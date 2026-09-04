В США: Уиткофф и Кушнер везут в Москву предложения на основе формулы Анкориджа

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В США: Уиткофф и Кушнер везут в Москву предложения на основе формулы Анкориджа

Президент США Дональд Трамп заявил о высокой вероятности успеха предстоящих переговоров в Москве с участием его спецпосланников. Он лично направил Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Россию, назвав их «двумя прекрасными переговорщиками, проделавшими отличную работу».

Трамп:



Мы направили их туда, чтобы выяснить, удастся ли нам добиться соглашения. И, возможно, у нас действительно есть хорошие шансы на успех.

Как сообщают американские СМИ, Уиткофф и Кушнер вылетают в пятницу, 4 сентября. На субботу, 5 сентября, у них запланирована встреча с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле, на воскресенье, 6 сентября, - переговоры с Владимиром Зеленским в Киеве.

Американские посланники везут в Москву предложения по возобновлению диалога на основе так называемой «формулы Анкориджа» — концепции завершения конфликта, которая рассматривалась во время встречи лидеров России и США на Аляске 15 августа 2025 года. Эта инициатива представляет собой общий базис для возможных переговоров, однако финального соглашения тогда достигнуто не было. В Кремле, комментируя предстоящий визит, напомнили, что позиция России, озвученная Путиным два года назад, остаётся неизменной.

Почему о духе Анкориджа в Штатах вспомнили, когда у киевского режима возникли значительные проблемы не только на фронте, но и в тылу, американская пресса не распространяется.
43 комментария
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  1. Андрей К Звание
    Андрей К
    +11
    Вчера, 22:31
    В США: Уиткофф и Кушнер везут в Москву предложения на основе формулы Анкориджа

    Левая рука не знает, что делает правая wassat
    Не далее как месяц назад второе лицо матрасии заявлял, что никаких "формул" Анкориджа не существует.
    Кто то из этих двух источников лжёт, скорее всего оба два.
    1. Мини Мокик Звание
      Мини Мокик
      +3
      Вчера, 22:41
      Месяц назад 404 "одерживала уверенную победу" 😑
      1. marchcat Звание
        marchcat
        0
        Сегодня, 00:23
        «Мыло и мочало — начинай сначала», уверен ни чего нового они не привезут.
    2. Esso Звание
      Esso
      +1
      Сегодня, 02:05
      Завтра Москву посетят спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Они передадут Путину предложение США об окончании войны. Днем позднее они же должны передать российский ответ в Киев.

      По словам источников, США действительно возлагают большие надежды на эти переговоры. Полного расклада по условиям, которые американская сторона готова предложить Москве и Киеву, пока нет. Однако информированные источники поделились основными принципами, вокруг которых построено предложение.

      Первое — территории и прекращение огня.

      Украина и РФ должны полностью прекратить огонь. Украина отводит свои войска из обозначенной части Донбасса. Взамен Россия обязуется не вводить туда свои силы. Предполагается, что по аналогии с кипрским сценарием между сторонами будет создана буферная зона, которую займут войска ООН.

      Де-юре эта часть Донбасса будет находиться под юрисдикцией РФ. По схожей схеме, но уже с сохранением легитимности украинской власти, Украина отводит войска на определенном участке Запорожской области — там также должен появиться контингент ООН.

      Второе — референдум, выборы и Конституция.

      Далее через выборы и референдум Украина должна закрепить в Конституции невозможность как силового, так и дипломатического возвращения обозначенных территорий.

      Одновременно закрепляется внеблоковый статус Украины. Причем речь идет не только об отказе от вступления в НАТО, но и о невозможности участия в любых других союзах военного характера.

      В случае успешного проведения референдума и выборов новая украинская власть подписывает полномасштабный мирный договор, который, как предполагается, будет ратифицирован по особой процедуре в ООН.

      По имеющейся информации, именно ратификация мирного договора посредством ООН — российская идея, которую Москва уже достаточно давно передала американской стороне. Ее суть состоит в том, чтобы независимо от сменяемости власти в РФ, США или Украине в будущем не возникло возможности пересмотреть достигнутые договоренности и предъявить новые территориальные претензии.

