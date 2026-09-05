В ВСУ: зачем нам «Богданы» и M777, если из них нечем стрелять

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В ВСУ: зачем нам «Богданы» и M777, если из них нечем стрелять

Представитель Краматорского завода тяжёлого станкостроения в интервью украинскому изданию «Оборонка» заявил о критической ситуации с обеспечением ВСУ дальнобойными 155-мм боеприпасами. Сосредоточение государства исключительно на закупках снарядов с дальностью более 30 км создаёт серьёзные риски, поскольку их острая нехватка наблюдается на мировом рынке.

Сейчас зона поражения на фронте составляет около 20 км, тогда как самые распространённые снаряды M107 имеют дальность всего 14 км, что делает работу артиллеристов крайне опасной. При этом артиллерия остаётся критически важной для быстрой остановки пехоты и контрбатарейной борьбы – дроны не способны полностью закрыть все боевые задачи. Об этом рассуждает менеджер в интервью для украинской прессы:



Главным препятствием для массовых закупок дальнобойных патронов является ограниченное производство пороха в мире. Цена на порох для дальнобойных выстрелов выросла с 30 до 300 долларов за килограмм, а очереди на поставки расписаны на годы вперёд.

На этом фоне военные с недоумением реагируют на бравурные заявления из Киева о готовности закупить новую партию САУ «Богдана». КЗВВ, производивший эти гаубицы калибра 155 мм, с начала года не получил ни одного нового заказа от министерства обороны. Как признались на заводе, если контракт не появится в ближайшие месяцы, производство придётся остановить и отправить людей в неоплачиваемые отпуска. При этом управление заводом помалкивает о том, что они всё равно не смогут выполнить госзаказ, так как российская армия уже вплотную подошла к городу, и скоро сам завод может перейти под контроль России.

Ранее появилась информация о том, что завод из Краматорска вывозит критически важное оборудование, чтобы попытаться развернуть производство на других площадках. Украинские эксперты говорят, что делается это с тотальным запозданием. Видимо, не предполагали, что армия России будет стучать в краматорские ворота.

В таких условиях новая партия «Богдан» рискует превратиться в музейные артефакты или просто мишени для ВС РФ. Такая же ситуация складывается и с американскими гаубицами M777, которым также требуются дефицитные боеприпасы.

Комментарий украинского военнослужащего:

А зачем нам «Богданы», если из них нечем стрелять?
12 комментариев
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  1. Сергей3 Звание
    Сергей3
    +3
    Сегодня, 08:06
    Не понял, а краматорский завод почему герани плохо посещают? Непорядок!
    1. BAI Звание
      BAI
      +1
      Сегодня, 08:14
      Я об этом спрашивал, когда оборудование начали вывозить
  2. drags33 Звание
    drags33
    +1
    Сегодня, 08:13
    Главным препятствием для массовых закупок дальнобойных патронов

    Резанула нелепость... Речь идет об орудиях.
  3. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    -2
    Сегодня, 08:20
    Надо признать, что доктрина артиллерии сейчас очень круто пересматривается. Ставка делается на дроны. Это дешевле и эффективней.
    1. Правдодел Звание
      Правдодел
      +1
      Сегодня, 08:44
      Ставка делается на дроны. Это дешевле и эффективней.

      То, что дроны могут быть эффективнее орудий, - факт, но то, что они дешевле снарядов, есть тут некоторый нюанс.
      В нете данные: 152 мм снаряд стоимость - порядка 1000 $, 155 мм - порядка 4000 $.
      Простейший
    2. matwey Звание
      matwey
      0
      Сегодня, 09:29
      Надо признать, что доктрина артиллерии сейчас очень круто пересматривается.


      Не говори глупости, это где вы увидели или услышали про эти пересмотры.
    3. Зодиак Звание
      Зодиак
      +1
      Сегодня, 09:32
      Цитата: Младший рядовой
      Надо признать, что доктрина артиллерии сейчас очень круто пересматривается. Ставка делается на дроны. Это дешевле и эффективней.


      Такое в истории уже было. После русско-японской войны все армии стали делать ставку на пулеметы. Но Первая мировая война показала, что большинство солдат погибло от действий артиллерии. Перед Второй мировой войной стали делать ставку на авиацию, как на главную ударную силу. Но Вторая мировая война показала, что главная ударная роль осталась за артиллерией. Сейчас дроны как главная ударная сила, но дроны со временем научатся перехватывать. А летящий чемодан выпушенный из шестидюймового орудия попробуй перехвати. Рано артиллерию списывать со счетов.
    4. Сергей3 Звание
      Сергей3
      0
      Сегодня, 09:58
      Это дешевле и эффективней.

