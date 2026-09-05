МИД РФ: при разрешении украинского кризиса США нужно учесть ситуацию «на земле»

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МИД РФ: при разрешении украинского кризиса США нужно учесть ситуацию «на земле»


При разрешении украинского кризиса администрации США нужно учесть ситуацию «на земле». А она постоянно меняется, причём не в пользу киевского режима.

Такое заявление сделал в интервью агентству ТАСС заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

Дипломат заявил:

Вопрос главный – насколько администрация США готова вложиться в поиски реального решения нынешнего кризиса, учитывающего, в том числе, и реалии на земле. Не только первопричины, о которых мы говорим постоянно, но и ту ситуацию, которая меняется постоянно и меняется не в пользу Киева.

Это был комментарий Рябкова по поводу вероятного предстоящего прибытия в Москву переговорщиков от Белого дома Джареда Кушнера и Стивена Уиткоффа.

Замминистра отметил, что после переговоров президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа на Аляске случился ряд событий, которые вызывают большие вопросы. В основном они касаются того, насколько Вашингтон в ходе обсуждения назревших проблем готов придерживаться здравого подхода. А самое главное – станут ли американцы при этом поддаваться влиянию конъюнктуры, в частности, давлению со стороны тех, кому не нужно мирное урегулирование.

Ранее от СМИ поступила информация, что в период с 5 по 6 сентября Россию посетят Уиткофф и Кушнер. Ряд американских медиа утверждает, что они намерены встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, а затем отправятся на переговоры с украинской стороной в Киев.
51 комментарий
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  1. Fishmashin Звание
    Fishmashin
    +13
    Сегодня, 08:47
    Как и о чëм можно договариваться с американинами на чьих руках кровь граждан России, эта страна понимает только силу что наглядно продемонстрировал Иран.
    1. Охотовед 2 Звание
      Охотовед 2
      +8
      Сегодня, 08:51
      Вы совершенно правы. hi США Начали этот беспредел который сейчас творится на украине! Нуланд со своими печеньками и 5 миллиардами $ на госпереворот. am
      Пусть для начала повесят эту старую сволочь…
      1. Fishmashin Звание
        Fishmashin
        +9
        Сегодня, 08:53
        Начали и бодро продолжают снабжая окраину развед.информацией, обеспечивая интернетом, БПЛА, и по факту закулисно управляя конфликтом.
      2. роман66 Звание
        роман66
        +2
        Сегодня, 10:24
        Да и по чину ли первым лицом встречаться с какими-то проходимцами?
    2. ser-pov Звание
      ser-pov
      +6
      Сегодня, 08:52
      Как и о чëм можно договариваться с американинами на чьих руках кровь граждан России, эта страна понимает только силу что наглядно продемонстрировал Иран.

      Трампу перед выборами нужна медийная картинка, что он остановил, не помню уже по счету 15 или 20 конфликт. Потом они с такой же лёгкостью откажутся от всех договорённостей, что собственно было уже не раз...
      1. Fishmashin Звание
        Fishmashin
        +7
        Сегодня, 08:55
        После Ирана американинам верить в принципе нельзя, все подписанные ими бумаги не стоят стоимости этой бумаги, барыги и бандиты с большой дороги которых надо просто мочить.
        1. роман66 Звание
          роман66
          0
          Сегодня, 10:24
          Да и до верить нельзя было.
      2. Ясная Звание
        Ясная
        +2
        Сегодня, 08:56
        МИД РФ: при разрешении украинского кризиса США нужно учесть ситуацию «на земле»

        Ситуацию на земле они учтут, когда полежат пару-тройку суток в этой земле.
        1. Охотовед 2 Звание
          Охотовед 2
          +5
          Сегодня, 09:03
          Цитата: Ясная
          Ситуацию на земле они учтут, когда полежат пару-тройку суток в этой земле.

          Вот и нужно давить на «болевые» точки США! Они отлично обгадились на Ближнем востоке, вот и нужно помогать Ирану сделать положение матрасников ещё хуже.
          С ними можно договориться только с позиции силы!
          1. Ясная Звание
            Ясная
            +1
            Сегодня, 09:08
            Цитата: Охотовед 2
            С ними можно договориться только с позиции силы!

