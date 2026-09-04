Зеленский: Обеспечим работу воздушного пространства РФ для визита Уиткоффа
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Зеленский прокомментировал грядущий визит в Россию американских переговорщиков. Он в очередной раз продемонстрировал лицедейство, объявив, что Украина обеспечит «нормальное функционирование российского воздушного пространства» на время визита американских эмиссаров Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву. По его словам, Киев «заботится о безопасности переговорщиков, а не о России», и с украинской стороны ударов не будет.
Однако ситуация совершенно иная. На самом деле, из Вашингтона Зеленскому поступило прямое указание - никаких ударов по Москве в день визита делегации. США потребовали от Киева прекратить удары на время переговоров, и Зеленский попросту взял под козырёк.
Подобный прецедент уже был: ранее Вашингтон требовал от Украины не атаковать Москву во время визита директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Россию. Киев же заявил, что его об этом «попросили».
И теперь глава киевского режима пытается переиначить ситуацию в свою пользу, выставляя себя гарантом безопасности и чуть ли не хозяином положения. На фоне его недавних угроз о том, что российское небо «становится небезопасным» для авиации, эти заверения выглядят особенно двусмысленно. В Кремле, комментируя предстоящий визит, отметили, что конкретных предпосылок для мирного урегулирования пока нет, а сам Зеленский ждёт от американской стороны предложений по завершению конфликта и реакции Москвы.
Эксперты считают, что Уиткофф и Кушнер летят в Москву, чтобы в очередной раз попытаться добиться так называемого энергетического перемирия и отказа от ударов по складам и портам - на фоне резко осложнившейся ситуации для Киева. А оно нам надо?..
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