Япония планирует оснастить свои подводные лодки гиперзвуковыми ракетами

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Япония планирует оснастить свои подводные лодки гиперзвуковыми ракетами

Минобороны Японии намерено приступить к созданию гиперзвуковых вооружений, которыми предполагается оснастить подводные лодки вооруженных сил страны. В запросе на оборонный бюджет на 2027 финансовый год впервые отдельно указано намерение создать ракету, которую можно будет запускать из-под воды.

Ожидается, что гиперзвуковое оружие для субмарин станет одним из ключевых средств нанесения ударов по базам противника. Такие ракеты обладают высокой вероятностью преодоления вражеской противоракетной обороны. Отмечается, что сейчас Токио одновременно рассматривает несколько вариантов. Первый вариант – гиперзвуковая баллистическая ракета с вертикальным запуском. Второй – гиперзвуковая крылатая ракета с прямоточным воздушно-реактивным двигателем, которую можно запускать через торпедные аппараты подводной лодки. При этом оба типа ракет имеют общие характеристики: высокая скорость и большая дальность полета, а также возможность маневрировать во время полета. Это сокращает время на реакцию противника и затрудняет отслеживание и перехват ракеты.

Ранее Япония обновила свою оборонную доктрину, в которой Китай официально назван крупнейшим и беспрецедентным стратегическим вызовом для безопасности. В Токио считают, что Пекин целенаправленно превращает военную активность вокруг Тайваня в постоянную норму. Кроме того, в документе впервые появился отдельный раздел о войнах нового поколения. Минобороны Японии считает, что будущие войны будут строиться на сочетании БПЛА, искусственного интеллекта, спутниковых систем, киберопераций, радиоэлектронной борьбы и информационно-психологических операций.
13 комментариев
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  1. ВАМ Звание
    ВАМ
    +2
    Сегодня, 12:47
    Придется нам серьезно нарастить возможности нашей дальневосточной группировки и флота. А вообще то самураи самоубийцы. По кому там они собрались наносить удары. Россия, Китай, Северная Корея??? Учитывая просто "ОГРОМНЫЕ", занимаемые ими территории. laughing Через несколько часов оставшиеся в живых будут преодолевать радиоактивные волны, на чем придется.
    1. Дед-дилетант Звание
      Дед-дилетант
      +1
      Сегодня, 13:00
      Через несколько часов оставшиеся в живых будут преодолевать радиоактивные волны, на чем придется.
      Полагаю, что некому будет волны преодолевать...
      Придется нам серьезно нарастить возможности нашей дальневосточной группировки и флота.
      Достаточно перенацелить несколько стратегических ракет. Наращивать возможности флота ни к чему, поскольку флот, к сожалению, постепенно уходит в историю, как и танки. Авиация пока держится, но...
      Гораздо дешевле оперировать дронами, чем боевыми кораблями.
      1. ВАМ Звание
        ВАМ
        +1
        Сегодня, 13:36
        Ну это вы зря. Уже и танки и самолеты, и корабли хоронили, но вот как то не получилось. И дроны с беками будут хоронить. Диалектика блин брони и снаряда. Так что я бы пока не решился предсказывать будущее, по крайней мере так категорично. Будут находить новые решения, развивать новые системы, как на классической технике, так и появятся новые виды вооружения. hi
        1. Дед-дилетант Звание
          Дед-дилетант
          0
          Сегодня, 15:15
          hi Видите ли, ситуация проста: Кавалерия после появления танка вымерла, как класс. Нет, она, конечно, еще поработала, но это были уже конвульсии. Я вижу сейчас такие же конвульсии танка. К моему огромному сожалению. В танк больше нельзя впихнуть эффективное дополнительное оборонительное вооружение. Некуда. Мангал, и прочие сетки защищают, но не на все 100%. Смысл тогда выставлять на поле боя танки? Артиллерия - да. Самоходная. А танк, машина, которая предназначена для наступательных действий, прорыва обороны противника, сейчас не работает. За последние несколько лет я не вижу ни одного танкового прорыва обороны. Танки работают как артиллерия. Но танк, как огневая точка, уступает артиллерийскому орудию. Лично я не вижу для танка работы на поле боя в данный момент.
          Флот. Флот, как по мне, давно уже перешел в стадию угасания. Пожалуй, кроме подплава. ПЛ в состоянии выполнять задачи. Фрегаты, корветы, крейсера, авианосцы - большая, удобная цель. Для ракет, торпед, БПЛА и БЭК.
          Я очень люблю и флот, и танки. Авиацию тоже. Но не хочу жить в плену иллюзий.
    2. NORA 7777
      NORA 7777
      0
      Сегодня, 13:46
      Серьёзно и сосредоточено можно только какать в унитаз .при этом вот почитать такие посты.как ВАШ.
    3. otempora o mores Звание
      otempora o mores
      +1
      Сегодня, 15:07
      Le temps des samouraïs et des yakuzas est fini.
      Bienvenue aux tarés sans honneur.
  2. Юрий_Я Звание
    Юрий_Я
    +1
    Сегодня, 13:01
    При этом оба типа ракет имеют общие характеристики: высокая скорость и большая дальность полета, а также возможность маневрировать во время полета.

