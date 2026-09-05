Глава МИД Франции: Москва проигрывает на фронте, Путин слаб

9 527 31
Глава МИД Франции: Москва проигрывает на фронте, Путин слаб

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро вновь выступил с заявлениями о «тяжёлом положении» России. Заявления звучат особенно лицемерно на фоне нарастающего кризиса внутри самой Франции. Чиновник утверждает, будто Москва терпит полный провал на фронте и в экономике, делая акцент на том, что в России он наблюдает проблемы с моторным топливом.

Барро:



Я с уверенностью говорю: Путин проигрывает. Снова проигрывает. Он слаб.

А кто силён и побеждает? Неужели он с Макроном?..

С бензином в нашей стране действительно всё не просто. Но г-н Барро почему-то не наблюдает другого. Например, того, что только за август 2026 года российские войска взяли под контроль территории, по площади превышающие два Парижа с пригородами. Уже один этот факт ставит под сомнение тезисы Барро о «военном провале» России. В то время как российская армия продолжает наступление на Донбассе и в Запорожской области, формирует котлы для ВСУ на северо-востоке Харьковщины, в том числе подходя к областному центру на расстояние менее 19 км, французский министр предпочитает оперировать громкими, но ничем не подтверждёнными заявлениями.

Примечательно, что Барро упорно не замечает проблем самой Франции. Страна переживает крупнейший экономический и миграционный кризис за последние годы. Только за 2025 год французские власти выдали рекордные 4,5 миллиона видов на жительство, что вызвало серьёзное напряжение в обществе. Министр юстиции Франции уже предложил ввести трёхлетний мораторий на легальную иммиграцию, признав, что страна достигла «предела возможностей» по интеграции приезжих.

Вместо того чтобы заниматься внутренними проблемами, Барро продолжает использовать агрессивную риторику против России, пытаясь скрыть очевидные провалы собственной внешней политики и экономические трудности внутри страны.
31 комментарий
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +16
    Сегодня, 06:53
    Я сначала считал что это сеанс самоуспокоения ,но там всё хуже , это диагноз .Только рубить головы к чёртовой матери .Вариантов нет .
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +2
      Сегодня, 08:15
      Цитата: tralflot1832
      Я сначала считал что это сеанс самоуспокоения ,но там всё хуже , это диагноз .

      Методика отработана - "психушка и смирительная рубашка".
    2. Ilya-spb Звание
      Ilya-spb
      +2
      Сегодня, 08:26
      Тяжелое положение! От Барро муж ушел )))

      Вот он и истерит.
    3. torbas41 Звание
      torbas41
      +1
      Сегодня, 10:04
      А что Вы хотите, если он думает тем, на чем сидит.
  2. Sergey39 Звание
    Sergey39
    +9
    Сегодня, 06:53
    Параллельная реальность. И они все на этой волне, куда делись разумные политики в ЕС? Похоже «селекция» политического бомонда, завела их в тупик.
    1. Schneeberg Звание
      Schneeberg
      +2
      Сегодня, 07:46
      Цитата: Sergey39
      куда делись разумные политики в ЕС?
      Вы подождите немного, и политиками там станут дети мигрантов. Тогда и начнется самое интересное
  3. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    -3
    Сегодня, 07:05
    Отчего бы всероссийский референдум не провести на тему -"Применения ядренного оружия" . Пусть сам народ на референдуму ответит -"Жахнуть " или "Не жахнуть". . . hi
    1. Schneeberg Звание
      Schneeberg
      0
      Сегодня, 07:47
      Цитата: андрей мартов
      Пусть сам народ на референдуму ответит -"Жахнуть " или "Не жахнуть". . .
      Я за то, чтобы "жахнуть"! Двумя руками
  4. silberwolf88 Звание
    silberwolf88
    +2
    Сегодня, 07:12
    Деградация управленцев в эуропах сша налицо … в правительстве невменяемые типы без опыта управления и знания … политические Мурзилки из ниоткуда …
    НО есть и положительное … пусть такие а то ещё умных поставят
    1. mann Звание
      mann
      +7
      Сегодня, 07:24
      Цитата: silberwolf88
      Деградация управленцев в эуропах сша налицо … в правительстве невменяемые типы без опыта управления и знания … политические Мурзилки из ниоткуда …

