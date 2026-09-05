Пресса Украины заявляет, будто бы ВСУ получили приказ о соблюдении режима тишины

Согласно данным украинской прессы, подразделения вооружённых сил Украины получили приказ соблюдать режим тишины на линии боевого соприкосновения Со ссылкой на источники в нескольких бригадах на разных направлениях и высокопоставленного собеседника в силовом блоке сообщается, что приказ действует с полуночи 5 сентября до 23:59 8 сентября. Отмечается, что в случае наступательных действий со стороны России украинские войска «имеют право на зеркальный ответ» на зеркальный ответ. Интересно, где же они «зеркально» готовы наступать?..Официальных заявлений от руководства Украины, Генштаба ВСУ или министерства обороны по этому поводу пока не поступало. Информация о приказе также не нашла полного подтверждения у всех источников: некоторые собеседники в офисе Зеленского Украины отрицают наличие указаний о прекращении боевых действий на фронте.В то же время сам Зеленский в своём обращении заявил, что Киев намерен обеспечить нормальное функционирование российского воздушного пространства на время визита американских переговорщиков в Москву. Как уже сообщало «Военное обозрение», он заявил, что со стороны Украины не будет воздушных ударов, чтобы американские спецпосланники могли безопасно прибыть для переговоров.Ранее, по данным СМИ, на временном прекращении взаимных ударов настаивали США в преддверии визита Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера сначала в Россию, затем на Украину.

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