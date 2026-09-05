После перестрелки — удар: где заканчивается хронология и начинается причинность
4 сентября в 13:12 Владимир Зеленский сообщил о попадании дрона в центральное здание СБУ на Владимирской улице. Он назвал аппарат российским и заявил, что тот был направлен в кабинет руководителя службы. В 13:15 Анатолий Шарий написал: «Это не русские», а в 13:37 объяснил версию точностью попадания и прежним конфликтом. Ответ появился почти мгновенно. Доказательств — нет.
Внутренняя версия легла на хорошо подготовленную почву. За два дня до удара сотрудники СБУ и военнослужащие, связанные с ГУР, стреляли друг в друга во время следственных действий. Затем двум участникам сообщили о подозрении. Новое попадание легко превратилось в продолжение старого конфликта. Но «легко объяснить» и «доказать» — разные вещи.
Три минуты до готового ответа
Зеленский говорил о российском дроне и кабинете руководителя СБУ. Сама служба позднее повторила эту версию, назвала удар целенаправленным и сообщила, что Александр Поклад не пострадал. Шарий предложил другой ответ: не российская атака, а внутренний сигнал на фоне конфликта СБУ и ГУР.
В пользу своей версии он не привёл ни нового документа, ни сведений об исполнителе. Аргумент строился на совпадении во времени, точности попадания и прежней перестрелке. Это было толкование известных событий, а не альтернативное расследование. Оно могло оказаться верным, но доказательств от этого не прибавилось.
В здании были разрушены перекрытие и внешняя стена. По данным мэра Киева Виталия Кличко, к вечеру 4 сентября число пострадавших выросло до двенадцати: девять человек госпитализировали, двое находились в тяжёлом состоянии. Первоначальные сообщения о семи пострадавших были промежуточным счётом. Однако открытые данные не показывают, сколько среди них было сотрудников СБУ, посетителей соседних помещений или прохожих.
Даже тип аппарата установлен не окончательно. BBC назвала аппарат «Шахедом», но опубликованной независимой экспертизы обломков и описания того, как их исследовали, нет. Зеленский и СБУ ограничились словом «дрон». Значит, уже на первом шаге приходится развести факт поражения, официальную атрибуцию и техническое доказательство — три элемента, которые в публичных заявлениях часто сливаются в одну фразу.
Три минуты между официальным сообщением и готовой контрверсией говорят прежде всего о готовности аудитории принять альтернативную версию: предыдущий конфликт уже сделал её понятной. Но скорость распространения показывает спрос на ответ, а не качество доказательств.
Два события и пустое место между ними
Предшествующий эпизод показал материальную основу конфликта: у СБУ и ГУР есть собственная силовая инфраструктура. После стрельбы следствие предъявило разные подозрения сотруднику СБУ и военнослужащему ГУР. В день удара суд освободил обоих под личное поручительство. В публичных материалах нет решения ГУР о силовом ответе.
На вид цепочка стройна: перестрелка, уголовные подозрения, суд, затем удар по зданию СБУ. Именно такая последовательность и подталкивает поставить между событиями стрелку. Но для причинности нужен не календарь, а действие: кто принял решение, кто передал приказ, кто исполнил. Кто получил аппарат? Кто обеспечил его запуск и наведение? Откуда исполнителю было известно расположение нужного помещения? Ни на один из этих вопросов публичные сведения не дают ответа.
Здесь особенно легко подменить механизм мотивом. Возможные обида, выгода или желание послать сигнал не доказывают приказ. Для причинности всё равно нужны носитель решения и материальная цепочка исполнения.
Есть и неудобная для внутренней версии деталь. Оба подозреваемых были освобождены под поручительство. Это не примирение и не оправдание. Но такая процессуальная ступень сама по себе не указывает на переход к немедленной мести. Чтобы соединить её с ударом, всё равно требуется отдельное действие, которого в публичных материалах нет.
Российская версия сталкивается с теми же вопросами. Зеленский и СБУ назвали удар российским, испанский министр иностранных дел осудил его как эскалацию. Эти заявления исходят от заинтересованной стороны и её политических союзников, а не от независимой технической комиссии.
