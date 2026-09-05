В Запорожье уничтожены фуры, используемые ВСУ как мобильные пусковые установки

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В Запорожье уничтожены фуры, используемые ВСУ как мобильные пусковые установки


В находящемся под контролем киевского режима городе Запорожье в результате атаки ВС России уничтожены фуры, используемые ВСУ для доставки военных грузов и как мобильные пусковые установки. В момент удара они находились на автостоянке.

Об этом в своём Telegram-канале сообщил военный эксперт Борис Рожин.

Объект был атакован сегодня под утро. Самой этой стоянкой армия Украины нередко пользовалась во время переброски техники. После удара по ней там произошло сильное возгорание.



Также сегодня российские военные атаковали и ряд других логистических объектов в Запорожье.

А в Киевской области удары ВС России пришлись на логистический центр. Также на территории региона были поражены два топливных склада вблизи аэродрома Гостомель и центр радиоразведки в Броварах.

Стоит отметить, что с сегодняшнего дня глава киевского режима Владимир Зеленский в одностороннем порядке объявил так называемое «воздушное» перемирие с 5 по 9 сентября, которое некоторые СМИ уже нарекли «кокаиновым». Как сообщила газета The New York Times, Белый дом попросил Киев приостановить атаки дронов на российскую столицу во время визита туда американских спецпредставителей Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера.

А так как указы Зеленского на территории РФ не имеют силы, упомянутые выше и другие удары ВС России нанесли уже сегодня, после начала «кокаинового перемирия». В их числе также – атаки на два украинских металлургических завода, несколько логистических центров и сухогруз.
25 комментариев
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  1. ВАМ Звание
    ВАМ
    +1
    Сегодня, 12:15
    Придется видимо уничтожать все фуры. Лошади или волы им в помощь.
    1. mitrich Звание
      mitrich
      +8
      Сегодня, 12:52
      Надо бить по всем выявленным большим скоплениям фур. Будут там военные грузы, отлично, двойного назначения или гражданские, тоже не плохо.
      Герани в помощь.
    2. Дмитрий Михайлович Серегин Звание
      Дмитрий Михайлович Серегин
      +3
      Сегодня, 12:53
      Точно. В первую и вторую чеченскую было такое. На ишаках ретрансляторы возили.
    3. Монтесума Звание
      Монтесума
      +2
      Сегодня, 13:59
      Цитата: ВАМ
      Придется видимо уничтожать все фуры.

      Также, после удара ВКС РФ загорелись грузовики на стоянке в Павлограде Днепропетровской области.
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +7
    Сегодня, 12:16
    удары ВС России нанесли уже сегодня
    Так и вопросов нет... если враг не сдаётся, враг должен быть уничтожен! soldier
    1. Комментарий был удален.
  3. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +5
    Сегодня, 12:17
    с сегодняшнего дня глава киевского режима Владимир Зеленский в одностороннем порядке объявил так называемое «воздушное» перемирие с 5 по 9 сентября

    Я вот уже совсем потерялся, он реально головой поехал, перестал вообще что-либо понимать, или это какая-то домашняя заготовочка?
    Когда уже нам подарок сделают - убьют этого наркомана, он реально заслужил тварина.
    1. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      +4
      Сегодня, 12:45
      Ага. Видимо, наркомана на закуску держат-к выборам. Если наркомана накроют ракетой, ЕР на выборах 98 процентов наберет.
      1. Охотовед 2 Звание
        Охотовед 2
        +1
        Сегодня, 12:46
        Цитата: Андрей Николаевич
        Ага. Видимо, наркомана на закуску держат-к выборам. Если наркомана накроют ракетой, ЕР на выборах 98 процентов наберет.

        Интересная мысль what
        Беги Зеля, беги…
        1. Андрей Николаевич Звание
          Андрей Николаевич
          +3
          Сегодня, 12:47
          Алексей, а что? Вполне здравое предположение..)
          1. Охотовед 2 Звание
            Охотовед 2
            +3
            Сегодня, 12:49
            Я прямо даже растерялся, что лучше? Убить Зеленского или 98% у ЕР? what
            1. Андрей Николаевич Звание
              Андрей Николаевич
              +2
              Сегодня, 12:52
              Умеете Вы вопросом, в тупик ставить собеседника. Даже и не знаю...)
            2. Монтесума Звание
              Монтесума
              +1
              Сегодня, 13:14
              Цитата: Охотовед 2
              Я прямо даже растерялся, что лучше? Убить Зеленского или 98% у ЕР?

              При выполнении первого условия, результат сам подтянется. Главное, момент подобрать поближе к выборам.smile
      2. mitrich Звание
        mitrich
        -7
        Сегодня, 12:55
        Едим Россию и так наберёт на "выборах" за 90+.
        Цифры уже нарисованы и вниз спущены, "независимому избиркому".
        1. Andobor Звание
          Andobor
          +1
          Сегодня, 12:58
          Цитата: mitrich
          Едим Россию и так наберёт на "выборах" за 90+.
          Цифры уже нарисованы и вниз спущены, "независимому избиркому".

          Ща проверим, является ли это анти российским высказыванием.
          1. mitrich Звание
            mitrich
            -3
            Сегодня, 13:17
            На умственные способности себя проверь для начала. Хотя преимущество альтернативно одаренных в том, что они себя таковыми не считают.
        2. Монтесума Звание
          Монтесума
          +1
          Сегодня, 13:10
          Цитата: mitrich
          Цифры уже нарисованы и вниз спущены, "независимому избиркому".

          Хотелось бы ознакомиться с указанными цифирками, поделитесь достоверными данными с народом. hi
  4. bbb Звание
    bbb
    +2
    Сегодня, 12:28
    Не получилось у Зелёнки проскочить на шару.
  5. taiga2018 Звание
    taiga2018
    +4
    Сегодня, 12:31
    Вот если наши продолжат бить и во время визита винни пуха и пятачка в Киев,то что то похожее на фаберже у кремлевских есть.
    1. HAM Звание
      HAM
      0
      Сегодня, 12:38
      понравились новые "погоняла" визитёров +!
    2. Andobor Звание
      Andobor
      -1
      Сегодня, 12:48
      Цитата: taiga2018
      Вот если наши продолжат бить и во время визита винни пуха и пятачка в Киев,то что то похожее на фаберже у кремлевских есть.

      Уиткофф и Кушнер утром прибыли в Москву.
  6. HAM Звание
    HAM
    +8
    Сегодня, 12:34
    Опять припёрлись эти "из дворца(БД),одинаковы с лица".."ездють,ездють,потом бензин на заправках пропадаеть!!"..
    А если серьёзно,то ничего путного и хорошего от них и ожидать не стоит.....за их балабольством(читай трамповским) ничего не стоит,если б хотели,начали с прекращения разведданных......а так-чистой воды обман....
  7. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +2
    Сегодня, 12:41
    Если наши бойцы еще и за хахлацкие фуры возьмутся, то "копатели морей" снова пересядут на телеги с волами. С чего начали, к тому и вернутся.
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +1
      Сегодня, 13:19
      Цитата: Андрей Николаевич
      С чего начали, к тому и вернутся.

      Возродится почетная профессия - ЧУМАК ! wink
  8. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +1
    Сегодня, 13:27
    Отличная новость. Ничего Советского. Волы!
  9. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 14:24
    Цитата: ВАМ
    Лошади или волы им в помощь
    Или пусть запрягают своих жен wink