      Этот вопрос спорный. В данный момент, когда мир в растерянности и нет почти никакого противодействия самым дешёвым дронам, это да, они дешёвые, в самом ближайшем будущем растерянность исчезнет и начнётся гонка разработок защиты от дронов. Дроны придётся сильно усложнять для противодействия защите и дешёвыми они быть перестанут. Повторяю, текущая ситуация - это временное явление, связанное с неповоротливостью бюрократических систем управления глобальных игроков.
  4. smart fellow Звание
    smart fellow
    0
    Сегодня, 09:20
    снаряды M107 имеют дальность всего 14 км

    Максимальная дальность стрельбы 155-мм снарядом M107 составляет около 18 км из орудий со стволом длиной 39 калибров, а не 14 км. Из пушек с более длинным стволом (52 калибра) этот показатель также достигает примерно 18–22 км в зависимости от используемого метательного заряда.
    о критической ситуации с обеспечением ВСУ дальнобойными 155-мм боеприпасами

    Объем производства 155-мм артиллерийских снарядов в Европейском союзе вырос до 2 миллионов единиц в год, что позволило преодолеть прежний дефицит боеприпасов.
    1. свой1970 Звание
      свой1970
      0
      Сегодня, 09:49
      Цитата: smart fellow
      снаряды M107 имеют дальность всего 14 км

      Максимальная дальность стрельбы 155-мм снарядом M107 составляет около 18 км из орудий со стволом длиной 39 калибров, а не 14 км. Из пушек с более длинным стволом (52 калибра) этот показатель также достигает примерно 18–22 км в зависимости от используемого метательного заряда.
      о критической ситуации с обеспечением ВСУ дальнобойными 155-мм боеприпасами

      Объем производства 155-мм артиллерийских снарядов в Европейском союзе вырос до 2 миллионов единиц в год, что позволило преодолеть прежний дефицит боеприпасов.

      Западная газета: За сутки армия Украины тратит столько артиллерийских снарядов, сколько небольшая страна Европы их производит за год
      2023
      "Западное издание Financial Times снова актуализирует тему расхода боеприпасов в ходе украинского конфликта. В статье говорится о том, что украинские войска только за сутки боёв и обстрелов расходуют до 6 тысяч артиллерийских снарядов.

      https://topwar.ru/210452-zapadnaja-gazeta-za-sutki-armija-ukrainy-tratit-stolko-artillerijskih-snarjadov-skolko-nebolshaja-strana-evropy-ih-proizvodit-za-god.html?ysclid=mto0tkay5j978026784
      1. smart fellow Звание
        smart fellow
        0
        Сегодня, 10:27
        В 2023 проблема снарядов была актуальна, а сейчас акцент сместился на дроны.
        В статье говорится о том, что украинские войска только за сутки боёв и обстрелов расходуют до 6 тысяч артиллерийских снарядов.

        6 000 * 365 = 2 190 000
        В результате получаем округленно 2 млн. снарядов. При этом, ВСУ также используют артиллерию калибра 122 мм и 152 мм, снаряды для которой производятся в странах Восточной Европы. Может быть в "6 тысяч артиллерийских снарядов" включены еще и танковые выстрелы калибра 125 мм и 120 мм - так как это не уточняется. А реактивные снаряды для РСЗО относятся к боеприпасам реактивной артиллерии.
        Вообще о недостатке снарядов перестали писать еще год-два назад, а акцент сместился на дроны. Например, писали, что в начале этого года прекратились закупки снарядов из КНДР т.к. текущие потребности полностью закрываются отечественными заводами и даже создаются запасы снарядов.
  5. Ratmir_Ryazan Звание
    Ratmir_Ryazan
    0
    Сегодня, 09:43
    Представитель Краматорского завода тяжёлого станкостроения


    Если Краматорский завод прлизводящий Богданы действительно работает, то это просто удивительная тупость русских генералов. Как по другому можно объяснить тот факт, что завод противника в 10 км и местами менее от фронта продолжает работу все СВО?! Почему его не разобрали до фундамента Х-101, Искандерами, Кинжалами, ФАБами, Геранями?! Это как вообще возможно?!

    Слов нет, позорники. Сколько бойцов погибло от этих Богдан. Сколько сил и средств потрачено на их уничтожение.