Оппозиция Украины: удар по кабинету главы СБУ наносили не россияне
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После того, как беспилотник поразил кабинет исполняющего обязанности главы СБУ Александра Поклада в центре Киева, в украинских оппозиционных пабликах набирает силу версия о том, что удар нанесли не российские военные, как официально заявил Владимир Зеленский, а это продолжение внутренних разборок между украинскими спецслужбами.
Согласно этой теории, БПЛА действительно мог быть российского производства, однако такие аппараты уже давно есть на вооружении украинских спецслужб. Версия разбивается на два альтернативных сценария. Первый - дрон был запущен ГУР в отместку за похищение замкомандира РДК* (запрещённая террористическая группировка) Степана Каплунова (внесён в список террористов и экстремистов в РФ) и недавнюю перестрелку, в которой участвовали сотрудники обеих спецслужб. Второй - СБУ сама инсценировала удар, чтобы перевести внимание общественности со скандала вокруг конфликта с ГУР и списать всё на «российскую агрессию».
Сторонники этих версий обращают внимание на то, что Минобороны РФ ничего не сообщало об ударе по зданию СБУ, хотя в последнее время цели для всех ударов обозначает весьма прозрачно. Мало того, ранее российская армия практически не била по этому зданию, так как его покинули в начале СВО и сами удары, вроде как, не имеют особого смысла.
Ранее Зеленский уже объявил, что вместе с Покладом прорабатывает ответку Москве и кадровые перестановки в ГУР и СБУ. Однако если удар - дело рук ГУР или самой СБУ, то ситуация приобретает оттенок откровенной внутриполитической борьбы, где силовые ведомства пытаются воздействовать друг на друга военными методами.
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