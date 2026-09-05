В Британии полагают, что НАТО может победить Россию благодаря своей авиации

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В Британии полагают, что НАТО может победить Россию благодаря своей авиации

В Британии рассчитывают, что в случае прямого столкновения между НАТО и Россией альянс победит благодаря мощи своей авиации. Поскольку вокруг России размещено больше боевых самолетов стран НАТО, чем ВКС РФ способны одновременно поднять в небо, по мнению британцев, альянс обладает определенным превосходством в воздухе.

По мнению полковника британской армии в отставке, военного эксперта Глена Гранта, преимущество альянса в воздухе удерживает Россию от нападения на страны НАТО. Кроме того, Грант убежден, что боевые самолеты ВВС европейских членов НАТО якобы более современные, чем машины ВКС РФ. По его убеждению, одного этого преимущества будет достаточно, чтобы нанести России серьезное поражение, если Москва решится на прямое столкновение.

Таким образом, британский эксперт считает, что осознание «неминуемого поражения» будет и впредь удерживать Россию от вступления в прямое военное противостояние с альянсом, а все заявления Москвы о возможных ударах по целям на территории Британии — всего лишь блеф. Таким образом, в Британии полагают, что Россия никогда не решится атаковать страны-члены НАТО, вместо этого ограничиваясь отдельными инструментами так называемой «гибридной войны» и нереализуемыми угрозами.

Ранее сообщалось, что Минобороны Литвы решило переоборудовать авиабазу Шауляй под прием истребителей пятого поколения. Модернизация включает расширение ВПП, строительство новых КДП, расширение технических зон, складов, систем связи и обеспечения, соответствующие работы должны завершиться во второй половине 2028 года.
28 комментариев
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  1. Sevastiec Звание
    Sevastiec
    +3
    Сегодня, 11:57
    В Британии не только не учитывают российской ПВО (я не исключаю, что они её действительно подавят), но и отсутствие собственных ПВО.
    1. Юрий_Я Звание
      Юрий_Я
      +6
      Сегодня, 12:02
      осознание «неминуемого поражения» будет и впредь удерживать Россию

      Им бы осознание собственной ущербности, глядишь и меньше было бы таких сказителей
    2. SSR Звание
      SSR
      0
      Сегодня, 13:21
      Цитата: Sevastiec
      В Британии не только не учитывают российской ПВО (я не исключаю, что они её действительно подавят), но и отсутствие собственных ПВО.

      И просто несколько сотен килотонн на их огромной территории.
  2. ВАМ Звание
    ВАМ
    +8
    Сегодня, 11:57
    Вот не пойму, они нас пугаю, или сами себя. А потом начинают успокаивать, опять же сами себя. Не ужели они и в правду думают, что их самолеты долетят быстрее, чем Орешник.
  3. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +3
    Сегодня, 11:57
    Кто-нибудь объясните этому имбецилу, что с авиацией борется не только авиация am и большее количество самолетов не является рецептом победы. Хотя не нужно, пусть других идиотов развлекает laughing
  4. рюрикович Звание
    рюрикович
    +12
    Сегодня, 12:05
    Русским языком же было сказано, что Россия воевать с НАТО не намерена! Где там будут Сушки летать? Над радиоактивными полями Саффолка или Нортхемпшира?? request
  5. poquello Звание
    poquello
    +7
    Сегодня, 12:05
    "преимущество альянса в воздухе удерживает Россию от нападения на страны НАТО"
    а раньше чего-то не было? зачем поднимать в небо столько же самолётов, чтобы уронить самолёты противника? это у них там полковники такие? три сармата - нет Британии
  6. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +1
    Сегодня, 12:06
    В Британии полагают, что НАТО может победить Россию благодаря своей авиации

    Ерунда...и глупость.
    Удары нашими ВКС тактическим ЯО по всем значимым аэродромам НАТО обнулят возможность натовской авиации нанести поражение России...это же так очевидно.
    Чем там в Британии думают непонятно. request
    Далее удары пойдут по РЛС...НАТО ослепнет...далее удары пойдут по пунктам управления, принятия решений...некому там там будет управлять атаками авиацией...не с кем потом будет вести переговоры.
    Англосаксы такие оптимисты belay думают что выживут в огне полномасштабной войны.
    1. Vitaly.17 Звание
      Vitaly.17
      +3
      Сегодня, 12:23
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Удары нашими ВКС тактическим ЯО

