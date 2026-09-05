Forbes: ВСУ следовало предупредить украинский бизнес об ударах по Wildberries
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ВСУ следовало предупредить украинский бизнес об ударах по Wildberries. Это якобы позволило ему подготовится к ответным атакам ВС России на логистические центры Украины.
Такой упрек содержался в статье шеф-редактора журнала Forbes Ukraine Бориса Давиденко.
Он напомнил, что в течение двух месяцев с момента первых украинских ударов по WB российские военные нанесли логистическим центрам Украины примерно такой же ущерб, как за все предыдущее время с момента начала спецоперации.
Журналист отмечает:
Интенсивность ударов по складам и распределительным центрам резко возросла во время и после 40-дневной кампании по принуждению к миру. Очевидно.
А согласно данным NASA, за прошлый месяц в Киевской области наблюдалось в десять раз больше возгораний, чем в августе 2025 года.
Давиденко считает, что украинским военным не следовало отказываться от атак на маркетплейсы России. Но при этом при их подготовке надо было учесть возможный ответ Москвы и как можно лучше подготовиться к нему. По словам журналиста, украинские бизнесмены не требуют ставить свои интересы выше военных планов ВСУ, но хотели бы, чтобы их хоть немного учитывали.
Впрочем, сложно понять, почему Давиденко упрекает власти в том, что бизнес Украины не предупредили об атаках на WB. Ведь даже если бы это произошло, быстрая эвакуация имущества огромных украинских логистических центров всё равно была бы невозможной. Нереально в кратчайшие сроки переместить и спрятать содержимое складов, площадь которых занимает тысячи квадратных метров.
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