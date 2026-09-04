Зеленский: Обеспечим работу воздушного пространства РФ для визита Уиткоффа

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Зеленский: Обеспечим работу воздушного пространства РФ для визита Уиткоффа

Зеленский прокомментировал грядущий визит в Россию американских переговорщиков. Он в очередной раз продемонстрировал лицедейство, объявив, что Украина обеспечит «нормальное функционирование российского воздушного пространства» на время визита американских эмиссаров Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву. По его словам, Киев «заботится о безопасности переговорщиков, а не о России», и с украинской стороны ударов не будет.

Однако ситуация совершенно иная. На самом деле, из Вашингтона Зеленскому поступило прямое указание - никаких ударов по Москве в день визита делегации. США потребовали от Киева прекратить удары на время переговоров, и Зеленский попросту взял под козырёк.



Подобный прецедент уже был: ранее Вашингтон требовал от Украины не атаковать Москву во время визита директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Россию. Киев же заявил, что его об этом «попросили».

И теперь глава киевского режима пытается переиначить ситуацию в свою пользу, выставляя себя гарантом безопасности и чуть ли не хозяином положения. На фоне его недавних угроз о том, что российское небо «становится небезопасным» для авиации, эти заверения выглядят особенно двусмысленно. В Кремле, комментируя предстоящий визит, отметили, что конкретных предпосылок для мирного урегулирования пока нет, а сам Зеленский ждёт от американской стороны предложений по завершению конфликта и реакции Москвы.

Эксперты считают, что Уиткофф и Кушнер летят в Москву, чтобы в очередной раз попытаться добиться так называемого энергетического перемирия и отказа от ударов по складам и портам - на фоне резко осложнившейся ситуации для Киева. А оно нам надо?..
27 комментариев
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  1. Starorus Звание
    Starorus
    +7
    Сегодня, 19:51
    Что то они готовят против Москвы с помощью МИ-6 и уже немецкой разведки (типо прорыва пво или терракт какой нибудь)..Лысый гордон хвалился недавно лыбился падла ,типо хоохлы скоро (через 4 дня) возликуют от радрсти Ну ну !
    1. Охотовед 2 Звание
      Охотовед 2
      +7
      Сегодня, 20:08
      Не нужно кого-то выделять! Все должны страдать, долбаните борт Уиткоффа, раз уж обещали feel
      1. Starorus Звание
        Starorus
        +2
        Сегодня, 20:14
        Цитата: Охотовед 2
        Не нужно кого-то выделять! Все должны страдать, долбаните борт Уиткоффа, раз уж обещали feel

        Нельзя ..А вот фрицы конкретно нарываются ..Мерц чует ,что его скоро судить будут и хохлам оружие дальнобойное поставлять собрался ..Это ведь опять война !
        1. частное лицо Звание
          частное лицо
          +1
          Сегодня, 20:19
          .Мерц чует ,что его скоро судить будут

          Кто его судить будет? Ну обсуждать да, но судить ни кто его не будет.
  2. ВАМ Звание
    ВАМ
    +4
    Сегодня, 19:53
    Да что еще может этот ушлепок сказать. Вот только обидно, что мы тоже ведёмся на это. И не угробили никого из шабаша в кукуеве.
    1. частное лицо Звание
      частное лицо
      +2
      Сегодня, 20:21
      Вот только обидно, что мы тоже ведёмся на это.

      Кто мы? Не говорите за всех.
      1. ВАМ Звание
        ВАМ
        0
        Сегодня, 20:23
        То есть Вы могли бы ударить по КУКУЕВУ. Но правда почему то этого не сделали. А вот почему????
        1. частное лицо Звание
          частное лицо
          0
          Сегодня, 20:38
          Но правда почему то этого не сделали.

          Есть такой мем: Можно, а зачем . Так вот тут как раз этот случай. Ну долбанем по раде и что ? Всё равно там нет тех кого надо то есть клоуна и КО. Если уж бить то лучше по туннелю между краиной и гейропой ну или по пресловутым мостам. Только вот печалька наше руководство на это не пойдёт , что скажут партнёры.
          1. ВАМ Звание
            ВАМ
            0
            Сегодня, 20:42
            Вот только обидно, что мы тоже ведёмся на это.

            Кто мы? Не говорите за всех.
            Как то Вы не последовательны. То вот пишете, что Вы то можете а, то ЗАЧЕМ.
            1. частное лицо Звание
              частное лицо
              -2
              Сегодня, 21:06
              То вот пишете, что Вы то можете а, то ЗАЧЕМ

              Это ответ на вопрос Вы могли бы ударить по КУКУЕВУ.
      2. G.M.V Звание
        G.M.V
        0
        Сегодня, 21:31
        Вот только обидно, что мы тоже ведёмся на это.

