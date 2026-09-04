В Броварах Киевской области после ударов ВС России горят логистические центры
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В Жулянах неподалёку от Киева сегодня наблюдались прилёты. В небе видны густые чёрные клубы дыма. Вполне возможно, что удары попали по аэропорту, который имеет статус международного.
Но в целом сегодняшние утренние атаки в районе украинской столицы были акцентированы на логистике. В Броварах Киевской области после ударов ВС России горят логистические центры. Они были поражены реактивными беспилотниками-камикадзе «Герань-4».
Первый поражённый объект – это логистический центр «Алютех», он же склад БМК. Второй целью стал складской комплекс «Интер Карс Украина». Оба объекта получили серьёзные повреждения и загорелись.
Ранее сегодня ночью, как сообщали в Минобороны РФ, российские военные нанесли удар по логистическому центру «ЕКО-Автотехникс». В сообщении пресс-службы оборонного ведомства сказано:
Поражены: в Киевской области логистический центр «ЕКО-Автотехникс» в населённом пункте Гатное, на складах которого осуществлялось хранение и распределение товаров двойного назначения; в Одесской области в порту Южный – морское судно типа «сухогруз» с продукцией военного назначения; в порту Черноморск – морское судно типа «сухогруз» с вооружением западного производства, склад с военно-техническим имуществом и терминал для перекачки топлива, предназначенного для ВСУ.
Вооружённые силы РФ наносят мощные и регулярные удары по объектам практически на всей территории Украины. В общей сложности сегодня ночью были атакованы десять регионов страны.
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