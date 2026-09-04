«Мистер наоборот»: Фукуяма «не уверен» в победе России в украинском конфликте

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«Мистер наоборот»: Фукуяма «не уверен» в победе России в украинском конфликте

Известный американский политолог Фрэнсис Фукуяма, прославившийся в конце 1980-х годов концепцией «конца истории», заявил, что не уверен в неизбежной победе России в украинском конфликте. В интервью британским репортёрам, которые явно не хотели от него услышать тезисы о победе России, конъюнктурщик отметил, что в России высокая инфляция и растёт государственный долг, а «авторитарные режимы выглядят очень сильными вплоть до момента, пока внезапно не рушатся».

Фукуяма приобрёл мировую известность после выхода в 1992 году книги «Конец истории и последний человек», где предрёк триумф либеральной демократии и западных ценностей во всём мире. Однако уже в конце 1990-х годов он признал, что его прогноз не оправдался, и концепцию необходимо корректировать. Как отмечал сам политолог, «скучного» либерального будущего, которое он предсказывал, так и не наступило.



С тех пор ни один крупный прогноз Фукуямы не сбылся, что делает его нынешние заявления о «возможном крахе России» малоубедительными.

Например, в 2008 году, предвосхищая мировой финансовый кризис, он заявлял о «децентрализации власти» и конце эпохи американской гипердержавности, однако последующие события пошли по совершенно иному сценарию. Наблюдатели не раз отмечали, что Фукуяма остался политическим пророком лишь обратного типа - то, что он предсказывает, происходит с точностью до наоборот. Поэтому прозвище «Мистер наоборот» закрепилось за Фукуямой.

Также известно, что политолог неоднократно называл Дональда Трампа «пророссийским», утверждая, будто бы тот «разочарован тем, что Россия не смогла победить Украину.
36 комментариев
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  1. ваш вср 66-67 Звание
    ваш вср 66-67
    +4
    Сегодня, 16:47
    Зеленский сообщил о взрыве беспилотника в главном здании СБУ в центре Киева

    Фукуяма-фукуяма.... laughing
    Вот как по-русски!
    1. майор Юрик Звание
      майор Юрик
      +5
      Сегодня, 16:59
      Старое дупло из которого вечно несёт русофобной гнилью.... negative
      1. marchcat Звание
        marchcat
        +1
        Сегодня, 17:16
        Фуку у ямы буробить может всё, что ему взбрендит... fool
      2. Ilya-spb Звание
        Ilya-spb
        +2
        Сегодня, 18:15
        Фамилия у него подозрительная, и прогнозы лживые.

        Книжку его надо ему же в дупло вставить.
        1. Карельский Звание
          Карельский
          0
          Сегодня, 18:30
          Фамилия у него подозрительная, и прогнозы лживые.
          Нито Сика,Нито Кака.Амбре ещё то.
      3. pudelartemon Звание
        pudelartemon
        0
        Сегодня, 18:16
        Надо парню атропин закапать, а то, судя по фотографии, глазки у болезного совсем не открываются и не видит он ничего wassat
    2. Монтесума Звание
      Монтесума
      +1
      Сегодня, 17:10
      Цитата: ваш вср 66-67
      Фукуяма-фукуяма....
      Вот как по-русски!