      То ли дело наше родное правительство, гений на гении сидит и гением погоняет... а какая у нас замечательная глава ЦБ... Европа с США просто умирают от зависти!
  5. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +9
    Сегодня, 07:22
    Глава МИД Франции: Москва проигрывает на фронте, Путин слаб.

    Глубочайшее заблуждение.
    Путин добрый...очень добрый. request
    Я бы на его месте устроил бы масштабный террор для укронациков на всех уголках земного шара.
    В первую очередь уничтожил бы все руководство бандеровцев, потом бы их заместителей, всем сочуствующим бандеровцам устроил бы люстрацию и обструкцию.
    Способов и методов насолить наследникам Бандеры множество... Судоплатов не даст соврать.
    Так что Путин очень добрый, слишком добрый к бандеровцам.
    1. Самоед Звание
      Самоед
      -1
      Сегодня, 08:43
      Да не руководитель он от слова совсем. Все его указы проигнорированы. Кто-то понёс наказание? Ни Богу свечка, ни чёрту кочерга. А уж провозглашённые цели СВО заболтаны на всяких переговорах. Разумеется, он служит правящему классу, тут и к бабке не ходи. А цели этого класса далеки от строительства суверенной страны с гордым населением.
  6. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +2
    Сегодня, 07:23
    Очередной тупой петушара лягушатников...
    При окончании его политической каденции никто его фамилию не вспомнит. И во Франции тоже.
    только за август 2026 года российские войска взяли под контроль территории, по площади превышающие два Парижа с пригородами.

    Впечатляет. Молодцы парни! А сколько инфраструктуры разнесли и укров прикопали.
  7. Комментарий был удален.
  8. АВП 518 Звание
    АВП 518
    +3
    Сегодня, 07:24
    Когда утром открываешь новости!!!
  9. lubesky Звание
    lubesky
    -1
    Сегодня, 07:25
    Гальскому петушаре нечего бояться, их надежно прикрывает линия Мажино! Германия под тяжкими условиями Версаля, армия Франции больше германской и артиллерии у них больше! Ура! wassat
  10. Earl Звание
    Earl
    -2
    Сегодня, 07:25
    Глава МИД Франции: Москва проигрывает на фронте, Путин слаб
    Быть может, глава МИД Франции случайно озвучил сценарий ролевых игр между собой и Макроном? Интересно, кто из них Путиным наряжается?
  11. faiver Звание
    faiver
    +1
    Сегодня, 07:44
    Наполеон яростно плюется на том свете глядя на своим потомков......
    1. Schneeberg Звание
      Schneeberg
      +2
      Сегодня, 07:49
      Цитата: faiver
      Наполеон яростно плюется на том свете глядя на своим потомков......
      Вы чего-то далековато зашли в историю. Плюется де Голль и, возможно, даже и Миттеран тоже wink
      1. faiver Звание
        faiver
        0
        Сегодня, 08:31
        я так понимаю они там всей толпой собрались...... bully
  12. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    -1
    Сегодня, 07:44
    Путин проигрывает. Снова проигрывает. Он слаб.

