В ВСУ: зачем нам «Богданы» и M777, если из них нечем стрелять
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Представитель Краматорского завода тяжёлого станкостроения в интервью украинскому изданию «Оборонка» заявил о критической ситуации с обеспечением ВСУ дальнобойными 155-мм боеприпасами. Сосредоточение государства исключительно на закупках снарядов с дальностью более 30 км создаёт серьёзные риски, поскольку их острая нехватка наблюдается на мировом рынке.
Сейчас зона поражения на фронте составляет около 20 км, тогда как самые распространённые снаряды M107 имеют дальность всего 14 км, что делает работу артиллеристов крайне опасной. При этом артиллерия остаётся критически важной для быстрой остановки пехоты и контрбатарейной борьбы – дроны не способны полностью закрыть все боевые задачи. Об этом рассуждает менеджер в интервью для украинской прессы:
Главным препятствием для массовых закупок дальнобойных патронов является ограниченное производство пороха в мире. Цена на порох для дальнобойных выстрелов выросла с 30 до 300 долларов за килограмм, а очереди на поставки расписаны на годы вперёд.
На этом фоне военные с недоумением реагируют на бравурные заявления из Киева о готовности закупить новую партию САУ «Богдана». КЗВВ, производивший эти гаубицы калибра 155 мм, с начала года не получил ни одного нового заказа от министерства обороны. Как признались на заводе, если контракт не появится в ближайшие месяцы, производство придётся остановить и отправить людей в неоплачиваемые отпуска. При этом управление заводом помалкивает о том, что они всё равно не смогут выполнить госзаказ, так как российская армия уже вплотную подошла к городу, и скоро сам завод может перейти под контроль России.
Ранее появилась информация о том, что завод из Краматорска вывозит критически важное оборудование, чтобы попытаться развернуть производство на других площадках. Украинские эксперты говорят, что делается это с тотальным запозданием. Видимо, не предполагали, что армия России будет стучать в краматорские ворота.
В таких условиях новая партия «Богдан» рискует превратиться в музейные артефакты или просто мишени для ВС РФ. Такая же ситуация складывается и с американскими гаубицами M777, которым также требуются дефицитные боеприпасы.
Комментарий украинского военнослужащего:
А зачем нам «Богданы», если из них нечем стрелять?
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