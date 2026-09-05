«Противоречит интересам»: Прибалтика хочет прекратить транзит российского зерна

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«Противоречит интересам»: Прибалтика хочет прекратить транзит российского зерна

Литва и Латвия рассматривают возможность прекращения транзита российского зерна. Об этом пишут западные СМИ. Причина «озабоченности» прибалтов - резкое наращивание Россией поставок по балтийскому маршруту после того, как украинские атаки на черноморские порты в значительной степени осложнили использования основного экспортного коридора.

По данным аналитиков, в августе запросы на железнодорожные перевозки зерна в балтийские порты достигли 5 млн тонн – этот показатель почти сравнялся с объёмами, направляемыми в Новороссийск. Основной поток идет через Латвию, и уже в следующем месяце объемы поставок могут резко вырасти.

Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс заявил:

Экспорт российского зерна с использованием литовской инфраструктуры противоречит нашим ценностям.

Интересные у них ценности...

Политические элиты Прибалтики традиционно отличаются ярко выраженной русофобской позицией, что проявляется в последовательном сворачивании русского языка в образовании и публичном пространстве. На этом фоне решение о блокировке транзита выглядит не столько экономическим, сколько политическим шагом.

Однако вполне понятно, что провокаций на Балтике руками те же прибалтов ожидать в связи с этими заявлениями Риги и Вильнюса стоит. Кстати, а входит ли в круг наших, российских, ценностей пребывание в порту Клайпеды крупного танкера-газовоза? Не нарушает ли это присутствие экологический баланс Балтийского моря и не угрожает ли российской окружающей среде?
45 комментариев
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  1. Andobor Звание
    Andobor
    +2
    Сегодня, 07:32
    Сорвав зерновую сделку, запад должен был заранее побеспокоиться о балтийском направлении, наши там мощности ограничены, а есть ли они в Прибалтике вообще.
    Когда Запад начнет скулит о голодающей Африке, мы предложим им экспорт через Прибалтику, если там есть мощности.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 09:30
      Цитата: Andobor
      запад должен был заранее побеспокоиться о балтийском направлении, наши там мощности ограничены, а есть ли они в Прибалтике вообще.

      По данным Reuters, после ударов украинских дронов Россия начала перенаправлять зерновые потоки в порты Прибалтики. Основной объём идёт через Латвию, и в следующем месяце поставки могут резко вырасти.
      1. Andobor Звание
        Andobor
        0
        Сегодня, 09:40
        Цитата: carpenter
        По данным Reuters, после ударов украинских дронов Россия начала перенаправлять зерновые потоки в порты Прибалтики. Основной объём идёт через Латвию, и в следующем месяце поставки могут резко вырасти.

        Украинские удары сорвавшие зерновую сделку организовал Запад, потери Украины они компенсировали Норвежским платежём 9 млр. это и есть весь зерновой экспорт Украины, снабжение ВСУ все через Польшу направить, естественно они и Прибалтику решили закрыть, об этом и статья.
  2. Отставник2012 Звание
    Отставник2012
    +1
    Сегодня, 07:37
    Но что,в самом деле,в Клайпеде делает крупный танкер-газовоз? Доставил туда газ и нефть,видимо.....
    1. Володин Звание
      Володин
      +5
      Сегодня, 07:40
      Цитата: Отставник2012
      Но что,в самом деле,в Клайпеде делает крупный танкер-газовоз? Доставил туда газ

      Он там пришвартован как газовый хаб - давно стоит...
  3. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +1
    Сегодня, 07:37
    Экспорт российского зерна с использованием литовской инфраструктуры противоречит нашим ценностям.

    Странно, что наши вообще через прибалтов что то поставляют. И странно что эти кильки вякают. Надо полагать, это в ЕС идет, где прибалты, вякая, с руки кормятся.
    1. Andobor Звание
      Andobor
      +3
      Сегодня, 07:45
      Цитата: alexputnik17
      Странно, что наши вообще через прибалтов что то поставляют.

