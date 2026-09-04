Зеленский сообщил об ударе по «центру принятия решений» — зданию СБУ в Киеве
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Российская армия продолжает «дистанционную осаду» Киева и столичного региона в ходе почти непрерывных комбинированных атак, которые идут сериями примерно неделю. Значительно расширен спектр целей, которые подвергаются ударам беспилотников и ракет. Можно констатировать, что теперь у ВС РФ вообще нет ограничений на их выбор.
Это подтверждает очень знаковое событие. Глава киевской хунты опубликовал в своем телеграм-канале пост, в котором сообщил об ударе по зданию Службы безопасности Украины (СБУ) на улице Владимирской в Киеве, напротив Софийского собора. Здесь расположена штаб-квартира этой ключевой спецслужбы, ответственной в том числе за большинство диверсий и терактов на территории России. Видео момента удара опубликовано в сети.
Подчиняется СБУ напрямую Зеленскому, он активно задействует эту службу в своих целях, в том числе для устранения своих оппонентов и просто нелояльных граждан. В методах решения поставленных задач сотрудники СБУ не церемонятся.
Более того, Зеленский пишет, что российский ударный беспилотник ударил прямо в кабинет руководителя СБУ. Сомнительно, что это была случайность. Правда, назначенный недавно главой спецслужбы Александр Поклад, видимо, в этот момент на рабочем месте отсутствовал. Зеленский утверждает, что уже обсудил с ним эту атаку. Впрочем, некоторое количество сотрудников штаба СБУ в результате взрыва БЧ дрона как минимум получили ранения.
Киевский диктатор сообщает, что дал распоряжение пока что избежавшему ликвидации главе СБУ «ощутимо и, по возможности, зеркально ответить россиянам на этот удар, когда всё будет подготовлено». Обещает поддержку военных. Не боится, что сам может стать «законной целью»?
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