      Формально речь идет о схожем сценарии с послевоенным устройством после Второй мировой войны, когда новые границы СССР и других государств получили международную легитимизацию.

      Сам мирный договор будет содержать множество других пунктов: численность ВСУ, языковой вопрос и целый ряд других условий. Однако принципиальная конструкция всего соглашения строится именно вокруг контроля и раздела территорий.

      Но Москва, по информации наших источников, готовит свой ответ.

      По информации от российских источников, Путин не собирается принимать предложенные условия в таком виде и намерен сделать контрпредложение.

      РФ выставит уже известный собственный вариант окончания войны, однако с одним принципиально новым политическим механизмом: Украина должна провести референдум и напрямую спросить своих граждан — согласен ли украинский народ продолжать войну или готов принять условия Москвы.

      Для проведения такого референдума РФ готова остановить боевые действия, чтобы обеспечить возможность голосования.

      Именно эту идею, по нашей информации, несколько недель назад передала в Москву группа украинских депутатов. По их задумке, решение о том, продолжать войну или заканчивать ее на предложенных условиях, должен принимать исключительно украинский народ.

      Для Киева и лично Зеленского это может стать серьезной политической ловушкой.

      В условиях накопившейся усталости от войны существует большая вероятность, что на подобном референдуме значительная часть украинцев проголосует за принятие условий и прекращение боевых действий.

      Но еще сложнее для Зеленского будет просто отказаться от проведения такого референдума.

      В этом случае Москва получит возможность выстроить крайне простую политическую конструкцию: украинскому народу предложили самостоятельно решить, продолжать войну или остановить ее, Россия ради проведения голосования согласилась прекратить боевые действия, однако Зеленский отказался спрашивать мнение собственных граждан.

      И тогда решение о продолжении войны политически можно будет возложить исключительно на Зеленского: возможность спросить народ у него была, но делать этого он отказался.
      1. Esso Звание
        Esso
        +1
        Сегодня, 02:11
        Заявления киевского режима о пустых полках и продовольственном кризисе не должны вводить в заблуждение.
        Действительно, за последние недели по логистике врага и его складским мощностям наносятся серьезные удары. По информации тг-канала «Империя курильщика», на украине выведено из строя чуть более 20% логистических мощностей. Это серьезный результат, однако, он пока далек от того чтобы на подконтрольной киевским террористам территории возник полноценный логистический кризис.
        Данная информационная кампания преследует две цели.
        Первая - дезинформация Российского военного и политического руководства для того, чтобы удары по логистике прекратились. Дескать, задачу выполнили, враг разбит, все хорошо. Так уже было с ударами по энергетике и различными «зерновыми сделками», когда под воздействием искаженной информации не была уничтожена энергосистема, которая в спешном порядке укрепляется и закапывается в землю там, где это возможно, а также действовал логистический канал поставок вооружения в Одессу под видом зерновых танкеров.
        Вторая - это дополнительный аргумент в бесконечных требованиях денег и вооружения киевскими террористами. Удары по логистике в данном случае преподносится как результат дефицита зенитного вооружения, а также недостаточного выделения денег (которые можно и попилить) для производства дронов, которые, если бы не европейские жадины, уже бы заставили сесть Россию за стол переговоров (так преподносят эту истерию в Киеве).
        Таким образом, нельзя останавливаться на данном этапе. Логистика врага, хоть и испытывает трудности, но пока не находится в той стадии, при которой возникает дефицит. А различные заявления, рассказывающие о скором голоде, не более чем военная хитрость врага.
      2. Александр_K Звание
        Александр_K
        +2
        Сегодня, 02:18
        Зеленский и его босс могут согласиться на референдум, т.к. еще давно выведена универсальная формула выборов: неважно как проголосуют, главное - как посчитают. Получится очередной Минск-3. Цену всех переговоров хорошо озвучил Рубио: https://topwar.ru/285213-rubio-na-aljaske-ne-bylo-soglashenij-mezhdu-ssha-i-rf-byli-tolko-predlozhenija.html
        Т.е. переговоры даже на уровне глав государств легко отменяются по желанию США. Меркель это подробнее объяснила. Ну а нападение на Иран во время переговоров доказывает абсолютную бессмысленность любых переговоров с США. Чтобы не ныть потом годами о нарушенных договорах по ПРО, средней и меньшей дальности, расширения НАТО на восток и множества других. Причем Лавров это вроде бы понял, точнее озвучил: https://topwar.ru/285999-lavrov-zapad-ischerpal-limit-doverija-rossija-emu-bolshe-ne-verit.html
        1. Александр_K Звание
          Александр_K
          +1
          Сегодня, 02:26
          Вот эти слова США надо повесить в переговорной, и в кабинетах нашего Правительства:
          Рубио признал, что никакого «духа Анкориджа» на самом деле не существует, поскольку американская сторона не является нейтральным посредником, а продолжает поставлять вооружения Украине и осуществлять санкционное давление на Россию
      3. Дядя Сэм_2 Звание
        Дядя Сэм_2
        +1
        Сегодня, 02:43
        Цитата: Esso
        РФ выставит уже известный собственный вариант окончания войны, однако с одним принципиально новым политическим механизмом: Украина должна провести референдум и напрямую спросить своих граждан — согласен ли украинский народ продолжать войну или готов принять условия Москвы.

