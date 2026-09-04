В непосредственной близости от двух электроподстанций были обнаружены зажигательные устройства. Их планировали использовал для атаки на линии электропередач. Подстанции находятся в районе Херлиц, в Лужицком угольном бассейне.

Детали операции не разглашается, потому что она секретная.

Спецслужбы Германии продолжают исполнять директивы, спускаемые сверху, чтобы градус русофобии не снижался. Буквально ежедневно, что называется, то тут, то там, немецкая полиция и контрразведка «разоблачают», «пресекают», «обнаруживают»… Вот и сегодня, как сообщает немецкая пресса, была «предотвращена атака на подстанции в федеральной земле Саксония».Из материала:Немецкие репортёры со ссылкой на полицию пишут о том, что в данном районе «проводится полицейская операция». Далее следует интересная формулировка, уже традиционная для западных стран:При этом в Германии уже ищут некоего Даниэля В., который подозревается в «размещении зажигательных устройств» в других федеральных землях – Северном Рейне-Вестфалии и Бранденбурге.Давайте угадаем, какую страну в Германии в итоге объявят причастной к «попыткам атаки на ЛЭП»…В свою очередь хочется задаться вопросом: если близ линии электропередач в России будет обнаружена зажигалка, не значит ли это, что немецкие спецслужбы готовили теракт в отношении российской энергетической инфраструктуры? Какие доказательства? Они вполне могут быть, но разве же можно их предъявить – ведь они же полностью секретны…А если серьёзно – лучше бы в Германии перестали юлить и прямо назвали заказчика подрывов «Северных потоков». Но ведь хорошо знаем – не назовут, ведь, когда всплывёт правда, всё пресловутое евроатлантическое единство может пойти «прахом». Хотя немцы могут и утереться. Как уже бывало с прослушкой телефона Меркель Агентством нацбезопасности США.