        Кто мы? Не говорите за всех.
        Полагаю мы лишь размышляем о действиях нашего царя? Ведь он ясно даёт понять милитаристическо настроенной Европе и лицемерным США, что стоит им захотеть и смириться с потерей своих прокси на Украине и главное - прорвы ухлопанных в неё €£$, русские люди не станут долго помнить зла и отношения легко (здесь не уверен!) восстановятся. Зная историю и трагический конец предшественников ..💁‍♂️ не самый худой план?
        Конец 1914года, Царь Николай II: "Мне известно о некоторых попытках распространять мысль буд-то я упал духом и уже не верю больше в возможность сокрушить Германию.. И буд-то даже намереваюсь вести переговоры о мире.. Это слухи! Их распространяют негодяи и германские агенты!"
        План, впрочем, и не самый лицеприглядный для многих из Z-населения. Ведь все понимаем кого представляют переговорщики из США! - хитрого ☆полосатого☆ Джокера, который всё это сам замутил! Не от прекрасной жизни приходится с ними ещё толковать 🤷
  3. tur-tur Звание
    tur-tur
    +5
    Сегодня, 19:54
    Ну так и Киев бомбить не будут в случае приезда этой парочки. Только без дебильных заявлений.
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 19:56
    Зеленский от наглости не помрёт ,он помрёт от передоза и длинного языка.Он понял что он ляпнул ?Он любимому зятю угрожает и проверенному годами другу Трампа.
    1. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      +3
      Сегодня, 20:03
      Тралфлот, Вы плохо знаете "братский народ". Трепать языком, пообещать и не сделать, обмануть, завидовать, донести, всячески набивать себе цену-это особенность украинского хуторянского менталитета. И подобных экземпляров, с таким менталитетом там - подавляющее большинство.
      1. Reptiloid Звание
        Reptiloid
        0
        Сегодня, 20:18
        Цитата: Андрей Николаевич
        ...... Трепать языком, пообещать и не сделать, обмануть, завидовать, донести, всячески набивать себе цену-это особенность украинского хуторянского менталитета. .....
        именно так
        съест с тобой твой хлеб, и тут же в суп тебе нагадит
      2. Пур Наволок Звание
        Пур Наволок
        +1
        Сегодня, 20:25
        Украменталитет , по отношению к русскому , замечательно отображён в двух фильмах - "Максим Перепелица" и "Иван Бровкин" , где - Максим хлопец-пройдоха , весело обманывающий , обжуливающий сослуживцев и командиров.
        А вот русский Ваня Бровкин , который если и попадает в неприятности случившиеся по его вине то искренне переживает об этом.
    2. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 20:38
      Прочитал оригинал в англицких СМИ требования наркомана .Он" создаёт" безопасный авиационный коридор американским визитерам в Москву ,а за это мы не бьём по Куеву когда туда приедут Кушнер и Уиткофф.А почему зе уверен что Кушнер и Уиткофф поедут к нему после Путина .Скорее всего они полетят к Трампу на турнир в Ирландию .Зачем им Зеленский ,у них босс Трамп.Будем посмотреть. Если я прав ,будет вселенская истерика .Нам не привыкать .
  5. avatar123 Звание
    avatar123
    +3
    Сегодня, 20:11
    Мертвое море знаете? Зеленский убил. Журавли возвращались после перелета. Зеленский разрешил.
    1. drags33 Звание
      drags33
      +4
      Сегодня, 20:24
      Напомнило, как одна известная в прошлом певица (сейчас старая бабка в эмиграции) "разрешала" весну на своих концертах )))))))
  6. Vulpes Звание
    Vulpes
    0
    Сегодня, 20:11
    А оно нам надо?..

    Нам нет, а вот части "элиты", обладающей заграничной собственностью и семьями в странах Запада, очень даже надо. Партнеры это знают и постоянно "обманывают" с Минсками 1-2-3-4-5, Стамбулами, Анкориджами и далее.
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 20:12
    Цитата: Андрей Николаевич
    Тралфлот, Вы плохо знаете "братский народ". Трепать языком, пообещать и не сделать, обмануть, завидовать, донести, всячески набивать себе цену-это особенность украинского хуторянского менталитета. И подобных экземпляров, с таким менталитетом там - подавляющее большинство.

    Андрей Николаевич, добрый вечер. Я его очень хорошо знаю брацкий народ 1/3 Мурманского тралового флота когда я умтраивался в него оттуда .Но не все были такие ,хутаряне это да .
  8. matwey Звание
    matwey
    +1
    Сегодня, 20:17
    Украина обеспечит «нормальное функционирование российского воздушного пространства»

    Вот ущербный, так насмешить мир, может только клоун.
  9. Пур Наволок Звание
    Пур Наволок
    +1
    Сегодня, 20:19
    "Шут повесил старенький колпак
    Лысая башка трещит от глупых песен
    Тяжкое призвание - д*рак
    Врут, кто говорит, что смех полезен
    Грим скрывает тысячи морщин
    Сизый нос опух от табака и пьянства
    Маленький беззубый Арлекин
    Дуралей устал от хулиганства"
  10. drags33 Звание
    drags33
    +2
    Сегодня, 20:21
    Клоун он и есть клоун... Но тут все гораздо хуже - это КРОВАВЫЙ КЛОУН!
  11. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +2
    Сегодня, 20:32
    А зачем этих перцев в Москве принимают? Нам это зачем? Чтобы опять перетереть и обозначить позиции? Мало что ли обозначали или занятся нечем?
    Пусть с Песковым поговорят, а остальные заняты. Могут быть все заняты...
  12. Комментарий был удален.
  13. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    0
    Сегодня, 21:03
    Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит следственные действия в Офисе Владимира Зеленского. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.
    «НАБУ проводит следственные действия в офисе [Зеленского]», — написал парламентарий в своём телеграм-канале. Других подробностей он не привёл.
  14. VicVic Звание
    VicVic
    0
    Сегодня, 21:45
    Когда в Киев ездят шайки русофобов, представляющие некоторые европейские страны, нам тоже кто-то даёт команду, чтобы никаких обстрелов или это наша добрая воля никак и ничем не побеспокоить этих друзей Киева?