        Вспомнился анекдот: "Съесть-то он съест, но кто ж ему даст?"
        Никто из нынешней шайки-лейки не пойдёт на такой риск (референдум). Одни - по причине возможного отлучения от корыта. Другие (называющие себя "оппами", "русофобами", "нацистами", или др.) - по причине возможного привлечения к ответственности (за любую хрень, что придумает новая "команда политиков", которая придёт к власти "после референдума". А власть, несомненно, сменится!)
        Другое дело, если руководству б/украины придётся на это пойти под строгими окриками и пинками их западных кураторов, (на что очень мало шансов).
        Тут уж придётся рассчитывать только на своих "счетоводов" бюллетеней проголосовавших. Но тут начнётся такой смешной цирк-паноптикум, что "Деревня дураков" покажется драмой! hi
        1. Александр_K Звание
          Александр_K
          +1
          Сегодня, 03:10
          Все верно, только посторонних счетоводов никто и близко не подпустит к подсчету бюллетений. Скорее всего даже экзитпол будет проводить только одна сертифицированная организация, остальные не смогут оформить аккредитацию. Поэтому результаты голосований будут хорошие для Зеленского, точнее для его патронов, при любом голосовании.
    3. Симаргл Звание
      Симаргл
      0
      Сегодня, 03:50
      Цитата: Андрей К
      никаких "формул" Анкориджа не существует.
      Ну почему же? В чьих-то головах он существует.
      А летят для того, чтобы попытаться остановить продвижение, чтобы накопить вооружения.
      Никакого креатива.
  2. Керенский Звание
    Керенский
    +7
    Вчера, 22:41
    В Кремле, комментируя предстоящий визит, напомнили, что позиция России, озвученная Путиным два года назад, остаётся неизменной.

    Почему? Время прошло, ситуация изменилась. Должна измениться и позиция. Стать более жёсткой. Потом ещё... и ещё. А иначе не дойдёт до них.
  3. народник Звание
    народник
    +6
    Вчера, 22:41
    Победа России неизбежна при нынешних темпах и насыщенности воздушных атак. И эти ... стремятся ни в коем случае не допустить нашей победы.
  4. Fishmashin Звание
    Fishmashin
    +15
    Вчера, 22:45
    Дух выветрился со слов Рубио, о чëм после этого говорить?
    Да и о чëм вообще можно говорить с американинами затеявшими и ведущую по факту с нами войну руками окраинцев?
    1. Ате_ист Звание
      Ате_ист
      0
      Вчера, 23:55
      Да и о чëм вообще можно говорить с американинами затеявшими и ведущую по факту с нами войну руками окраинцев?