            Прозападная элита России всячески этому противостоит. Посмотрите, кто рвётся в депутаты Госдумы, опять бондаренки и затулины (один не признал Крым российским, другой - запускает в Россию весь среднеазиатский криминал). Чхать они хотели на интересы России.
            1. Охотовед 2 Звание
              Охотовед 2
              +3
              Сегодня, 09:13
              Устал повторять, чтобы ваш голос на выборах не украли, нужно хотя бы на эти выборы прийти!!! Чем выше явка избирателей - тем сложнее становятся манипуляции с подсчётом голосов. Не зря ведь ядро отменило минимальные порог явки на выборы.
              1. Ате_ист Звание
                Ате_ист
                0
                Сегодня, 10:10
                нужно хотя бы на эти выборы прийти

                Не менее важно, что бы на избирательных участках были наблюдатели от оппозиционной партии. Оппозиционная партия у партии власти только одна - КПРФ, остальные - спойлеры и полуспойлеры
              2. Был Мамонт Звание
                Был Мамонт
                0
                Сегодня, 10:12
                Цитата: Охотовед 2
                Устал повторять, чтобы ваш голос на выборах не украли, нужно хотя бы на эти выборы прийти!!! Чем выше явка избирателей - тем сложнее становятся манипуляции с подсчётом голосов. Не зря ведь ядро отменило минимальные порог явки на выборы.

                "Коммунисты, например, давно считают, что проводить голосование надо в один день и очно, на избирательном участке. Вот и сейчас они рекомендуют своим сторонникам проголосовать, у кого есть такая возможность, именно 20 сентября.

                Почему? «СП» попросила прокомментировать этот вопрос депутата Госдумы, секретаря ЦК КПРФ, депутата Тульской городской думы Владимира Исакова.

                — Именно 20-го во второй половине дня начнется подсчет голосов, и подтасовать результаты будет крайне трудно.

                Для прозрачности и справедливости результатов и рекомендуется прийти на избирательные участки очно, в последний день голосования, лучше это сделать после 16 часов. Таким образом вы поможете получить на выборах максимально честный результат."
                "ЦИК сообщил о начале голосования в Госдуму. Одни уповают на ДЭГ, другие — на избирательный участок"
                https://svpressa.ru/politic/article/530438/?hta=1
                К вечеру ясно станет о визите американцев.
            2. Stas157 Звание
              Stas157
              0
              Сегодня, 09:23
              Цитата: Ясная
              опять бондаренки ... не признал Крым российским

              Были какие-то непонятки. Не было буквального не признания. Последние новости про Бондаренко и его позицию. И она однозначна:

              В августе 2026 года, в ходе предвыборной кампании (Бондаренко выдвигался в Госдуму), в эфире «Комсомольской правды» сказал: «Крым входит в состав России. Конечно, однозначно — это часть России». А затем произнёс: «Крым наш, Александр!».
    3. Vulpes Звание
      Vulpes
      0
      Сегодня, 09:02
      Мистер Дмитриефф (уроженец Куева, живший, учившийся и работавший в США) с вами категорически не согласен. Можно даже мриять о туннеле на Аляску, при отсутствии оного на Сахалин.
    4. mitrich Звание
      mitrich
      0
      Сегодня, 09:06
      Опять "наши" бонзы просят кого то и что то учитывать.
      Опять щавхло тухлятиной минских, стамбульских, анкориджских договорняков?
      Опять будут просить просмотреть под данным углом, учесть во внимание, войти в положение?...
      Крепко же заСтенышей за Фаберже держат.
      1. Fishmashin Звание
        Fishmashin
        +1
        Сегодня, 09:07
        Кое кого, кое где менять надо, у власти должны быть люди чьи деньги, дети находятся в стране которой они управляют, Иран не даст соврать.
        1. mitrich Звание
          mitrich
          0
          Сегодня, 09:14
          Так таких у власти 97% минимум. Всё замазаны и всем есть что там терять.
          Поэтому так живём и воюем.
          А Иран, да, пример для всех честных граждан.
        2. Ате_ист Звание
          Ате_ист
          -1
          Сегодня, 09:31
          Кое кого, кое где менять надо

