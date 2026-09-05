Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро вновь выступил с заявлениями о «тяжёлом положении» России. Заявления звучат особенно лицемерно на фоне нарастающего кризиса внутри самой Франции. Чиновник утверждает, будто Москва терпит полный провал на фронте и в экономике, делая акцент на том, что в России он наблюдает проблемы с моторным топливом.Барро:А кто силён и побеждает? Неужели он с Макроном?..С бензином в нашей стране действительно всё не просто. Но г-н Барро почему-то не наблюдает другого. Например, того, что только за август 2026 года российские войска взяли под контроль территории, по площади превышающие два Парижа с пригородами. Уже один этот факт ставит под сомнение тезисы Барро о «военном провале» России. В то время как российская армия продолжает наступление на Донбассе и в Запорожской области, формирует котлы для ВСУ на северо-востоке Харьковщины, в том числе подходя к областному центру на расстояние менее 19 км, французский министр предпочитает оперировать громкими, но ничем не подтверждёнными заявлениями.Примечательно, что Барро упорно не замечает проблем самой Франции. Страна переживает крупнейший экономический и миграционный кризис за последние годы. Только за 2025 год французские власти выдали рекордные 4,5 миллиона видов на жительство, что вызвало серьёзное напряжение в обществе. Министр юстиции Франции уже предложил ввести трёхлетний мораторий на легальную иммиграцию, признав, что страна достигла «предела возможностей» по интеграции приезжих.Вместо того чтобы заниматься внутренними проблемами, Барро продолжает использовать агрессивную риторику против России, пытаясь скрыть очевидные провалы собственной внешней политики и экономические трудности внутри страны.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»

Использованы фотографии: kremlin.ru, government.ru, mil.ru, rosguard.gov.ru, мвд.рф, fsb.ru, sledcom.ru, svr.gov.ru, scrf.gov.ru, fso.gov.ru, mchs.gov.ru, genproc.gov.ru, duma.gov.ru, council.gov.ru, mid.ru, minpromtorg.gov.ru, roscosmos.ru, roe.ru, rostec.ru, uacrussia.ru, aoosk.ru, uecrus.com, rosneft.ru, transneft.ru, gazprom.ru, rosatom.ru