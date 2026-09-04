В Германии «нашли зажигательные устройства» возле подстанций - и кого же обвинят

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В Германии «нашли зажигательные устройства» возле подстанций - и кого же обвинят

Спецслужбы Германии продолжают исполнять директивы, спускаемые сверху, чтобы градус русофобии не снижался. Буквально ежедневно, что называется, то тут, то там, немецкая полиция и контрразведка «разоблачают», «пресекают», «обнаруживают»… Вот и сегодня, как сообщает немецкая пресса, была «предотвращена атака на подстанции в федеральной земле Саксония».

Из материала:



В непосредственной близости от двух электроподстанций были обнаружены зажигательные устройства. Их планировали использовал для атаки на линии электропередач. Подстанции находятся в районе Херлиц, в Лужицком угольном бассейне.

Немецкие репортёры со ссылкой на полицию пишут о том, что в данном районе «проводится полицейская операция». Далее следует интересная формулировка, уже традиционная для западных стран:

Детали операции не разглашается, потому что она секретная.

При этом в Германии уже ищут некоего Даниэля В., который подозревается в «размещении зажигательных устройств» в других федеральных землях – Северном Рейне-Вестфалии и Бранденбурге.

Давайте угадаем, какую страну в Германии в итоге объявят причастной к «попыткам атаки на ЛЭП»…

В свою очередь хочется задаться вопросом: если близ линии электропередач в России будет обнаружена зажигалка, не значит ли это, что немецкие спецслужбы готовили теракт в отношении российской энергетической инфраструктуры? Какие доказательства? Они вполне могут быть, но разве же можно их предъявить – ведь они же полностью секретны…

А если серьёзно – лучше бы в Германии перестали юлить и прямо назвали заказчика подрывов «Северных потоков». Но ведь хорошо знаем – не назовут, ведь, когда всплывёт правда, всё пресловутое евроатлантическое единство может пойти «прахом». Хотя немцы могут и утереться. Как уже бывало с прослушкой телефона Меркель Агентством нацбезопасности США.
15 комментариев
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  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 20:28
    Кто ищет, тот всегда найдёт...
    А так... нам пофиг, а бюргеры пусть кушаю такие сами...
    1. knn54 Звание
      knn54
      +4
      Сегодня, 20:51
      До выборов в ФРГ почти 5 месяцев: дальше будет только "веселее". .Цель №1-АдГ.
      1. ВАМ Звание
        ВАМ
        0
        Сегодня, 21:42
        Да не хватает только буденовок с эмблемами АДГ. И собак говорящих, что они явно чуют дух кремля. Мерц изо всех сил, пытается остаться у руля. Демократия она такая, демократичная, типа мне можно я лучше знаю кому, и что надо. laughing
    2. Монтесума Звание
      Монтесума
      0
      Сегодня, 21:51
      Цитата: rocket757
      Кто ищет, тот всегда найдёт...

      Вот умеют же кремлёвские спецслужбы изменить русское имя Данила для маскировки, никто не догадается! bully
      При этом в Германии уже ищут некоего Даниэля В
  2. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +9
    Сегодня, 20:28
    Оружие находят обязательно в лесу, взрывные устройства рядом с самолётами, зажигательные устройства рядом с подстанциями… они там всю страну в режиме онлайн перерывают до основания в круглосуточном режиме что ли? laughing
    Огромная просьба к руководству, отправьте уже адекватного диверсанта который не будет терять «работу» в лесу, у самолётов и подстанций… а то стыдно перед европой!
    1. marchcat Звание
      marchcat
      +2
      Сегодня, 20:49
      Вот немчура, куда не спрячь везде находят... lol
    2. частное лицо Звание
      частное лицо
      0
      Сегодня, 21:19
      Оружие находят обязательно в лесу

      Может пора "Орешник" высадить у них ?
  3. tur-tur Звание
    tur-tur
    +1
    Сегодня, 20:28
    До нахождения "руки Кремля" осталось...10....9....8....
  4. Жека111 Звание
    Жека111
    +2
    Сегодня, 20:45
    Могут и сбу раскладывать, чтоб втянуть Германию в более жестокое противостояние с РФ.
  5. Донна_Роза_дАльвадорес Звание
    Донна_Роза_дАльвадорес
    +1
    Сегодня, 20:50
    Уже нашли диверсантов:
  6. Aleks1956OU Звание
    Aleks1956OU
    +2
    Сегодня, 20:53
    Ага, Боширов и Петров!
    Их отпечатки ног нашли на проводах ЛЭП😀😏🤪
  7. Rashid Звание
    Rashid
    +1
    Сегодня, 21:00
    Главное, что все эти "находки" в восточной Германии, там где сильные позиции АДГ.
  8. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 21:10
    Подозреваю наш МИД растянет удовольствие ожидания неизбежного , немецким дипломатам в генконсульстве Германии в Санкт Петербурге .Они нас обвинят в саботаже электроэнергетики ,a мы этих саботажников из немецкого консульства после этого отправим домой .Вою будет ,как так. В классической дипломатии торопится не надо . wink
  9. KelWin Звание
    KelWin
    +1
    Сегодня, 21:12
    Не могли че то пореальнее придумать, чем поджигать стальные опоры лэп?) Совсем фрицы обленились... wassat
  10. Million Звание
    Million
    +1
    Сегодня, 21:24
    А еще рядом валялась пустая бутылка водки Столичная,газета Известия и остатки соленого огурца?
    Немцы отупели просто.