МИД РФ: при разрешении украинского кризиса США нужно учесть ситуацию «на земле»
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При разрешении украинского кризиса администрации США нужно учесть ситуацию «на земле». А она постоянно меняется, причём не в пользу киевского режима.
Такое заявление сделал в интервью агентству ТАСС заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.
Дипломат заявил:
Вопрос главный – насколько администрация США готова вложиться в поиски реального решения нынешнего кризиса, учитывающего, в том числе, и реалии на земле. Не только первопричины, о которых мы говорим постоянно, но и ту ситуацию, которая меняется постоянно и меняется не в пользу Киева.
Это был комментарий Рябкова по поводу вероятного предстоящего прибытия в Москву переговорщиков от Белого дома Джареда Кушнера и Стивена Уиткоффа.
Замминистра отметил, что после переговоров президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа на Аляске случился ряд событий, которые вызывают большие вопросы. В основном они касаются того, насколько Вашингтон в ходе обсуждения назревших проблем готов придерживаться здравого подхода. А самое главное – станут ли американцы при этом поддаваться влиянию конъюнктуры, в частности, давлению со стороны тех, кому не нужно мирное урегулирование.
Ранее от СМИ поступила информация, что в период с 5 по 6 сентября Россию посетят Уиткофф и Кушнер. Ряд американских медиа утверждает, что они намерены встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, а затем отправятся на переговоры с украинской стороной в Киев.
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