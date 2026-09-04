В Броварах Киевской области после ударов ВС России горят логистические центры

4 691 8
В Броварах Киевской области после ударов ВС России горят логистические центры


В Жулянах неподалёку от Киева сегодня наблюдались прилёты. В небе видны густые чёрные клубы дыма. Вполне возможно, что удары попали по аэропорту, который имеет статус международного.



Но в целом сегодняшние утренние атаки в районе украинской столицы были акцентированы на логистике. В Броварах Киевской области после ударов ВС России горят логистические центры. Они были поражены реактивными беспилотниками-камикадзе «Герань-4».

Первый поражённый объект – это логистический центр «Алютех», он же склад БМК. Второй целью стал складской комплекс «Интер Карс Украина». Оба объекта получили серьёзные повреждения и загорелись.

Ранее сегодня ночью, как сообщали в Минобороны РФ, российские военные нанесли удар по логистическому центру «ЕКО-Автотехникс». В сообщении пресс-службы оборонного ведомства сказано:

Поражены: в Киевской области логистический центр «ЕКО-Автотехникс» в населённом пункте Гатное, на складах которого осуществлялось хранение и распределение товаров двойного назначения; в Одесской области в порту Южный – морское судно типа «сухогруз» с продукцией военного назначения; в порту Черноморск – морское судно типа «сухогруз» с вооружением западного производства, склад с военно-техническим имуществом и терминал для перекачки топлива, предназначенного для ВСУ.

Вооружённые силы РФ наносят мощные и регулярные удары по объектам практически на всей территории Украины. В общей сложности сегодня ночью были атакованы десять регионов страны.
8 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 17:44
    Сегодня на Украине должен быть день, вечер, ночь разящих Гераний,Кинжалов .А с утра по новому кругу .
    1. topol717 Звание
      topol717
      +3
      Сегодня, 17:54
      Цитата: tralflot1832
      Сегодня на Украине должен быть день, вечер, ночь разящих Гераний,Кинжалов .А с утра по новому кругу .
      Там уже целая неделя, как герани прилетают без перерывов на сон и обед.
    2. pudelartemon Звание
      pudelartemon
      +2
      Сегодня, 18:10
      Не люблю однообразия, но это мне по-нраву! wassat
      1. kristofer Звание
        kristofer
        +1
        Сегодня, 18:42
        постоянство признак класса
  2. bk316 Звание
    bk316
    +2
    Сегодня, 18:14
    Таки процесс вдалбливания в каменный век потихоньку пошел.
  3. gridasov Звание
    gridasov
    +1
    Сегодня, 18:19
    Все, что нажито тяжёлым трудом....
  4. Ivanhoe Звание
    Ivanhoe
    0
    Сегодня, 19:01
    Куев должен превратиться в Армагеддон, только тогда хунта может опомниться.
  5. Ростислав Прокопенко Звание
    Ростислав Прокопенко
    +1
    Сегодня, 19:02
    А вот почему называют "беспилотники-капикадзе"? Мне кажется они уже перешли в класс ракет меньшей дальности. Или все уже привыкли и не хотят менять название?
    Как с самолетами 6-ого поколения - еще с 5-м не разобрались, а уже 6-ое...