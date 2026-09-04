Зеленский сообщил об ударе по «центру принятия решений» — зданию СБУ в Киеве

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Зеленский сообщил об ударе по «центру принятия решений» — зданию СБУ в Киеве

Российская армия продолжает «дистанционную осаду» Киева и столичного региона в ходе почти непрерывных комбинированных атак, которые идут сериями примерно неделю. Значительно расширен спектр целей, которые подвергаются ударам беспилотников и ракет. Можно констатировать, что теперь у ВС РФ вообще нет ограничений на их выбор.

Это подтверждает очень знаковое событие. Глава киевской хунты опубликовал в своем телеграм-канале пост, в котором сообщил об ударе по зданию Службы безопасности Украины (СБУ) на улице Владимирской в Киеве, напротив Софийского собора. Здесь расположена штаб-квартира этой ключевой спецслужбы, ответственной в том числе за большинство диверсий и терактов на территории России. Видео момента удара опубликовано в сети.

Подчиняется СБУ напрямую Зеленскому, он активно задействует эту службу в своих целях, в том числе для устранения своих оппонентов и просто нелояльных граждан. В методах решения поставленных задач сотрудники СБУ не церемонятся.

Более того, Зеленский пишет, что российский ударный беспилотник ударил прямо в кабинет руководителя СБУ. Сомнительно, что это была случайность. Правда, назначенный недавно главой спецслужбы Александр Поклад, видимо, в этот момент на рабочем месте отсутствовал. Зеленский утверждает, что уже обсудил с ним эту атаку. Впрочем, некоторое количество сотрудников штаба СБУ в результате взрыва БЧ дрона как минимум получили ранения.

Киевский диктатор сообщает, что дал распоряжение пока что избежавшему ликвидации главе СБУ «ощутимо и, по возможности, зеркально ответить россиянам на этот удар, когда всё будет подготовлено». Обещает поддержку военных. Не боится, что сам может стать «законной целью»?

45 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. alexoff Звание
    alexoff
    +24
    Сегодня, 17:05
    Ого, аж целая одна герань нашлась на пятый год войны для главного управления СБУ?!
    1. Mishka78 Звание
      Mishka78
      +13
      Сегодня, 17:08
      Цитата: alexoff
      Ого, аж целая одна герань нашлась на пятый год войны для главного управления СБУ?!

      Скорее всего случайно попали.
      1. alexoff Звание
        alexoff
        +15
        Сегодня, 17:14
        Абрамович извиняться приедет к пострадавшим, раздаст айфоны и тирамису...
        1. pudelartemon Звание
          pudelartemon
          +5
          Сегодня, 18:13
          Надеюсь, что тирамису с дустом будет, а айфоны типа пэйджеров , которые в свое время хезболле подсунули lol
    2. mitrich Звание
      mitrich
      -1
      Сегодня, 17:26
      Какой смысл долбить по пустой коробке, какой бы знаковой она не была?
      Там что, по данным нашей разведки, были главари- упыри?
      Вряд-ли.
      1. Игнатий555 Звание
        Игнатий555
        +6
        Сегодня, 17:40
        "Какой смысл долбить по пустой коробке, какой бы знаковой она не была?
        Там что, по данным нашей разведки, были главари- упыри?"

        - Именно так, удар был нанесен по "Службе безопасности Украины (СБУ) на улице Владимирской в Киеве, напротив Софийского собора. Здесь расположена штаб-квартира этой ключевой спецслужбы, ответственной в том числе за большинство диверсий и терактов на территории России".
        Плохо что это единичный, а не системные удары с нашей стороны.
        1. topol717 Звание
          topol717
          +2
          Сегодня, 17:53
          Т.е. вы считаете что люди статью не читают, поэтому повторили текст из статьи? Вопрос то был в другом, зачем по пустому зданию нанесли удар?
          1. bk316 Звание
            bk316
            +1
            Сегодня, 18:12
            Вопрос то был в другом, зачем по пустому зданию нанесли удар?

            Как обычно: месседж.
            Нам непонятно, потому что мы не адресаты.
            1. alexoff Звание
              alexoff
              +1
              Сегодня, 18:51
              2026 год, самое время посылать месседжи
          2. Пур Наволок Звание
            Пур Наволок
            +2
            Сегодня, 18:39
            зачем по пустому зданию нанесли удар?

