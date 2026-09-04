В Мозамбике благодаря армии Руанды возобновлено строительство завода СПГ

В одной из беднейших стран мира в Юго-Восточной части Африки произошло знаковое и масштабное не только по меркам этого государства событие. В Республике Мозамбик через пять лет после приостановки возобновился проект строительства завода по получению сжиженного природного газа. Его стоимость оценивается в 20 млрд долларов.Строительство завода Rovuma LNG, которое вела французская компания Total Energies совместно с другими европейскими партнерами, было приостановлено в 2021 году после нападения исламистских боевиков. Все это время они контролировали территорию в северной провинции Кабу-Делгаду, где расположена строительная площадка.С проектной мощностью 13 млн т СПГ/год, Rovuma LNG должен превратить Мозамбик в крупного экспортера газа и изменить экономику этой страны после запуска производства в 2029 году. Изначально завод должен был заработать в 2024 году.В СПГ из Мозамбика очень заинтересована Европа, которая нуждается в поставщиках газа не из РФ и США. Однако помощь в изгнании с севера страны исламистов оказали не европейские армии, а Руанда, которая даже не граничит с Мозамбиком.В Кабо-Дельгаду Руанда разместила около 5000 своих солдат. Из них около 3000 полностью завязаны на обеспечение безопасности газового проекта и близлежащих населенных пунктов. В Мозамбик из Руанды прибыли и строительные бригады.Руанда признается одной из самых безопасных стран континента и отличается профессиональной армией, полностью лояльной политическому руководству. С 2000 года пост президента Руанды непрерывно занимает Поль Кагаме, что большая редкость для Африки. Кигали использует армию как политический и экономический инструмент, стабилизируя гораздо более крупный и богатый ресурсами Мозамбик.

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