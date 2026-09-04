В Мозамбике благодаря армии Руанды возобновлено строительство завода СПГ

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В Мозамбике благодаря армии Руанды возобновлено строительство завода СПГ

В одной из беднейших стран мира в Юго-Восточной части Африки произошло знаковое и масштабное не только по меркам этого государства событие. В Республике Мозамбик через пять лет после приостановки возобновился проект строительства завода по получению сжиженного природного газа. Его стоимость оценивается в 20 млрд долларов.

Строительство завода Rovuma LNG, которое вела французская компания Total Energies совместно с другими европейскими партнерами, было приостановлено в 2021 году после нападения исламистских боевиков. Все это время они контролировали территорию в северной провинции Кабу-Делгаду, где расположена строительная площадка.

С проектной мощностью 13 млн т СПГ/год, Rovuma LNG должен превратить Мозамбик в крупного экспортера газа и изменить экономику этой страны после запуска производства в 2029 году. Изначально завод должен был заработать в 2024 году.

В СПГ из Мозамбика очень заинтересована Европа, которая нуждается в поставщиках газа не из РФ и США. Однако помощь в изгнании с севера страны исламистов оказали не европейские армии, а Руанда, которая даже не граничит с Мозамбиком.

В Кабо-Дельгаду Руанда разместила около 5000 своих солдат. Из них около 3000 полностью завязаны на обеспечение безопасности газового проекта и близлежащих населенных пунктов. В Мозамбик из Руанды прибыли и строительные бригады.

Руанда признается одной из самых безопасных стран континента и отличается профессиональной армией, полностью лояльной политическому руководству. С 2000 года пост президента Руанды непрерывно занимает Поль Кагаме, что большая редкость для Африки. Кигали использует армию как политический и экономический инструмент, стабилизируя гораздо более крупный и богатый ресурсами Мозамбик.
7 комментариев
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  1. Starorus Звание
    Starorus
    +3
    Сегодня, 19:04
    Такое ощущение ,что "музыканты наши" там на скрипках играют тихо ...Африка все удивляет в полследние года ,колонизаторов гонит ссаными тряпками ..Так держать !
    1. Перейра Звание
      Перейра
      0
      Сегодня, 19:30
      В статье ничего не сказано про музыкантов. Из Северной Африки их выживают, а в России добивают.
      Самая славная страница нашей военной истории перевёрнута.
      1. Essex62 Звание
        Essex62
        0
        Сегодня, 20:00
        Батьку Махно тоже ни кто не жаловал. Хотя использовали обе стороны
      2. Evgeny64 Звание
        Evgeny64
        0
        Сегодня, 20:43
        Из Северной Африки их выживают
        Как-то не сильно вяжется с реалиями... Извините, но даже в Мали они малыми силами долбят "азавадских пастухов" пачками, причем в разы меньшими силами. Потери есть, но единицы. А памятники от местных говорят сами за себя.
        Местные азавады ссутся только при одном упоминании музыкантов, даже окружая, при бегстве местной армии, пытаются договориться и дать возможность уйти с миром, чтобы только не связываться, знают, они умрут но не сдадут позиции.
    2. knn54 Звание
      knn54
      +2
      Сегодня, 20:29
      Мозамбик не знал исламистов, пока там не нашли нефть/газ...
  2. Сергей Ткач Звание
    Сергей Ткач
    +1
    Сегодня, 20:10
    "по оценкам Transparency International, уровень коррупции в Руанде самый низкий в Восточной Африке" и ежегодный рост ВВП 6...10%.
  3. Дед Борг Звание
    Дед Борг
    +2
    Сегодня, 20:16
    Довелось побывать в Мозамбике еще в советское время. Каких только наших специалистов там не было ( и рыбаки и моряки и гелоги)! И конечно военные советнии Силы безопасности Мозамбика тогда успешно отражали набеги террористов из ЮАР.
    А во времнена Горбачева-Ельцина вся помощь прекратилась (