            Х*охлы на своих ресурсах пишут уже о двенадцати пострадавших , так что не надо ля-ля.
        2. Ростислав Прокопенко Звание
          Ростислав Прокопенко
          0
          Сегодня, 18:59
          Может как говорится "накернили"? wink
    3. spirit Звание
      spirit
      +8
      Сегодня, 17:28
      Ого, аж целая одна герань нашлась
      И то Украинская)
    4. Игнатий555 Звание
      Игнатий555
      +4
      Сегодня, 17:35
      Да уж архи слабовато мы действуем. А Зе еще и грозится, после этого нельзя нашим ребятам не продолжить. Чтобы охота грозить отпала от слова совсем.
    5. ser-pov Звание
      ser-pov
      +7
      Сегодня, 17:45
      Зеленский сообщил об ударе по «центру принятия решений» — зданию СБУ в Киеве

      Маловато, надо чтобы руины были, вместе похороненым в них главой сбу прокладом..
    6. alexputnik17 Звание
      alexputnik17
      +4
      Сегодня, 18:32
      Надо было под корень, до основания и ниже снести. В рабочее время.
      Но и это радует!
  2. dzvero Звание
    dzvero
    +24
    Сегодня, 17:06
    Внутренные разборки или инсценировка. Иначе прилетел бы Искандер или даже Циркон.
    1. hohol95 Звание
      hohol95
      +9
      Сегодня, 17:27
      Думате это происки ГУР после недавней перестрелки?
      1. dzvero Звание
        dzvero
        +6
        Сегодня, 17:33
        Сексменьшинств там много, не знаю кто самый обиженный.
        1. hohol95 Звание
          hohol95
          +4
          Сегодня, 18:02
          Вы правы там серпентарий знатный.
          Гранат и РПГ на руках у них много.
  3. Scientist_ Звание
    Scientist_
    +6
    Сегодня, 17:06
    об ударе по зданию Службы безопасности Украины (СБУ) на улице Владимирской в Киеве

    Не прошло и пяти лет 😂
    Почему это здание вообще ещё стоит? 🤔
    1. gridasov Звание
      gridasov
      0
      Сегодня, 18:27
      ТАК это после кгб союза стало сбу и где ж теперь будет ФСБ?
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +7
    Сегодня, 17:06
    Маловато будет ,маловато.Искандером бы или М или с касетной частью в которой шрапнель .
  5. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    +12
    Сегодня, 17:07
    Надо как Израиль, уничтожать точечно и персонально главарей фундаменталистов боевиков
  6. Обычный Звание
    Обычный
    +3
    Сегодня, 17:07
    Правильные действия всегда приносят моральное удовлетворение. Думаю после просмотра данной фотографии у меня наверно даже биохимия крови изменилась laughing Снизился уровень кортизола laughing
    Я бы на месте МО запатентовал данный метод лечение заболеваний у людей в России laughing
    Это вам не Чумак и Кашпировский, к таким фотографиям я бы тоже начал ставить банки с водой, чтобы заряжались, да что там с водой, водовку бы ставил с черным хлебушком, грибочками и соленьями laughing
    1. юрий Л Звание
      юрий Л
      +2
      Сегодня, 18:02
      Вот истинное ЛЕКАРСТВО будет от фотографии Киева именно и исключительно в таком виде. Исцелятся быстро миллионы больных в России.Увы, как 5 лет Кто То боялся сделать Это, так и сейчас боится. Так что для российских больных лечение откладывается
      1. БойКот Звание
        БойКот
        0
        Сегодня, 19:24
        Вы, уважаемый, случаем не ГШ служите? А тогород в труху, а мосты целые.. Похоже очень laughing
  7. майор Юрик Звание
    майор Юрик
    +12
    Сегодня, 17:08
    ХахлоГУР мстит за петуха каплунова. Об их нежных отношениях с сбу прожужжали все уши..... Если бы это были мы, то воронка от Кинжала была бы на много больше.... laughing
  8. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    0
    Сегодня, 17:11
    зеля уже отметился в телеграм
    "Дрон был направлен прямо в кабинет руководителя СБУ в этом здании. Я поручил Покладу адекватно, ощутимо и по возможности зеркально ответить россиянам на этот удар, когда все будет подготовлено. Наши военные поддержат этот ответ. Слава Украине!" – подчеркнул президент.
  9. Ковакс Звание
    Ковакс
    +2
    Сегодня, 17:26
    Зять с Витьковым спешат и падают в Кукуев Зелю успокоить...
  10. porebrik Звание
    porebrik
    -1
    Сегодня, 17:26
    о, точно, выборы через неделю, побегу за ЕдРо голосовать)
  11. К-50 Звание
    К-50
    +4
    Сегодня, 17:27
    Глава киевской хунты опубликовал в своем телеграм-канале пост, в котором сообщил об ударе по зданию Службы безопасности Украины (СБУ) на улице Владимирской в Киеве, напротив Софийского собора. Здесь расположена штаб-квартира этой ключевой спецслужбы, ответственной в том числе за большинство диверсий и терактов на территории России.

