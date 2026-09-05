Forbes: ВСУ следовало предупредить украинский бизнес об ударах по Wildberries

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Forbes: ВСУ следовало предупредить украинский бизнес об ударах по Wildberries


ВСУ следовало предупредить украинский бизнес об ударах по Wildberries. Это якобы позволило ему подготовится к ответным атакам ВС России на логистические центры Украины.

Такой упрек содержался в статье шеф-редактора журнала Forbes Ukraine Бориса Давиденко.

Он напомнил, что в течение двух месяцев с момента первых украинских ударов по WB российские военные нанесли логистическим центрам Украины примерно такой же ущерб, как за все предыдущее время с момента начала спецоперации.

Журналист отмечает:

Интенсивность ударов по складам и распределительным центрам резко возросла во время и после 40-дневной кампании по принуждению к миру. Очевидно.

А согласно данным NASA, за прошлый месяц в Киевской области наблюдалось в десять раз больше возгораний, чем в августе 2025 года.

Давиденко считает, что украинским военным не следовало отказываться от атак на маркетплейсы России. Но при этом при их подготовке надо было учесть возможный ответ Москвы и как можно лучше подготовиться к нему. По словам журналиста, украинские бизнесмены не требуют ставить свои интересы выше военных планов ВСУ, но хотели бы, чтобы их хоть немного учитывали.

Впрочем, сложно понять, почему Давиденко упрекает власти в том, что бизнес Украины не предупредили об атаках на WB. Ведь даже если бы это произошло, быстрая эвакуация имущества огромных украинских логистических центров всё равно была бы невозможной. Нереально в кратчайшие сроки переместить и спрятать содержимое складов, площадь которых занимает тысячи квадратных метров.
17 комментариев
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  1. Andobor Звание
    Andobor
    +6
    Сегодня, 11:01
    В логистических центрах ВСУ свои дальнебойные дроны прячет, их им некуда перепрятывать.
    1. marchcat Звание
      marchcat
      +5
      Сегодня, 11:05
      следовало предупредить украинский бизнес об ударах по Wildberries
      А на предугадать, как всегда ума не хватило.
      1. Дмитрий Михайлович Серегин Звание
        Дмитрий Михайлович Серегин
        +1
        Сегодня, 11:35
        Ну да, 2+2 сложить сложно будет.
      2. Дядя Сэм_2 Звание
        Дядя Сэм_2
        +1
        Сегодня, 12:48
        Оказалось, что в игру: "Разбомбим их склады", можно играть вдвоём! hi
  2. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    0
    Сегодня, 11:03
    Не так. Нужно провести обучение нашего ВПР, где доступным языком объяснить важность уничтожения вражеской промышленности, пресечения маршрутов доставки оружия и боеприпасов, уничтожения складов резерва, разрушению инфраструктуры (электричество, вода, канализация, газ и нефть плюс готовое топливо), дестабилизацию власти у врагов. После обучения принять экзамен, профнепригодный - поганой метлой из управления государством с проверкой а не на врага ли они работали ранее am
    Пора очистить страну от идиотов и соплежуев…
    1. Orange-Bigg Звание
      Orange-Bigg
      0
      Сегодня, 11:36
      А тем временем.

      . По данным ОБС в Шереметьево совершил посадку бизнес джет с Юлей Тимошенко на борту с одним сопровождающим. Летели через Турцию


      https://max.ru/bomber_fighter/AaBwmu5NVVo
      1. carpenter Звание
        carpenter
        0
        Сегодня, 11:57
        Цитата: Orange-Bigg
        По данным ОБС в Шереметьево совершил посадку бизнес джет с Юлей Тимошенко на борту с одним сопровождающим. Летели через Турцию

        В том бизнес джет была Юлия Молчанова..
      2. belost79 Звание
        belost79
        0
        Сегодня, 11:59
        Украинские девушки в свое время заполонили все панели в Москве. Неплохо поднимали денег на проституции. Но Юля уже старовата, что ей там надо? Какой-нибудь богатый клиент-извращенец вызвал?
  3. Fast_mutant Звание
    Fast_mutant
    +2
    Сегодня, 11:04
    Давиденко считает, что украинским военным не следовало отказываться от атак на маркетплейсы России. Но при этом при их подготовке надо было учесть возможный ответ Москвы и как можно лучше подготовиться к нему.

    Что там насчет "они же братья"? Вот прямо хочется процитировать Бодрова (фрагмент в автобусе). )))
  4. ian Звание
    ian
    +4
    Сегодня, 11:12
    Предупреждай, не предупреждай.... Все это свидетельствует только о с существующем договорняке- " Мы не трогаем это, пока вы не тронете то"
    Для России это понятно- она 4 года воевала "левой ногой". Украина воюет всеми силами и пользовалась любыми возможностями в логистике. То что эти маршруты особо не трогали не их заслуга, а недоработка РФ. Так что предупреждай коммерсов, не предупреждай, особой разницы нет.... request
  5. Matsur Звание
    Matsur
    +2
    Сегодня, 11:23
    После первых ударов по вб украинскому бизнесу надо было начинать копать себе яму 1х2м. С головой дружить надо как бы, не бином ньютона.
  6. Andobor Звание
    Andobor
    0
    Сегодня, 11:31
    ВСУ это ЧВК запада, вот запад и нужно винить.
  7. Фразах Звание
    Фразах
    -1
    Сегодня, 11:34
    Зятек и Витёк приедут, порешают. Опять начнутся хороводы доброй воли, зерновой гопак, энергетическая цыганочка с выходом.
    1. topol717 Звание
      topol717
      +1
      Сегодня, 12:27
      Цитата: Фразах
      Опять начнутся хороводы доброй воли, зерновой гопак, энергетическая цыганочка с выходом.
      Тут будет главный выопрос, а что они смогут предложить в замен? 24й пакет санкций? или уберут целых 3 мрлд. ЮЭсДи торговли в год между РФ и США? Что бы торговаться надо всегда что то предложить в замен. Он еще год назад сказал, что США исчерпали ресурс санкций.
      1. Фразах Звание
        Фразах
        0
        Сегодня, 13:09
        Взамен от них ждут инвестиций, этой священной коровы в системе кошерных ценностей. Больших полноценных долларов и открытия окна для их движения. В общем там на всё и всех плевать, кроме денег, деньги это серьезно, власти помогают бизнесу с деньгами, бизнес помогает властям с властью.
        1. topol717 Звание
          topol717
          0
          Сегодня, 15:16
          Цитата: Фразах
          Взамен от них ждут инвестиций
          Ну и чем китайские инвестиции отличаются от инвестиции из США? Инвестиции во что? в туалетную бумагу? или авто или самолеты? Это вроде как прямо противоположно тому что заявляет государство. Значит мимо инвестиций.
          Так что по большому счету им предложить нечего, но и исполнить все требования РФ они тоже не могут.
  8. Комментарий был удален.
  9. Glagol1 Звание
    Glagol1
    +1
    Сегодня, 11:53
    Они до сих пор надеются, что не во все игры можно играть вдвоем. На самом деле - во все, и даже очень. В отличие от нас, у плясунов нет таких ударных возможностей. Их козырь - тысячи дешевых дальнобойных дронов. Да, есть немного дозвуковых крылатых ракет, скоро подойдет баллистика, но все равно, гиперзвука нет, сверхзвука нет, С400 нет. Если бы наши били толково, давно бы уже их затюкали. Правда этим летом дела поправились, но все равно, имея такой потенциал, мы только отвечаем. А надо самим задавать тон.