      Что там странного, Черноморский экспорт закрыт, свои мощности на Балтике ограничены.
      1. urik62 Звание
        urik62
        +2
        Сегодня, 09:04
        Через Белоруссию надо, у них же креветки свои есть, значит и море тоже.
        1. Andobor Звание
          Andobor
          +2
          Сегодня, 09:06
          Цитата: urik62
          Через Белоруссию надо, у них же креветки свои есть, значит и море тоже.

          Белорусское море тоже в Прибалтике.
          1. Lako Звание
            Lako
            -2
            Сегодня, 09:36
            Нет у нас там моря. С 2022 года. Не умеем мы договариваться. Калийные удобрения, как альтернатива порту Клайпеда, везут через Мурманск. Но похоже порты Балтии без работы не останутся. Российские торгаши помогут. Латвия и Литва им ударные БПЛА на Питер, а они им зерно для Европы. Ну, кто здесь ещё, про даухстульчатых вякнет?
            1. Andobor Звание
              Andobor
              0
              Сегодня, 09:43
              Цитата: Lako
              Но похоже порты Балтии без работы не останутся.

              Зерновую сделку сорвал Запад, закрыв Чёрное море, закрывает и Прибалтику, статья об этом.
              1. Lako Звание
                Lako
                -1
                Сегодня, 09:49
                То есть, то что Россия осуществляет перевалку зерна через порты враждебных стран Балтии,обеспечивая им прибыль, вас не напрягает?
                1. Andobor Звание
                  Andobor
                  +1
                  Сегодня, 09:53
                  Цитата: Lako
                  Россия осуществляет перевалку зерна через порты враждебных стран Балтии,обеспечивая им прибыль, вас не напрягает?

                  Большинство россиян ездят на автомобилях враждебных стран и не напрягаются.
                  1. Lako Звание
                    Lako
                    -1
                    Сегодня, 10:02
                    Понятно. Поэтому и война, с какой то зачуханной Украиной, четыре года идёт, что никто не напрягается.
                    1. Andobor Звание
                      Andobor
                      0
                      Сегодня, 10:08
                      Цитата: Lako
                      Поэтому и война, с какой то зачуханной Украиной, четыре года идёт

                      Война не с Украиной идёт, она зачухонная, война идёт с глобалистким Западом, Запад тоже неоднородный, а этот мы укатываем.
                      1. Lako Звание
                        Lako
                        0
                        Сегодня, 10:22
                        Не тешьте себя иллюзией.Поставка вооружений, финансовая поддержка и юбеспечение разведданными, это ещё не участие в войне. США тоже гнали конвои с техникой в СССР, во время второй мировой, а в войну вступили только в 1944 году. Если бы НАТО задействовало весь свой потенциал и регулярные части, то шансов ни у вас ни у нас не было бы. Кроме как ответить ядерным оружием. Но речь не об этом, речь о том, что страны Балтии занимают самую враждебную позицию, по отношению к России в Европе, а может и в мире. А сейчас оказывается, что через их порты идёт перевалка российского зерна. Я не удивлюсь если ещё и украинское, через Россию туда повезут.
    2. Баюн Звание
      Баюн
      0
      Сегодня, 09:16
      Реальность отличается от телекартинки и постов всезнающих блогеров-инсайдеров. Знакомство с ней, непричастных к делу, вызывает у них состояние: "Если правда оно, ну хотя бы на треть. Остается одно, взять, да и лечь помереть"..
    3. mitrich Звание
      mitrich
      -1
      Сегодня, 09:20
      Доручкались бонзы с гнилым западом, из огня да в полымЯ. Куда не кинь, везде клин, уважаемые партнёры и дорогие соседи по периметру.
      В данном случае, долеопольдились с лимитрофами, что уже и эти шавки нас ни в хрен не ставят.
      ПыСы: бить по ним н.б. сразу, как через них шумерские бплв пошли на Россию.
      Тогда бы и наши порты на Балтике были в не такой опасности.
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 07:37
    Там всё мутно ,латвийские фермеры вытащили это на свет - когда их зерно начали отправлять в конец очереди на экспорт .Вот такие они прибалты ,мальца хотели заработать на российском зерне 20- 40 $ с тонны.А как же европейская солидарность ?Как торговали так и будут торговать .Сейчас вроде 50$ дисконт - бешеные деньги ,к чёрту эту Украину . wassat
  5. faiver Звание
    faiver
    +8
    Сегодня, 07:41
    т.е. мы сами даем этим шакалам зарабатывать на нашем зерне и при этом брехать в нашу сторону, позиция Кремля крайне не адекватна.....
  6. Earl Звание
    Earl
    +8
    Сегодня, 07:41
    Странно, что в российские ценности входит пополнение бюджетов прибалтийских зигующих карликов.
  7. Andobor Звание
    Andobor
    +3
    Сегодня, 07:42
    Вообще-то Путин уже списал 1% ВВП на срыв зерновой сделки, - Черноморский экспорт зерна и нефти, видно и на Прибалтику сильно не рассчитывал.
  8. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    0
    Сегодня, 07:47
    Какое вообще дело прибалтийским тиграм до зерна? Конечные покупатели зерна серьезные дядьки и политический курс прибалтики им без разницы и никто чухонцев даже и не спросит. Но надо же прибалтам вонь распространить.
    1. Andobor Звание
      Andobor
      +1
      Сегодня, 07:51
      Цитата: Младший рядовой
      Конечные покупатели зерна серьезные дядьки и политический курс прибалтики им без разницы и никто чухонцев даже и не спросит.

