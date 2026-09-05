Киев соврал о «перемирии» и дождался «Цирконов» по металлургическому комбинату

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Киев соврал о «перемирии» и дождался «Цирконов» по металлургическому комбинату

Украинское военно-политическое руководство посчитало, что своим вбросом о «приказе командования по введению режима перемирия с 5 по 8 сентября» сможет перехитрить Москву и остановит ту систематическую боевую работу, которая ведут российские Вооружённые силы. Финт не удался.

Российские войска в ночное и утреннее время суток осуществили и продолжают осуществлять нанесение ударов по тыловым объектам противника.

Поступают сообщения о том, что под массированным ударом цели в Днепропетровской области. Ракетным ударом поражены цеха Днепровского металлургического комбината в Каменском (Днепродзержинске). На месте прилётов разгорелся мощный пожар. Поступают сообщения о том, что предприятие обесточено, и что на нём поражено дорогостоящее промышленное оборудование.



По последним сведениям, по объектам в Каменском прилетели порядка восьми «Цирконов», в отношении которых на днях на Украине заявляли, что «не такие уж они и гиперзвуковые, а потому легко перехватываются».

Металлургический комбинат - стратегическое для Украины предприятие. Его работа обеспечивала производство в том числе военной продукции, а также шла на экспорт, подпитывая экономику киевского режима. Местные паблики пишут, что даже если по заводу не будет нанесено новых ударов, восстановление цикла его работы может занять несколько месяцев - в лучшем для Украины случае.

Также в ночное время суток и в утренние часы удары были нанесены по объектам ТЭК в Диканьке Полтавской области и по портовой инфраструктуре Одесской области.
25 комментариев
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  1. belost79 Звание
    belost79
    +25
    Сегодня, 07:05
    Похоже, сделанное ранее заявление Путина, что СВО на Украине перерасло в настоящую войну - это не просто слова. Систематически начали уничтожать экоромический и производственный потенциал противника, все по-взрослому. И не обращают внимание на всякие одностороннии "перемирия". Это внушает надежду, что нацистский режим на Украине реально задавят.
    1. alexputnik17 Звание
      alexputnik17
      +4
      Сегодня, 07:16
      Главное чтобы перед матрасовскими переговорщиками не прогнулись снова.
      Перестаëте делиться разведданными, формировать полетные задания и прочее, потом разговоры. А так, времени на вас нет, у России форумы и саммиты. И вообще она в изоляции. laughing
      1. Охотовед 2 Звание
        Охотовед 2
        0
        Сегодня, 08:02
        по объектам в Каменском прилетели порядка восьми «Цирконов»

        Я конечно понимаю,:что объекты по которым ударили наверное важные, но Циркон это ПКР - может начинать их по назначению применять, по судам идущим в Одессу??? Удары геранями как-то не останавливают особо одарённых, пора их топить уже.
        1. Проксима Звание
          Проксима
          +2
          Сегодня, 08:33
          Очень отрадная новость! good Как ни странно, металлургический комбинат более уязвим, чем допустим НПЗ. Возьмём сердце чёрной металлургии доменную печь, которая работает беспрерывно десятилетиями. Остановить её эксплуатацию нажатием кнопки невозможно, она останавливается (для планового ремонта например) НЕДЕЛЯМИ! Малейшая технологическая неполадка и сверхдорогостоящее сооружение можно смело разбирать по кирпичикам и резать автогеном, а тут "Цирконы".
        2. LIONnvrsk Звание
          LIONnvrsk
          +2
          Сегодня, 08:44
          Украинское военно-политическое руководство посчитало, что своим вбросом о «приказе командования по введению режима перемирия с 5 по 8 сентября» сможет перехитрить Москву и остановит ту систематическую боевую работу,

          Скакуасы из шаровар готовы выскочить, лишь бы получить передышку.
          Київ INFO вчера в обед с радостью писал:
          Киевляне в воскресенье впервые за долгое время спокойно и без тревоги проживут день: во время визита Виткоффа и Кушнера в Киев рycня должна прекратить все удары
          Потом ближе к вечеру на фоне продолжавшихся весь день наших ударах писал уже несколько неуверенно:
          Виткофф и Кушнер сначала отправятся в Москву, а уже в воскресенье приедут в Киев: Украина гарантирует тишину в воздухе на время их визита и ожидает от России зеркального прекращения ударов, — Зеленский
          Затем в 23-30 : Режим прекращения огня вводится сторонами с 00:00 5 сентября до 23: 59 8 сентября. Силы обороны получили соответствующий приказ
          А ровно в 00-01 :
          КИЇВ - ТРИВОГА! В укриття!
          Вот вам и прекращение огня!
          И через 17 минут: Хто в курсі, це вже перемирʼя? 🤔
          Потом до 8-ми утра тревогу еще семь раз объявляли.
          1. 30 вис Звание
            30 вис
            +1
            Сегодня, 09:37
            Цитата: LIONnvrsk
            КИЇВ - ТРИВОГА! В укриття!

