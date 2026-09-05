В ВСУ: зачем нам «Богданы» и M777, если из них нечем стрелять

Главным препятствием для массовых закупок дальнобойных патронов является ограниченное производство пороха в мире. Цена на порох для дальнобойных выстрелов выросла с 30 до 300 долларов за килограмм, а очереди на поставки расписаны на годы вперёд.

А зачем нам «Богданы», если из них нечем стрелять?