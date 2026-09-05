Литва и Латвия рассматривают возможность прекращения транзита российского зерна. Об этом пишут западные СМИ. Причина «озабоченности» прибалтов - резкое наращивание Россией поставок по балтийскому маршруту после того, как украинские атаки на черноморские порты в значительной степени осложнили использования основного экспортного коридора.По данным аналитиков, в августе запросы на железнодорожные перевозки зерна в балтийские порты достигли 5 млн тонн – этот показатель почти сравнялся с объёмами, направляемыми в Новороссийск. Основной поток идет через Латвию, и уже в следующем месяце объемы поставок могут резко вырасти.Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс заявил:Интересные у них ценности...Политические элиты Прибалтики традиционно отличаются ярко выраженной русофобской позицией, что проявляется в последовательном сворачивании русского языка в образовании и публичном пространстве. На этом фоне решение о блокировке транзита выглядит не столько экономическим, сколько политическим шагом.Однако вполне понятно, что провокаций на Балтике руками те же прибалтов ожидать в связи с этими заявлениями Риги и Вильнюса стоит. Кстати, а входит ли в круг наших, российских, ценностей пребывание в порту Клайпеды крупного танкера-газовоза? Не нарушает ли это присутствие экологический баланс Балтийского моря и не угрожает ли российской окружающей среде?

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