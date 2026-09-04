Дмитриев: Нет российского газа – нет немецкой промышленности

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Дмитриев: Нет российского газа – нет немецкой промышленности


Спецпредставитель президента России по инвестициям и экономике Кирилл Дмитриев в своём посте в соцсети заявил, что немецкая промышленность неспособна работать без российского газа. Поводом для высказывания стала ситуация с закрытием крупного металлургического завода в Германии.



Ранее сопредседатель немецкой партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель сообщила, что закрытие заводов ArcelorMittal в Дуйсбурге станет ещё одним серьёзным ударом по промышленности страны. Она отметила, что это затронет две трети сотрудников предприятия, и обвинила правительство ФРГ и Еврокомиссию в развале страны из-за насаждаемой «зелёной политики».

Дмитриев напрямую связал экономические трудности Германии с отказом от доступного топлива из России.

В конце июля Дмитриев уже предупреждал о надвигающемся на Европу энергетическом кризисе, вызванном именно отказом от российского газа. По его словам, резкий рост цен на энергоносители в ЕС – прямое следствие антироссийских санкций и разрушения прежних логистических связей.

Спецпредставитель также ранее заявлял, что ограничительные меры против России уже обошлись Евросоюзу примерно в 3 триллиона евро, и критиковал британские СМИ за призывы ужесточать санкции, указывая, что от этого страдает прежде всего сама европейская экономика. Нынешняя ситуация с сокращением производства в германской металлургии, по его мнению, является наглядным подтверждением его слов.
31 комментарий
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 18:26
    Может хватит стесбаться над убогими ? goodУ них есть надёжные поставщики Трамп и Столтенберг.
    1. Охотовед 2 Звание
      Охотовед 2
      +12
      Сегодня, 19:13
      Ну да, зато Дмитриев у нас в авторитете wassat Там этот «стахановец» туннель на Аляску уже выкопал, не подскажите? А то я прямо теряюсь, за что он орден Александра Невского получил… и вдруг стал кавалером Ордена Почётного Легиона (Франция) причём его этого ордена не лишили в связи с СВО? Плюсом у него ещё много орденов - медалей! Героическая личность, судя по наградам! fellow
      1. Андрей Николаевич Звание
        Андрей Николаевич
        +2
        Сегодня, 19:20
        Охотовед (Алексей), видимо французам понравилась идея Дмитриева с рытьем чего-то и где-то. Аж целым орденом наградили. Пусть действует в том же духе. В мире много еще наград. Были бы и проливы. Перефразируя классика :" Проливы-наши. Деньги-ваши".
        1. Охотовед 2 Звание
          Охотовед 2
          +3
          Сегодня, 19:27
          Цитата: Андрей Николаевич
          В мире много еще наград.

          Это да, он как настоящий Герой их удачно собирает! laughing У него в копилке есть ещё высшая награда Саудовской Аравии и Казахстана! Три раза в танке горел… вот не понимаю почему ещё не Герой России? Как-то скромно его оценили, последний раз всего-то Орденом Почёта наградили, непорядок am таких бы хоть один взвод собрать - мы бы до Антарктиды включительно дошли! soldier
          1. Андрей Николаевич Звание
            Андрей Николаевич
            +2
            Сегодня, 19:45
            "ещё высшая награда Саудовской Аравии и Казахстана" Алексей, Господи, а там то где-"проливы"??? Или "добыча песка в пустынях"? Он (Дмитриев) случайно не "сын турецко-подданого"?)
            1. Охотовед 2 Звание
              Охотовед 2
              +3
              Сегодня, 20:03
              Цитата: Андрей Николаевич
              Он (Дмитриев) случайно не "сын турецко-подданого"?)

              Да вы батенька не патриот совсем am не знаете «хероев» страны? Дальше чего, боньбу в царя кидать предложите belay
              Он муж, кого надо муж! А точнее, подруги дочери Самого! yes стыдно вам должно быть!!! tongue
              1. Андрей Николаевич Звание
                Андрей Николаевич
                0
                Сегодня, 20:06
                А вот тут Вы ошиблись, уважаемый Алексей. Немного знаю: Дмтириев-коренной киевлянин, из приличной еврейской семьи. Как и все киевские евреи-умен и хорошо образован. До 2000 года был гражданином Украины и был советником кого то из крупных укро-аллигархов. А про ордена и проливы- так этой мой сарказм
                И не путайте-еврея Зеленского и еврея Дмитриева. Умницу и ничтожество-грех сравнивать.
                1. Охотовед 2 Звание
                  Охотовед 2
                  0
                  Сегодня, 20:22
                  Цитата: Андрей Николаевич
                  И не путайте-еврея Зеленского и еврея Дмитриева. Умницу и ничтожество-грех сравнивать.

