ВС РФ освободили село Весёлое, продвигаясь к дороге Доброполье-Краматорск

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ВС РФ освободили село Весёлое, продвигаясь к дороге Доброполье-Краматорск

Продолжая наступательную операцию по полному освобождению Донбасса, российские войска добились очередного успеха на Добропольском направлении. После перехода под контроль ВС РФ села Грузское перешло под контроль и соседнее с ним село Весёлое.

Освобождение Весёлого от сил противника позволяет Вооружённым силам России зайти во фланг подразделениям противника, находящимся на позициях в населённом пункте Золотой Колодезь.



В своё время эти территории уже переходились под контроль ВС РФ, однако тогда противник бросил в бой резервы ГУР, чтобы разблокировать автодорогу Доброполье-Краматорск. Тогда же ударов в районе Золотой Колодезь – Кучеров Яр противник пытался отвлечь российские войска от операции по освобождению Покровска и Мирнограда. Первая часть замысла киевскому командованию удалась, а вот деблокировать Покровск (Красноармейск) не вышло.

Теперь российская армия обнуляет и те успехи ГУР-ВСУ, о которых сказано выше.

Продвижением в районе Весёлого и Золотого Колодезя наши войска приближают перерезание кратчайшего пути между Добропольским и Славянско-Краматорским гарнизонами сил украинского режима.

Как только эта транспортная артерия будет перерезана, ситуация для противника резко осложнится на обоих направлениях.
7 комментариев
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  1. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +5
    Сегодня, 09:45
    Радует, что «контрнаступ» Драпатого иссяк, мы возвращаем оставленные населенные пункты! good
    1. poquello Звание
      poquello
      +1
      Сегодня, 09:58
      скоро бои за Краматорск
      1. Охотовед 2 Звание
        Охотовед 2
        +1
        Сегодня, 10:02
        Цитата: poquello
        скоро бои за Краматорск

        Думаю прямого штурма не будет какое-то время, окружат полностью и начнут изматывать артой, авиацией и БПЛА. Они там 12 лет укрепления строили!
        1. poquello Звание
          poquello
          +1
          Сегодня, 10:06
          Цитата: Охотовед 2
          Цитата: poquello
          скоро бои за Краматорск

          Думаю прямого штурма не будет какое-то время, окружат полностью и начнут изматывать артой, авиацией и БПЛА. Они там 12 лет укрепления строили!

          ну как - это другой вопрос, по Орехову тоже долго запрягали
        2. Orange-Bigg Звание
          Orange-Bigg
          0
          Сегодня, 10:28
          Там менее 10 км до Краматорска по прямой,а чтобы окружать надо сначало взять Доброполье и другие населенные пункты,ту же Дружковку.Вариант с прямым штурмом Краматорска так же имеет свои преимущества,так как взяв его можно обрушить весь пояс крепостей,забив клин между Славянском и Дружковкой и одновременно положив их логистику из занятого Краматорска.Думаю что будут одновременно пытаться и окружить агломерацию и идти на прямой штурм городов в лоб,где лучше пойдет с того направления и начнут действовать.

          Военный эксперт Андрей Марочко рассказал о ситуации на Краматорском направлении.

          «Если мы говорим о Краматорском направлении и освобождении населенного пункта Никаноровка, то это стратегический успех наших вооруженных сил. Дело в том, что данный населенный пункт находится на гряде, которая якобы должна была защищать Краматорск. И вот, по сути, мы через нее уже перевалили и продвигаемся», — цитирует Марочко ТАСС.
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 09:47
    Продолжая наступательную операцию по полному освобождению Донбасса, российские войска добились очередного успеха на
    . Это, кстати, понятно и имеет поддержку со стороны наших людей!
    Удачи нашим воинам!!! soldier
  3. poquello Звание
    poquello
    0
    Сегодня, 10:04
    медийные украинцевоины изобрели новый способ маскировки, берут под кустом сами себе за щеку после чего наши штурма их не в состоянии обнаружить, Малая Токмачка соврать не даст. Ваня! Ваня! Где ты, Ваня?