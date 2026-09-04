Арабские СМИ: йеменские хуситы прорываются к Баб-эль-Мандебскому проливу

Минувшей ночью резко обострилась ситуация в Йемене, разделенном на несколько частей различными военизированными этническими группировками и международно признанным правительством страны. Арабская пресса сообщает, что столкновения между военизированным формированием йеменских хуситов «Ансар Аллах» и правительственными войсками произошли в провинциях Таиз и Ходейда.Обе стороны заявляют о серьезных потерях противника и занятых или освобожденных территориях. Правительственные силы, поддерживаемые Саудовской Аравией, утверждают, что отразили атаки хуситов, отбили часть позиций и направили подкрепления в районы противостояния.Бои начались вчера утром, когда хуситы начали наступление в провинции Таиз. Атакам предшествовали и сопутствовали ракетно-дроновые пуски «Ансар Аллах» по позициям правительственных сил вдоль побережья Красного моря в Таизе и Ходейде. Боевые действия называют самыми интенсивными с 2022 года.Телеканал «Аль-Джазира» сообщает, что подразделения «Ансар Аллах» пытаются перерезать стратегическую дорогу Таиз — Моха, прорваться к порту Моха и району Баб-эль-Мандебского пролива. Одной из потенциальных целей наступления хуситов является взятие господствующих высот на побережье.Если повстанцам удастся существенно расширить контролируемую ими территорию в направлении побережья, под угрозой окажется еще один район Баб-эль-Мандебского пролива. Его называют южными воротами Красного моря. Через пролив, помимо кораблей Саудовской Аравии, проходят суда, направляющиеся к израильскому порту Эйлат и обратно. Контроль над Красным морем позволяет регулировать коммерческий трафик и через Суэцкий канал.На фото — бойцы «Ансар Аллах», которые менее всего походят на «парней в сандалиях», как их часто преподносят в СМИ.

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