В Германии «нашли зажигательные устройства» возле подстанций - и кого же обвинят
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Спецслужбы Германии продолжают исполнять директивы, спускаемые сверху, чтобы градус русофобии не снижался. Буквально ежедневно, что называется, то тут, то там, немецкая полиция и контрразведка «разоблачают», «пресекают», «обнаруживают»… Вот и сегодня, как сообщает немецкая пресса, была «предотвращена атака на подстанции в федеральной земле Саксония».
Из материала:
В непосредственной близости от двух электроподстанций были обнаружены зажигательные устройства. Их планировали использовал для атаки на линии электропередач. Подстанции находятся в районе Херлиц, в Лужицком угольном бассейне.
Немецкие репортёры со ссылкой на полицию пишут о том, что в данном районе «проводится полицейская операция». Далее следует интересная формулировка, уже традиционная для западных стран:
Детали операции не разглашается, потому что она секретная.
При этом в Германии уже ищут некоего Даниэля В., который подозревается в «размещении зажигательных устройств» в других федеральных землях – Северном Рейне-Вестфалии и Бранденбурге.
Давайте угадаем, какую страну в Германии в итоге объявят причастной к «попыткам атаки на ЛЭП»…
В свою очередь хочется задаться вопросом: если близ линии электропередач в России будет обнаружена зажигалка, не значит ли это, что немецкие спецслужбы готовили теракт в отношении российской энергетической инфраструктуры? Какие доказательства? Они вполне могут быть, но разве же можно их предъявить – ведь они же полностью секретны…
А если серьёзно – лучше бы в Германии перестали юлить и прямо назвали заказчика подрывов «Северных потоков». Но ведь хорошо знаем – не назовут, ведь, когда всплывёт правда, всё пресловутое евроатлантическое единство может пойти «прахом». Хотя немцы могут и утереться. Как уже бывало с прослушкой телефона Меркель Агентством нацбезопасности США.
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