      Когда Запад срывал зерновую сделку он наверняка и о Прибалтике побеспокоился, поведение чухонцев предопределено заранее.
  9. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +5
    Сегодня, 07:52
    Удивительно, что "вставая с колен" не удосужились озаботиться морским портом, способным вывозить продовольствие
    1. Andobor Звание
      Andobor
      -1
      Сегодня, 08:09
      Цитата: Schneeberg
      Удивительно, что "вставая с колен" не удосужились озаботиться морским портом, способным вывозить продовольствие

      Озаботились, лет 25 назад построили зерновые терминалы на Черном и Азовском море, что и лгочно от туда экспорт зерна идёт, сейчас их закрыли, странно было бы думать что закрывая они не побеспокоились о полностью контролируемой Прибалтике.
    2. Младший рядовой Звание
      Младший рядовой
      0
      Сегодня, 08:10
      Много чего не удосужились. Даже НПЗ не переклеили под стандарты. Проклятый капитализм.
  10. SEVERIN Звание
    SEVERIN
    +3
    Сегодня, 07:56
    Политические элиты Прибалтики традиционно отличаются ярко выраженной русофобской позицией, что проявляется в последовательном сворачивании русского языка в образовании и публичном пространстве. На этом фоне решение о блокировке транзита выглядит не столько экономическим, сколько политическим шагом
    - политические элиты трибалтики на столько же бессовестны, на сколько бессовестны и российские элиты - сколько раз говорили и писали о русофобстве трибалтов и воинственном моразме, вот о бессовестности российских элит редакция умалчивает - бабло все элиты уравнивает в отсутствии морали, и не надо мне говорить о наполняемости бюджета - на СВО гибнут люди, оплачивая своей кровью, бессовестность российских элит!
    1. Уарабей Звание
      Уарабей
      -2
      Сегодня, 08:07
      Что за манера у щирых вечно следить за чужими элитами?... За своими следите.
      1. SEVERIN Звание
        SEVERIN
        +1
        Сегодня, 08:10
        Вот и я о чем - деньги не пахнут, но зато трибалты и наши олигархи наживаются на войне.
    2. NordOst16 Звание
      NordOst16
      +1
      Сегодня, 08:51
      Цитата: SEVERIN
      и не надо мне говорить о наполняемости бюджета

      А где тогда брать средства на ведение боевых действий и на поддержание экономики? Средства из воздуха не берутся.
      1. Сибирский цирюльник Звание
        Сибирский цирюльник
        0
        Сегодня, 08:59
        Стимулировать внутреннее потребление,прежде всего
        1. NordOst16 Звание
          NordOst16
          -1
          Сегодня, 09:02
          В условиях санкций и огромных военных расходов такое не сделаешь, война съест любое количество ресурсов.
        2. Andobor Звание
          Andobor
          +1
          Сегодня, 09:05
          Цитата: Сибирский цирюльник
          Стимулировать внутреннее потребление,прежде всего