      Видимо, президент (а может быть кто еще влиятельный в руководстве РФ) так не считают, коль скоро готовятся принять зятя и бывшего риэлтора. К примеру, руководство Ирана сразу подняло планку уровня представительства сторон на переговорах - никаких зятьев и риэлторов, не ниже вице-президента США. И ничего, США утерлись и Вэнс помчался в Исламабад
  5. razved Звание
    razved
    +13
    Вчера, 22:51
    Спешат спасать своих выкормышей...
  6. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +8
    Вчера, 22:54
    Как только зрадопереможников стали посильней бомбить, сразу у хозяев рагулей сильно зачесалось. Если еще посильней бомбануть, то все станут покладистей, и скидки будут.
    1. pudelartemon Звание
      pudelartemon
      +6
      Вчера, 23:31
      Ваша крайняя мысль мне понравилась. Бомбить до тех пор, пока всех их не покладём ( иногда нормами русского языка можно и пожертвовать, но уж больно мне слово покладистый по-душе пришлось lol )
      Покладистый=покойник
      1. Младший рядовой Звание
        Младший рядовой
        +2
        Сегодня, 00:07
        С моего пионерского детства отложилось "покладистый" = (приблизительно) покорный, из кого можно веревки вить. Не буду заниматься ссылками из словарей и из гуглов. Чего только на старости не узнаешь. С уважением. hi
  7. вертухай 2003 Звание
    вертухай 2003
    0
    Вчера, 22:55
    То есть, вместо того что заявлялось ранее, что если не примут наши предыдущие условия, далее условия ужесточатся, получается наоборот, неприняли ранее, побарахтались...максимум всегда можно будет от безвыходности согласится...
  8. drags33 Звание
    drags33
    +8
    Вчера, 22:55
    Не так давно Рубио заявлял, что ни о каких договоренностях в Анкоридже он не знает. Там просто президенты "пообщались".... И вот опять два "родственника" едут на спиритический сеанс в Москву, вызывать "дух Анкориджа"....
  9. Vulpes Звание
    Vulpes
    +2
    Вчера, 22:56
    Дурные предчувствия. Все прошлые разы не подвели
    1. Скобаристан Звание
      Скобаристан
      +2
      Вчера, 23:15
      И что же было в прошлые разы. Не томите расскажите.
      1. Вайфу Звание
        Вайфу
        +2
        Вчера, 23:34
        Наверное Минск-1, Минск-2, Стамбул, Анкоридж. Но у вас видимо с памятью беда.
  10. Jacques Sekavar Звание
    Jacques Sekavar
    +6
    Вчера, 22:56
    Маловероятно бы Украина отказалась от части территории (зоны безопасности) и полностью передала РФ запорожскую и Херсонскую губернии, признала за РФ Крымскую республику и, как говорила сибига, отказалась от права вступать в те или иные международные организации имея ввиду ЕС и Нату.
    1. alexputnik17 Звание
      alexputnik17
      0
      Вчера, 23:42
      + Харьковская, Сумская, Николаевская области и юг. winked
    2. Lako Звание
      Lako
      +1
      Сегодня, 00:24
      Так, в Киеве сидят марионетки. Что им скажут, то они и сделают. И их словам и подписям- грош цена. Ну подпишут они с Россией некие договорённости,что бы выиграть время, и перевооружить армию, а потом этими договорённостями себе задницу подотрут и в урну выбросят. Что, в первый раз что ли? Были уже Минские договорённости, потом Стамбульские. Два раза уже, в Кремле, наступили на грабли. Сейчас им из США новые везут, красивые, из самого Анкориджа.
  11. alexoff Звание
    alexoff
    +1
    Вчера, 23:01
    Условия - Россия бьёт только по сараям, взамен Трамп похлопает по плечу пару раз, а потом снова откажется от всего и начнет грозить
    1. Вайфу Звание
      Вайфу
      -1
      Вчера, 23:34
      Россиянской элитке и хлопанья будет достаточно.
  12. Fachmann Звание
    Fachmann
    +5
    Вчера, 23:28
    Как говорили раньше на Руси,
    чур меня!
  13. Вайфу Звание
    Вайфу
    +4
    Вчера, 23:33
    Неужели опять кого-то разведут?
  14. Владимир_Тверь Звание
    Владимир_Тверь
    +7
    Вчера, 23:33
    на основе формулы Анкориджа