Чтобы версия стала доказательством, потребовались бы ответы на те же вопросы: откуда был запущен аппарат, кто принял решение о цели, как было установлено расположение кабинета, какой именно тип дрона использовался и как это подтверждено независимо. Опубликованной экспертизы обломков нет. BBC назвала аппарат «Шахедом», но без описания того, как обломки исследовали и кто провёл идентификацию.
Отсутствие раннего отдельного сообщения российского Минобороны именно об этом объекте тоже ничего не решает. Военные сводки не обязаны перечислять каждую цель. Отсутствие немедленного сообщения не является ни признанием, ни отрицанием. Строить на нём доказательство любой из версий — значит принять паузу за действие.
Обе стороны используют одну и ту же риторическую ловушку: отсутствие доказательств у противника подаётся как косвенное подтверждение собственной версии. Нет сводки Минобороны — значит, удар внутренний. Нет документа ГУР — значит, российский. Но пустота с обеих сторон не складывается в доказательство ни для одной.
Обе версии опираются на заявления заинтересованных сторон. Ни одна не предъявила материальную цепочку исполнения.
Кабинет руководителя становится личной целью
Центральная деталь обеих версий — кабинет. Зеленский говорил о кабинете руководителя СБУ. Служба связала помещение с Александром Покладом, который временно исполнял обязанности главы ведомства. После этого служебная комната быстро превратилась в личную цель, а попадание — в покушение на конкретного человека.
Проблема в том, что публичные материалы не подтверждают постоянное использование этого кабинета Покладом. Не установлено и его присутствие в здании во время удара. По пересказу в открытых источниках, бывший глава СБУ Василий Малюк говорил, что после начала боевых действий сотрудники перешли на резервные площадки. Первичный текст интервью в доступных материалах не обнаружен, поэтому превращать пересказ в доказательство полного запустения здания нельзя.
Само поражение центрального здания и наличие пострадавших показывают, что объект и его окружение не были пустыми. Но между этим выводом и утверждением о постоянном рабочем кабинете руководителя лежит большая дистанция. Возможны разные объяснения: ограниченное использование, периодические совещания, служебные помещения другого назначения или сохранение кабинета как символической точки управления. Ни одна из этих версий пока не подтверждена.
Поэтому точность попадания усиливает вопрос, но не даёт ответа. Если целью было само здание, помещение руководителя могло иметь служебное или символическое значение. Если удар был внутренним сигналом, потребовалось бы доказать канал передачи сведений о кабинете. Если российским — объяснить, как была установлена цель и откуда известно её значение.
Точность работает на обе версии одинаково. Она показывает, что удар был целенаправленным, но не раскрывает, кто его направил. Официальная формула называет место. Она не раскрывает происхождение аппарата.
Цена скорости
Для России соблазн очевиден: объявить происходящее доказательством полного распада украинского управления. Для Украины — закрыть вопрос указанием на внешнего врага. Факты позволяют сказать меньше.
Конфликт двух силовых инфраструктур сделал взаимное подозрение естественным объяснением следующего удара и заставил систему расходовать доверие на внутренние разбирательства. Это реальная издержка. Но украинские институты продолжают работать, а политический центр — ставить задачи. Говорить о распаде рано.
Перестрелка, подозрения, поручительство, поражённое здание, кабинет и история с персональными данными сотрудников СБУ образуют сильный рассказ. Но рассказ — не механизм.
Обе версии — российская и внутренняя — остаются возможными. Реальный конфликт СБУ и ГУР сделал внутреннюю версию понятной уже через три минуты. Официальные заявления Зеленского и СБУ дали российской версии статус основной. Но ни одна из сторон не предъявила материальную цепочку исполнения. Нет независимого подтверждения типа аппарата, нет документа о решении, нет имени исполнителя.
Окончательная оценка — как юридическая, так и фактическая — требует данных о выбранной цели, происхождении средства поражения и цепочке принятия решения. Публичных заявлений для неё недостаточно. Цена скорости — готовый приговор раньше доказательств. Для вывода о виновнике трёх минут недостаточно.
Информация