          Цена зерна на внутреннем рынке 10000 руб. хлеба и печенюшек я больше не съем, свинины и курицы тоже, а на внешних рынках зерно более 20000 в рублях если.
      2. SEVERIN Звание
        SEVERIN
        -1
        Сегодня, 09:30
        NordOst16 -
        А где тогда брать средства на ведение боевых действий и на поддержание экономики? Средства из воздуха не берутся
        - если мозги есть то думай, а вести коммерцию с врагом, да ещё во время войны - аморально!
        1. NordOst16 Звание
          NordOst16
          +1
          Сегодня, 10:22
          Цитата: SEVERIN
          - если мозги есть то думай

          А ещё звёздочку с неба снять, не знаю как, но снимите.
          Вот, видимо, умные люди подумали и приняли решение, что лучше быть аморальными, но живыми и сытыми чем гордыми, но голодными. И что-то мне подсказывает, что добрая часть населения РФ с радостью на это согласилась.
          Цитата: SEVERIN
          а вести коммерцию с врагом, да ещё во время войны - аморально!

          Насколько аморально спонсировать западные технологические компании, путём покупки электроники и других инженерных приблуд, чтобы сидеть на данном форуме и писать гневные комментарии.
  11. drags33 Звание
    drags33
    0
    Сегодня, 08:08
    Экспорт российского зерна с использованием литовской инфраструктуры противоречит нашим ценностям.

    Даже интересно стало - а какие у политических проституток ценности?
    1. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      0
      Сегодня, 09:44
      Наверное, такие же точно, как у неполитических ---- , €€€ $$$ Ничего другого
  12. Fangaro Звание
    Fangaro
    0
    Сегодня, 08:21
    Цитата: faiver
    т.е. мы сами даем этим шакалам зарабатывать на нашем зерне и при этом брехать в нашу сторону, позиция Кремля крайне не адекватна.....


    А как мы узнаём "позицию Кремля"?
    Вы пробовали себя подставить на место Путина, Володина или Гурулева?
  13. Andobor Звание
    Andobor
    -2
    Сегодня, 08:25
    Прежде чем срывать зерновую сделку, - перекрыть российский экспорт зерна и нефти через Чёрное море, они озаботились компенсациям от срыва Украине, раскулачили Норвегию, которая хорошо заработала на нефтегазовом кризисе, Норвегия заплатила Украине 9 млр. а это весь украинский зерновой экспорт, побеспокоились и перекрытии Прибалтики, которую они полностью контролируют, Путин это отлично понимает, потому 1% ВВП на это уже списал.
  14. urik62 Звание
    urik62
    +3
    Сегодня, 09:01
    А каким образом интересно оказалось, что зерно поперло через Прибалтику? Черным морем нельзя, а у нас что, в Ленинградской области нет инфраструктуры? Обязательно этим чертям платить деньги?
    1. Andobor Звание
      Andobor
      +1
      Сегодня, 09:10
      Цитата: urik62
      а у нас что, в Ленинградской области нет инфраструктуры? Обязательно этим чертям платить деньги?

      На Балтике у нас два зерновых терминала, мощностью один 7 другой 4 млн. тонн в год, а Россия в год 60 млн. тонн продает.
  15. Mazunga Звание
    Mazunga
    0
    Сегодня, 09:06
    У нас тоже ценности странные волокем элитное зерно в Европку а она в ответ дроны и сброю шумерам)) плюс за транзит лавешку трибалтам отстегиваем уж не знаю кто тут кошернее)) одна надежа на зятька и витька похоже
  16. Maluck Звание
    Maluck
    +2
    Сегодня, 09:09
    Если откровенно, то я в целом сильно удивлен тому, что еще хоть какие то товары идет на экспорт через эти территории. Думал, что они один раз уже стреляли себе в колено.
  17. Reptiloid Звание
    Reptiloid
    0
    Сегодня, 09:41
    противоречит нашим ценностям fellow

    Да неужели? А как же голодающие негры в Африке? Он о них забыл? Когда весь ЕС прям перживал за них! Хотел накормить lol