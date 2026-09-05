«Терроризм на самообслуживании»: в ЕС призвали усилить контроль над соцсетями

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«Терроризм на самообслуживании»: в ЕС призвали усилить контроль над соцсетями


Координатор Евросоюза по борьбе с терроризмом Бартьян Вегтер призвал усилить контроль за соцсетями, указав, что они всё чаще используются для вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность. По его словам, сегодняшний терроризм стал менее централизованным и активно распространяется через интернет-контент.

В беседе с журналистами Вегтер отметил, что угроза теперь исходит не от крупных зарубежных организаций, а от радикальных идей, которые быстро распространяются в сети. Он назвал интернет средой, где подобные настроения легко находят отклик, и обратил внимание на рост числа детей, попадающих под их влияние.

Вегтер обозначил это явление как «терроризм на самообслуживании», подчеркнув, что для радикализации молодёжи часто достаточно контента, который свободно доступен в сети.

Он признал, что текущие правила ЕС по регулированию экстремистских материалов устарели, и платформы обязаны активнее бороться с опасной информацией. Координатор заявил о необходимости ужесточения контроля над теми проблемами, о которых все знают, но предпочитают не обсуждать открыто.

Его заявление прозвучало на фоне подготовки Еврокомиссией новых общеевропейских правил использования соцсетей детьми. В сентябре планируется представить соответствующий законопроект, а глава ЕС Урсула фон дер Ляйен уже анонсировала введение ограничений.

Согласно предварительным планам, детям до 13 лет разрешат пользоваться платформами только с родителями или педагогами, а для старших возрастных групп меры будут смягчены.

Reuters отмечает, что этот проект станет самой масштабной в мире попыткой защитить детей в интернете. Подобные законы уже приняты в более чем 20 странах, включая Великобританию, Китай и США, а первой этот путь прошла Австралия, обязавшая соцсети блокировать пользователей младше 16 лет.
7 комментариев
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  1. ВАМ Звание
    ВАМ
    +3
    Сегодня, 11:48
    Как всегда, люди сами создали монстра, а теперь ищут пути борьбы с ним.
  2. Зодиак Звание
    Зодиак
    +6
    Сегодня, 11:59
    усилить контроль за соцсетями, указав, что они всё чаще используются для вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность.


    Статистику по России посмотрел, она не утешительная.
    26,8% всех подростковых преступлений совершается с использованием интернета и телеком-технологий - каждое четвёртое.
    Число несовершеннолетних, привлечённых за преступления, связанные с оборотом средств платежей (дропперство), с 2023 года выросло в 17 раз.
    Более 100 тыс. подростков вовлечены в сдачу Telegram-аккаунтов в аренду.
    Подростков, совершивших преступления террористического характера, стало в 2,2 раза больше за первое полугодие 2026 (196 против 88).
    65% вербовки происходит в чатах (Telegram, Discord, TikTok, Roblox, ВКонтакте).
  3. Silbi Звание
    Silbi
    0
    Сегодня, 12:04
    Вот-вот, начали в ЕС осознавать, что вовлечение детей в терроризм и экстремизм чревато последствиями. Однако, нужно внести уточнение, особенно занимается подобным окраина, объявление руководства Украины террористическим, вполне справедливо. Тут же привести сотни и сотни примеров, подтвердив фактами.
  4. Никита Че Звание
    Никита Че
    0
    Сегодня, 12:31
    Ну Франция попыталась ограничить соцсети.Макрон там бесновался.А в итоге верховный суд обнулил эту лабуду
  5. Earl Звание
    Earl
    +1
    Сегодня, 12:34
    Странно, что в Европе озаботились террористической угрозой со стороны детей младше 13-ти лет, а не от понаехавших с Ближего Востока и из Африки религиозных фанатиков. Наверное на самом деле Ляйнен просто хочет, чтобы её в соцсетях перестали называть старой проворовавшейся крысой.
    1. Дмитрий Смирнов_2 Звание
      Дмитрий Смирнов_2
      0
      Сегодня, 13:33
      Понаехавших пока действуют по старинке же мачетами
  6. wiltshirecat
    wiltshirecat
    -1
    Сегодня, 13:36
    Это желание власть имущих во всем мире регулировать доступ к Интернету. В дальнейшем необходимо будет предъявить удостоверение личности. Чтобы непокорные мнения могли быть немедленно наказаны.