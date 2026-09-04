Арабские СМИ: йеменские хуситы прорываются к Баб-эль-Мандебскому проливу

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Арабские СМИ: йеменские хуситы прорываются к Баб-эль-Мандебскому проливу

Минувшей ночью резко обострилась ситуация в Йемене, разделенном на несколько частей различными военизированными этническими группировками и международно признанным правительством страны. Арабская пресса сообщает, что столкновения между военизированным формированием йеменских хуситов «Ансар Аллах» и правительственными войсками произошли в провинциях Таиз и Ходейда.

Обе стороны заявляют о серьезных потерях противника и занятых или освобожденных территориях. Правительственные силы, поддерживаемые Саудовской Аравией, утверждают, что отразили атаки хуситов, отбили часть позиций и направили подкрепления в районы противостояния.

Бои начались вчера утром, когда хуситы начали наступление в провинции Таиз. Атакам предшествовали и сопутствовали ракетно-дроновые пуски «Ансар Аллах» по позициям правительственных сил вдоль побережья Красного моря в Таизе и Ходейде. Боевые действия называют самыми интенсивными с 2022 года.



Телеканал «Аль-Джазира» сообщает, что подразделения «Ансар Аллах» пытаются перерезать стратегическую дорогу Таиз — Моха, прорваться к порту Моха и району Баб-эль-Мандебского пролива. Одной из потенциальных целей наступления хуситов является взятие господствующих высот на побережье.

Если повстанцам удастся существенно расширить контролируемую ими территорию в направлении побережья, под угрозой окажется еще один район Баб-эль-Мандебского пролива. Его называют южными воротами Красного моря. Через пролив, помимо кораблей Саудовской Аравии, проходят суда, направляющиеся к израильскому порту Эйлат и обратно. Контроль над Красным морем позволяет регулировать коммерческий трафик и через Суэцкий канал.

На фото — бойцы «Ансар Аллах», которые менее всего походят на «парней в сандалиях», как их часто преподносят в СМИ.
15 комментариев
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  1. Starorus Звание
    Starorus
    +7
    Сегодня, 19:12
    Занимают более выгодные позиции вдоль побережье пролива ....Ну флаг им в руки ,если против США и т.д. То я за только Ирану помощь нужна!..
    А если за власть начали драться между собой ,то это плохо и ушки торчат за океаном и из одной маленькой ,но злобной территрории
    1. Охотовед 2 Звание
      Охотовед 2
      +4
      Сегодня, 19:15
      Они сначала Саудитов будут кошмарить. США и Израиль у них на почётном втором месте! yes
      1. Starorus Звание
        Starorus
        +5
        Сегодня, 19:24
        Цитата: Охотовед 2
        Они сначала Саудитов будут кошмарить. США и Израиль у них на почётном втором месте! yes

        Очень надеюсь на это Алексей !!! Там саудиты коалицию создали с турками ..Ну ну ! Эти крутые чуваки в сандалях и с ракетами им устроят" видеоигру" ..Ну и Трампу взлохматят рыжию гриву хе хе Храни их Аллах !
        1. Охотовед 2 Звание
          Охотовед 2
          +2
          Сегодня, 19:33
          Эти чуваки в сандалях ведут свою историю с первого тысячелетия до нашей эры! Очень самобытный и крайне воинственный народ! Культуру обращения с оружием впитывают буквально с молоком матери, у них на вооружении огромное количество оружейных раритетов, включая наши ППШ, РПД 44, ДП 29;и многого другого. Такое впечатление, что они обнесли все оружейные музеи Мира… и ведь всё отлично работает! good
          1. Starorus Звание
            Starorus
            +2
            Сегодня, 20:01
            Цитата: Охотовед 2
            Эти чуваки в сандалях ведут свою историю с первого тысячелетия до нашей эры! Очень самобытный и крайне воинственный народ! Культуру обращения с оружием впитывают буквально с молоком матери,