      Фу, Куяма! Брось ерундой заниматься, баба Ванга из тебя не получится. request

      Видимо, смущает ещё присутствие знакомого сочетания букв - "куя". Типа, какого к..я ты встреваешь Фу, куда не просят? yes
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +3
        Сегодня, 17:36
        Александр мантры хозяев вселенского " Россия не побеждает"," Из за ударов России по экспорту зерна Украиной - планете грозит рост цен на продукты и голод ," "Удары России по гражданским объектам Украины от безисходности"," Акты саботажа в Европе- внести раскол в страны НАТО" ," В России у населения растёт усталость от военных действий "," Экономика России стагнирует"" Путин - у нас есть шанс придти к мирному соглашению ,это от слабой позицици" " Все заявления российских СМИ это пропаганда","Россия не демонстрирует искреннего желания прийти к миру ", .Фукуяма отдыхает.После визита Кушнера и Уиткоффа мантры пойдут в обратном порядке ,начиная с искреннего желания .( МОЖЕТ Я ЧТО ТО УПУСТИЛ В МАНТРАХ ? А главное украинский народ героически страдает защищая общеевропейские демократические ценности )Как с такими разговаривать о прочном мире ?
        1. Монтесума Звание
          Монтесума
          +1
          Сегодня, 19:42
          Цитата: tralflot1832
          МОЖЕТ Я ЧТО ТО УПУСТИЛ В МАНТРАХ ?

          Да вроде бы ничего не упущено, разве что - "соберём ещё 200 млрд. долл. Вселенскому и Россия точно капитулирует" yes
          А что им ещё остаётся, кроме этих мантр? Надо же свои "дойных налогоплательщиков" мотивировать потерпеть, ради торжества демократии.)))
          1. tralflot1832 Звание
            tralflot1832
            +1
            Сегодня, 19:51
            Александр , у вселенского может быть облом .Кушнер с Уиткофом сьездят на посекунчики в Москву и прямиком улетят к Трампу на турнир в Ирландию.Выездной выходной тур Наша позиция не меняется .Кстати трамп опять в США бушует .Россия не причём .
    3. knn54 Звание
      knn54
      0
      Сегодня, 18:12
      "Ответ" на визит Путина на Сахалин.
  2. ВАМ Звание
    ВАМ
    +1
    Сегодня, 16:50
    Да сколько было разных прогнозистов, предсказывавших победу западных ценностей. А вот теперь появятся я думаю прогнозисты, предсказывающие, падение и забвение, этих с позволения сказать ценностей.
  3. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 16:54
    Да ему сто лет в обед , мозги уже отсохли.
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 16:55
    Нет предмета обсуждения... soldier
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 17:03
    Фукуяма ,кто такой .Вот Укио Катаяма фамилию оправдал свою полностью .Гонщик F 1 ,как я его любил смотреть ,особенно на старте .Мастер стартов по шесть машин соперников выбивал.За раз Яма так яма. laughing
    1. Cepera H Звание
      Cepera H
      +1
      Сегодня, 17:50
      Что русскому - яма, то японцу - гора. "Фудзи-яма" = "гора Фудзи". Кояма = маленькая гора. Фукуяма = счастливая гора, если мое владение гугл-переводчиком меня не подводит.
  6. olbop Звание
    olbop
    +1
    Сегодня, 17:14
    Это просто старый конъюнктурщик, который и в Японии сегодня никому не интересен, решил напомнить о себе.
  7. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +2
    Сегодня, 17:21
    особо про госдолг повеселило
    он своему правительству не хочет про гос долг сказать?
  8. Vulpes Звание
    Vulpes
    +1
    Сегодня, 17:26
    «авторитарные режимы выглядят очень сильными вплоть до момента, пока внезапно не рушатся».

    Единственное адекватное изречение данного персонажа.
  9. faterdom Звание
    faterdom
    +1
    Сегодня, 17:27
    Я думал фукуяма - это название улучшенной грунтовой дороги где-то в Мухо...ском районе.
    Также как ветхое жилье - Нахертакахата, а одна из лидеров либеральных партий 90-х -Хиросима.
    Да, значит у меня с японским пока не очень...
    1. Гений Ё Звание
      Гений Ё
      0
      Сегодня, 17:34
      Знаю одно японское слово - ХУСИМ!!!
  10. bbb Звание
    bbb
    0
    Сегодня, 17:27
    Фукуяма - Фукусима..... ....
    1. Карельский Звание
      Карельский
      0
      Сегодня, 18:33
      ТоЯма,ТоКанава.Язык сломается с этим японским .
  11. К-50 Звание
    К-50
    0
    Сегодня, 17:31
    американский политолог Фрэнсис Фукуяма, прославившийся в конце 1980-х годов концепцией «конца истории», заявил, что не уверен в неизбежной победе России в украинском конфликте.

