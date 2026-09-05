NYT: офицеров ВС США проверили на полиграфе после утечки данных о боеприпасах

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NYT: офицеров ВС США проверили на полиграфе после утечки данных о боеприпасах

В Министерстве войны США прошла масштабная проверка высокопоставленных офицеров на «детекторе лжи», сообщает со ссылкой на источники в Пентагоне американская газета The New York Times (NYT). Причиной стали публикации в СМИ данных о критическом расходе американской армией боеприпасов в ходе горячей фазы конфликта с Ираном, что привело к сокращению запасов в арсеналах.

Через несколько недель после начала войны в Иране американские СМИ сообщили информацию о стремительном темпе, с которым ВС США расходовали некоторые из своих самых современных боеприпасов.

Распоряжение провести тестирование на полиграфе отдал лично президент США Дональд Трамп, который, по данным издания, пришел в ярость из-за утечки столь чувствительной информации. По словам одного из источников NYT, доступ к секретным данным о боеприпасах был у очень узкого круга лиц, и возникали опасения, что кто-то из них может быть агентом иностранной разведки.

В общей сложности проверке на полиграфе были подвергнуты порядка полусотни высокопоставленных военных Центрального командования Вооружённых сил США (CENTCOM), в зону ответственности которого входит Ближний Восток.

Вопросы в ходе проверки затрагивали различные аспекты национальной безопасности. Результат явно разочаровал главу Пентагона Хегсета и Трампа. По словам двух источников, никто не провалил проверку на полиграфе, виновные в утечке так и не были найдены.

Проверка на полиграфе не является чем-то необычным для государственных служащих США, имеющих разрешение на доступ к секретным данным. Каждые несколько лет проводятся тесты для подтверждения допуска к информации. Но столь массовые проверки случаются чрезвычайно редко. Теперь придется искать еще и тех, кто слил NYT данную информацию.
7 комментариев
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  1. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +1
    Сегодня, 11:47
    Собственно нормальная реакция, есть сведения составляющие гостайну или дсп не подлежащие разглашению. А вот это:
    Распоряжение провести тестирование на полиграфе отдал лично президент США Дональд Трамп, который, по данным издания, пришел в ярость из-за утечки столь чувствительной информации

    Отличные новости, которые показывают наличие проблем с ЗУР. Хoхлам ракет точно не видать! good
  2. Reptiloid Звание
    Reptiloid
    0
    Сегодня, 11:57
    Трамп рассвирипел am

    Посмотрим, кого он подвергнет, уволит, посадит ...... должен он как-то себя проявить?
    Интересно то, что у Трампа нет "своего" непосредственного органа печати. Поэтому он и пользуется много соцсетями. Практически вся печать США ---- против Трампа, за демократов
  3. Andobor Звание
    Andobor
    0
    Сегодня, 12:05
    Американцы затеяли две войнушки, а "патронов" то и на одну нема.
  4. Отставной старлей Звание
    Отставной старлей
    +1
    Сегодня, 12:14
    ...По словам двух источников, никто не провалил проверку на полиграфе, виновные в утечке так и не были найдены.

    Отличную подготовку проходят современные "штирлицы" перед внедрением в штатовское МО! На полиграфах им домашние задания в Ясенево выдают и проверяют эту домашку так же с их помощью.
  5. Дядя Сэм_2 Звание
    Дядя Сэм_2
    0
    Сегодня, 12:45
    По словам двух источников, никто не провалил проверку на полиграфе, виновные в утечке так и не были найдены.
    Тоже мне, нашли проблему: пару винтиков подкрутить...Ну как на рынке - гири подпиливали раньше! laughing
  6. Роман_Васильевич Звание
    Роман_Васильевич
    0
    Сегодня, 13:23
    Ждём в новостях, что кто-то из высокопоставленных уволен или подал в отставку...
  7. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 14:27
    Цитата: Andobor
    Американцы затеяли две войнушки, а "патронов" то и на одну нема.
    Палки и камни им в помощь wink