      Решительности действующей власти хватает только на удары Орешником по сараям в районе СВО. В это время БПЛА НАТО безнаказанно наносят удары по российским стратегическим объектам. В Кремле заявляют об ответных ударах по украинским объектам. Но ответ кому? Помнится был список из 28 европейских предприятий поставщиков и пока ни кто из списка не пострадал. А с украинской территории беспилотники только запускаются, да и то не всегда. Точно такая ситуация и с авиацией. На украинской территории у них только аэродромы подскока и запасные. Базирование и обслуживание происходит в странах НАТО.
    2. Владимир М Звание
      Владимир М
      -1
      Сегодня, 12:25
      Ну вот правда, если хватает "смелости" ударить одноразово "Орешником" только по сараям на Украине откуда возьмётся "смелость" ударить "ЯО по всем значимым аэродромам НАТО...."
      Не будет никакой полномасштабной войны, англосаксам не нужна полномасштабная война.
  7. АВП 518 Звание
    АВП 518
    0
    Сегодня, 12:07
    Уровень компетенции конечно пражает.Меняю на нормального Гранта.Взамен могу предложить рецепт приготовления консервов завтрак туриста!
  8. Kraskino
    Kraskino
    0
    Сегодня, 12:18
    Если воевать без ядерного оружия, то естественно НАТО победит и не только авиацией. Кажется не так давно кто то из англичан сказал что они бы русских за несколько дней выдавили бы с Украины....но у русских есть ядерное оружие. Это все так...и это все знают.
    1. SSR Звание
      SSR
      0
      Сегодня, 13:24
      Цитата: Kraskino
      Если воевать без ядерного оружия, то естественно НАТО победит и не только авиацией. Кажется не так давно кто то из англичан сказал что они бы русских за несколько дней выдавили бы с Украины....но у русских есть ядерное оружие. Это все так...и это все знают.

      И так несколько веков подряд, то ЯО, то морозы, то "проклятый" Русский Дух.
      Не надо тут 404 пургу нести.
  9. К-50 Звание
    К-50
    +4
    Сегодня, 12:20
    В Британии полагают, что НАТО может победить Россию благодаря своей авиации

    Ната не сможет победить Россию. С радиоактивными аэродромами и городами это не возможно.
    Материальные и людские ресурсы в пыль и пепел, тут не до победы.
    Как говорилось: " ... и живые будут завидовать мёртвым".
    Вы всё ещё этого хотите?
    1. ученый Звание
      ученый
      +2
      Сегодня, 12:35
      Цитата: К-50
      Ната не сможет победить Россию. С радиоактивными аэродромами и городами это не возможно.

      Даже если киевская хунта применит по России ядерное оружие, то НАТО заранее обвинит во всем Кремль и представит массу доказательств своей непричастности. Эта ситуация ущерб нанесет даже меньший чем то, что творится сейчас, когда тысячи ударных БПЛА с сотнями кг. взрывчатки поражают важные стратегические объекты России.
  10. Earl Звание
    Earl
    0
    Сегодня, 12:25
    В Британии полагают, что НАТО может победить Россию благодаря своей авиации
    Дуpaк думкой богатеет.
  11. Стас1973 Звание
    Стас1973
    +1
    Сегодня, 12:27
    Статья - огонь. Претендент на шнобелевскую премию. Поэтому поводу, про полковника, есть анекдот. Кто служил, тот знает его. С учётом того, что творят - не все полковники у них такие дибилв
  12. позывной_53 Звание
    позывной_53
    +1
    Сегодня, 12:28
    Ранее сообщалось, что Минобороны Литвы решило переоборудовать авиабазу Шауляй под прием истребителей пятого поколения. Модернизация включает расширение ВПП,

    А что, они на прежнюю полосу сесть не могут?
    1. АВП 518 Звание
      АВП 518
      +1
      Сегодня, 12:41
      Министр обороны Литвы Робертас Каунас:"Наша главная цель на сегодня — продолжать инвестировать в Шяуляйский аэропорт, чтобы он соответствовал стандартам НАТО и мог принимать истребители F-35 и другие крупные военные самолеты"
  13. dnestr74 Звание
    dnestr74
    +1
    Сегодня, 12:29
    Так насмотрелись на наше ПВО, вот и думают так, тем более их ракеты преодолевали наше ПВО, есть еще время на построение эшелонированного ПВО, с учетом опыта. надеюсь работа ведется.
  14. фемистокл_ Звание
    фемистокл_
    -1
    Сегодня, 12:36
    Что нам какая-то Ната... Раскатаем за три дня... В комментах всё как всегда smile
  15. Jsem_CZEKO68 Звание
    Jsem_CZEKO68
    0
    Сегодня, 12:51
    V Británii ještě nepochopili, že to jejich letadlo ani nevlétne ze země, nebo nedoletí!
    1. Jsem_CZEKO68 Звание
      Jsem_CZEKO68
      0
      Сегодня, 12:52
      В Британии до сих пор не понимают, что их самолет даже не взлетает с земли и не приземляется!
  16. Анатолий Елисеев Звание
    Анатолий Елисеев
    0
    Сегодня, 13:02
    Они правы! Были бы у наших стальные яйца давно бы британия ползала на коленях!
    1. позывной_53 Звание
      позывной_53
      +1
      Сегодня, 13:27
      Не надо шапками кидаться. Во вторую мировую, что касается авиации, бритиши дали немцам по зубам.
  17. KCA Звание
    KCA
    0
    Сегодня, 14:28
    Уж сколько раз писали, какая в на авиация, одна РС-26 смоет острова в море, ну что они пыжиться? Нет никакой британской империи, есть тряпка на швабре
  18. rocket757 Звание
    rocket757
    -1
    Сегодня, 14:45
    В наглии есть наглицкие учёные, политики, военные... прорезались какие то пологальщики... все одним миром мазаны или чем то другим, один фиг... fool
  19. D O Звание
    D O
    0
    Сегодня, 15:20
    Иран до сих пор контролирует Ормузский пролив, и периодически наносит ракетные удары по базам США и объектам союзников США в регионе. И сотни самолетов США и Израиля не помогли.