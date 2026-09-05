«Худший организатор»: Макрон провалил космический саммит в Париже

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«Худший организатор»: Макрон провалил космический саммит в Париже


Первый международный саммит по вопросам космоса, который пройдёт в Париже 9–10 сентября, ещё до своего начала стал для президента Франции Эммануэля Макрона настоящим провалом. Как сообщает издание Politico со ссылкой на шестерых участников и организаторов мероприятия, подготовка к форуму сопровождается беспрецедентной дезорганизацией.

Главная проблема – полная неясность формата. Участники жалуются: они не знают, какие страны и на каком уровне будут представлены, отсутствует утверждённый график работы, а конечная цель встречи остаётся туманной. Специальный брифинг, организованный французскими властями в конце августа, лишь породил новые вопросы, а не дал ответов.

Politico цитирует одного из собеседников:

Это наихудший из всех организованных Макроном саммитов.

Он прямо указывает на отсутствие должной коммуникации с крупными космическими компаниями.

Ситуацию усугубляет то, что лидеры отрасли проигнорировали данное мероприятие. Сразу четыре ведущих американских аэрокосмических гиганта, включая SpaceX Илона Маска и Blue Origin Джеффа Безоса, отказались от участия после прямого давления со стороны администрации Белого дома.

Несмотря на организационный хаос и потерю ключевых игроков рынка, МИД Франции формально сохраняет оптимизм, заявляя об ожиданиях визита около 120 иностранных делегаций. Однако репутационный ущерб для Макрона уже нанесён задолго до открытия дверей конференц-зала.
13 комментариев
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  1. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +5
    Сегодня, 09:50
    Не знаю кто как, но я с огромным чувством удовлетворения воспринимаю все неудачи Макрона! Очень хочу верить, что после президентства он получит уголовный срок, как его предшественники Ширак и Саркози! Там петуха макарона - поучат любить Францию и остальной мир - крепкие негритосы и арабы laughing
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 09:51
    Если полосатиков там не будет, то что важного там могут обсуждать?
    1. poquello Звание
      poquello
      +1
      Сегодня, 10:19
      Цитата: rocket757
      Если полосатиков там не будет, то что важного там могут обсуждать?

      Звонок в дверь: - Сосед, в групповом сексе участвовать будете? - А кто еще намечается? - Я, вы и ваша жена. - Ну нет, так я не хочу. - Ладно, тогда вас вычеркиваем...
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 10:24
        Как то представил... отказ именно самого СОСЕДА их растроит БОЛЬШЕ! Зачем им какая то жена, когда именно соседа не будет!?
  3. Radikal Звание
    Radikal
    -5
    Сегодня, 09:55
    «Худший организатор»: Макрон провалил космический саммит в Париже
    А нам-то что? Кое-кто испытывает оргазм от этого провала что ли? На свои проблемы в космической отрасли лучше посмотреть... . sad
  4. Дилетант Звание
    Дилетант
    -4
    Сегодня, 09:57
    Мероприятие только готовится. Кто приедет и что будет - никто не знает. Но PR уже пошел. Противно!
    1. Охотовед 2 Звание
      Охотовед 2
      +7
      Сегодня, 10:00
      Цитата: Дилетант
      Мероприятие только готовится. Кто приедет и что будет - никто не знает. Но PR уже пошел. Противно!

      А что вас так корёжит? SpaceX Илона Маска и Blue Origin Джеффа Безоса - официально отказались от участия, Роскосмос - не приглашали… можно конечно собрать кучу народа не имеющего отношения к космосу, но ведь значимость этого мероприятия от этого не увеличится.
  5. Зодиак Звание
    Зодиак
    +1
    Сегодня, 10:01
    Сразу четыре ведущих американских аэрокосмических гиганта <-> отказались от участия


    SpaceX и Blue Origin это действительно гиганты. Но две другие отказавшиеся компании - производитель ракет Stoke Space и планирующий дата-центры на орбите Starcloud, это небольшие стартапы, а не гиганты. Так что четыре гиганта - это преувеличение. Два гиганта и два стартапа.
    К тому же, не все американские компании не участвуют. Например, Amazon Leo частично представлен на саммите.
  6. Lako Звание
    Lako
    +2
    Сегодня, 10:09
    Пусть Макрон, Зеленского пригласит. Он тоже в космос летает. Без ракеты, на одном коксе.
    1. poquello Звание
      poquello
      0
      Сегодня, 10:29
      Цитата: Lako
      Пусть Макрон, Зеленского пригласит. Он тоже в космос летает. Без ракеты, на одном коксе.

      после вашего ответа этот странный саммит уже не кажется странным, однако логично
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 10:23
    Как думаете макорон чпокнет очередного англицкого премьера в ходе своего визита на пару сотен евро на борьбу с мигрантами .У него козырь ," , заборол " маленькие лодки " затратив кучу денег ,теперь мигранты пересели на " мега резиновые лодки " - надо больше денег ." Ни кого не напоминает ?
  8. Polak_Polak Звание
    Polak_Polak
    0
    Сегодня, 10:31
    A czy Rosja będzie na tym szczycie?
  9. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 10:33
    Цитата: Охотовед 2
    он получит уголовный срок, как его предшественники Ширак и Саркози!
    Вместе в одной камере сидеть будут и анализировать свои ошибки. Времени для этого у них будет достаточно wink