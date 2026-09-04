В США: Уиткофф и Кушнер везут в Москву предложения на основе формулы Анкориджа
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Президент США Дональд Трамп заявил о высокой вероятности успеха предстоящих переговоров в Москве с участием его спецпосланников. Он лично направил Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Россию, назвав их «двумя прекрасными переговорщиками, проделавшими отличную работу».
Трамп:
Мы направили их туда, чтобы выяснить, удастся ли нам добиться соглашения. И, возможно, у нас действительно есть хорошие шансы на успех.
Как сообщают американские СМИ, Уиткофф и Кушнер вылетают в пятницу, 4 сентября. На субботу, 5 сентября, у них запланирована встреча с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле, на воскресенье, 6 сентября, - переговоры с Владимиром Зеленским в Киеве.
Американские посланники везут в Москву предложения по возобновлению диалога на основе так называемой «формулы Анкориджа» — концепции завершения конфликта, которая рассматривалась во время встречи лидеров России и США на Аляске 15 августа 2025 года. Эта инициатива представляет собой общий базис для возможных переговоров, однако финального соглашения тогда достигнуто не было. В Кремле, комментируя предстоящий визит, напомнили, что позиция России, озвученная Путиным два года назад, остаётся неизменной.
Почему о духе Анкориджа в Штатах вспомнили, когда у киевского режима возникли значительные проблемы не только на фронте, но и в тылу, американская пресса не распространяется.
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