    Ну, прокукарекала лягушка на болоте, нам то что с того?
    Тем более, что предыдущий вы сер этого не попал в цель:
    Фукуяма приобрёл мировую известность после выхода в 1992 году книги «Конец истории и последний человек», где предрёк триумф либеральной демократии и западных ценностей во всём мире.

    И ещё:
    в 2008 году, предвосхищая мировой финансовый кризис, он заявлял о «децентрализации власти» и конце эпохи американской гипердержавности, однако последующие события пошли по совершенно иному сценарию.

    Получается пустозвон. Нам ли про него вспоминать?
    Каждую сороку в лесу не переслушаешь. request lol
  12. Гений Ё Звание
    Гений Ё
    0
    Сегодня, 18:04
    Когда мы освободили Европу от фашизма, маршал Г.К. Жуков сказал:"Своего освобождения нам Европа никогда не простит"!
    С Украиной будет ещё хуже!!!
    Кому нужна такая "победа"???!!!
    В чём-то японец прав... .
    1. Владимир М Звание
      Владимир М
      0
      Сегодня, 18:15
      Кому нужна такая "победа"???!!!

      Правильно было бы поставить вопрос - кому надо было "слить" в 14-15 годах "Русскую весну"?.
      1. seamen2 Звание
        seamen2
        0
        Сегодня, 20:26
        *Правильно было бы поставить вопрос - кому надо было "слить" в 14-15 годах "Русскую весну"?.*

        Дидье Буркхальтеру 6 мая 2014 года.
        1. Владимир М Звание
          Владимир М
          0
          Сегодня, 21:02
          Вы намекаете, что кто-то мог лишиться имущества в Швейцарии нажитого "непосильным трудом"?...
  13. matwey Звание
    matwey
    0
    Сегодня, 18:15
    Да тут по ходу с одним глазом и не такое на пишешь, да ещё если и баблишка на жизнь подкинут...
  14. gridasov Звание
    gridasov
    0
    Сегодня, 18:22
    Так это не проблема. Стакан русской водки он вряд ли потянет, а чуток и легко поменяет свое мнение кто выиграет....
  15. Андрей Крутилин Звание
    Андрей Крутилин
    0
    Сегодня, 18:28
    Не уверен Фукуяма
    Что гора есть Фудзияма
  16. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 18:35
    Фрэнсис Фукуяма, прославившийся в конце 1980-х годов концепцией «конца истории», заявил, что не уверен в неизбежной победе России в украинском конфликте.

    Утырок... Я не помню сбывшегося его прогноза.
  17. Andrey_5 Звание
    Andrey_5
    0
    Сегодня, 18:40
    Ну если сидеть и ждать пока число дронов в день будет 3000, то так и будет. Вспомните, раньше сотня дронов самолётного типа было ОГРОМНЫМ количеством, а теперь 500 в сутки это практически норма. И этим 500 целей мало, они жгут гражданские склады, т.е. то, что просто легко зажечь и причинить ущерб. Когда дронов будет 3000 в день, целями будут ТЦ, жд станции, заправки обычные. Чтобы этого не допустить ещё вчера надо было начинать работать.
    1. N-W Звание
      N-W
      0
      Сегодня, 20:04
      Полтысячи дронов в день стоит спонсорам шароваров порядка одного ярда баксов в месяц. Несколько тысяч дронов в день разорят европцев скорее, чем они сожгут наши торговые склады )) Но дожидаться этого и вправду не стоит.
  18. Слово Звание
    Слово
    0
    Сегодня, 18:56
    Мнение ктайско-корейского гибрида не особо интересно.
  19. Jacques Sekavar Звание
    Jacques Sekavar
    0
    Сегодня, 19:25
    Полит-шоумены следят за подковёрными интригами, а разумные за экономической ситуацией в РФ.