    На основе протухшего духа...
    Нас опять обманули...
  15. Volunteer Звание
    Volunteer
    +4
    Вчера, 23:34
    Пусть Дмитриеву сделают второе обрезание.
    1. Вайфу Звание
      Вайфу
      +1
      Вчера, 23:38
      Желательного шейного отростка.
  16. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +3
    Вчера, 23:40
    Трамп олень, сам сказал, в Анкоридже не было договоренностей. Был обмен позициями. Сейчас хитрым у родам приспичило. Гаранту дел мало? belay
  17. Немчинов Вл Звание
    Немчинов Вл
    -2
    Сегодня, 00:46
    Почему о духе Анкориджа в Штатах вспомнили, когда у киевского режима возникли значительные проблемы не только на фронте, но и в тылу, американская пресса не распространяется.
    lol lol
    Наверное потому, что в штатах увидели, что даже Литва может себе позволить дергать посла (или временного поверенного РФ) и натыкать ему, со словами о том, что Литва ТРЕБУЕТ немедленного вывода ... и никак не меньше (!). Не опасаясь, даже из-под шконки.
    И никакой Российский КАА, не одернул их словами - "кто здесь ? belay эй, бандерлоги из-под шконки, а хорошо ли вы меня слышите ? а ну-ка, Ближе я сказал !!", вплоть до уссыка и не только в дипломатические штанишки ... winked
  18. Комментарий был удален.
  19. Neo-9947 Звание
    Neo-9947
    +2
    Сегодня, 01:30
    Ну, не смог Трамп.
    Не по себе ношу взял.
    Значит США не должно быть никакого дела до конфликта в бывшей УССР.
    Короче, отойдите в сторону. Не мешайте. А мы уж как-нибудь тут сами решим, кому киевская область подчинятся.
    Такая, по-ходу реакция Москвы на всех этих визитеров из-за океана.
    1. Александр_K Звание
      Александр_K
      0
      Сегодня, 02:32
      Они не для этого столько миллиардов зелени в Майдан вложились, чтобы в сторону отойти. Это мы пытаемся дружить с США, а они нас официально считают врагом и делают всё возможное для нашего уничтожения. В том числе постоянно обманывают наше Правительство.
  20. Щирый прапор Звание
    Щирый прапор
    -1
    Сегодня, 01:37
    Разверните уже этот самолёт взад, чтобы границу даже не пересекал!
  21. Пленник Звание
    Пленник
    0
    Сегодня, 02:58
    "Ну. тупые" (с) Надеюсь в Кремле на их тупость своей тупостью не ответят
  22. silberwolf88 Звание
    silberwolf88
    0
    Сегодня, 03:02
    Витёк и зятёк с точки зрения дипломатии и официальных переговоров вообще никто … разве что очередной заброс для избирателей сша от великого писдиллера
  23. Александр_K Звание
    Александр_K
    0
    Сегодня, 03:19
    Со стороны России самым правильным решением было бы уполномочить на переговоры Игоря Стрелкова. Жалко Жирика нет, он бы лучше всех с ними поговорил.
  24. pexotinec Звание
    pexotinec
    0
    Сегодня, 03:22
    Будут обещаниями кормить. Это в их духе.
  25. Tantal Звание
    Tantal
    0
    Сегодня, 03:40
    Перефразируя одного сатирика ," Все знают ,что они едут обманывать и они знают что все знают что они будут обманывать и всё таки они приедут и их будут выслушивать" . И мы замерли в надежде , что ну в этот то раз у них не получится. В эту увлекательную игру "многоуважаемые" игроки играют с 80х и разгромный счёт явно не в нашу пользу.