    Эх, слабоватенький удар получился. sad
    Если бы на месте этого здания появилась многодесятков метров воронка я был бы больше удовлетворён. yes
  12. Никита Че Звание
    Никита Че
    +8
    Сегодня, 17:31
    Есть сомнения что это российский удар.5 лет не прилетало,а тут прилетело.Не верю На днях же была перестрелка в Киеве между СБУ и Военной разведкой Урины.Там и надо искать
  13. Festus Звание
    Festus
    +4
    Сегодня, 17:32
    Неужели это была герань? Мне казалось, что взрыв 50 килограммов взрывчатки должен был нанести куда более серьезный ущерб...
  14. Totor5 Звание
    Totor5
    +5
    Сегодня, 17:42
    Может сами подожгли, как тогда америкосы пентагон 11 сентября, чтоб скрыть недосдачу.
  15. pexotinec Звание
    pexotinec
    +3
    Сегодня, 17:47
    Ага один единственный беспилотник, даже тревогу не объявили. На лоха постановка. И как всегда главный герой отсутствует на месте laughing
  16. drags33 Звание
    drags33
    0
    Сегодня, 17:52
    Не боится, что сам может стать «законной целью»?

    Этот зеленый выродок давно должен стать целью на уничтожение!!! Непонятно, почему с этим тянет наше руководство... Не поймет мировая "прогрессивная общественность"? Так вон дональд уничтожил в один день почти все руководство Ирана... И "прогрессивная общественность" просто заткнулась, сделал вид, что не заметила...
  17. Vinchi Звание
    Vinchi
    +1
    Сегодня, 17:55
    Жаль что не " Искандером"... всё было бы к "Ебн"
  18. matwey Звание
    matwey
    +4
    Сегодня, 18:06
    Ну да, не было тревоги но беспилотник как то один умудрился прилететь, туфта всё это, разборки между собой уже начались, уже все видели их начало.. Если бы что то летело с нашей стороны, то точно не беспилотник.
  19. samarin1969 Звание
    samarin1969
    +1
    Сегодня, 18:15
    Чепуха...Если бы был дымящийся фундамент - это результат. А так - это бессмысленный "сигнал"....Так же и с сухогрузами....не топят, а всего лишь...."поражают"...Очередная глупость...
  20. gridasov Звание
    gridasov
    0
    Сегодня, 18:24
    КНЕМ ХОДИТЬ НАДО! Только все надо делать вовремя.
  21. next322 Звание
    next322
    +1
    Сегодня, 18:45
    Как то слабоватенько и не очень эффектно.....Для создания эффекта, вместо маркет складов под куевом, можно было давно и пару искандеров отправить по СБУ и РАДЕ ,с домиком администрации наркомана на Банковой ,вот это была бы картинка,на пару дней....
  22. Bookeer Звание
    Bookeer
    +2
    Сегодня, 18:46
    Вряд ли наши. Инсценировка, или разборка, или, на крайняк, РЭБом Герань увели.
  23. Andobor Звание
    Andobor
    +1
    Сегодня, 19:03
    Разборки кaклячьи, наши так не работают.
  24. Bookeer Звание
    Bookeer
    +1
    Сегодня, 19:22
    Посмотрел видео - там и воздушная тревога, по ходу, объявлена не была. Машины едут, люди стоят.
    Сто пудов - разборки, да ещё прямо в нужный кабинет.
    Отрезанная голова лошади под одеялом.
  25. ShDE Звание
    ShDE
    +1
    Сегодня, 19:34
    Судя по фотографии, там разрушений то нет, - только пожар. Зе Орешник померещился?