    Ещё не создали, а уже имеют... Заявка на привентивное омовение всей джапандии
  3. Aleks1956OU Звание
    Aleks1956OU
    +2
    Сегодня, 13:14
    А, как это так?
    Почему этот вопрос не стоит каждый день в мироаом сообщестае, ООН и тд.
    И Россия, КНР и КНДР не требуют этого каждый день?
    СПРАВКА
    1. По итогам Второй мировой войны Япония была обязана не просто сократить, а полностью распустить и ликвидировать свои вооруженные силы, а отказ от создания армии в будущем был закреплен в 9-й статье Конституции Японии 1947 года. (https://ru.wikipedia.org/wiki).
    2. Акт о безоговорочной капитуляции Японии (2 сентября 1945 года)В самом тексте Акта (и в предшествовавшей ему Потсдамской декларации 1945 года, которую Япония приняла) содержалось требование разоружения всех японских вооруженных сил. В период оккупации страны союзными силами под руководством США вся японская армия и флот были немедленно расформированы и ликвидированы. (https://ru.wikipedia.org/wiki).
    И тишина?
    Сами виноваты.
    Пардон, запамятовал. Нашим ребятам некогда было это делать, они день и ночь чертили «Красные линии» и пилили бюджет😏🤪
    А, теперь спохватились?
    1. Ате_ист Звание
      Ате_ист
      0
      Сегодня, 14:13
      А, как это так?
      Почему этот вопрос не стоит каждый день в мироаом сообщестае, ООН и тд.

      А очень просто. Нет страны под названием СССР, стоявшей у истоков образования ООН, имевшей мощнейший авторитет во всем мире после окончания ВМВ, за которой явно и неявно шла добрая половина мирового сообщества.
      Нынешняя РФ, хоть и является формально правопродолжателем СССР, представляет собой блеклую тень СССР со своим пещерным унылым капитализмом, который ни для кого в развивающихся странах мира не представляет интереса.
      Что касается Китая (имеет ветированное место в СБ ООН только благодаря СССР) , у него нет союзников по идеологическому признаку. Причина - природная спесивость, шовинизм и хитрожопость. За бабло настоящих союзников не купишь.
      У КНДР авторитета в мире пока явно недостаточно, хотя позиция руководства вызывает уважение
  4. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +1
    Сегодня, 13:19
    Ранее Япония обновила свою оборонную доктрину, в которой Китай официально назван крупнейшим и беспрецедентным стратегическим вызовом для безопасности.

    Япам не стоит соревноваться с Китаем. Он уже давно не тот и в отличие от Яков, китайцы про япов всë помнят и, надеюсь, забывать не собираются.
    1. Ате_ист Звание
      Ате_ист
      0
      Сегодня, 14:20
      Япам не стоит соревноваться с Китаем

      Дело в том, что Япония не сама по себе. США сколотили против Китая внушительную коалицию: Япония, Индия, Австралия, Южная Корея, Вьетнам, Тайвань, сами США. Коалиция разношерстная, но большинство объединяет одно - Китай их уже просто достал своей тупой экспансией
  5. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +1
    Сегодня, 13:46
    Одна бабка сегодня в трамвае рассказывала, что гиперзвуковые ракеты это вчерашний день,будущее за гиперсветовыми ракетами. . .так что харакирщикам стоило бы подумать,прежде чем тратить деньги на технически отсталые гиперзвуковые ракеты.!. . . winked
  6. otempora o mores Звание
    otempora o mores
    +1
    Сегодня, 15:05
    Tellement influencés par les US, qu'après avoir été les allemands économiques de l'Orient, ils sont devenus tarés eux aussi.