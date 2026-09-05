Киев соврал о «перемирии» и дождался «Цирконов» по металлургическому комбинату
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Украинское военно-политическое руководство посчитало, что своим вбросом о «приказе командования по введению режима перемирия с 5 по 8 сентября» сможет перехитрить Москву и остановит ту систематическую боевую работу, которая ведут российские Вооружённые силы. Финт не удался.
Российские войска в ночное и утреннее время суток осуществили и продолжают осуществлять нанесение ударов по тыловым объектам противника.
Поступают сообщения о том, что под массированным ударом цели в Днепропетровской области. Ракетным ударом поражены цеха Днепровского металлургического комбината в Каменском (Днепродзержинске). На месте прилётов разгорелся мощный пожар. Поступают сообщения о том, что предприятие обесточено, и что на нём поражено дорогостоящее промышленное оборудование.
По последним сведениям, по объектам в Каменском прилетели порядка восьми «Цирконов», в отношении которых на днях на Украине заявляли, что «не такие уж они и гиперзвуковые, а потому легко перехватываются».
Металлургический комбинат - стратегическое для Украины предприятие. Его работа обеспечивала производство в том числе военной продукции, а также шла на экспорт, подпитывая экономику киевского режима. Местные паблики пишут, что даже если по заводу не будет нанесено новых ударов, восстановление цикла его работы может занять несколько месяцев - в лучшем для Украины случае.
Также в ночное время суток и в утренние часы удары были нанесены по объектам ТЭК в Диканьке Полтавской области и по портовой инфраструктуре Одесской области.
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