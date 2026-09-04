Оппозиция Украины: удар по кабинету главы СБУ наносили не россияне

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Оппозиция Украины: удар по кабинету главы СБУ наносили не россияне

После того, как беспилотник поразил кабинет исполняющего обязанности главы СБУ Александра Поклада в центре Киева, в украинских оппозиционных пабликах набирает силу версия о том, что удар нанесли не российские военные, как официально заявил Владимир Зеленский, а это продолжение внутренних разборок между украинскими спецслужбами.

Согласно этой теории, БПЛА действительно мог быть российского производства, однако такие аппараты уже давно есть на вооружении украинских спецслужб. Версия разбивается на два альтернативных сценария. Первый - дрон был запущен ГУР в отместку за похищение замкомандира РДК* (запрещённая террористическая группировка) Степана Каплунова (внесён в список террористов и экстремистов в РФ) и недавнюю перестрелку, в которой участвовали сотрудники обеих спецслужб. Второй - СБУ сама инсценировала удар, чтобы перевести внимание общественности со скандала вокруг конфликта с ГУР и списать всё на «российскую агрессию».

Сторонники этих версий обращают внимание на то, что Минобороны РФ ничего не сообщало об ударе по зданию СБУ, хотя в последнее время цели для всех ударов обозначает весьма прозрачно. Мало того, ранее российская армия практически не била по этому зданию, так как его покинули в начале СВО и сами удары, вроде как, не имеют особого смысла.

Ранее Зеленский уже объявил, что вместе с Покладом прорабатывает ответку Москве и кадровые перестановки в ГУР и СБУ. Однако если удар - дело рук ГУР или самой СБУ, то ситуация приобретает оттенок откровенной внутриполитической борьбы, где силовые ведомства пытаются воздействовать друг на друга военными методами.
30 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. marchcat Звание
    marchcat
    +1
    Сегодня, 19:40
    Интересно как прокомментирует данную ситуацию наш ГШ?
    1. ВАМ Звание
      ВАМ
      +3
      Сегодня, 19:49
      Да хоть ни как. Думаю это все же хлопчики между собойчик затеяли. Посылать России агента , чтоб запустить дрон FPV. Да и наверняка там у них на этот случай тоже кое что имеется. Тем более зная, что его там нет. России проще Цирконом, все здание в труху, если уверены, что там есть все кто надо.
    2. Evgeny64 Звание
      Evgeny64
      +2
      Сегодня, 20:11
      А вы думаете, что ГШ должен комментировать все бредни наркофюрера?
      Да бросьте, оно нам надо, жабогадюкинг пусть себе грызется. Мне вчера было в душе обидно, что ГРУшника завалили, а СБУшники не понесли потерь, как так, не могли собрать силы, что замочить десяток СБУ? laughing
  2. ian Звание
    ian
    +8
    Сегодня, 19:40
    Кто бы его не пытался подорвать- молодец. Пусть хоть попереубивают друг друга- меньше работы останется... request
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +3
      Сегодня, 20:08
      Цитата: ian
      Кто бы его не пытался подорвать- молодец. Пусть хоть попереубивают друг друга- меньше работы останется

      Кстати, сами украинцы не верят в "русскую версию". Украинские эксперты и авторы в комментариях на крупнейших украинских ресурсах активно обсуждают удар дрона по кабинету главы СБУ и большинство уверены, что это была атака ГУР и Буданова, которые мстят за своих убитых СБУшниками "побратимов".
  3. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +8
    Сегодня, 19:40
    Вот, это уже нормальная войнушка good пора вводить в разборку СБУ - ГУР бронетехнику и артилерию laughing а то начали как «дилетанты» без огонька…
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +6
      Сегодня, 19:50
      Цитата: Охотовед 2
      Вот, это уже нормальная войнушка good пора вводить в разборку СБУ - ГУР бронетехнику и артилерию

      Предлагаю СБУ незамедлительно нанести ответный удар по зданию ГУР, даже адрес подскажу - Київ, вулиця Електриків, 33, метро «Контрактовая площадь». Вперёд, мстя должна быть жестокой! negative
      1. Evgeny64 Звание
        Evgeny64
        +1
        Сегодня, 20:15
        Не... сначала ГРУ должен ответить на то, что замочили их человека, это непорядок, какие-то тыловые убили "боевого петуха"... спецназовца, надо было сразу туда отправить подраздил в полной сброе и положить всех СБУшников. А потом уже СБУ должно было ответить контрнаступом laughing
      2. ian Звание
        ian
        +2
        Сегодня, 20:23
        Идея хорошая, но как коренной киевлянин вношу поправку. К метро Контрактовой (в СССР Красной) площади это никакого отношения не имеет. Она на другом берегу. Данный адрес находится на рыбальском острове. Не знаю как сейчас, 40 лет назад это была промзона. Там, на покойном 37м СМЗ ВМФ (5я школа осназ) начиналась моя трудовая деятельность feel
        1. Монтесума Звание
          Монтесума
          0
          Сегодня, 21:35
          Цитата: ian
          К метро Контрактовой (в СССР Красной) площади это никакого отношения не имеет.