                  Ну да, «умничка» однозначно! Ближе к штабу - больше Орденов!!! lol
                  Я вот себя буквально «неполноценным» ощущаю перебирая свои награды. Но, зато есть пример для подражания!!! stop
        2. частное лицо Звание
          частное лицо
          0
          Сегодня, 19:58
          видимо французам понравилась идея Дмитриева с рытьем чего-то и где-то.

          Дмитриеву наверное не дают покоя лавры какелов?
      2. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        0
        Сегодня, 19:25
        Дмитриева не правильно поняли ,подписан контракт с агентством провести аудит проекта - а начерта он нам нужен этот тоннель ,если он никогда не окупится. fellow А так да он Стахановец .
  2. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +2
    Сегодня, 18:29
    Дмитриев: Нет российского газа – нет немецкой промышленности.

    Не мой любимый персонаж, но сказано верно!
    Обидно, что хоть в Германии всë медленно и верно скукоживается, у них есть газ, который наш, но не наш.
    1. aybolyt678 Звание
      aybolyt678
      +4
      Сегодня, 19:22
      Цитата: alexputnik17
      Обидно, что хоть в Германии всë медленно и верно скукоживается

      Для Израиля успешно построили суперсовременную и очень большую подводную лодку, утроили продажу туда оружия. Клепают беспилотники для Украины, скоро наверно будут космические масштабы с европейским качеством. Что то может и скукоживается но милитаризм растет
  3. Владимир М Звание
    Владимир М
    +10
    Сегодня, 18:34
    Поводом для высказывания стала ситуация с закрытием крупного металлургического завода в Германии.

    Вот чего это гражданин Дмитриев, вроде же гражданин России, так переживает о закрытии металлургического комбината в Германии?
    Наоборот должен был бы радоваться, одним конкурентом меньше на мировом рынке, в России хватает своих металлургических комбинатов. Но не радуется, а грустит...
  4. Керенский Звание
    Керенский
    +4
    Сегодня, 18:39
    Была в Британии одна фирма. Специализировалась на титанических металлоконструкциях. Пролёты мостов там, краны огромные, в общем, всякая негабаритная многотонная требуха. Китайцы её выкупили и выяснилось, что заказов-то в Британии больше нет, последние доделывали.. Немного заказов ухватили в США, но том "рубль перевоз". Не строят больше "развитые нации" такие вещи, - разучились.
    Может и немцам металлургия не сильно нужна стала?
  5. samarin1969 Звание
    samarin1969
    +3
    Сегодня, 18:42
    А чего так переживает мистер Дмитриеф за потомков нацистов??...Если сдохнет промышленность в Германии то России только лучше....
  6. alexoff Звание
    alexoff
    +6
    Сегодня, 18:42
    Опять это мурло всплыло, он уже прокопал тоннель на Чукотке?
  7. Vulpes Звание
    Vulpes
    +7
    Сегодня, 18:46
    Лучше о российской промышленности так переживал.
    1. частное лицо Звание
      частное лицо
      +4
      Сегодня, 20:02
      Лучше о российской промышленности так переживал.
      А зачем ? А зачем ему российская промышленность он вон даже туннель рыть собирался что бы вывозить из России .
  8. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 18:50
    Тройка европейских стран с самыми низкими уровнями заполнения газом ПГХ : Латвия 45 % ,Голландия 47 % ,Германия 53%.Ни чего страшного все эти три страны имеют выход к морю и терминалы СПГ.Будут покупать сжиженый газ с " колёс ".И кто это устроил - надёжный поставщик ?
  9. тоже-врач Звание
    тоже-врач
    +7
    Сегодня, 18:54
    Немцы поставляют оружие Киеву и тем убивают наших внуков, жгут наши НПЗ, взрывают склады. Немецкая промышленность должна быть разрушена если не бомбёжками,то тотальным эмбарго.
  10. Monster_Fat Звание
    Monster_Fat
    +7
    Сегодня, 18:59
    Угу, а ещё - они все там зимой замёрзнут... Шел бы он уже, свой туннель на Аляску, копать.. . yes
  11. Слово Звание
    Слово
    +2
    Сегодня, 19:11
    Дмитриев это засланный паразит от США,
    Таких как он ловит ФСБ каждый день, но это вывезенное самолётом из за лужи неприкосаемо.
  12. Jacques Sekavar Звание
    Jacques Sekavar
    -1
    Сегодня, 19:16
    Неметчина была есть и будет главным торгом РФ, а потому обезгазивать неметчину не в интересах РФ даже во время войны и Путин о том говорил - токмо как неметчина откроет кран на уцелевшей трубке северного потока, тут же РФовский газ пойдёт неметчине, а не открывает кран неметчина потому как стоит перед выбором - дешёвый газ РФ или политэкономическая интеграция с ЕС, может потерять в сотни разов больше
    1. BrTurin Звание
      BrTurin
      0
      Сегодня, 21:22
      Цитата: Jacques Sekavar
      токмо как неметчина откроет кран на уцелевшей трубке северного потока

