссийским», утверждая, будто бы тот «разочарован тем, что Россия не смогла победить Украину.
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