Япония планирует оснастить свои подводные лодки гиперзвуковыми ракетами
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Минобороны Японии намерено приступить к созданию гиперзвуковых вооружений, которыми предполагается оснастить подводные лодки вооруженных сил страны. В запросе на оборонный бюджет на 2027 финансовый год впервые отдельно указано намерение создать ракету, которую можно будет запускать из-под воды.
Ожидается, что гиперзвуковое оружие для субмарин станет одним из ключевых средств нанесения ударов по базам противника. Такие ракеты обладают высокой вероятностью преодоления вражеской противоракетной обороны. Отмечается, что сейчас Токио одновременно рассматривает несколько вариантов. Первый вариант – гиперзвуковая баллистическая ракета с вертикальным запуском. Второй – гиперзвуковая крылатая ракета с прямоточным воздушно-реактивным двигателем, которую можно запускать через торпедные аппараты подводной лодки. При этом оба типа ракет имеют общие характеристики: высокая скорость и большая дальность полета, а также возможность маневрировать во время полета. Это сокращает время на реакцию противника и затрудняет отслеживание и перехват ракеты.
Ранее Япония обновила свою оборонную доктрину, в которой Китай официально назван крупнейшим и беспрецедентным стратегическим вызовом для безопасности. В Токио считают, что Пекин целенаправленно превращает военную активность вокруг Тайваня в постоянную норму. Кроме того, в документе впервые появился отдельный раздел о войнах нового поколения. Минобороны Японии считает, что будущие войны будут строиться на сочетании БПЛА, искусственного интеллекта, спутниковых систем, киберопераций, радиоэлектронной борьбы и информационно-психологических операций.
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