          Так в чем же дело? Приходим на выборы и меняем - выборы для того и существуют.
          Только я не понял из этой фразы, кого на кого менять надо? Если имеете в виду правящую партию ЕР в ГД на КПРФ, то полностью согласен.
          Так что, на выборы то идете?
          1. Fishmashin Звание
            Fishmashin
            +4
            Сегодня, 10:09
            На выборы иду, голосую за коммунистов хотя им не особо верю но за отсутствием иного голосовать буду за них.
          2. Fishmashin Звание
            Fishmashin
            +2
            Сегодня, 10:10
            На выборы иду, голосую за коммунистов хотя им не особо верю но за отсутствием иного голосовать буду за них.
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 08:54
    Поговорить конечно можно ,но примут ли США наши принципы урегулирования.Они что будут неведении до уровня " шнырей"? Поговорят в Москве ,пусть сразу едут на турнир по гольфа к Трпмпу в Ирландию ,а не в Куев.Если надо вызовут зе или он сам к ним примчится. Об Украине без Украины для него больной вопрос.Разговаривать надо .
  3. sergiogerasimo Звание
    sergiogerasimo
    +7
    Сегодня, 08:54
    А разве конфликт должна разрешать не Россия и Украина? При чем здесь США? Они участники конфликта? Или ВВП уже готов опять слить всё?
    1. Всеименазаняты Звание
      Всеименазаняты
      0
      Сегодня, 09:07
      Если Вас ударили палкой, Вы договариваться с тем, кто ударил будете или с палкой? Украина - это палка, которой нас бьют.
      1. Lako Звание
        Lako
        +2
        Сегодня, 09:25
        Если вас ударили палкой, то нужно, сначала, поломать эту палку о голову того, кто ею ударил. Ну а потом, можно и поговорить.
        1. свой1970 Звание
          свой1970
          -1
          Сегодня, 10:02
          Цитата: Lako
          Если вас ударили палкой, то нужно, СНАЧАЛА, поломать эту палку о голову того, кто ею ударил. Ну а потом, можно и поговорить.

          Сначала надо посмотреть - а не сидит ли ударивший вас палкой например в танке - ломать о который палку бессмысленно, а бить надо минимум ПТУРом....
      2. Ате_ист Звание
        Ате_ист
        0
        Сегодня, 09:40
        Украина - это палка, которой нас бьют

        Я бы уточнил: не Украина, а нынешнее политическое руководство Украины.
        К слову сказать, Деникин, Врангель и Колчак тоже были "палками" правящих кругов Франции, Британии и Японии. При этом, большевикам даже в голову не приходило о чем то с ними договариваться. Только "в глаз" и тем и другим
        1. свой1970 Звание
          свой1970
          -1
          Сегодня, 10:10
          Цитата: Ате_ист
          Только "в глаз" и тем и другим

          И как "в глаз" выглядело например с Чехами?
          Которые несчастными 72 000 заняли 7 000 км от Пензы до Владивостока так что там ВСЕ - и белые и красные и зелёные!!!- сидели на попе ровно и не вякали??!!
          Единственные интервенты которые как то воевали с красными - это японцы...
          1. Ате_ист Звание
            Ате_ист
            0
            Сегодня, 10:14
            И как "в глаз" выглядело например с Чехами?

            Чьей победой закончилась война Советской власти с коллаборантами и интервентами?
            Я ответил на ваш вопрос?
            1. свой1970 Звание
              свой1970
              0
              Сегодня, 10:23
              Цитата: Ате_ист
              И как "в глаз" выглядело например с Чехами?

              Чьей победой закончилась война Советской власти с коллаборантами и интервентами?
              Я ответил на ваш вопрос?

              Разницу между "дали в глаз" и спокойно уехали/ ушли/ уплыли из-за своих внутренних проблем - улавливаете?
              Это грубо как если бы сейчас ВСУ свернулись и ушли в Польшу насовсем....
  4. Kraskino
    Kraskino
    -10
    Сегодня, 08:55
    Штаты конечно могут очень все изменить. В любой момент может быть дан зеленый свет на поставки всего оружия Украине....и даже бесплатно. Не говоря уже о санкциях и остальном. В 1940 тоже говорили что шапками забросаем врага. К сожалению таких и здесь большинство.
    1. Всеименазаняты Звание
      Всеименазаняты
      0
      Сегодня, 09:10
      Всё что могут амерзцы и так передают. А сюда по скулежу Трампа - даже больше, чем могут.
    2. Теренин Звание
      Теренин
      +1
      Сегодня, 09:17
      Цитата: Kraskino
      Штаты конечно могут очень все изменить. В любой момент может быть дан зеленый свет на поставки всего оружия Украине....и даже бесплатно. Не говоря уже о санкциях и остальном. В 1940 тоже говорили что шапками забросаем врага. К сожалению таких и здесь большинство.