            [/quote][quote=LIONnvrsk]Хто в курсі, це вже перемирʼя?

            Вот на фига вам быть в курсе ..Вы ж переможци ! И омэрыга з вамы . . Скачите , выше ножку фрау мадам , пани та паны .. Прыг , скок , прыг , скок . За вас думает зеля и сорос .
          2. Андрей Николаевич Звание
            Андрей Николаевич
            +1
            Сегодня, 09:41
            Киевляне, в силу своего скудоумия, так и не поняли что после скаканий с речевками о "москаляке и гиляке" вслед полетят ракеты. Теперь, пожинают плоды. Ну, ничего не поделаешь. Такова их судьба.
        3. bayard Звание
          bayard
          0
          Сегодня, 10:28
          Цитата: Охотовед 2
          но Циркон это ПКР - может начинать их по назначению применять, по судам идущим в Одессу???

          Топить гражданские суда не имеющие ПВО и качественной РЭБ можно чем угодно , хоть старыми дозвуковыми ПКР , хоть торпедами с ПЛ , хоть ФАБ с УМПК . Вероятно удары беспилотниками с БЧ в 50-90 кг. предпринимаются для того чтоб быстро не тонули и не гибли экипажи из иностранных граждан . А вот по металлургическому заводу аж 8 "Цирконов" ... Оно понятно что "чтоб наверняка" и с высоким проникающим эффектом . А быть может на том заводе военная техника , боеприпасы и\или какие-то "вспомогательные производства" находились . Может даже в подземных защищённых цехах как на Азовстали . Вот для этого ГЗР самое то - чтоб пробить до подземных галерей . Сам факт применения 8-и "Цирконов" по одному объекту уже удивительно , а значит цель того стоила .
      2. Ilya-spb Звание
        Ilya-spb
        +2
        Сегодня, 08:25
        Надо "двоих из ларца Трампа" вежливо принять, накормить, можно поросенка с хреном дать,
        и отправить восвояси, если откажутся принимать капитуляцию Украины.
        1. 30 вис Звание
          30 вис
          +1
          Сегодня, 09:39
          Цитата: Ilya-spb
          Надо "двоих из ларца Трампа" вежливо принять, накормить, можно поросенка с хреном дать,
          и отправить восвояси, если откажутся принимать капитуляцию Украины.

          А можно дать и хрен без поросёнка . Тем более , что поросёнок не кошерная еда для иудеев . drinks
    2. mitrich Звание
      mitrich
      -1
      Сегодня, 09:11
      Подождите приезда амеровского десанта и предстоящих "выборов". Всё может поменяться, как уже не раз было.
      И снова зомбоСМИ переобуются в полёте и начнут вдувать в уши населения, что это гениальнейшее решение, никогда не ошибающегося и не врущего Лидера.
  2. Виктор Ленинградец Звание
    Виктор Ленинградец
    +15
    Сегодня, 07:10
    Странная политкорректность наблюдается на ВО:
    Не смотря на однозначное отношение к нынешним властям на Украине, авторы подобострастно именуют населённые пункты переименованиями оккупантов. Мало ли как наши враги именуют города на временно оккупированной территории СССР. Россия, как правопреемница Советского Союза имеет полное право, а чтя память павших за Родину просто должна называть их подлинными именами, а не кличками, присвоенными им выкидышами Бандеры.
    А так - новость хорошая, спасибо.
  3. silberwolf88 Звание
    silberwolf88
    +6
    Сегодня, 07:14
    Шумеры врут всегда … поэтому выносим в хлам всё без оглядки … это правильно и полезно
  4. Earl Звание
    Earl
    +4
    Сегодня, 07:22
    по объектам в Каменском прилетели порядка восьми «Цирконов», в отношении которых на днях на Украине заявляли, что «не такие уж они и гиперзвуковые, а потому легко перехватываются»
    Ну как, перехватили?
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +2
      Сегодня, 08:28
      Цитата: Earl
      по объектам в Каменском прилетели порядка восьми «Цирконов», в отношении которых на днях на Украине заявляли, что «не такие уж они и гиперзвуковые, а потому легко перехватываются»

      Ну как, перехватили?