          Точно, от здания ГУР до площади по карте около 2 км. через мост. Нейронка чуток напутала.)
    2. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      +2
      Сегодня, 19:54
      "начали как «дилетанты» без огонька…" Точно! Правильная критика! Пару цестерн с бесплатной водкой-в центр Киева..Пару фур-с закуской. Пару фур с гранатометами и АКМ и пойдет дело, веселей. Любят хАхлы-выпить, пожрать и халяву.
      1. ian Звание
        ian
        +1
        Сегодня, 20:35
        Цитата: Андрей Николаевич
        Любят хАхлы-выпить, пожрать и халяву.

        "А кто не пьет? Нет, ты назови! Я жду!!!"
        laughing
        1. Монтесума Звание
          Монтесума
          0
          Сегодня, 21:40
          Цитата: ian
          "А кто не пьет? Нет, ты назови! Я жду!!!"

          "Заметьте, не я это предложил!" (с) yes
  4. Дмитрий Смирнов_2 Звание
    Дмитрий Смирнов_2
    +1
    Сегодня, 19:47
    Вообще-то это провокация Зеленского
  5. old64 Звание
    old64
    +2
    Сегодня, 19:47
    Пауки бороться за кормушку. А списывают всё на Россию.
  6. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +5
    Сегодня, 19:51
    Молодцы, чубатые! Убивайте друг-друга. И дроны-не жалейте. Позвоните ВВП (у нас скоро выборы) он вам еще дронов, на халяву подкинет, чтобы вы, иуды в дронах не нуждались. Он у нас - добрый...))) Только культурный очень.
  7. Berg Berg Звание
    Berg Berg
    +1
    Сегодня, 19:56
    Удар по СБУ нанесли подразделения ГРУ украины !
  8. LaraM Звание
    LaraM
    0
    Сегодня, 20:01
    Заврались в доску. Хоть бы вы там все уже друг друга перемочили, наконец.
  9. opuonmed Звание
    opuonmed
    +1
    Сегодня, 20:01
    Почему РФ так не делать? Взяла бы РФ да и уничтожила бы гур да сбу да генштаб украины дронами, ракетами.
    1. Kvakosavrus Звание
      Kvakosavrus
      +3
      Сегодня, 20:03
      потому что украина не атаковала здания ФСБ и ГРУ, а Россия по видимому не имеет права проявлять инициативу, только симметричные ответы.
    2. Dart2027 Звание
      Dart2027
      +1
      Сегодня, 20:28
      Цитата: opuonmed
      Взяла бы РФ да и уничтожила бы гур да сбу да генштаб украины дронами, ракетами.
      Потому что там никого нет.
  10. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 20:09
    Цитата: Андрей Николаевич
    Молодцы, чубатые! Убивайте друг-друга. И дроны-не жалейте
    Поддерживаю обеими руками! good
  11. Ivanhoe Звание
    Ivanhoe
    +2
    Сегодня, 20:15
    Операция под чужим флагом. Кодовое название: "Месть шакала". Цель: Смерть свиньи. Исполнитель: Вонючая гиена. И т.д.
  12. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 20:19
    Хот так, хоть эдак, был бы результат...
  13. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +1
    Сегодня, 20:25
    По внешним повреждениям можно плюс-минус прикинуть БЧ. Геранями по рагульским объектам где рядом присутствуют "гражданские" Россия принципиально не стреляет. Но это точно не Искандер. По моему наискромнейшему мнению, это разборки в свинарнике. И это хорошо.
  14. Dart2027 Звание
    Dart2027
    0
    Сегодня, 20:27
    Мало того, ранее российская армия практически не била по этому зданию, так как его покинули в начале СВО и сами удары, вроде как, не имеют особого смысла.

    Зато "знатоки" постоянно кричат "почему не бьют!!!"
  15. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 20:36
    , а это продолжение внутренних разборок между украинскими спецслужбами

    То что на 404, грызня идет - хорошо. Почему наши весь этот бандитский гадюшник под корень не снесли - загадка.
  16. Victor19 Звание
    Victor19
    0
    Сегодня, 20:42
    Уже даже неважно, чей дрон! Важно, что в умах украинцев засела мысль о противостоянии во властных структурах. "И не устоит царствие, разделенное само в себе."
  17. 123_123 Звание
    123_123
    0
    Сегодня, 20:43
    Ну да. Для удара по цели со стороны рф как-то маловато разрушений
  18. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    0
    Сегодня, 21:11
    "беспилотник поразил кабинет исполняющего обязанности главы СБУ Александра Поклада в центре Киева"