      Очевидно Кремль это понимает и идёт на приёмы, брифинги ... оттягивая начало полномасштабной войны и укрепляя ВС (ПВО).
      Пример США и Ирана показал, что в драку можно лезть только когда можешь системно бить по врагу хотя-бы год, а в мощном США фантазия с адским битьем Ирана закончилась через пару недель.
    3. matwey Звание
      matwey
      0
      Сегодня, 09:35
      В любой момент может быть дан зеленый свет на поставки всего оружия Украине....и даже бесплатно.

      Вот только скоро не кому будет использовать это вооружение.
    4. свой1970 Звание
      свой1970
      0
      Сегодня, 10:15
      Цитата: Kraskino
      Штаты конечно могут очень все изменить. В любой момент может быть дан зеленый свет на поставки всего оружия Украине....и даже бесплатно. Не говоря уже о санкциях и остальном. В 1940 тоже говорили что шапками забросаем врага. К сожалению таких и здесь большинство.

      Ну бог с ним- поставили бесплатно.
      Что дальше?
      Где профит для США?
      Забесплатно даже СССР не всегда давал ресурсы- с США это в принципе не работает.
      "Где деньги, Зин?!!"(С)
  5. Дилетант Звание
    Дилетант
    +5
    Сегодня, 08:57
    При разрешении украинского кризиса администрации США

    Самая незаинтересованная сторона в прекращении этой войны - это администрация США. Потому что чем дольше и интенсивнее идет эта война, тем больше денег получает американский ВПК. И если раньше, при администрации Байдена, деньги на закупку оружия шли из американеского бюджета, то тепеть Трамп потребовал от Европы оплачивать американское оружие, идущее вна украину. И американцы будут поддерживать эту войну до последнего евро в ЕС и последнего солдата вна украине и в России. Странно, что этого не понимают в МИД РФ.
    1. Aleks1956OU Звание
      Aleks1956OU
      +1
      Сегодня, 09:51
      Да, всё они понимают.
      Просто ничего не получается.

      Нас там не слышат и не услышат.
      Никчему это не приведет.
      Будет как с Афганистаном, Сирией и Ираном.
      Только время и свои проблемы.
      Надо делать свою работу и идти в перед!
      Даёшь все левобережье и Одессу, да и Молдову.
      Вот тогда увидят и побегут!
  6. Vulpes Звание
    Vulpes
    +5
    Сегодня, 09:00
    Вопрос главный – насколько администрация США готова вложиться в поиски реального решения нынешнего кризиса, учитывающего, в том числе, и реалии на земле.

    Вроде взрослые дяди, но уже возраст сказывается. Американцам никакое урегулирование не нужно. Им нужна передышка для их прокси, с целью накачки оружием для последующего первого сокрушительного удара перед полноценным вторжением НАТО.
    1. Ате_ист Звание
      Ате_ист
      0
      Сегодня, 09:56
      Американцам никакое урегулирование не нужно

      Не стоит так все упрощать. Нынешней администрации США остановка боевых действий как раз на руку. Такой бонус перед промежуточными выборами в Конгресс дорогого стоит - республиканцы могут надеяться на большинство и в перспективе на победу на следующих президентских выборах через 2 года. В противном случае большинство получат демократы и какой будет политика США по отношению к РФ еще известно. Скорее всего Трампу под давлением оппозиции придется ввести в действие всеобъемлющие санкции к странам - импортерам нефтегаза из РФ
  7. Ясная Звание
    Ясная
    0
    Сегодня, 09:04
    в период с 5 по 6 сентября Россию посетят Уиткофф и Кушнер..., они намерены встретиться с российским лидером Владимиром Путиным,...

    Напоминает, как в институте некоторые ребята однокурсники для положительной оценки просто брали преподавателя измором, постоянно выписывая в деканате направления к нему на исправления "неуда". И представляете, исправляли. yes Потом, за пивом в общаге, разрабатывал целую стратегию такой учёбы.
  8. Владимир М Звание
    Владимир М
    -1
    Сегодня, 09:20
    Опять вонью духа Анкориджа потянуло...
  9. Fisher Звание
    Fisher
    +1
    Сегодня, 09:37
    Интересно на какой круг пошли с этими переговорами. У меня уже голова кружится.
    А по сути, с ними нельзя договориться: обманут, предадут. Можно только заставить, но до этого далеко.
  10. Грац Звание
    Грац
    +2
    Сегодня, 09:37
    Украину надо добивать полностью уничтожая её тыл и не смотреть на их мирняк там большинство абсолютно к нам враждебно, наших солдат надо беречь, но речь должна идти не о разрешение какого то кризиса, а о капитуляции врага
  11. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    0
    Сегодня, 09:39
    "WP со ссылкой на свои источники пишет о провальном визите директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву. Он не только не дал положительных результатов, но убедил Кремль в необходимости дальнейшей эскалации. Рэтклифф сказал, что через 6–12 месяцев на Украине будет ещё хуже — пора договариваться."
  12. Aleks1956OU Звание
    Aleks1956OU
    0
    Сегодня, 09:45
    Абсолютно правильно!
    Однако, чтобы это было доходчиво, свозите их делегацию на ЛБС, провезите по всему фронту: от Севера, до Юга.
    Тогда они поймут, что им вешает на уши Зеленский?

