В Британии полагают, что НАТО может победить Россию благодаря своей авиации
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В Британии рассчитывают, что в случае прямого столкновения между НАТО и Россией альянс победит благодаря мощи своей авиации. Поскольку вокруг России размещено больше боевых самолетов стран НАТО, чем ВКС РФ способны одновременно поднять в небо, по мнению британцев, альянс обладает определенным превосходством в воздухе.
По мнению полковника британской армии в отставке, военного эксперта Глена Гранта, преимущество альянса в воздухе удерживает Россию от нападения на страны НАТО. Кроме того, Грант убежден, что боевые самолеты ВВС европейских членов НАТО якобы более современные, чем машины ВКС РФ. По его убеждению, одного этого преимущества будет достаточно, чтобы нанести России серьезное поражение, если Москва решится на прямое столкновение.
Таким образом, британский эксперт считает, что осознание «неминуемого поражения» будет и впредь удерживать Россию от вступления в прямое военное противостояние с альянсом, а все заявления Москвы о возможных ударах по целям на территории Британии — всего лишь блеф. Таким образом, в Британии полагают, что Россия никогда не решится атаковать страны-члены НАТО, вместо этого ограничиваясь отдельными инструментами так называемой «гибридной войны» и нереализуемыми угрозами.
Ранее сообщалось, что Минобороны Литвы решило переоборудовать авиабазу Шауляй под прием истребителей пятого поколения. Модернизация включает расширение ВПП, строительство новых КДП, расширение технических зон, складов, систем связи и обеспечения, соответствующие работы должны завершиться во второй половине 2028 года.
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