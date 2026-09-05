Пресса Украины заявляет, будто бы ВСУ получили приказ о соблюдении режима тишины

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Пресса Украины заявляет, будто бы ВСУ получили приказ о соблюдении режима тишины

Согласно данным украинской прессы, подразделения вооружённых сил Украины получили приказ соблюдать режим тишины на линии боевого соприкосновения Со ссылкой на источники в нескольких бригадах на разных направлениях и высокопоставленного собеседника в силовом блоке сообщается, что приказ действует с полуночи 5 сентября до 23:59 8 сентября. Отмечается, что в случае наступательных действий со стороны России украинские войска «имеют право на зеркальный ответ» на зеркальный ответ. Интересно, где же они «зеркально» готовы наступать?..

Официальных заявлений от руководства Украины, Генштаба ВСУ или министерства обороны по этому поводу пока не поступало. Информация о приказе также не нашла полного подтверждения у всех источников: некоторые собеседники в офисе Зеленского Украины отрицают наличие указаний о прекращении боевых действий на фронте.



В то же время сам Зеленский в своём обращении заявил, что Киев намерен обеспечить нормальное функционирование российского воздушного пространства на время визита американских переговорщиков в Москву. Как уже сообщало «Военное обозрение», он заявил, что со стороны Украины не будет воздушных ударов, чтобы американские спецпосланники могли безопасно прибыть для переговоров.

Ранее, по данным СМИ, на временном прекращении взаимных ударов настаивали США в преддверии визита Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера сначала в Россию, затем на Украину.
11 комментариев
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  1. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +6
    Сегодня, 06:33
    Американские эмиссары едут в Москву...начинается очередной дипломатический лохотрон.
    1. Orange-Bigg Звание
      Orange-Bigg
      0
      Сегодня, 06:46
      Скорее всего главклоуну в Киеве стало страшно за свою судьбу.Вот и решил попридержать коней.

      . Накануне вечером зафиксировано повторное применение четырёх FPV-дронов с двух реактивных БПЛА типа «Герань-4», которые выполняют роль дронов-маток во время атаки на Киев и область. Об этом сообщают украинские мониторинговые ресурсы. Подчеркивается, что в последнее время таких случаев фиксируется все больше.
      На сбитой «Герани» обнаружили закреплённые FPV-дроны. То есть реактивный беспилотник использовали как носитель, который доставляет FPV-дроны вглубь Украины – паникуют украинские ресурсы. ... Пока это лишь одна из версий. ВСУ действительно зафиксировали FPV-дрон в Киевской области, но откуда он появился – неизвестно – подчеркнул советник главы киевского режима по развитию технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов.
      Он добавил, впрочем, что российские войска действительно активно экспериментируют с такой тактикой: закрепляют FPV-дроны на крыльях «Гераней», «Гербер» и «Молний» и сбрасывают их.


      https://topcor.ru/73926-resursy-protivnika-reaktivnye-gerani-nachali-sbrasyvat-fpv-drony-na-kiev.html

      Так что при дальнейшем масштабировании дронов-маток с FPV-дронами логистику можно будет положить далеко за линией фронта,сбрасывая FPV-дроны-ждуны и точечно уничтожать ими важные цели. Главное чтобы реактивные дроны-матки были многоразовыми и могли возвращаться назад после сброса FPV-шек.
      1. Тот же ЛЕХА Звание
        Тот же ЛЕХА
        -1
        Сегодня, 06:52
        У Зеленского со стороны России имеется публичная индульгенция на жизнь от ВВП...тут ему ничего не угрожает.
        Опасность для Зели представляют конкуренты...ну или может недовольство Трампа...ЦРУ или МИ-6 могут устранить кокаинового наркомана в любой момент если он перестанет им полезен.
        Пока что ситуация сильно запутанная...идет торг между участниками конфликта...бизнес..ничего личного.
        1. Orange-Bigg Звание
          Orange-Bigg
          +1
          Сегодня, 06:55
          Точно со стороны России?Для примера.Экс-советник Шойгу: Армию наконец-то не останавливают для переговоров. Лето отработали на «4+»

          . «Ситуация этим летом радикально изменилась, причем, изменение это, тут я скажу, к моему сожалению, опять было инициировано не нами.