      Прежде чем открыть кран немцам нужно сертифицировать эту оставшуюся нитку, да и перед краном и за краном целый технологический процесс, а из него уже "выпиливают" целые звенья
      В немецком Любмине у Балтийского моря на этой неделе начинается демонтаж электростанции, которая подогревала газ в «Северном потоке». Оборудование вывезут на Украину. «Нафтогаз» проведет демонтаж и транспортировку за собственный счет.
      https://eadaily.com/ru/news/2026/09/03/naftogaz-pustili-na-elektrostanciyu-severnogo-potoka-sami-vyvezut-na-ukrainu
      АдГ пыталась остановить
      Быстрый ввод в эксплуатацию оставшейся целой нитки "Северного потока - 2" помог бы вернуть конкурентоспособность немецкой промышленности. Поэтому необходимая для этого энергетическая установка должна оставаться на своем месте", - сказал Хольм. https://1prime.ru/20260523/tets-870162747.html?ysclid=mtn9ry902360985301
      но кто то очень хочет в принципе исключить возможность открыть кран
  13. solar Звание
    solar
    0
    Сегодня, 19:20
    ...обвинила правительство ФРГ и Еврокомиссию в развале страны из-за насаждаемой «зелёной политики».
    Дмитриев напрямую связал экономические трудности Германии с отказом от доступного топлива из России....

    Нужно было в статье что-то одно выбрать. А то разнобой получается. Непорядок :((
    В целом, конечно, статья вводит в заблуждение читателя. Закрывается не сам завод, а только доменные печи с устаревшей технологией выплавки и связанные с ними технологии. Переделывать их на электропечи оказалось нерентабельно.
    ArcelorMittal изучала возможность переоборудовать комбинат на выплавку стали в электродуговых печах, но этот вариант оказался слишком дорогим.

    Часть прокатного производства на заводе останется, металл туда будет поступать с завода в Гамбурге (который, что характерно, находится в той же Германии).
  14. vladimirvn Звание
    vladimirvn
    0
    Сегодня, 19:27
    Почему меня должно волновать состояние немецкой промышленности?ВВП уже делал ставку на Германию как потенциального союзника. И крупно ошибся.
  15. LaraM Звание
    LaraM
    +1
    Сегодня, 19:28
    И зачем нам эта информация? Чтобы что? Принять к сведению, как глупы в Европе?
  16. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 19:29
    нет немецкой промышленности
    нам то что с того...
    Не будет немецкой, будет американская или ещё чья то...
    Голова будет у бюргеров болеть, если что то такое произойдёт...
  17. Fisher Звание
    Fisher
    +3
    Сегодня, 19:36
    За звание почетного немца борется?
  18. LaraM Звание
    LaraM
    +4
    Сегодня, 19:36
    Дмитриев, а что не пишешь так: «Нет у России больше европейского рынка газа - нет российской промышленности»? Что ты все про забугорье?... Свои проблемы озвучь. Как Китаю газ будут по Силе Байкала по 50 долларов отдавать, потому что больше никто не берет.
  19. Дмитрий Смирнов_2 Звание
    Дмитрий Смирнов_2
    +1
    Сегодня, 19:45
    Уморительный кадр, копатель тоннелей в Аляску, защитник Розенбергов и всей своры