            Читал за них ..Серьезный народ !!! Англосаксы вообще по деревьям прыгали ,когда на БВ (междуречье и т.д.) уже письемнность была и государство ,как таковое ..
          2. Evgeny64 Звание
            Evgeny64
            0
            Сегодня, 20:35
            Эти
            чуваки в сандалях
            очень неплохо подготовлены, судя по всему. Да и ракеты в землянке на коленке не произведешь request
            К их духу, еще и современные технологии, неплохо получается, особенно когда саудиты разбегались из танков при атаке парней в сандалях laughing
            Саудиты зажрались, когда-то и они были
            крайне воинственный народ

            но, как сказал их же соотечественник
            Тяжёлые времена рождают сильных людей. Сильные люди создают хорошие времена. Хорошие времена рождают слабых людей. Слабые люди создают тяжёлые времена
            и шейх Рашид
            «Мой дед ездил на верблюде, мой отец
            ездил на верблюде, я на Мерседесе, сын на
            Ленд Ровере и мой внук водит Ленд Ровер,
            но правнук будет ездить на верблюде...»
            Все циклично request
            Нам тоже об этом стоит помнить...
      2. Incvizitor Звание
        Incvizitor
        0
        Сегодня, 19:29
        Тоже хорошо все они из одного вольера.
    2. Перейра Звание
      Перейра
      0
      Сегодня, 19:24
      одной маленькой ,но злобной территрории

      Саудовская Аравия не маленькая. Хотя и малонаселённая.
      1. Sergej1972 Звание
        Sergej1972
        0
        Сегодня, 19:57
        35 миллионов человек, я бы не назвал Саудовскую Аравию малонаселённой.
      2. Starorus Звание
        Starorus
        0
        Сегодня, 20:03
        Цитата: Перейра
        одной маленькой ,но злобной территрории

        Саудовская Аравия не маленькая. Хотя и малонаселённая.

        Ну да сплошная пустыня ..На нефти и живут ! Раздолбают им хуситы опреснители и ВСЕ ..Опять пустыня сплошная и нефть в разы дороже сразу будет !! Воду завозить придется и богачи разбегутся из Дубаев и т.д.
  2. Перейра Звание
    Перейра
    0
    Сегодня, 19:23
    На фото — бойцы «Ансар Аллах», которые менее всего походят на «парней в сандалиях»,

    Это элита. А фотографий парней в сандалиях на порядок больше. И видео полно. А эти в кадр попадают нечасто.
  3. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    -1
    Сегодня, 19:59
    Если хуситы законтролят (хотя бы частично) судоходство в Красном море, вот это будет номер. Трамп изгрыз себе все ногти, сто раз на словах победил Иран, а по факту ничего не может сделать с Ормузским проливом. И тут еще будет сюрприз от парней в тапках. Еще Китай залез в долю к Египту по Суэцкому каналу. Как все интересно становится.
    1. Немчинов Вл Звание
      Немчинов Вл
      0
      Сегодня, 21:39
      Цитата: Младший рядовой
      Трамп изгрыз себе все ногти, ...а по факту ничего не может сделать с Ормузским проливом.
      точнее делает с ним всё, что захочет (!), ради увеличения объёмов торговли нефтью именно США, а не конкурентов, из стран Персидского залива !!! Удушение (давлением) промышленного сектора Европпы wink играясь на колебаниях мировых биржевых цен на нефть. Ему наверняка американские сланцевики ноги целуют, благодаря появившейся рентабельности. wink

      Цитата: Младший рядовой
      Если хуситы законтролят (хотя бы частично) судоходство в Красном море, вот это будет номер.
      ага. yes и ещё бОльшему числу покупателей нефти в мире, придётся плыть через Атлантику, к берегам Америки. winked Ну а что поделаешь. request
  4. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 20:10
    Давно уже пора открывать второй фронт!
  5. faterdom Звание
    faterdom
    0
    Сегодня, 21:48
    Один пролив уже меняет название - Пролив Трампа, в честь его многократных побед над Ираном.
    Этот пролив пока свободен, но его можно будет назвать Пролив Нитаньяху, после того как хуситы перекроют весь трафик Израиля в Индийский океан.