          Если вы помните, 25 июня Зеленский, съездив на согласование в США, объявил так называемый 40-дневный ультиматум России, принуждение к миру. И тогда, уже воспользовавшись паузой после Анкориджа, запущен вот этот вал, дипстрайк-ударов по нашей инфраструктуре. Вот оно решение, которое наступило.

          Мы впервые взяли стратегическую инициативу в вертикализации войны и начали отвечать, причем, отвечать, то, что называется, кратно сильнее…

          Слушайте, ну, четыре года мы ждали ответа. Давайте сейчас мы просто будем заниматься решением боевых задач, чем мы и занимаемся», – заявил Ильницкий.

          Он напомнил, что России удалось вывести из строя украинские порты на Черном море:


          https://m.politnavigator.net/ehks-sovetnik-shojjgu-armiyu-nakonec-to-ne-ostanavlivayut-dlya-peregovorov-leto-otrabotali-na-4.html
          1. Тот же ЛЕХА Звание
            Тот же ЛЕХА
            0
            Сегодня, 06:58
            Цитата: Orange-Bigg
            заявил Ильницкий.

            smile Ну это не ВВП...он как и говорящие усы может сотрясать воздух сколько угодно.
            Но ВГК решает все...будет его приказ наркомана сотрут в пыль, как выставку вооружений ВСУ недавно.
          2. LIONnvrsk Звание
            LIONnvrsk
            0
            Сегодня, 09:00
            Цитата: Orange-Bigg
            Армию наконец-то не останавливают для переговоров.

            Канал Воевода вещает пишет:
            "14 минут «прекращения огня».
            Ранее запущенные БПЛА идут к своим целям. Ну это ладно, этого не отменить.
            На ЛБС все так же.
            Наши никаких дополнительных команд не получали."

            "Пока, все похоже на политических жест от просроченного.
            «Смотрите, я максимально открыт к диалогу».

            37 минута «прекращения огня».
            На трёх участках фронта, с которыми у меня есть связь, все стабильно. Никаких новых вводных. Войнушка в полный рост.
            Для авиации так же. Никаких новых команд.

            8 часов «прекращения огня»
            МО РФ начало штатный отчет об уничтоженных и пораженных за ночь целях. Как бы в ответ на любые вбросы.
            1. Orange-Bigg Звание
              Orange-Bigg
              0
              Сегодня, 09:55
              Россия выдвинула четыре требования Киеву для урегулирования конфликта на Украине. Об этом со ссылкой на источник на Банковой сообщает телеграм-канал «Резидент». В публикации отмечается, что Зеленский рассчитывает переубедить Стива Уиткоффа, когда тот прибудет на Украину.

              Россия выставила четыре основных требования по мирному треку: Донбасс, признание потерянных территорий, отсутствие войск НАТО на Украине и разморозка активов – утверждает «Резидент».Автор материала добавляет, что Зеленский настаивает на том, что всё это нужно обсуждать после остановки конфликта, но в Москве отказались от подобной формулы.
  2. гильза Звание
    гильза
    +2
    Сегодня, 06:52
    Странно,почему такие скромные заявления? Почему не объявить о принятии капитуляции со стороны России и разрешении ВС РФ сдаваться и складывать оружие, а в случае отказа "безжалостно уничтожать"? Как-то скромно,чесс слово...
  3. Fangaro Звание
    Fangaro
    0
    Сегодня, 07:28
    На фото в заголовке...
    Если б не видимые нашивки желто-синего и на одном, обычные мужики. И фиг разберешь, военные или охотники, с Новгорода или с Винницы, поздняя весна или ранняя осень.
    Голодные, в миску с горкой, и никакого отпечатка бандеровщины на лицах.
    А после приема пищи опять станут врагами.
    Не за идею, так за корм.
  4. Earl Звание
    Earl
    +1
    Сегодня, 07:32
    Пресса Украины заявляет, будто бы ВСУ получили приказ о соблюдении режима тишины
    Это что, они наконец перестанут завывать про какую-то Щенемырлу?!
  5. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 07:40
    Насчёт тишины, обычный селюковский обман. Может по Москве 5-го не будет прилетать. Новая Москва бабахает.