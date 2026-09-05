В Запорожье уничтожены фуры, используемые ВСУ как мобильные пусковые установки
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В находящемся под контролем киевского режима городе Запорожье в результате атаки ВС России уничтожены фуры, используемые ВСУ для доставки военных грузов и как мобильные пусковые установки. В момент удара они находились на автостоянке.
Об этом в своём Telegram-канале сообщил военный эксперт Борис Рожин.
Объект был атакован сегодня под утро. Самой этой стоянкой армия Украины нередко пользовалась во время переброски техники. После удара по ней там произошло сильное возгорание.
Также сегодня российские военные атаковали и ряд других логистических объектов в Запорожье.
А в Киевской области удары ВС России пришлись на логистический центр. Также на территории региона были поражены два топливных склада вблизи аэродрома Гостомель и центр радиоразведки в Броварах.
Стоит отметить, что с сегодняшнего дня глава киевского режима Владимир Зеленский в одностороннем порядке объявил так называемое «воздушное» перемирие с 5 по 9 сентября, которое некоторые СМИ уже нарекли «кокаиновым». Как сообщила газета The New York Times, Белый дом попросил Киев приостановить атаки дронов на российскую столицу во время визита туда американских спецпредставителей Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера.
А так как указы Зеленского на территории РФ не имеют силы, упомянутые выше и другие удары ВС России нанесли уже сегодня, после начала «кокаинового перемирия». В их числе также – атаки на два украинских металлургических завода, несколько логистических центров и сухогруз.
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