      У них там вообще враньё и путаница с заявлениями и отчётами о перехватах ракет. 27 августа украинская ППО бодро отчиталась аж о 7-ми сбитых баллистических ракетах "Искандер" (фото слева), а в итоговой сводке за весь август (фото справа) упомянута только одна сбитая баллистическая ракета "Искандер", что явно ближе к истине. Сами себя публично опровергли. request yes
  5. Levinstein Звание
    Levinstein
    +5
    Сегодня, 07:34
    в ночное время суток и в утренние часы удары были нанесены по объектам ТЭК в Диканьке
    ---------------------------
    Вот и наступили "Вечера на хуторе близ Диканьки"
    1. Отставной старлей Звание
      Отставной старлей
      +3
      Сегодня, 08:04
      Вот и наступили "Вечера на хуторе близ Диканьки"

      Не, скорее это утренняя побудка ххлов после вечернего загула.
  6. faterdom Звание
    faterdom
    +4
    Сегодня, 07:48
    Не, Володимер, не то слово ты сказал. Видишь -не действует.
    Лайфхак тебе: "капитуляция" поможет избежать дальнейших обстрелов. Но не трибунала.
  7. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 07:53
    Цитата: belost79
    Систематически начали уничтожать экоромический и производственный потенциал противника, все по-взрослому.
    Это давно надо было делать! И не оглядываясь ни на кого!
  8. Сергей3 Звание
    Сергей3
    +1
    Сегодня, 08:02
    Не понимаю, зачем цирконы для уничтожения обычного предприятия?! Да, для качественного уничтожения такого завода гераней надо пол сотни, но это всё равно дешевле 8 цирконов. В этой новости что то не договорено, видимо там были подземные командные центры либо подземные цеха.
  9. Kraskino
    Kraskino
    -7
    Сегодня, 08:15
    Конечно ударами по НПЗ России Украина открыла ящик Пандоры. И сейчас война переходит плавно в широкоформатный режим. Но я думаю для чего-то Украина накапливает запасы ракет, и своих и заграничных. И они в ближайшее время куда-то полетят. Так-же накапливается и потенциал в армии. Вспомним что не так давно украинская армия отвоевала большую часть территории с большими населенными пунктами, которые русская армия захватила.
  10. BAI Звание
    BAI
    -2
    Сегодня, 08:20
    В налете на ГАЗ 6 июня 1943 года участвовало 150 самолетов, сбросили 250 тонн бомб. И не смогли вывести завод из строя (еще 7 налетов понадобилось). А тут всего 8 ракет на завод, который строился , учетом ядерной войны.
    Да он через несколько часов заработает.
  11. Донна_Роза_дАльвадорес Звание
    Донна_Роза_дАльвадорес
    0
    Сегодня, 09:10
    Министерство обороны: целями атаки стали:
    в Днепропетровской области — комбинат "Каметсталь" и Днепровский металлургический завод, отвечающие за выпуск продукции для военного производства;
    в Николаевской — логистический центр, где хранят товары двойного назначения, и электроподстанция;
    в Одесской — сухогруз с вооружением и склад с имуществом украинской армии;
    в Киевской — логистический центр, площадки хранения и распределения топлива для ВСУ, центр радио- и радиотехнической разведки.
    В министерстве уточнили, что бойцы использовали для удара высокоточное оружие наземного базирования и дроны большой дальности. - РИА
  12. Roman_4 Звание
    Roman_4
    -1
    Сегодня, 09:36
    Цитата: Проксима
    Очень отрадная новость! good Как ни странно, металлургический комбинат более уязвим, чем допустим НПЗ. Возьмём сердце чёрной металлургии доменную печь, которая работает беспрерывно десятилетиями. Остановить её эксплуатацию нажатием кнопки невозможно, она останавливается (для планового ремонта например) НЕДЕЛЯМИ! Малейшая технологическая неполадка и сверхдорогостоящее сооружение можно смело разбирать по кирпичикам и резать автогеном, а тут "Цирконы".

    Ну да, 4-ый год, Новость была бы еще отраднее, если бы прилетело и положило тот режим с которым воюем. А так склад тут, склад там , домна там, домна тут. Так складов и домен не напасешься пока до режима доберёмся.(хотя ВВП сказал что режим не трогаем , потому что надож с кем то договариваться) Склады и домны приказов не отдают, но страдают в первую очередь почему то.
    1. Сергей3 Звание
      Сергей3
      -1
      Сегодня, 10:03
      Курочка по зёрнышку клюёт. С начало надо остановить всю без исключения промышленность, а затем внешние поставки. Почему не делают всё сразу одномоментно? Это спровоцирует более серьёзную войну: нападение на Калининградскую область, Белоруссию и прямой ввод европейских войск на украину. Тогда точно придётся переходить на глобальный ядерный удар.