    А, пока уважаемые господа, вас не слышат и не услышат!
    И эти заявления, ни к чему не приведут!
    И переговоры проводите только в Москве, на территории страны Победителя!
    Смелее господа!
  13. Jovanni Звание
    Jovanni
    +2
    Сегодня, 09:48
    Сколько же можно делать вид, будто американцы не прямые участники этой войны? Да с них всё и началось! И этих европейских прид...рков они подзуживали, а зачастую и заставляли гадить. А теперь они видите ли, некие "арбитры"... Сколько людей наших в земле лежит по их вине! А тут не знают чем и потчевать гостей дорогих... Всё дорожки стелят...
  14. Анатолий Елисеев Звание
    Анатолий Елисеев
    0
    Сегодня, 09:59
    А при чем тут америка? Внешнее управление?
  15. Никита Че Звание
    Никита Че
    0
    Сегодня, 10:08
    Ну приходят американцы с картами,показывают и говорят.Вот вам реалии.За 5 лет не одного областного центра,за 5 лет даже на границы донецкой области не вышли,не уничтожили не одного главаря и одиозного политика в Киеве.Потери ваши такие то,до границы только донецкой области вам еще такими темпами двигаться пару лет.Тылы ваши горят,жизнь населения ухудшается..Прапаганда ваша дальше границ условной "Рязани"не выходит,и то и действует только на пенсионеров.Отношения в мире к вам как к агрессору и оккупанту,даже страны третьего мира не признают ваши завоеванияДа что там даже Лукашенко и тот на двух стульях,санкциями вы обложены с ног до головы.Автомобили у вас в стране стали роскошью,а не средством передвижения.Страна вымирает,цены растут,торговля санкционкой только через посредников и серыми схемами как будто вы какие то маргиналы типа талибана.Как вам такие реалии? Если вы считаете как в средние века,что безлюдные руины занятых городов это какая то победа.То ради бога.Воюйте дальше,хоть 20 лет
  16. Jacques Sekavar Звание
    Jacques Sekavar
    0
    Сегодня, 10:09
    1. Украина может пойти на уступку токмо в придании русскому языку статуса регионального, т.е. местного, который быстро исчезнет на фоне государственного - делопроизводство, образование, сми, бизнес
    2. Перемирие заключают с противником, а не с дядей из-за океана. Неясно в чём интерес этого заокеанского дяди - продавая оружие ЕС и Украине не хило зарабатывает на войне с РФ, чего ещё надо - может в Анкоридже обещали золотые горы и тем соблазнили. Не похоже бы США (стратегический противник) купился так за дёшево..
    3. Стратегическая ситуация на фронте принципиально не меняется пятый год - была как позиционная война, такой и остаётся, что вынуждает обе стороны пойти на сделку и взаимные уступки, а выгодополучателем от этого опять же будут США.
  17. Борис Сергеев Звание
    Борис Сергеев
    0
    Сегодня, 10:11
    Замминистра отметил, что после переговоров президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа на Аляске случился ряд событий, которые вызывают большие вопросы


    Такое ощущение, что слетав в Анкоридж огородами, российское руководство ушло в спячку

    Трамп, 12 мая 2026

    Президент США Дональд Трамп отрицательно ответил на вопрос, достигнуто ли понимание с российским президентом Владимиром Путиным о переходе под контроль Москвы всего Донбасса. Об этом он заявил журналистам у Белого дома, трансляцию вел CBS.

    «Было ли какое-то понимание между вами и Путиным о том, что Россия должна получить Донбасс целиком?» — спросил репортер.

    «Нет», — ответил Трамп.
  18. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 10:29
    Россию посетят Уиткофф и Кушнер
    Через несколько минут вас посетит Фантомас, через несколько минут вас посетит Фантомас........! ©