    Это совершенно неважно, как "играет Путин", т.к. это монархическое мышление (при монархическом мышлении все вертится вокруг личности великого царя, "простой человек" вообще во внимание не принимается).
    Но нам-то важно, как живет простой народ России, это - народное демократическое мышление. Как живет простой народ, весь простой народ, сейчас, сегодня, удовлетворены ли потребности простого народа, какое качество жизни народа, во всех регионах России, каковы перспективы жизни простого народа? Получает ли и делит ли между собой поровну простой народ России налоги и прибыль от всего крупного бизнеса России? Имеет ли народ работу, жилье, достойные условия жизни? Управляет ли простой народ сам своей страной, на всех уровнях власти - федеральном, региональном, местном? Или простой народ может только выбирать из того что дадут, на выборах? Это если бы я пришел в столовую, просто нормально поесть, а мне бы дали меню, где были бы "блюда" - или одна корочка хлеба, или одна сырая брюква, или тарелка вчерашней перловки. Вот вам "выбор блюд", вот вам выборы из предложенных политических партий. А я не могу нормально поесть? А это тебе что, вот партии, вот кандидаты, выбирай из них laughing
  13. Kraskino
    Kraskino
    0
    Сегодня, 08:06
    Уровень жизни в России каждый год ухудшается....даже с бензином в стране проблемы. Санкции с каждым днем все сильнее давят на экономику и благосостояние людей. В каждом военном учебном заведении говорят что наступающая сторона на войне теряет в три раза больше личного состава. Я думаю Россия с этим пока справляется, но так не может длиться долго.
    1. BAI Звание
      BAI
      +2
      Сегодня, 08:26
      В каждом военном учебном заведении говорят что наступающая сторона на войне теряет в три раза больше личного состава.

      Давно уже не так. Генералы живут прошедшей войной. Поэтому и имеем сейчас то, что имеем
  14. SEVERIN Звание
    SEVERIN
    +1
    Сегодня, 08:07
    Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро вновь выступил с заявлениями о «тяжёлом положении» России. Заявления звучат особенно лицемерно на фоне нарастающего кризиса внутри самой Франции. Чиновник утверждает, будто Москва терпит полный провал на фронте и в экономике, делая акцент на том, что в России он наблюдает проблемы с моторным топливом
    - редакция, ну зачем вы выставляете на обсуждение бред больных людей? - пусть им занимаются врачи, а вы должны соблюдать этику общения с пациентами.
  15. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 08:13
    Барро:

    Я с уверенностью говорю: Путин проигрывает. Снова проигрывает. Он слаб.

    А кто силён и побеждает? Неужели он с Макроном?..


    На фото мужик показывает, кто побеждает во Франции:
  16. BAI Звание
    BAI
    +2
    Сегодня, 08:23
    Путин проигрывает. Снова проигрывает. Он слаб.

    Если долго повторять ложь, то в нее сам поверишь. Хотя, если говорить не о России, а о персонально ВВП, то он прав, что добавляет правдивости его лжи
  17. Jovanni Звание
    Jovanni
    0
    Сегодня, 09:16
    Примечательно, что Барро упорно не замечает проблем самой Франции.

    Дык он министр иностранных дел! Чё ему проблемы в самой Франции... Чего вы пристали? Противные...
  18. Жеребливый Звание
    Жеребливый
    0
    Сегодня, 09:29
    Есть такое французское выражение tout-Paris, используется для обозначения высшего парижского света, элиты. Произносится "ту-Пари". В самом деле, тупари они там все.
    Я уже не помню, когда представитель французских властей произносил что-нибудь умное.
    1. otempora o mores Звание
      otempora o mores
      0
      Сегодня, 09:43
      "Je ne me souviens pas de la dernière fois qu'un représentant des autorités françaises a dit quelque chose d'intelligent"

      Je m'en souviens très bien, ça remonte à près de 60 ans et c'était Charles de Gaulle.
      Depuis les pitres sous influence US se sont succédés.
  19. otempora o mores Звание
    otempora o mores
    0
    Сегодня, 09:37
    La france est dirigée par des malades mentaux élus par une population devenue imbécile.
  20. Polak_Polak Звание
    Polak_Polak
    0
    Сегодня, 10:27
    Musiał się nawciągać białego proszku i pyerdoli głupoty!
  21. Failmaster Звание
    Failmaster
    0
    Сегодня, 10:28
    И всу наступают по всем фронтам, наверное?)
    Если на карту не смотреть.